Το αδιάθετο ρύζι τους μοίρασαν το μεσημέρι της Τρίτης στους διερχόμενους οδηγούς αγρότες από το μπλόκο των Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη.

Πρόκειται για μια δράση που έχει ως στόχο, όπως λένε οι ίδιοι οι αγρότες, την ενημέρωση του κόσμου αλλά και την ευαισθητοποίησή του σχετικά με τους λόγους για τους οποίους παραμένουν στα μπλόκα.

«Μοιράζουμε ρύζι στους οδηγούς που κινούνται προς τη Θεσσαλονίκη. Είναι απλοί πολίτες που στηρίζουν τον αγώνα μας, είναι όλοι μαζί μας, όπως είμαστε κι εμείς δίπλα σε αυτούς. Οι αποθήκες μας είναι γεμάτες, «βογγάνε» από ελληνικό ποιοτικό προϊόν και την ίδια στιγμή έρχονται ρύζια που καταλήγουν στα ράφια και πωλούνται ως ελληνικά και σε εξωφρενικές τιμές. Εμείς ούτε καν τα πουλάμε, είναι αδιάθετα», δήλωσε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Κυμίνων και Μαλγάρων, Κωνσταντίνος Σέφης.

Το μήνυμα από τους αγρότες στους οδηγούς

Ο δήμος Δέλτα έχει από τους μεγαλύτερους ορυζώνες της Ευρώπης και σχεδόν το 70% του ρυζιού που καταναλώνεται στην Ελλάδα, παράγεται σε περιοχές του δήμου. Οι αγρότες δίνουν μαζί στους οδηγούς και ένα χαρτί που αναγράφει το μήνυμα, «Βοηθήστε μας να συνεχίσουμε να παράγουμε αυτό το προϊόν».

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα Μάλγαρα παραμένει ανοιχτό, ενώ αργότερα θα εξεταστεί το ενδεχόμενο να κλείσει ακόμη και μόνιμα, ενώ το ρεύμα εξόδου προς Αθήνα παραμένει κλειστό επ’ αόριστον.