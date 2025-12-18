Δακρυγόνα και ρίψεις νερού από την αστυνομία αυτή την ώρα έξω από το Ευρωκοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, κατά των χιλιάδων αγροτών από όλη την Ευρώπη που διαμαρτύρονται στο κέντρο της πόλης.

Εκατοντάδες τρακτέρ και χιλιάδες αγρότες κατέβηκαν στους δρόμους των Βρυξελλών ώρες πριν την έναρξη της Συνόδου Κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

<br />

Πιο αναλυτικά, αγρότες έχουν συγκεντρωθεί στο κέντρο των Βρυξελλών, διαμαρτυρόμενοι για το υψηλό κόστος παραγωγής και ζητώντας αλλαγές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική. Η αστυνομία έχει αποκλείσει όλους τους δρόμους, απαγορεύοντας ακόμη και τη διέλευση πεζών από κεντρικές λεωφόρους χωρίς ειδική διαπίστευση από τα ευρωπαϊκά όργανα, ενώ η ατμόσφαιρα χαρακτηρίζεται αρκετά τεταμένη.

<br />

Τα αιτήματα των αγροτών στις Βρυξέλλες

Οι αγρότες, ιδίως στη Γαλλία, ανησυχούν ότι η συμφωνία με τον Μερκοσούρ – η οποία θα συζητηθεί στη συνάντηση των ηγετών της ΕΕ – θα τους βάλει σε μειονεκτική θέση λόγω της εισροής φθηνότερων προϊόντων από τη γεωργική υπερδύναμη Βραζιλία και τις γειτονικές της χώρες.

Αντιτίθενται επίσης στα σχέδια που έχει υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναθεώρηση των τεράστιων γεωργικών επιδοτήσεων του 27μελούς μπλοκ, φοβούμενοι ότι θα λάβουν λιγότερα χρήματα.

Η Ομοσπονδία Γεωργών της Βαλλονίας (FWA) δήλωσε ότι τα σχέδια των Βρυξελλών να μειώσουν το πρόγραμμα επιδοτήσεων κατά 20% και να προωθήσουν τη συμφωνία με τον Mercosur είναι «εντελώς απαράδεκτα».

<br />

Η FWA θα είναι μία από τις περισσότερες από 40 εθνικές αγροτικές οργανώσεις που θα εκπροσωπηθούν στη διαδήλωση. Η πανευρωπαϊκή ομάδα πίεσης για τη γεωργία Copa-Cogeca δήλωσε ότι αναμένει να συμμετάσχουν περίπου 10.000 άτομα.

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα δημιουργήσει τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερου εμπορίου στον κόσμο και θα βοηθήσει την ΕΕ να εξάγει περισσότερα οχήματα, μηχανήματα, κρασιά και οινοπνευματώδη ποτά στη Λατινική Αμερική σε μια περίοδο παγκόσμιων εμπορικών εντάσεων.