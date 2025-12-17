Το χθεσινό φιάσκο της Κυβέρνησης με τον ΕΛΓΑ, έκανε την αγανάκτηση των αγροτών να ξεχειλίσει, γεγονός που οδήγησε σήμερα σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεων τους. Όπως έγινε γνωστό σήμερα Τετάρτη, οι αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά, ενώ σήμερα από τις 12 περίπου το μεσημέρι οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν και το ρεύμα εισόδου για τέσσερις ώρες (12.00-16.00).

Την ίδια ώρα τα μπλόκα των αγροτών ενισχύονται σε ολόκληρη τη χώρα, με τον Πρωθυπουργό να είναι ο μόνος, ίσως, που βλέπει αποκλιμάκωση τις επόμενες ημέρες, όπως είπε σήμερα κατά την διάρκεια της συνάντησής του με τον πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Κλειστός επ’ αόριστον για φορτηγά ο Προμαχώνας

Οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν από τώρα και επ’ αόριστον τον Μεθοριακό Σταθμό για τα φορτηγά.

Ωστόσο, ανοιχτές είναι οι μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων.

Κλειστό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα

Στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, το ρεύμα εξόδου, προς Αθήνα παραμένει εδώ και μέρες κλειστό επ’ αόριστον, ενώ σήμερα από τις 12 περίπου το μεσημέρι οι αγρότες κλείνουν και το ρεύμα εισόδου για τέσσερις ώρες (12.00-16.00).

Προηγήθηκε συνέλευση, όπου αποφασίστηκε να κλείσει το ρεύμα εισόδου και πάλι αύριο (από τις 12.00) και θα εξεταστεί εκ νέου αν θα έχει ο αποκλεισμός χρονικό όριο ή θα είναι επ’ αόριστον.

Αύριο οι κρίσιμες αποφάσεις

Αύριο οι εκπρόσωποι των αγροτών, από όλη τη χώρα θα συναντηθούν στον Λευκώνα Σερρών, στη συνεδρίαση της η Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων.

Εκεί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους, ενώ όπως τονίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν κάλυψαν, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, που «είναι βασικό αίτημα και που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Εκτός από το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ, οι εκπρόσωποι των αγροτών χαρακτήρισαν «κοροϊδία», τις δηλώσει Χατζηδάκη, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, ο οποίος έκανε ένα βήμα πίσω από όσα είχε ανακοινώσει ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης μία μέρα πριν.

Ενδεικτικό είναι ότι αντί αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές».

«Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», στηλιτεύοντας όσα έγιναν με τον ΕΛΓΑ, όπου αντί να πληρωθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς των αγροτών το 30% του ΕΛΓΑ» είπαν σήμερα εκπρόσωποι των αγροτών στο Mega, οι οποίοι ανακοίνωσαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Τα μπλόκα ανά την Ελλάδα

Στη Χαλκηδόνα, ο κόμβος στην παλαιά Εθνική οδό Θεσσαλονίκης-Πέλλας, ο κόμβος θα κλείσει 17.00-20.00.

Στο Δερβένι συνεχίζεται και σήμερα ο συμβολικός αποκλεισμός, 13.00-14.00.

Σταθερά στα μπλόκα που έχουν στήσει στα τελωνεία των Ευζώνων και της Νίκης, στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, με πολύωρους αποκλεισμούς, τόσο στο ρεύμα εισόδου όσο και στο ρεύμα εξόδου.

Σε αποκλεισμό του τελωνείου της Νίκης από τις 19:00 έως τις 23:00 αποφάσισαν να προχωρήσουν και σήμερα οι αγρότες που βρίσκονται στο σημείο, με την κινητοποίηση να αφορά όλα τα φορτηγά.

Στον νομό Καβάλας έχουν στηθεί τρία μπλόκα: στη Χρυσούπολη, στο Αρχαίο Θέατρο των Φιλίππων και στον κόμβο της Μουσθένης στην Εγνατία Οδό.

Σε ισχύ παραμένει ο επ’ αόριστον αποκλεισμός στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού (Κερδύλλια – Σέρρες και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας), από αγρότες και κτηνοτρόφους του νομού Σερρών.