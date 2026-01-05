Ανυποχώρητοι οι αγρότες ετοιμάζονται για τον 48ωρο αποκλεισμό – Νέο αφήγημα και σχέδια για πρόστιμα από το Μαξίμου

Την περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους ετοιμάζουν οι αγρότες, ζητώντας από την κυβέρνηση να δώσει λύσεις στα οξυμμένα προβλήματά τους και καλώντας την σε ουσιαστικό διάλογο μέχρι και την επομένη των Φώτων. Διαφορετικά, όπως αποφάσισαν, στην πανελλαδική σύσκεψη της Κυριακής στα Μάλγαρα – όπου συμμετείχαν 62 μπλόκα – την Πέμπτη 8 Ιανουαρίου μέχρι και τα μεσάνυχτα της Παρασκευής θα αποκλείσουν τις εθνικές οδούς, τους παραδρόμους και τα τελωνεία.

Αύριο Τρίτη, ανήμερα των Φώτων θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων, προκειμένου να διευκολύνουν την επιστροφή των εκδρομέων.

«Αν θέλουν αύριο κιόλας μπορούν να μας καλέσουν σε ένα διάλογο ειλικρινή, ουσιαστικό, με λύσεις για να πάμε στα σπίτια μας», διεμήνυσε ο εκπρόσωπος του μπλόκου της Καρδίτσας στον Ε65 Κώστας Τζέλλας, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση έχει περιθώριο να δώσει λύσεις για να εκτονωθεί η κατάσταση.

Ομόφωνη απόφαση των μπλόκων για κλιμάκωση – Οι αγρότες ζητούν ουσιαστικό διάλογο

Οι αγρότες τονίζουν ότι έχουν στείλει στο Μαξίμου, κατάλογο αιτημάτων και πάνω σε αυτά θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις. Εκ των βασικών διεκδικήσεών τους είναι και η μη υπογραφή από την κυβέρνηση της συμφωνίας Mercosur, καθώς όπως τονίζουν θα αποτελέσει την ταφόπλακα του πρωτογενή τομέα.

«Εάν δεν δούμε αντίκρισμα από την κυβέρνηση, όλα είναι πιθανά. Εάν πάει ο αρμόδιος υπουργός να υπογράψει την συμφωνία Mercosur, παίρνουμε το μήνυμα ότι δεν θέλει να μας λύσει κανένα πρόβλημα. Από εκεί και πέρα εμείς θα δράσουμε ανάλογα. Το μήνυμα που βγήκε χθες από τη συνέλευση είναι να κλιμακώσουμε και να κλείσουμε τα πάντα, αλλά του δίνουμε το εύλογο διάστημα των λίγων ημερών για να δούμε εάν υπάρχει όντως θέληση», είπε στο MEGA, ο Κώστας Ρούζιος, αγρότης από τα Μάλγαρα. «Περιμένουμε να μη δεχτεί τη συμφωνία Mercosur. Εάν την υπογράψει, θα είναι η ταφόπλακα του πρωτογενή τομέα σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι ένα πρόβλημα που δεν θα διορθώνεται με τίποτα μετά. Πολλά αγροτικά προϊόντα θα έρχονται εδώ με πολύ φθηνά κοστολόγια, συν ότι δεν θα ξέρουμε με τι φυτοφάρμακα θα είναι ραντισμένα», συμπλήρωσε.

«Χθες 62 μπλόκα είπαν με μία φωνή ότι θα κλιμακώσουμε τον αγώνα. Με ένα παλμό, με μία φωνή, όλοι, 62 μπλόκα από όλη την Ελλάδα, δεν διαφώνησε κανείς να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις» είπε ο Σίμος Διαμαντίδης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εξαγωγέων Ελλάδος. «Οι αγρότες έχουν σοβαρά θέματα και ζητούν από την κυβέρνηση κάποιες ανακοινώσεις λύσεων, ώστε να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου», σημείωσε κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στις επιπτώσεις της Mercosur.

48ωρος αποκλεισμός

«Κλιμακώνουμε Πέμπτη και Παρασκευή. Κλιμακώνουμε σε όλη την Ελλάδα, στα τελωνεία και ταυτόχρονα και σε κομβικά σημεία σε όλη τη χώρα όπως είναι η Εγνατία Οδός, η Ιόνια Οδός, η ΠΑΘΕ και από κει και πέρα θα το δει και κάθε περιοχή, όπως είναι τα Μάλγαρα που είναι έξω από τη Θεσσαλονίκη, τα Τέμπη, στη Νεσθάνη, στον Μπράλο. Άρα στην ουσία μιλάμε για ένα αποκλεισμό της χώρας και της Αθήνας γύρω-γύρω, ώστε να πιέσουμε την κυβέρνηση να δώσει λύσεις, απαντήσεις στα αιτήματά μας, να ανοίξει και το δρόμο για τη συνάντηση», είπε εκ μέρους της Γραμματείας της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, ο Ρίζος Μαρούδας.

