18.12.2025 | 19:30
Θεσσαλονίκη: Τρία αδέρφια, πέντε οίκοι ανοχής
Σημαντική είδηση:
18.12.2025 | 21:31
Νέα Ιωνία: Ελεύθεροι με όρους η οικιακή βοηθός και ο συνεργός της
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 20:36
Συνελήφθησαν δύο τράπερ ως μέλη κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών
Την ώρα που οι αγρότες δεν τα βγάζουν πέρα, οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα ανεβαίνουν κατά 3%
Διεθνής Οικονομία 18 Δεκεμβρίου 2025 | 21:17

Την ώρα που οι αγρότες δεν τα βγάζουν πέρα, οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα ανεβαίνουν κατά 3%

Δείτε πίνακες με τα στοιχεία της Eurostat για τις τιμές στα αγροτικά προϊόντα

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Την ώρα που οι αγρότες στις Βρυξέλλες, αλλά και στην Ελλάδα ξεσηκώνονται επειδή δεν τα βγάζουν πέρα, οι τιμές στα αγροτικά προϊόντα για τους καταναλωτές αυξάνονται.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για το 2025 δείχνουν ότι η μέση τιμή των αγροτικών προϊόντων στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 3% σε σύγκριση με το 2024.

Η μέση τιμή των αγαθών και υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται στη γεωργία αυξήθηκε επίσης, αλλά σε μικρότερο βαθμό, κατά λιγότερο από 1%.

Οι μεταβολές των τιμών το 2025 παρουσίασαν σημαντικές διαφορές μεταξύ των διάφορων αγροτικών προϊόντων.

Σημαντικές αυξήσεις καταγράφηκαν για τα βοοειδή (+26%) και τα αυγά (+23%), ενώ μέτριες αυξήσεις καταγράφηκαν για τα φρούτα και το γάλα (+10% και για τα δύο) και τα πουλερικά (+9%).

Αντίθετα, σημαντικές μειώσεις καταγράφηκαν για το ελαιόλαδο (-37%) και τις πατάτες, συμπεριλαμβανομένων των πατατών σπόρου (-22%), και μικρότερες μειώσεις για τους χοίρους (-6%) και τα σιτηρά (-1%).

Όσον αφορά τις γεωργικές προμήθειες, σημειώθηκαν μέτριες αυξήσεις στις τιμές των λιπασμάτων και των βελτιωτικών εδάφους (+5%), καθώς και των κτηνιατρικών δαπανών (+3%).

Ωστόσο, οι τιμές μειώθηκαν για τα λιπαντικά ενέργειας (-2%), τους σπόρους και το φυτικό υλικό, καθώς και τα φυτοφάρμακα (-1% έκαστο).

Δείτε σχετικό πίνακα της Eurostat για τα αγροτικά προϊόντα

Πηγή: Eurostat

Oι τιμές του γάλακτος

Οι τιμές του γάλακτος το 2025 ήταν υψηλότερες από ό,τι το 2024 σε όλες τις χώρες της ΕΕ, εκτός από την Ελλάδα, όπου μειώθηκαν κατά 3%.

Οι σημαντικότερες αυξήσεις των τιμών παρατηρήθηκαν στη Δανία (+21 %), την Εσθονία (+20%) και τη Λιθουανία και την Τσεχία (+17%).

Πηγή: Eurostat

Commodities
Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Χρυσός: «Βλέπει» τα 5.000 δολάρια το 2026

Business
Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

Citi: Στα 14,8 δισ. ευρώ η αποτίμηση του σχήματος Allwyn–ΟΠΑΠ

inWellness
inTown
Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης
Culture Live 18.12.25

Νίκος Ξυλούρης: Η ζωή, το έργο και το ήθος του «ζωντανεύουν» μέσα από την παράσταση Ο Αρχάγγελος της Κρήτης

Για πρώτη φορά, η ζωή του Νίκου Ξυλούρη ανεβαίνει στο θεατρικό σανίδι από τη Stages Network και τα Αθηναϊκά Θέατρα, με το έργο Ο Αρχάγγελος της Κρήτης. Έως τις 31 Ιανουαρίου στο θέατρο ΗΒΗ.

