Αγρότες: Κλειστός επ’ αόριστον για φορτηγά ο Προμαχώνας – Μπλόκο και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα
17 Δεκεμβρίου 2025 | 13:05

Αγρότες: Κλειστός επ’ αόριστον για φορτηγά ο Προμαχώνας – Μπλόκο και στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

Ενισχύουν τα μπλόκα οι αγρότες και κλιμακώνουν τον αγώνα τους. Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Έντερο: Το κρυφό «εργαστήριο» κατά της παχυσαρκίας και του διαβήτη

Spotlight

Το χθεσινό φιάσκο της Κυβέρνησης με τον ΕΛΓΑ, έκανε την αγανάκτηση των αγροτών να ξεχειλίσει, γεγονός που οδήγησε σήμερα σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους. Όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά, ενώ σήμερα από τις 12 περίπου το μεσημέρι οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν και το ρεύμα εισόδου για τέσσερις ώρες (12.00-16.00).

Την ίδια ώρα τα μπλόκα των αγροτών ενισχύονται σε ολόκληρη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να είναι ο μόνος, ίσως, που βλέπει αποκλιμάκωση τις επόμενες ημέρες, όπως είπε σήμερα κατά την διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κλειστός επ’ αόριστον για φορτηγά ο Προμαχώνας

Οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν από τώρα και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά.

Ωστόσο, ανοιχτές είναι οι μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων.

Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, το ρεύμα εξόδου, προς Αθήνα παραμένει εδώ και μέρες κλειστό επ’ αόριστον, ενώ σήμερα από τις 12 περίπου το μεσημέρι οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα εισόδου για τέσσερις ώρες (12.00-16.00).

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες για ακόμη μία μέρα, ανώ αύριο το μεσημέρι θα πραγματοποιηθεί κρίσιμη σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών

Προηγήθηκε συνέλευση, όπου αποφασίστηκε να κλείσει το ρεύμα εισόδου και πάλι αύριο (από τις 12.00) και θα εξεταστεί εκ νέου αν θα έχει ο αποκλεισμός χρονικό όριο ή θα είναι επ’ αόριστον.

Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Αύριο οι εκπρόσωποι των αγροτών, από όλη τη χώρα θα συναντηθούν στον Λευκώνα Σερρών, στη συνεδρίαση της η Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Εκεί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους, ενώ όπως τονίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν κάλυψαν, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, που «είναι βασικό αίτημα και που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Εκτός από το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, οι εκπρόσωποι των αγροτών χαρακτήρισαν «κοροϊδία»,  τις δηλώσει Χατζηδάκη, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο οποίος έκανε ένα βήμα πίσω από όσα είχε ανακοινώσει ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης μία μέρα πριν.

Ενδεικτικό είναι ότι αντί αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές».

«Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», στηλιτεύοντας όσα έγιναν με τον ΕΛΓΑ, όπου αντί να πληρωθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς των αγροτών το 30% του ΕΛΓΑ» είπαν σήμερα εκπρόσωποι των αγροτών στο Mega, οι οποίοι ανακοίνωσαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Τα μπλόκα ανά την Ελλάδα

Στη Χαλκηδόνα, ο κόμβος στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πέλλας, ο κόμβος θα κλείσει 17.00-20.00.

Στο Δερβένι συνεχίζεται και σήμερα ο συμβολικός αποκλεισμός, 13.00-14.00.

Σταθερά στα μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, με πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.

Ομόλογα
Ελληνικά ομόλογα: Ανοίγει ένας νέος ορίζοντας με την ένταξη στον Δείκτη iBoxx® Global Government, λέει η S&P Global

Ελληνικά ομόλογα: Ανοίγει ένας νέος ορίζοντας με την ένταξη στον Δείκτη iBoxx® Global Government, λέει η S&P Global

Business
Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

Metlen: Αναλαμβάνει την κατασκευή φωτοβολταϊκού πάρκου για την EDF power solutions UK

inWellness
inTown
Κρήτη: Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»
Στην Κρήτη 17.12.25

Συνελήφθη 54χρονος που δήλωνε ότι ο 33χρονος γιατρός μπορεί να εντοπιστεί με «κβαντική τεχνολογία»

