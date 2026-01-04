newspaper
04.01.2026 | 19:25
Φωτιά σε κτίριο της Προεδρίας της Δημοκρατίας στη Βασιλέως Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας
Σύσκεψη για το Αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου
Ελλάδα 04 Ιανουαρίου 2026 | 17:52

Σύσκεψη για το Αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου

Οι αγρότες ζητούν κυβερνητική απάντηση στα αιτήματά τους προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος.

Σύνταξη
Σύσκεψη για το αγροτικό ζήτημα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις αποφάσεις που έλαβαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψή στα Μάλγαρα.

Οι αγρότες ζητούν κυβερνητική απάντηση στα αιτήματά τους προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος.

Πετρέλαιο
Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;

Βενεζουέλα: Ο Τραμπ θέλει το πετρέλαιό της – Θα πετύχει το σχέδιό του;

Μεταφορές
ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

ΔΑΑ: Αποκαταστάθηκε το τεχνικό πρόβλημα, κανονικά οι πτήσεις

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων
Agro-in 04.01.26

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με 48ωρο αποκλεισμό δρόμων και τελωνείων

Όπως ανακοινώθηκε, οι αγρότες θα κλείσουν στρατηγικά σημεία του οδικού δικτύου σε Μάλγαρα, Τέμπη, Σιάτιστα, Μπράλο, Τρίπολη και Ρίο- Αντίρριο, ενώ θα προχωρήσουν και σε αποκλεισμό των τελωνείων για τα φορτηγά

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες: Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη στα Μάλγαρα – «Τα μπλόκα ήταν μονόδρομος»
Agro-in 04.01.26 Upd: 15:10

Σε εξέλιξη η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα - Τα πρώτα μηνύματα

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη, οι εργασίες της οποίας φιλοξενούνται στο πολιτιστικό κέντρο των Νέων Μαλγάρων, συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα σε όλη τη χώρα

Σύνταξη
Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»
04.01.26

Στις 12:00 η πανελλαδική σύσκεψη των αγροτών στα Μάλγαρα – Τα σενάρια του «κλοιού» και της «απόβασης»

Στη σημερινή κρίσιμη σύσκεψη στα Μάλγαρα συμμετέχουν εκπρόσωποι από περισσότερα από 50 μπλόκα - «Θα νικήσουμε, γιατί ο αγώνας μας είναι αγώνας επιβίωσης», υπογραμμίζουν οι αγρότες που εξετάζουν τον τρόπο κλιμάκωσης του αγώνα τους

Σύνταξη
Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα
Ελλάδα 03.01.26

Αγρότες: Προς γενικό «μπλακ άουτ» στους δρόμους από 7 Γενάρη και κάθοδο στην Αθήνα

Η κυβέρνηση παρέμεινε αδρανής στην προθεσμία που είχε λάβει από τους αγρότες για συγκεκριμένες δεσμεύσεις και πλέον όλα δείχνουν πως η επικρατούσα τάση στα Μάλγαρα θα είναι αυτή της κλιμάκωσης

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγρότες: Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα – Τα σενάρια για την επόμενη μέρα
Agro-in 03.01.26

Στο τραπέζι η κλιμάκωση στα μπλόκα των αγροτών - Τα σενάρια για την επόμενη μέρα

Οι περισσότερες φωνές των αγροτών στα μπλόκα συνομολογούν ότι δεν έχουν δει κανένα ουσιαστικό βήμα επίλυσης των αιτημάτων τους - Φέρονται αποφασισμένοι να σκληρύνουν τη στάση τους

Σύνταξη
Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»
Αγροτικά μπλόκα 02.01.26

Νέα επίθεση της κυβέρνησης στους αγρότες – «Δεν έχουν δικαιολογία να μην προσέρχονται σε διάλογο»

O αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης σε μια προσπάθεια να κατευνάσει εκ νέου τις αντιδράσεις, βάζει στο κάδρο τους «αγροτοσυνδικαλιστές» - Παραβλέπει τους πραγματικούς λόγους που κρατούν τους αγρότες στον δρόμο

Σύνταξη
Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης
Έπονται αποφάσεις 01.01.26

Αγρότες: Πρωτοχρονιά στην άσφαλτο και «ηρεμία πριν την καταιγίδα» εν όψει πανελλαδικής σύσκεψης

Με τα τρακτέρ ζεστά και την υπομονή εξαντλημένη, το μήνυμα που εκπέμπεται από τους αγρότες είναι πως ο αγώνας αυτός δεν είναι εθιμοτυπικός, αλλά υπαρξιακός

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση
Κινητοποιήσεις 01.01.26

Αγωνιστικό «ρεβεγιόν» στα μπλόκα για τους αγρότες, ανυποχώρητοι απέναντι στην κυβέρνηση

