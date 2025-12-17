Αγρότες: Την Πέμπτη η συλλογική απόφαση για τα επόμενα βήματα – «Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

Συνεχίζουν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι τις συνελεύσεις και τις συσκέψεις στα μπλόκα, όλης της χώρας, αξιολογώντας τις κυβερνητικές εξαγγελίες και καθορίζοντας τη στάση τους απέναντι στην πρόσκληση της κυβέρνησης για διάλογο. Η απόφασή τους θα είναι συλλογική και θα υλοποιηθεί με τα τρακτέρ να παραμένουν στους δρόμους όπως τονίζουν.

Αύριο οι εκπρόσωποι τους, από όλη τη χώρα θα συναντηθούν στον Λευκώνα Σερρών, στη συνεδρίαση της η Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα χαράξει τα επόμενα βήματα των αγροτών, που τονίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν κάλυψαν, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, που «είναι βασικό αίτημα και που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Εξοργισμένοι οι αγρότες – «Κοροϊδία…»

Από την πλευρά της η κυβέρνηση συνεχίζει την προσπάθεια να ανακόψει τις αγροτικές κινητοποιήσεις, όπως επίσης συνεχίζει να υποδαυλίζει τον κοινωνικό αυτοματισμό, νιώθοντας διπλά στριμωγμένη, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας είναι στο πλευρό των αγροτών.

Και από το βήμα της Βουλής, ο Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα, αν και η παρέμβασή του μάλλον έκανε πιο θολές τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ενώ ήταν και ένα βήμα πίσω από όσα είχε ανακοινώσει ο υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης μία μέρα πριν.

Ενδεικτικό είναι ότι αντί αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, χωρίς να ανοίξει παράθυρο για αθέμιτες πρακτικές».

Κάτι που εκπρόσωποι των αγροτών μιλώντας στο MEGA χαρακτήρισαν «κοροϊδία», σημειώνοντας δε: «Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», στηλιτεύοντας όσα έγιναν με τον ΕΛΓΑ, όπου αντί να πληρωθεί το υπόλοιπο της βασικής ενίσχυσης, αφαιρέθηκε από τους λογαριασμούς των αγροτών το 30% του ΕΛΓΑ.

<br />

«Πάμε σε κλιμάκωση»

«Εκεί που μας χρωστούσαν μας πήραν και το βόδι και ο κύριος Μητσοτάκης περιμένει ότι θα πάμε σε διάλογο. Ας πάει στις Βρυξέλλες σήμερα ο κ. Μητσοτάκης. Ας διαπραγματευτεί για μία νέα ΚΑΠ, για ην οποία δεν μας ρώτησε καθόλου. Ας καθαρίσει λίγο το μυαλό του και ας καταλάβει τι γίνεται στον πρωτογενή τομέα στη χώρα μας», είπε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Αν μετά τις εξαγγελίες Τσιάρα προχθές είχε μπει μία βάση διαλόγου, όπως είχαμε πει, για να ξεκινήσουμε έναν διάλογο, οι χθεσινές εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη και του κυρίου Χατζηδάκη, να ξέρετε ότι έχουν δυναμιτίσει το κλίμα», είπε στο ΕΡΤnews Radio 105,8. «Είναι ξεκάθαρο το μήνυμα και γι’ αυτό αύριο πηγαίνουμε σε πανελλαδική σύσκεψη στον Λευκώνα Σερρών στις 2 το μεσημέρι και από την Παρασκευή θα δείτε κλιμάκωση αγώνα με μια μορφή που τα προηγούμενα χρόνια ούτε καν στην κυβέρνηση την είχαν αντιληφθεί» συνέχισε.

«Ο πρωτογενής τομέας υποφέρει από πνευμονία και μας ρίχνουν ένα ντεπόν»

«Εμείς ζητάμε αναπλήρωση εισοδήματος και αυτός μας δίνει 80 εκατομμύρια ευρώ. Τα 80 εκατομμύρια ευρώ που μας δίνει σε βαμβακοκαλλιεργητές και σιτοκαλλιεργητές ξέρετε για πόσα στρέμματα είναι; Επτά εκατομμύρια στρέμματα περίπου. Βγήκαμε στον δρόμο για 10 ευρώ το στρέμμα; Αυτή νομίζει είναι η αναπλήρωση η κυβέρνηση; Γι’ αυτό στήθηκαν τόσες χιλιάδες μπλόκα, τόσα εκατοντάδες μπλόκα και τόσες χιλιάδες τρακτέρ στο δρόμο… για 10 ευρώ το στρέμμα;», πρόσθεσε.