Έλεγε μεταξύ άλλων ότι ο 33χρονος γιατρός του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, που εξαφανίστηκε στις 7 Δεκεμβρίου στην Κρήτη, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και έτσι ήταν αδύνατος ο ακριβής εντοπισμός του

Σύνταξη
ΕΚΠΟΙΖΩ: Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers – Καμπανάκι για τα παιδιά
Ελλάδα 17.12.25

Γιατί πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί με τους influencers - Καμπανάκι από την ΕΚΠΟΙΖΩ για τα παιδιά

Η ραγδαία εξάπλωση της εμπορικής προώθησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσω influencer, εγείρει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με τη διαφάνεια, την προστασία των καταναλωτών και, κυρίως, την ασφάλεια των παιδιών και των εφήβων.

Σύνταξη
Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη
Έρευνα σε εξέλιξη 17.12.25

Στην ανακρίτρια η δεύτερη ομάδα κατηγορουμένων για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη

Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν οι φερόμενοι ως διευθυντές της εγκληματικής οργάνωσης που καρπώνονταν παρανόμως ευρωπαϊκές ενισχύσεις μέσω ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Φοινικούντα: Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο φερόμενο συνεργό – Τα έως τώρα στοιχεία
Νέα τροπή 17.12.25

Διεθνές ένταλμα σύλληψης για τον 30χρονο φερόμενο συνεργό στο φονικό στη Φοινικούντα - Τα έως τώρα στοιχεία

Οι ρόλοι των δύο 22χρονων που βρίσκονται προφυλακισμένοι φαίνεται να αντιστρέφονται δίνοντας νέα τροπή στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα

Σύνταξη
Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο
Χαμηλά επίπεδα εμβολιασμού 17.12.25

Γρίπη: 70.000 ευπαθείς πολίτες δεν έχουν κάνει το εμβόλιο – Υπολείπονται 600.000 εμβολιασμοί για τον ετήσιο μέσο όρο

Η ανησυχία για το υποστέλεχος Κ του ιού Α και οι 2.400.000 εμβολιασμοί μέχρι στιγμής – Μιλούν στο in γιατροί, πρόεδροι φαρμακευτικών συλλόγων και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές
Απάτες 17.12.25

Η Ελλαδα μια από τις ασφαλέστερες χώρες της ΕΕ στις τραπεζικές συναλλαγές

Η Ελλάδα ξεχώρισε το 2024 στον ευρωπαϊκό χάρτη πληρωμών, καταγράφοντας χαμηλότερα ποσοστά απάτης από τον μέσο όρο της ΕΕ σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες συναλλαγών, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΚΤ

Σύνταξη
Δίωξη Κυβερνοεγκλήματος: Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο
Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος 17.12.25

Σύλληψη 49χρονου για εξύμνηση κακοποίησης γυναικών και προτροπή σε αυτοκτονία στο διαδίκτυο

Από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος σχηματίσθηκαν δυο δικογραφίες για απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία και διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων μέσω διαδικτύου

Σύνταξη
Σέρρες: Οι αγρότες «ζυγίζουν» τις προθέσεις της κυβέρνησης και απαντούν με μια φωνή
Ώρα αποφάσεων 17.12.25

Όλα τα βλέμματα στραμμένα στις Σέρρες - Οι αγρότες «ζυγίζουν» τα δεδομένα και απαντούν με ενιαία φωνή

Σε «πυρετό» διαβουλεύσεων βρίσκονται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προκειμένου να αποφασίσουν συντεταγμένα και με ενιαία φωνή αν θα ανταποκριθούν στο προσκλητήριο διαλόγου που τους απηύθυνε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσίαρας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών
Συνελήφθη επ’αυτοφώρω 17.12.25

Κυβερνοέγκλημα: Συνελήφθη 49χρονος για υποκίνηση αυτοκτονίας και αναρτήσεις υπέρ της κακοποίησης γυναικών

Εις βάρος του έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες. Aφορούν απόπειρα συμμετοχής σε αυτοκτονία, διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιαιοπραγίες μέσω διαδικτύου, παραβίαση νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Σύνταξη