Η κυβέρνηση σκληραίνει τη στάση της απέναντι στους παραγωγούς, βάζοντας στο τραπέζι πλέον τις κυρώσεις - Ανυποχώρητοι οι αγρότες εν όψει και της πανελλαδικής σύσκεψης της Κυριακής στα Μάλγαρα

Σύνταξη
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα – Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις
Πρωτοχρονιά 31.12.25

Ο «χάρτης» με τα αγροτικά μπλόκα - Εκτροπές κυκλοφορίας και κρίσιμες αποφάσεις

Ένας μήνας και πλέον στα μπλόκα και οι αγρότες προχωρούν σε άρση αποκλεισμών και χαλάρωση των κινητοποιήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων. Κρίσιμη η πανελλαδική σύσκεψη της 4ης Ιανουαρίου στα Μάλγαρα, όπου θα καθοριστούν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση
Ανοιχτές οι εθνικές 31.12.25

Αγρότες: Αλλάζουν χρόνο στα μπλόκα με ανοιχτούς δρόμους – «Δεν κάνουμε πίσω» λένε στην κυβέρνηση

Οι αγρότες ανοίγουν προσωρινά τα μπλόκα για να περάσουν οι εκδρομείς, ενώ την Κυριακή στην πανελλαδική τους σύσκεψη στα Μάλγαρα, θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους, με την κυβέρνηση να απειλεί τώρα με επιβολή προστίμων για τα τρακτέρ που βρίσκονται στους δρόμους.

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αγροτικές κινητοποιήσεις: Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους – «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση
Πριν την καταιγίδα... 30.12.25

Πρωτοχρονιά στα μπλόκα για τους αγρότες, με ανοιχτούς δρόμους - «Ποντάρει» στο ρήγμα η κυβέρνηση

Επικοινωνιακή διαχείριση στο αγροτικό από την κυβέρνηση που ψάχνει διέξοδο «ποντάροντας» στο ρήγμα. Ανυποχώρητοι στα μπλόκα οι αγροτοκτηνοτρόφοι αναδιατάσσουν τα τρακτέρ τους και πάνε στην αλλαγή του χρόνου με «μοντέλο Χριστουγέννων».

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αγρότες: Μετά από ένα μήνα ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στα μπλόκα
Πολιτική 29.12.25

Μετά από ένα μήνα κινητοποιήσεων ο Τσιάρας πετάει ξανά το μπαλάκι στους αγρότες - Ποδαρικό με μπλόκα

Ο Κώστας Τσιάρας υποστήριξε σε συνέντευξή του ότι η κυβέρνηση έχει κάνει ό,τι μπορούσε για τους αγρότες τους οποίους κατηγόρησε για αδιαλλαξία - Η «κίνηση των 18» βαίνει μειούμενη

Σύνταξη
Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»
Φωτογραφίες 04.01.26

Η Μαρία Μπεκατώρου βρήκε το «κλειδί της ευτυχίας» στην «μαροκινή ζωή»

Η Μαρία Μπεκατώρου επέλεξε το Μαρόκο για τις ημέρες των εορτών και μέσα από εικόνες που μοιράστηκε στο Instagram αποκάλυψε στιγμές από το ταξίδι της, δηλώνοντας γοητευμένη από τη φιλοσοφία και τον τρόπο ζωής της χώρας, τον οποίο χαρακτήρισε ως «το κλειδί της ευτυχίας»

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Κοιτάζει… αριστερά στην Ισπανία – Σενάριο για τον Χεσούς Βάθκεθ
Super League 04.01.26

Κοιτάζει... αριστερά στην Ισπανία ο Παναθηναϊκός

Η εντοπιότητα και η γνώση των Μπενίτεθ-Κορόνα φέρνει στην Ισπανία σε πρώτο πλάνο, με τον Χεσούς Βάθκεθ της Βαλένθια να αποτελεί μία εξαιρετική επιλογή για τον Παναθηναϊκό.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της
Κόσμος 04.01.26

Κραν Μοντανά: Πληροφορίες ότι ταυτοποιήθηκε η σορός της 15χρονης Αλίκης Καλλέργη – Η ανάρτηση του πατέρα της

Η Αλίκη βρισκόταν στο κλαμπ μαζί με τις φίλες της για να γιορτάσουν την αλλαγή του χρόνου, όταν ξέσπασε η φωτιά στοιχίζοντας τη ζωή σε τουλάχιστον 40 ανθρώπους, στην πλειονότητά τους έφηους

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»
Πιστή στον Μαδούρο 04.01.26

Βενεζουέλα: Ο στρατός αναγνωρίζει την Ροντρίγκες ως προσωρινή πρόεδρο – Ποια είναι η επονομαζόμενη και «τίγρη»