«Ο πρωτογενής τομέας υποφέρει από πνευμονία και μας ρίχνουν ένα ντεπόν» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Αλειφτήρας, συμπληρώνοντας: «Το κλίμα αύριο να ξέρετε ότι δεν θα είναι καν αν θα υπάρξει προσέγγιση για διάλογο. Το κλίμα θα είναι κλιμάκωση».

«Η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις»

«Το πρόβλημα, το έχει η κυβέρνηση, πιέζεται ασφυκτικά όχι μόνο από τα μπλόκα μας αλλά και από την αμέριστη συμπαράσταση του ελληνικού λαού. Αυτή οφείλει να δώσει λύσεις, αυτή δημιουργεί τα προβλήματα και το κλείσιμο των δρόμων», είπε χθες μιλώντας στο συλλαλητήριο της Αθήνας, ενάντια στον προϋπολογισμό, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, και μέλος της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων.

Δεχόμαστε, ανέφερε, συνεχόμενες πιέσεις στα μπλόκα για να σπάσουμε. Δεν θα κάνουμε βήμα πίσω. Η κυβέρνηση, που τάχα δεν ήξερε τα αιτήματά μας για 154 μέρες, απάντησε σε αυτά μέσα σε 16 ώρες. Οι εξαγγελίες της σε καμία περίπτωση δεν καλύπτουν ούτε το σήμερα, ούτε αναπληρώνουν το εισόδημα, ούτε δίνουν μια ανάσα και πολύ περισσότερο δεν ανοίγουν κανένα δρόμο για να συνεχίσουμε να καλλιεργούμε και να παράγουμε. Σημείωσε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να δώσει λύσεις. «Σας βεβαιώνουμε ότι θα νικήσουμε. Οχι μόνο για εμάς. Θα νικήσουμε για να υπάρχουν ποιοτικά και φθηνά προϊόντα στο τραπέζι», είπε.

Με τα τρακτέρ στα απεργιακά συλλαλητήρια σε πολλές πόλεις

Χθες πραγματοποιήθηκαν κινητοποιήσεις και δράσεις σε πολλές πόλεις της χώρας, με αφορμή και την απεργία της ΑΔΕΔΥ. Σε περιοχές όπως τα Τρίκαλα, η Καρδίτσα και η Λάρισα, αγροτικά μηχανήματα βγήκαν στους δρόμους των πόλεων, δημιουργώντας εικόνες που συνδύαζαν το εορταστικό κλίμα των ημερών με την ένταση των κινητοποιήσεων.

Στην Κοζάνη, το συλλαλητήριο κατέληξε στο μπλόκο των αγροτών, ενώ στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκε μαζική συμμετοχή αγροτών και αγροτικών οχημάτων. Παράλληλα, σημειώθηκαν συμβολικές δράσεις και εκδηλώσεις αλληλεγγύης. Στα Μάλγαρα, παραγωγοί μοίρασαν περισσότερους από έναν τόνο τοπικών προϊόντων στους οδηγούς που κινούνταν προς τη Θεσσαλονίκη, ενώ σε άλλες περιοχές κτηνοτρόφοι προχώρησαν σε αντίστοιχες κινήσεις, διαμαρτυρόμενοι για τις χαμηλές τιμές των προϊόντων τους.

Στα Χανιά, αγρότες πραγματοποίησαν συγκέντρωση έξω από την εφορία, όπου έχυσαν προϊόντα τους, θέλοντας να αναδείξουν –όπως ανέφεραν– το αδιέξοδο στο οποίο έχουν οδηγηθεί λόγω του αυξημένου κόστους παραγωγής και των χαμηλών τιμών πώλησης.