Σύνταξη
inTickets 17.12.25

«Ήταν έρωτες κεραυνοβόλοι»: Η Βιολέτα Ίκαρη για τα τραγούδια, τις συνεργασίες και την επιστροφή της στον Σταυρό του Νότου

Μια από τις πιο ωραίες φωνές της γενιάς της, η Βιολέτα Ίκαρη επιστρέφει στη δισκογραφία με το EP Σύννεφα Μπαλόνια, αλλά και στον Σταυρό του Νότου στις 26 Δεκεμβρίου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης
Mayors for housing 18.12.25

Η στεγαστική κρίση στην Ευρώπη γίνεται μία «νέα πανδημία», προειδοποιεί ο δήμαρχος της Βαρκελώνης

Από την Αθήνα έως το Άμστερνταμ και από τη Μπολόνια έως τη Βουδαπέστη, οι δήμαρχοι καλούν την ΕΕ να δημιουργήσει ένα ταμείο προσιτής στέγασης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει
Συνταγή 19ου αιώνα 18.12.25

Εμμονή Τραμπ για Βενεζουέλα – Η διπλωματία της κανονιοφόρου επιστρέφει

Δεδομένου ότι οι πλήρεις αποκλεισμοί είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, η Ουάσιγκτον δήλωσε ότι ο «αποκλεισμός» στη Βενεζουέλα αφορά μόνο πλοία που τελούν υπό κυρώσεις. Ωστόσο η πραγματικότητα είναι κάπως διαφορετική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Στεγαστική κρίση: Γιατί διώχνει τους νέους από την εργασία – Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση
Ευρωπαϊκή μάστιγα 18.12.25

Πώς η στεγαστική κρίση διώχνει τους νέους από την εργασία - Τι προτείνουν δύο 30άρηδες οικονομολόγοι ως λύση

Ένας 30χρονος που ζει την στεγαστική κρίση και βλέπει ότι δεν πρόκειται να αποκτήσει ποτέ δικό του σπίτι, αλλάζει την οπτική του για το μέλλον, αφού δεν βλέπει πλέον το νόημα να εργάζεται σκληρά

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της
Κόσμος 18.12.25

Τόνι Μπλερ: Η ΕΕ πρέπει να το μεταρρυθμιστεί, αλλιώς κινδυνεύει να χάσει τη σημασία της

Η αιχμηρή έκθεση έρχεται καθώς η ΕΕ φιλοξενεί μια σύνοδο κορυφής για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας και το για το πώς μπορεί να ανταποκριθεί στο «αλλαγμένο τοπίο των κανόνων των οικονομολογικών σχέσεων»

Σύνταξη
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τρομοκρατημένοι από τις απολύσεις οι εργαζόμενοι – Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη
Διεθνής Οικονομία 17.12.25

Τρομοκρατημένοι από την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις απολύσεις οι εργαζόμενοι - Φόβοι για σοκ ανεργίας στην Ευρώπη

Ενώ η Τεχνητή Νοημοσύνη παίζει μεγαλύτερο ρόλο στη ζωή μας, η αντίσταση σε αυτήν έχει αυξηθεί τόσο σε εύρος όσο και σε κλίμακα.

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος
Ρυθμοί αραμπά 17.12.25

Οι επιχειρήσεις συμφωνούν: Η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μέλλον – Αλλά αργεί να πάρει μπρος

Από την έκρηξη του ChatGPT, πριν από τρία χρόνια, οι επιχειρήσεις έσπευσαν να εντάξουν την τεχνητή νοημοσύνη σε πολλά προϊόντα και υπηρεσίες. Ωστόσο, οι επενδύσεις τους ακόμη δεν έχουν αποδώσει.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους
Οικονομική κρίση 16.12.25

Γερμανία: Οι άλλοτε ευημερούσες πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας σε κρίση – Και οι κάτοικοί τους

Η κρίση στις πρωτεύουσες της αυτοκινητοβιομηχανίας έχει τα πρώτα θύματα. Πόλεις που κάποτε καυχιούνταν για το υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ τους τώρα ζουν τη βαθύτερη οικονομική κρίση στην ιστορία τους.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035
Ηλεκτροκίνηση, πίσω 16.12.25

Οι πιέσεις έπιασαν τόπο – Δεν θα απαγορευθούν οι κινητήρες εσωτερικής καύσης από το 2035

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα μπορούν να συνεχίσουν να κατασκευάζουν οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης μετά το 2035. Η Κομισιόν, υπό πίεση, προτείνει μερική άρση της αρχικά πλήρους απαγόρευσής τους

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»
Στεγαστική κρίση 16.12.25

ΕΕ: Η Κομισιόν παρουσίασε «το πρώτο στην ιστορία Ευρωπαϊκό Σχέδιο για την Προσιτή Στέγαση»

Το σχέδιο της ΕΕ επικεντρώνεται στην αύξηση της προσφοράς κατοικιών, στην ενεργοποίηση επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, στην αντιμετώπιση των βραχυχρόνιων μισθώσεων και στη στήριξη των πλέον πληττόμενων ομάδων

Σύνταξη
Eurostat: Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα – Τεράστια η οικονομική πίεση των εργαζομένων
Διεθνής Οικονομία 16.12.25

Τεράστια η οικονομική πίεση που δέχονται οι εργαζόμενοι - Δεύτερος χειρότερος στην ΕΕ ο μέσος μισθός στην Ελλάδα