Η Ντέλσι Ροντρίγκες ορκίστηκε προεδρεύουσα μετά την αμερικανική επέμβαση στη Βενεζουέλα και έχει τη στήριξη και του στρατού. Ο υπουργός Άμυνας δήλωσε ότι ο στρατός εγγυάται την κυριαρχία της χώρας

Σύνταξη
Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα
Αντίο 04.01.26

Ο Γιώργος Παπαδάκης με τα δικά του λόγια – Ο έρωτας, τα φτωχικά παιδικά χρόνια, τα ατελείωτα πρωινά ξυπνήματα

Ο Γιώργος Παπαδάκης διέγραψε μια σημαντική πορεία στην τηλεόραση, ωστόσο, ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματά του θεωρούσε ότι ήταν η δημιουργία οικογένειας.

Σύνταξη
Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»
Κίνδυνος για χάος 04.01.26

Πυρά Χάρις για Τραμπ: Επενέβη στη Βενεζουέλα για το πετρέλαιο και για να παραστήσει «τον ισχυρό άνδρα»

Η πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ χαρακτηρίζει την επέμβαση στη Βενεζουέλα «παράνομη και άσοφη». Δεν ήταν για χάρη της δημοκρατίας, λέει η Κάμαλα Χάρις, αλλά για το πετρέλαιο.

Σύνταξη
Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή
Ελλάδα 04.01.26

Πάτρα: Συνελήφθησαν για υπόθαλψη εγκληματία οι δύο ιδιοκτήτες του κλαμπ που σημειώθηκε η φονική συμπλοκή

Σύμφωνα με πληροφορίες η Αστυνομία διαπίστωσε ότι το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας του κλαμπ που κατέγραψαν τους δράστες της αιματηρής συμπλοκής είναι καταστραμμένο

Σύνταξη
«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν
The Lost Concert 04.01.26

«Η πιο αξέχαστη μέρα της ζωής μου» – Κυκλοφορούν άγνωστες ηχογραφήσεις του Λουτσιάνο Παβαρότι από το Λάνγκολεν

Τριάντα χρόνια μετά τη συναυλία-επιστροφή του στο Λάνγκολεν, κυκλοφορούν για πρώτη φορά οι ηχογραφήσεις της ιστορικής βραδιάς του Λουτσιάνο Παβαρότι το 1995, που σηματοδότησε την επιστροφή του στο φεστιβάλ όπου ξεκίνησαν όλα

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds
Ποδόσφαιρο 04.01.26

Φούλαμ – Λίβερπουλ 2-2: Σοκ στο 90+7′ για τους Reds

Στο 90+4′ ο Χάκπο έκανε την ανατροπή για τη Λίβερπουλ στην έδρα της Φούλαμ η οποία πήρε όμως τον βαθμό (2-2) με απίθανο γκολ του Ρίντ στο 90+7′ και άφησε τους «reds» για δεύτερο σερί ματς χωρίς νίκη.

Σύνταξη
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι
Ποδόσφαιρο 04.01.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Τσέλσι για την 20η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Σύνταξη
Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη
Ελλάδα 04.01.26

Τι αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν του Λαϊκού νοσοκομείου για τον Γιώργο Παπαδάκη

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας, δεν κατέστη δυνατή η επαναφορά του ασθενούς, αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή του Λαϊκό νοσοκομείο.

Σύνταξη
Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη
Όσο ελάχιστοι 04.01.26

Γιώργος Παπαδάκης: Ο δημοσιογράφος που συνέδεσε το όνομά του με την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη

Ο Γιώργος Παπαδάκης αφήνει πίσω του μια τηλεόραση που εν μέρει διαμορφώθηκε στην κυριολεξία και από τον ίδιο. Η «υπογραφή» του θα μείνει σίγουρα ανεξίτηλη.

Σύνταξη
Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…
On Field 04.01.26

Οι «υπογραφές» του Ντέκλαν Ράις…

Τα αγγλικά μέσα αποθεώνουν τον διεθνή άσο της Άρσεναλ και οι «κανονιέρηδες» ετοιμάζουν μια μυθική πρόταση στον παίκτη, για να υπογράψει νέο συμβόλαιο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»
Άλλα λόγια; 04.01.26

Ρούμπιο: Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με την κυβέρνηση στη Βενεζουέλα, «αν λάβει σωστές αποφάσεις»

Η Βενεζουέλα δεν είναι Ιράκ ή Λιβύη, είπε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών, και οι ΗΠΑ δεν επεμβαίνουν στις πολιτικές υποθέσεις άλλων χωρών. Αυτό που κάναμε ήταν να προστατέψουμε τα αμερικανικά συμφέροντα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
