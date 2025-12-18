Τη μεγάλη μάχη για επιβίωση δίνουν συντονισμένα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα αλλά δεν είναι μόνοι. Οι συνάδελφοί τους, σε Γαλλία και Βρετανία, βρίσκονται επίσης στις επάλξεις έχοντας να αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα που τους έχουν φέρει στα όρια τους.

Τα μπλόκα των αγροτών ενισχύονται σε όλη την Ελλάδα ενώ «απόβαση» τρακτέρ αναμένεται την Πέμπτη στις Βρυξέλλες σε πανευρωπαϊκή κινητοποίηση

Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur είναι το «κόκκινο πανί». Η εμπορική συμφωνία της Ευρώπης με πέντε χώρες της Νότιας Αμερικής προκαλεί τεράστιες αντιδράσεις, καθώς οι Ευρωπαίοι παραγωγοί φοβούνται αθέμιτο ανταγωνισμό από εισαγωγές φθηνών προϊόντων (όπως βόειο κρέας και ζάχαρη) που δεν τηρούν τις αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές της Ένωσης.

Στην «καρδιά» των αποφάσεων

Χιλιάδες αγρότες αναμένονται στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής, συμμετέχοντας σε μεγάλη πανευρωπαϊκή διαμαρτυρία κατά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της συμφωνίας εμπορίου Mercosur. Περισσότεροι από 10.000 αγρότες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να κατακλύσουν την πρωτεύουσα του Βελγίου.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού αγροτικού οργανισμού Copa-Cogeca, Μαέλ Μαμπέκ, «είναι η πρώτη φορά που αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες».

Πρόκειται για ιστορική στιγμή, καθώς ολόκληρος ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αποφάσεις που απειλούν τη βιωσιμότητά του.

Οι διαδηλωτές επικρίνουν τις προτάσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2027, υποστηρίζοντας ότι στερούνται κοινών κανόνων και επαρκούς χρηματοδότησης.

Παράλληλα, αντιτίθενται στην εμπορική συμφωνία την οποία θεωρούν επιζήμια για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, την επισιτιστική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Ζητούν, επίσης, πιο απλούς κανονισμούς και μεγαλύτερη νομική ασφάλεια στον επαγγελματικό τους χώρο.

Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Βόρειου Σταθμού για να καταλήξει στην πλατεία Λουξεμβούργου, μπροστά από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί δρόμων, επιδιώκοντας «να ακουστεί η φωνή των αγροτών χωρίς να παραλύσει η πόλη».

Γαλλική… ανησυχία

Με τις Βρυξέλλες να γίνονται ο κοινός τόπος των διαμαρτυριών εκτός από την Ελλάδα αναβρασμός υπάρχει σε Γαλλία και Βρετανία.

Στη Γαλλία, η απόφαση της κυβέρνησης για μαζικό εμβολιασμό σε περιοχές με ζώα που νοσούν, επιχειρεί να κατευνάσει τα πνεύματα όμως οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται και οι φωνές τους ενώνονται με εκείνες των αγροτών στις Βρυξέλλες εναντίον της υπογραφής της εμπορικής συμφωνίας Mercosur.

Το βασικό αίτημα των γάλλων κτηνοτρόφων είναι να σταματήσει η μαζική θανάτωση βοοειδών. Ορισμένα συνδικάτα ζητούν να γίνει μαζικός εμβολιασμός σε όλη τη Γαλλία. Τέτοιο αίτημα βρίσκει αντίθετους τους κτηνοτρόφους περιοχών χωρίς κρούσματα.

Η υπουργός Γεωργίας, Αννί Ζενεβάρ, ανακοίνωσε ότι 750.000 βοοειδή θα εμβολιαστούν τις επόμενες εβδομάδες στη νότιο-δυτική Γαλλία. Αλλά ορισμένα αγροτικά συνδικάτα δεν πείθονται.

«Βράζει» η Βρετανία

Στη Βρετανία αγρότες από κάθε γωνιά της χώρας, βρέθηκαν στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο, ενάντια στις προωθούμενες αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς που αφορούν τη γεωργική γη και τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε την ημέρα που το σχετικό νομοσχέδιο συζητήθηκε στη Βουλή των Κοινοτήτων, με τους αγρότες να εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες που θα έχει ο νέος φόρος στον πρωτογενή τομέα. Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν στην περιοχή κρατώντας πανό και φωνάζοντας συνθήματα, ενώ στο σημείο βρέθηκαν και ορισμένα τρακτέρ, υπογραμμίζοντας τον αγροτικό χαρακτήρα της διαμαρτυρίας.

Οι διαδηλωτές προειδοποιούν ότι οι αλλαγές στη φορολογία ενδέχεται να οδηγήσουν πολλές οικογενειακές φάρμες σε οικονομικό αδιέξοδο, αναγκάζοντάς τες να εκποιήσουν γη προκειμένου να καλύψουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Όπως τονίζουν, ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα πλήξει τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και θα επιταχύνει τη συρρίκνωση του βρετανικού αγροτικού τομέα.