Την ώρα που οι αγρότες δεν τα βγάζουν πέρα, οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα ανεβαίνουν κατά 3%

Την ώρα που οι αγρότες στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Ελλάδα ξεσηκώνονται επειδή δεν τα βγάζουν πέρα, οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα για τους καταναλωτές αυξάνονται.
Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν ότι η μέση τιμή των αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3% σε σύγκριση με το 2024.
Η μέση τιμή των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία αυξήθηκε επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, κατά λιγότερο από 1%.
Οι μεταβολές των τιμών το 2025 παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διάφορων αγροτικών προϊόντων.
Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν για τα βοοειδή (+26%) και τα αυγά (+23%), ενώ μέτριες αυξήσεις καταγράφηκαν για τα φρούτα και το γάλα (+10% και για τα δύο) και τα πουλερικά (+9%).
Αντίθετα, σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν για το ελαιόλαδο (-37%) και τις πατάτες, συμπεριλαμβανομένων των πατατών σπόρου (-22%), και μικρότερες μειώσεις για τους χοίρους (-6%) και τα σιτηρά (-1%).
Όσον αφορά τις γεωργικές προμήθειες, σημειώθηκαν μέτριες αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους (+5%), καθώς και των κτηνιατρικών δαπανών (+3%).
Ωστόσο, οι τιμές μειώθηκαν για τα λιπαντικά ενέργειας (-2%), τους σπόρους και το φυτικό υλικό, καθώς και τα φυτοφάρμακα (-1% έκαστο).
Δείτε σχετικό πίνακα της Eurostat για τα αγροτικά προϊόντα
Oι τιμές του γάλακτος
Οι τιμές του γάλακτος το 2025 ήταν υψηλότερες από ό,τι το 2024 σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Ελλάδα, όπου μειώθηκαν κατά 3%.
Οι σημαντικότερες αυξήσεις των τιμών παρατηρήθηκαν στη Δανία (+21 %), την Εσθονία (+20%) και τη Λιθουανία και την Τσεχία (+17%).