Τα στοιχεία της Eurostat επιβεβαιώνουν περίτρανα την σημερινή απεργία των εργαζομένων, οι οποίοι κατεβαίνουν στους δρόμους διεκδικώντας καλύτερο μισθό

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Η Ρωσία ζητά αποζημίωση ύψους 230 δισ. δολαρίων από την Euroclear για κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία

Η Ρωσία αποσκοπεί να ρίξει μία προειδοποιητική βολή κατά του σχεδίου της ΕΕ να χρησιμοποιήσει 90 δισ. ευρώ από τα παγωμένα κεφάλαια για να χορηγήσει δάνειο στην Ουκρανία

Σύνταξη
Τιμές τροφίμων στην Ευρώπη: Ποιες χώρες είναι οι πιο ακριβές και πού κατατάσσεται η Ελλάδα
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

Ποιες χώρες στην Ευρώπη έχουν τις πιο ακριβές τιμές στα τρόφιμα και που κατατάσσεται η Ελλάδα

Οι τιμές των τροφίμων ποικίλλουν σημαντικά σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τον δείκτη τιμών τροφίμων της Eurostat να παρέχει μια χρήσιμη βάση για σύγκριση

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Κένεθ Ρόγκοφ: «Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά»
Διεθνής Οικονομία 15.12.25

«Το 2026 είναι μια εξαιρετικά επικίνδυνη χρονιά» εκτιμά ο καθηγητής του Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ

Μιλά στα «ΝΕΑ Σαββατοκύριακο» ο 72χρονος καθηγητής Διεθνών Οικονομικών στο Χάρβαρντ, Κένεθ Ρόγκοφ - Έχει διατελέσει μεταξύ άλλων επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ και αποτελεί μια έγκυρη φωνή διεθνώς

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Γερμανία: Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή
Οι αξιώσεις Μερτς 19.12.25

Επιστρέφει δυναμικά στη διεθνή σκηνή η Γερμανία

Με αφορμή το ουκρανικό και τις εμπορικές σχέσεις ο καγκελάριος Μερτς διεκδικεί την πολιτική ηγεμονία στην ΕΕ – Η Γερμανία δηλώνει και πάλι δυναμικό «παρών»

Αλέξανδρος Καψύλης
Αλέξανδρος Καψύλης
Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)
Ποδόσφαιρο 19.12.25

Τριάρα και πρώτο το Στρασβούργο (3-1) – Τρίποντο και 8άδα για την ΑΕΚ Λάρνακας (1-0)

Το Στρασβούργο νίκησε με 3-1 την Μπρέινταμπλικ και πέρασε απευθείας στους «16» του Conference League ως πρώτο στην βαθμολογία - Τρίποντο για την ΑΕΚ Λάρνακας κόντρα στην Σκεντίγια με 1-0 και 8άδα για τους Κύπριους.

Σύνταξη
ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference!
Ποδόσφαιρο 19.12.25

ΑΕΚ – Κραϊόβα 3-2: Ανατροπή, 3η θέση και απευθείας πρόκριση στους «16» του Conference!

Η ΑΕΚ έχανε με 0-2 ως το 64' από την Κραϊόβα, ωστόσο με μια «τρελή» ανατροπή, επικράτησε με 3-2 και κατέλαβε την 3η θέση στη League Phase του Conference League, εξασφαλίζοντας έτσι απευθείας πρόκριση στους «16»!

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι ο φερόμενος αρχηγός και ο λογιστής για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις
Κρήτη 18.12.25

Στη φυλακή Χιλετζάκης και Λαμπράκης για το κύκλωμα με τις παράνομες επιδοτήσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγούνται στη φυλακή μετά τη μαραθώνια διαδικασία των απολογιών τους - Ελεύθεροι με όρους έχουν αφεθεί οι υπόλοιποι 13 συλληφθέντες για την υπόθεση

Σύνταξη
Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI
Η απάντηση του Πεκίνου 18.12.25

Το «σχέδιο Μανχάταν» της Κίνας: Πώς σπάει το δυτικό μονοπώλιο στην AI

Πρώην μηχανικοί της ASML, μυστικές ομάδες στην πόλη Σενζέν και ένα γιγαντιαίο πρωτότυπο μηχάνημα συνθέτουν την κινεζική απάντηση στο δυτικό εμπάργκο, ένα κινεζικό «σχέδιο Μανχάταν»

Γιώργος Πολύζος
«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων
«Κατηγορώ» 18.12.25

«Εκτός ελέγχου» – Θρύλος του NBA κατηγορεί τις Καρντάσιαν για την επιδημία των πλαστικών επεμβάσεων

To σύνδρομο Καρντάσιαν και το ψυχολογικό και οικονομικό κόστος στις γυναίκες έχει προβληματίσει εδώ και καιρό την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα. Σήμερα ένας θρύλος των Μπόστον Σέλτικς υπενθυμίζει την αμφιλεγόμενη κληρονομικά των influencer

