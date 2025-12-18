Τεταμένη παραμένει η ατμόσφαιρα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Χιλιάδες αγρότες από όλη την Ευρώπη διαμαρτύρονται στο κέντρο της πόλης για τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου Mercosur που σύναψε η Ευρώπη με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής.

Σε κλίμα έντασης, τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα πραγματοποιούν μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες παραγωγοί κατέβηκαν στους δρόμους ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού αγροτικού οργανισμού Copa-Cogeca, Μαέλ Μαμπέκ, «είναι η πρώτη φορά που αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες».

Αιφνιδιασμός

Οι κινητοποιήσεις ήταν προγραμματισμένες για σήμερα οι αγρότες όμως έφτασαν στη βελγική πρωτεύουσα τη νύχτα αιφνιδιάζοντας τις Αρχές. Τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο των Βρυξελλών παραμένουν δρακόντεια καθώς ταυτόχρονα διεξάγεται η Σύνοδος Κορυφής.

🚨🇪🇺🇧🇪 BREAKING: WAR IN BRUSSELS Thousands of FARMERS clash with police outside the EU Parliament. Tractors RAM police, water cannons fire, tensions EXPLODE. Farmers protest MERCOSUR, carbon taxes, and PAC cuts. THIS IS CHAOS in the heart of Europe. 🚨🇪🇺🇧🇪 NOTÍCIA DE ÚLTIMA… pic.twitter.com/iFms6sQ1OD — 🎄🎅⛄❄✨🎁𝓛𝓲𝓿𝓲𝓷𝓱𝓪🎁✨❄⛄🎅🎄 (@livinhafrota) December 18, 2025

Σοβαρά επεισόδια

Τα πνεύματα οξύνθηκαν γρήγορα. Τα αστυνομικά οδοφράγματα και οι αποκλεισμένοι δρόμοι ακόμη και για τη διέλευση πεζών από κεντρικές λεωφόρους εξόργισαν τους συγκεντρωμένους που συγκρούστηκαν με τις δυνάμεις της αστυνομίας και άναψαν φωτιές. Η απάντηση της βελγικής αστυνομίας ήρθε με χρήση χημικών και αύρες νερού.

Οι αγρότες έχουν παρατάξει τα τρακτέρ κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από τα επεισόδια δεν γλίτωσε και το χριστουγεννιάτικο δέντρο που βρισκόταν έξω από το κτίριο, και το οποίο κάηκε.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην πλατεία Luxemburgplein, περίπου εκατό διαδηλωτές πέταξαν πατάτες, παντζάρια, πυροτεχνήματα και αυγά στους αστυνομικούς, οι οποίοι απάντησαν με δακρυγόνα και τόνους νερό.

Η σπίθα που άναψε τη φωτιά

Η εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις, καθώς οι Ευρωπαίοι παραγωγοί φοβούνται αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγωγές φθηνών προϊόντων (όπως βόειο κρέας και ζάχαρη) που δεν τηρούν τις αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ένωσης.

Οι διαδηλωτές επικρίνουν επίσης τις προτάσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, υποστηρίζοντας ότι στερούνται κοινών κανόνων και επαρκούς χρηματοδότησης. Ζητούν, επίσης, πιο απλούς κανονισμούς και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στον επαγγελματικό τους χώρο.

Σε μια προσπάθεια εκτόνωσης της κατάστασης η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα συναντήθηκαν με εκπροσώπους των αγροτών. Η συμφωνία δεν έχει ακόμα υπογραφεί με την Φον ντερ Λάιεν να ελπίζει ότι αυτό θα γίνει το Σάββατο, στη Βραζιλία.