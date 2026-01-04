Σύσκεψη για το Αγροτικό στο Μέγαρο Μαξίμου
Οι αγρότες ζητούν κυβερνητική απάντηση στα αιτήματά τους προκειμένου να ξεκινήσει ο διάλογος.
Σύσκεψη για το αγροτικό ζήτημα πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου, μετά τις αποφάσεις που έλαβαν οι αγρότες στην πανελλαδική σύσκεψή στα Μάλγαρα.