Σύμφωνα με όσα αποφασίστηκαν, την αρχή θα κάνει το μπλόκο της Σιάτιστας κλείνοντας την Εγνατία Οδό ενώ αναμένεται να κλείσουν οι σήραγγες των Τεμπών και παράδρομοι με αγρότες από τη Λάρισα, ο Μπράλος από αγρότες της Καρδίτσας, τα διόδια Ρίου Αντιρρίου, η Νεστάνη στην Τρίπολη και άλλες περιοχές. Στα Μάλγαρα, θα κλείσει η ΠΑΘΕ, αλλά όχι οι παράδρομοι, καθώς εξυπηρετούνται και τα χωριά, μέσα από αυτούς τους δρόμους.

Ταυτόχρονα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, θα αποκλειστούν τα Τελωνεία των Ευζώνων, των Κήπων, του Ορμενίου και της Εξοχής, για να υπάρξει μπλακ άουτ στις εισαγωγές-εξαγωγές και τη διακίνηση των εμπορευμάτων μέσα στη χώρα.

Τακτική «(λίγο)καρότο και (πολύ) μαστίγιο» από το Μαξίμου

Η κυβέρνηση, αντί να δώσει λύσεις, απεργάζεται εναλλακτικά σχέδια για να βγει από το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει από τον ανυποχώρητο αγώνα των αγροτών, προκρίνοντας την τακτική «καρότου και μαστιγίου».

Έτσι η κυβέρνηση αναμένεται να εξειδικεύσει μέτρα που δρομολογεί ενώ παράλληλα προετοιμάζει το περιβόητο plan b με σκλήρυνση της στάσης της. Όπως έγραψε το in, σε σύσκεψη χθες υπό τον Κυριάκο Μητσοτάκη, εξετάστηκαν μεν θέματα που αφορούν μέτρα για τα αιτήματα των αγροτών, ωστόσο η κεντρική γραμμή δεν αλλάζει. Οι πληροφορίες που μιλούν για πιο επιθετικά μέτρα κατά την αγροτών επιβεβαιώνονται. Τα μέτρα αυτά αφορούν σε διοικητικά μέτρα και πρόστιμα για όσους κλείνουν τους δρόμους.

Σχετικές ανακοινώσεις δεν αποκλείεται να κάνει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, με πρωτοκλασάτα στελέχη ήδη να προβάλλουν το νέο αφήγημα του Μαξίμου για να δικαιολογήσει το «μαστίγιο» στους αγρότες.

Το νέο αφήγημα

Χαρακτηριστικές ήταν οι αναφορές περί υποκινούμενων κινητοποιήσεων και ομηρίας της κοινωνίας του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, που επιχείρησε ταυτόχρονα να κάνει διαχωρισμό μεταξύ αγροτών και «αγροτοσυνδικαλιστών».

«Δεν είναι κατανοητό να μην προσέρχονται οι αγρότες σε διάλογο», ανέφερε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στο ραδιόφωνο του Σκάι, ισχυριζόμενος ότι δεν μπορεί να παραμένει θεατής στα μπλόκα η κυβέρνηση, η οποία – όπως είπε – επικρίνεται από την κοινή γνώμη για την ανεκτική της στάση απέναντι στις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Υπάρχουν μέθοδοι ώστε να γίνει κατανοητό πως δεν γίνεται μια μειοψηφία να κρατά όμηρο την υπόλοιπη κοινωνία», συνέχισε ο κ. Χατζηδάκης και συμπλήρωσε ότι αν οι αγρότες επιμένουν στην άρνηση, «δεν μας μένει κάτι άλλο παρά να ανακοινώσουμε μόνοι μας πού καταλήγουμε αντί να κάτσουμε στο τραπέζι του διαλόγου να συνδιαμορφώσουμε το πλαίσιο». Ο ίδιος έκανε λόγο για «σαφή χρωματισμό» πίσω από ορισμένα μπλόκα και για αγροτοσυνδικαλιστές οι οποίοι υποκινούνται από συγκεκριμένα κόμματα.

«Οι πόρτες μας είναι ανοιχτές για διάλογο, αν όμως δεν έρθει κανείς δεν μπορεί η κυβέρνηση να μείνει με σταυρωμένα χέρια, ούτε να παριστάνει τον τροχονόμο σε μια μπλοκαρισμένη χώρα», είπε. «Δεν λέω ότι θα στείλουμε τα ΜΑΤ. Υπάρχουν νόμοι και πρόστιμα που αναφέρονται σε παρακώλυση συγκοινωνιών. Δεν είμαι εδώ να απειλήσω κανέναν. Υπήρξαμε ανεκτικοί αλλά με ξεπερνά όταν ο πρωθυπουργός καλεί σε διάλογο και δεν προσέρχεται κανείς. Μου συμβαίνει πρώτη φορά», συμπλήρωσε ο κ. Χατζηδάκης.