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
ΗΑΕ: Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι – H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις
Δείτε βίντεο 18.12.25

Ισχυρές καταιγίδες απειλούν το Ντουμπάι - H αστυνομία καλεί τους κατοίκους να αποφεύγουν τις μετακινήσεις

Ανησυχούν στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μετά από αυτά που συνέβησαν τον Απρίλιο του 2024 - Από τη βροχή που έπεσε στο Ντουμπάι προκλήθηκαν πλημμύρες σε δρόμους της πόλης

Σύνταξη
Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»
Μπάσκετ 18.12.25

Φουρνιέ: «Το πιο βαθύ σκοτάδι είναι λίγο πριν την αυγή – Θα γίνουμε καλύτεροι»

Ο Εβάν Φουρνιέ έκανε δηλώσεις στην ιστοσελίδα της ΚΑΕ Ολυμπιακός και δήλωσε πεπεισμένος πως οι ερυθρόλευκοι θα ξεπεράσουν γρήγορα την κακή αγωνιστική περίοδο που διανύουν.

Σύνταξη
Αγρότες: Βήμα – βήμα οι επόμενες κινήσεις – «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα
Συνεχίζουν και τις γιορτές 18.12.25

Βήμα - βήμα οι επόμενες κινήσεις των αγροτών - «Πάγωσε» ο διάλογος, «ζεστάθηκαν» τα μπλόκα

Μήνυμα για συνέχιση των κινητοποιήσεων από τις Σέρρες έστειλαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Στον «πάγο» στην παρούσα φάση ο διάλογος με την κυβέρνηση. Τετραήμερο πανελλαδικό σχέδιο δράσεων με αποκλεισμό δρόμων, άνοιγμα διοδίων αλλά και διευκόλυνση των μετακινήσεων ενόψει εορτών.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο Αντετοκούνμπο για τον λόγο που οι φαν των Μπακς είχαν εξοργιστεί μαζί του: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»
Μπάσκετ 18.12.25

Όταν οι οπαδοί των Μπακς είχαν πει για τον Γιάννη: «Ποιος είναι αυτός ο Έλληνας;»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναφέρθηκε στον λόγο που είχε κάνει έξαλλους τους φαν των Μπακς εναντίον του, όταν το μακρινό 2013 τον είχανε επιλέξει στο ντραφτ του NBA.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία
Διπλωματία 18.12.25

Iστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του OHE στη Δαμασκό – Mήνυμα Ελλάδας για συμπερίληψη και λογοδοσία

Η Ελλάδα υπογράμμισε ότι η ιστορική επίσκεψη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στη Δαμασκό, η πρώτη από το 1945, «έστειλε ένα ισχυρό μήνυμα υποστήριξης για την επανένταξη της Συρίας στη διεθνή κοινότητα»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator
Υποκλοπές 18.12.25

ΠΑΣΟΚ: Ένοχη σιωπή της κυβέρνησης μπροστά στις συνεχείς αποκαλύψεις στη δίκη του Predator

«Δημοσιογράφοι που ερεύνησαν την υπόθεση, κάνουν λόγο για κοινό κέντρο ΕΥΠ και Predator», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ και τονίζει πως καταρρίπτεται το κυβερνητικό επιχείρημα του «ανίδεου πρωθυπουργού»

Σύνταξη
Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου
Πολιτική 18.12.25

Θέμα Eurofighter και Γλυπτών του Παρθενώνα έβαλε ο Γεραπετρίτης στην ΥΠΕΞ του Ηνωμένου Βασιλείου

Ανάγκη οι όποιες αμυντικές συμφωνίες συνάπτονται με τρίτες χώρες θα πρέπει να διαλαμβάνουν την αυτονόητη υποχρέωση, οι εξοπλισμοί να μην χρησιμοποιούνται σε βάρος συμμάχων χωρών, τόνισε ο Γεραπετρίτης

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος
Ποδόσφαιρο 18.12.25

Ο Λανουά, ο Βαλέρι και το χάος

Ο πρόεδρος της ΚΕΔ Στεφάν Λανουά όρισε οκτώ διαιτητές από δυο φορές επειδή δεν έχει λύσεις, ενώ ο Βαλέρι δεν μπορεί να ενισχύσει το VAR

Βάιος Μπαλάφας
Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου
Γκρι χρώμα 18.12.25

Αν έχετε στον λογαριασμό σας 100 ευρώ, ενδέχεται να κερδίσετε έναν πίνακα του Πικάσο αξίας ενός εκατομμυρίου

Το πορτρέτο του Πικάσο θα διατεθεί σε λοταρία για λογαριασμό του Alzheimer’s Research Foundation, ενός γαλλικού φιλανθρωπικού ιδρύματος που χρηματοδοτεί έρευνες για την νόσο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
