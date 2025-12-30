«Οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται – Συνάδελφοι μας εγκαταλείπουν τον πάγκο και δουλεύουν σε σούπερ μάρκετ»

«Είναι η πρώτη φορά μετά το 2014 που προχωράμε σε επ’ αόριστον πανελλαδική απεργία. Τα αιτήματα μας είναι γνωστά στην κυβέρνηση εδώ και 4 μήνες. Τα έχουμε κοινοποιήσει», λέει στο in ο Νίκος Σωτηρίου, πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών, μιλώντας για την πανελλαδική κινητοποίηση των επαγγελματιών στις λαϊκές αγορές, που ξεκινά δυναμικά στις 7 Ιανουαρίου.

Την απόφαση για την πανελλαδική στάση εργασίας έλαβαν από κοινού η Συνομοσπονδία Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών, η Πανελλήνια Ομοσπονδία Παραγωγών Πωλητών, η Ομοσπονδία Περιφερειακών Λαϊκών Αγορών Αττικής και το σύνολο των ομοσπονδιών επαγγελματιών πωλητών σε ολόκληρη τη χώρα.

Σημειώνεται πως στις λαϊκές αγορές της Αττικής δραστηριοποιούνται 5.000 παραγωγοί. Οι 2.000 προέρχονται από την Πελοπόννησο, 1.000 από την Αττική και οι υπόλοιποι από διάφορα μέρη της Ελλάδας.

Σε όλη την Ελλάδα, οι παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές είναι περίπου 15.000. Οι έμποροι (δηλαδή όσοι δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές αλλά δεν είναι και παραγωγοί οι ίδιοι) υπολογίζονται σε 5.000.

Οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών διεκδικούν συγκεκριμένες αλλαγές που θα διευκολύνουν τη λειτουργία τους:

-Αντιμετώπιση της ακρίβειας που πλήττει τις υπαίθριες αγορές

-Ουσιαστική στήριξη των αγροτών με μείωση του κόστους παραγωγής

-Κατάργηση του τεκμαρτού συστήματος φορολόγησης

-Απόσυρση της πρόσθετης επιβάρυνσης 10% που επιβλήθηκε πρόσφατα

-Αναθεώρηση του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής

-Τροποποιήσεις στον Νόμο 4849/2021 που δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία

Κινητοποίηση παράλληλη με αυτή των αγροτοκτηνοτρόφων

Ο Παντελής Μόσχος, πρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Παραγωγών Λαϊκών Αγορών και παραγωγός ο ίδιος μήλων και αχλαδιών στον Βόλο, κάνει λόγο για κοινό αγώνα με αυτόν των αγροτοκτηνοτρόφων.

Εκπρόσωποι των συλλόγων των λαϊκών αγορών θα δώσουν το παρών στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων στα Μάλγαρα στις 4 Ιανουαρίου ενώ στις 7 Ιανουαρίου οι επαγγελματίες των λαϊκών αγορών θα διοργανώσουν συλλαλητήριο στην Αθήνα και σε άλλα σημεία στην Ελλάδα.

Περιγράφοντας την κατάσταση ο κ. Μόσχος λέει τα εξής: «Οι περισσότεροι πίσω από τους πάγκους των λαϊκών αγορών είμαστε αγρότες. Αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και αιτήματα με τους αγρότες που βρίσκονται στα μπλόκα. Είμαστε και εμείς παρόντες σε αυτά».

»Το βασικό πρόβλημα όλων μας είναι το κόστος παραγωγής στα αγροτικά προϊόντα. Εκτός από το αυξημένο κόστος παραγωγής, υπάρχει και το κόστος της ενέργειας, των καυσίμων, των αγροεφόδιων, του ρεύματος, του πετρελαίου, των διοδίων. Μικρά αυτοκίνητα πληρώνουν 12 και 13 ευρώ στα διόδια.».

«Ο κλάδος συρρικνώνεται»

Ο κ. Σωτηρίου αναφέρει κι άλλα ζητήματα που δυσκολεύουν τους επαγγελματίες στις λαϊκές αγορές.

Ενα από αυτά, το Ψηφιακό Δελτίο Αποστολής (ΨΔΑ) μέσω της πλατφόρμας myDATA της ΑΑΔΕ το οποίο θα ξεκινήσει να ισχύει από 1η Μαΐου 2026 και θα αντικαταστήσει το χειρόγραφο.

Ο λόγος που τίθεται σε ισχύ είναι για να ελέγχεται από την Πολιτεία η διακίνηση των προϊόντων από το χωράφι προς τη λαϊκή αγορά. Η καταγραφή θα πρέπει να γίνεται δύο φορές ημερησίως- το πρωί και ξανά το μεσημέρι μετά τη λήξη του ωραρίου της λαϊκής.

Κατά τους επαγγελματίες των λαϊκών αγορών αυτή η ρύθμιση είναι πρακτικά ανεφάρμοστη για μια σειρά από λόγους:

Οι συγκομιδές γίνονται υπό αντίξοες συνθήκες (βροχή, χιόνι, καύσωνας, συχνά χωρίς ίντερνετ) ενώ απαιτείται πολλαπλή καταχώρηση δελτίων: αποστολής, επιστροφών, καταστροφής μη εμπορεύσιμων προϊόντων.

«Το τεκμαρτό εισόδημα είναι άδικο για τον κλάδο μας» λέει ο κ. Σωτηρίου αναφέροντας άλλο ένα από τα αιτήματα των επαγγελματιών στις λαϊκές αγορές.

Οπως προσθέτει: «Η οριζόντια φορολόγηση είναι άδικη. Τα καταστήματα λειτουργούν έξι μέρες την εβδομάδα μέχρι το βράδυ. Εμείς εργαζόμαστε μέχρι το μεσημέρι και χάνουμε μέρες λόγω καύσωνα, άλλων καιρικών φαινομένων, από πολλούς και διαφορετικούς παράγοντες. Οι εργασιακές μας μέρες δεν ξεπερνούν τις 180 με 200 τον χρόνο και φορολογούμαστε για 365. Το να φορολογηθούμε βάσει των ημερών που εργαζόμαστε είναι κάτι εφικτό για την πολιτεία».

Ο κ. Σωτηρίου αναφέρει τέλος πως πολλοί παραγωγοί οι καλλιέργειες των οποίων έχουν πληγεί από πυρκαγιές και άλλα φυσικά φαινόμενα το προηγούμενο διάστημα και οι ίδιοι δεν έχουν λάβει ακόμα τις αποζημιώσεις που δικαιούνται, έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν και την καλλιέργεια τους και τον πάγκο της λαϊκής.

Για όλους τους παραπάνω λόγους, οι λαϊκές αγορές συρρικνώνονται διαρκώς σύμφωνα με τον κ. Σωτηρίου τα τελευταία χρόνια.

Οπως περιγράφει ο ίδιος: «Στην Αττική δραστηριοποιούμασταν 7.500 συνάδελφοι και τα τελευταία δύο-τρία χρόνια αποχώρησαν τουλάχιστον 1.500 άτομα. Οι περισσότεροι εργάζονται τώρα ως οδηγοί φορτηγών στις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ».