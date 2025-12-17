Συνεχίζει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό ο Μητσοτάκης – Δηλώνει αισιόδοξος ότι οι αγρότες θα απομακρυνθούν από τα μπλόκα

«Συγκρατημένα αισιόδοξος ότι μέσα στις επόμενες μέρες θα έχουμε μια εκτόνωση της κατάστασης» στο αγροτικό μέτωπο δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κώστα Τασούλα.

«Ελπίζω καθώς πλησιάζουμε πια και στις γιορτές ότι θα υπάρχει θετική ανταπόκριση και ότι θα απομακρυνθούν σχετικά σύντομα από τα μπλόκα» είπε, καθιστώντας σαφή την προσδοκία του Μαξίμου να φύγουν οι αγρότες από τους δρόμους πριν τα Χριστούγεννα.

Στο πλαίσιο αυτό συνέχισε την προσπάθεια να ξυπνήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό, που μέχρι τώρα έχει πέσει στο κενό, όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις. Όπως είπε, ο κ. Μητσοτάκης, οι αγρότες «πρέπει να λάβουν υπόψη το γεγονός ότι όσο δίκαια και αν είναι τα αιτήματά τους δεν μπορούν να θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική δραστηριότητα της χώρας και να στερούν το αυτονόητο δικαίωμα από κάποιον να επιστρέψει στο χωριό του για τις διακοπές των Χριστουγέννων».

Παράλληλα πέταξε ξανά, το μπαλάκι του διαλόγου στους αγρότες, πιέζοντας για αποδοχή των θολών προτάσεων της κυβέρνησης. Σύμφωνα με τον ίδιο, λαμβάνονται υπόψη ορισμένα δίκαια αιτήματα των αγροτών, ενώ τα μέτρα που έχει ανακοινώσει η κυβέρνηση κινούνται στη σωστή κατεύθυνση και στοχεύουν στην ανακούφιση των πληττόμενων παραγωγών.

Επανέλαβε δε το αφήγημα ότι «πρώτη προτεραιότητα η στήριξη διαθέσιμου εισοδήματος απέναντι στην ακρίβεια», και ότι «από τον Ιανουάριο εκατομμύρια συμπολίτες μας θα δουν τη στήριξη στο εισόδημά τους».

Τασούλας: Παραινέσεις στους αγρότες για συμμετοχή στον διάλογο

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κώστας Τασούλας υποστήριξε ότι ο κρατικός προϋπολογισμός επιβεβαιώνει τη δημοσιονομική σταθερότητα της χώρας και τη συνέπεια ως προς τις δεσμεύσεις της. Κάτι που σύμφωνα με τον ίδιο επιβραβεύθηκε και με την εκλογή του υπουργού Οικονομικών κ. Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup.

Έδωσε εύσημα στον πρωθυπουργό γιατί προχωρά σε «παροχές που δεν υπονομεύουν τη δημοσιονομική σταθερότητα».

Στην ίδια γραμμή με την κυβέρνηση σε ό,τι αφορά τις αγροτικές κινητοποιήσεις, μίλησε για το πνεύμα των ημερών και τις μετακινήσεις των πολιτών στα χωριά τους, είπε ότι η Πολιτεία και η κοινωνία δείχνουν κατανόηση στα αιτήματα των αγροτών, και πρόσθεσε πως «όλα μπορούν να λυθούν εν πολλοίς όχι συγκρουσιακά αλλά με διαδικασίες διαλόγου. Άλλο να διαφωνούμε, άλλο να συγκρουόμαστε» είπε και συμπλήρωσε: «Χωρίς να θέλω να κάνω τον προφήτη, νιώθω ότι οδηγείται σε πιο συναινετική εξέλιξη».