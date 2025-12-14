Στην απόφασή τους να συνεχίσουν τον αγώνα τους έχοντας στον πλάι τους, όπως λένε, ολόκληρη την κοινωνία, εμμένουν οι αγρότες όπως ανακοίνωσαν σήμερα Κυριακή από τα μπλόκα, οι εκπρόσωποί τους.

Οι αγρότες από τα 57 μπλόκα που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ελλάδα, αποφάσισαν ομόφωνα να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας τις επόμενες ημέρες κομβικά σημεία και παρακαμπτήριες οδούς.

Παράλληλα, η απόφασή τους να μην προσέλθουν στην αυριανή συνάντηση με τον πρωθυπουργό, φαίνεται να ενισχύθηκε και από τα όσα ανέφερε στην κυριακάτικη ανάρτησή του ο πρωθυπουργός, η οποία όπως λένε τους έκανε να αγανακτήσουν ακόμη περισσότερο.

Η οργή των αγροτών στα μπλόκα μεγαλώνει

«Οι αγρότες όσο ακούν τέτοιες εμπρηστικές δηλώσεις από τον πρωθυπουργό αγανακτούν περισσότερο και τις επόμενες ημέρες θα ενταθεί η κλιμάκωση, με περαιτέρω κλείσιμο των παρακαμπτηρίων οδών, αλλά και κομβικών σημείων του οδικού δικτύου».

Με αυτό τον τρόπο, ο αντιπρόεδρος των αγροτών Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, απάντησε στην κυριακάτικη ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, στην οποία ο πρωθυπουργός τους ζητά να προσέλθουν σε διάλογο, με τους δικούς του όμως όρους και εκβιάζοντάς τους ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση.

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο πρόεδρος των αγροτών Ρίζος Μαρούδας, ο οποίος αφού είπε ότι τα 57 μπλόκα στην χώρα αποφάσισαν ομόφωνα «να μην πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο, στον οποίο θα μας πετάξει απλά κάποια ψίχουλα, ή μάλλον ούτε ψίχουλα αφού βάζει μια σειρά παραμέτρους ότι «ναι μεν δίκαια τα αιτήματα, αλλά δεν μπορούν να ικανοποιηθούν από την δημοσιονομική πολιτική».

Ο κ. Μαρούδας είπε ότι «παλεύουμε για την επιβίωσή μας» και αναφέρθηκε στην απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου που αποφασίστηκε μεταξύ άλλων και για συμπαράσταση στον αγώνα των αγροτών, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει για πρώτη φορά στα χρονικά» καταδεικνύοντας το γεγονός όπως είπε ότι «η κοινωνία είναι μαζί μας».

Καταλήγοντας ο πρόεδρος των αγροτών είπε ότι θα «συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα αποφασιστικά και ανυποχώρητα, δεν έχουμε να πάμε πουθενά αλλού και επειδή είμαστε πολλοί θα νικήσουμε».

Πώς θα συνεχίσουν…

Σήμερα οι αγρότες, αναμένεται να συζητήσουν τις δράσεις για αυτήν την εβδομάδα.

Επίσης σήμερα, αγρότες της Αττικής πραγματοποίησαν συμβολικό αποκλεισμό των διοδίων στις Αφίδνες.

Αγρότες της Θήβας, διένειμαν αγροτικά προϊόντα στους διερχόμενους οδηγούς στον κόμβο της Ριτσώνας.

Αύριο Δευτέρα, οι αγρότες από τα μπλόκα της περιοχής, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στα δικαστήρια Λάρισας σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες που δικάζονται. Πρόκειται για δύο αγρότες που είχαν συλληφθεί στα επεισόδια της πρώτης ημέρας του μπλόκου στη Νίκαια.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Η ένταση παραμένει υψηλή, με τους αγρότες να δείχνουν αποφασισμένοι να υπερασπιστούν τα αιτήματά τους και την κυβέρνηση να καλεί σε διάλογο, σε μια αντιπαράθεση που αναμένεται να συνεχιστεί ενόψει των εορτών

Οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν και δηλώνουν χαρακτηριστικά ότι είναι διατεθειμένοι να παραμείνουν στα μπλόκα ακόμα και κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων.

Στα μπλόκα της Αχαΐας δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν πίσω, ενώ το μπλόκο στη Γλυφάδα αναμένεται να ενισχυθεί με τρακτέρ από τα γύρω χωριά.

Οι αγρότες της Δυτικής Μακεδονίας παραμένουν αμετακίνητοι στις θέσεις τους, πλήρως συντονισμένοι με το πανελλήνιο όργανο και τις αποφάσεις της χθεσινής συνδιάσκεψης στη Νίκαια.

Στα μπλόκα της Σιάτιστας, του Φιλώτα και στο τελωνείο της Νίκης, οι αγρότες θα σκληρύνουν τη στάση τους, κλείνοντας εκτός από την Εγνατία και τους παράδρομους, επιτρέποντας μόνο έκτακτα περιστατικά και μαθητές.

Για 13η ημέρα οι αγρότες του Έβρου έχουν παρατάξει τα 200 περίπου τρακτέρ τους στο Τελωνείο των Κήπων, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό του από φορτηγά. Οι αγρότες επιτρέπουν την διέλευση όσων φορτηγών μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα.

Ποια τα αιτήματά τους

Οι αγρότες, έχουν κάνει ήδη γνωστά τα αιτήματά τους προς τον πρωθυπουργό.

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού

Κατώτερες εγγυημένες τιμές

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

Εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ

Διαμοιρασμός των κλεμμένων του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους

Υπαρξη ελεγκτικού μηχανισμού στον Οργανισμό.

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Να δοθούν τα ονόματα στη δημοσιότητα

Σε ό, τι αφορά την κτηνοτροφία, θα υπάρξουν παράρτημα αιτημάτων, για τη μελισσοκομία, την κτηνοτροφία και τους αλιείς. Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Προκλητικοί Μητσοτάκης και Τσιάρας

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βλέπει ότι οι αγρότες δεν κάνουν πίσω και αντί να σκύψει πάνω στα προβλήματά τους και να δώσει λύσεις, τους κουνάει το δάχτυλο, όπως έκανε τόσο ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του, όσο και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε μεταξύ άλλων πως ο διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση, την στιγμή που ο ίδιος έθεσε πρώτος τελεσίγραφο προς τους αγρότες λέγοντάς τους, ότι αν θέλουν λύσεις θα πρέπει να βάλουν τέλος στις κινητοποιήσεις τους

«Με έκπληξη, πληροφορήθηκα την απόφαση του μπλόκου της Νίκαιας να αρνηθεί την πρόσκλησή μου για συνάντηση με μία πανελλαδική αντιπροσωπεία αγροτών, τη Δευτέρα. Διάλογος δεν γίνεται με τελεσίγραφα. Και οι λύσεις προκύπτουν μόνο από συζήτηση. Όποιος αρνείται αυτές τις αρχές της λογικής και της Δημοκρατίας αναλαμβάνει μεγάλο βάρος απέναντι στην υπόλοιπη κοινωνία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του.

Στο σημείο αυτό να αναφερθεί ότι η απόφαση να μην πάνε στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό οι αγρότες λήφθηκε ομόφωνα -από τα 57 μπλόκα- και όχι από αυτό της Νίκαιας, όπως λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, μιλώντας στο Mega, υποστήριξε πως προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται διάλογος.

«Εδώ και αρκετό καιρό καταγράφουμε διαδηλώσεις των αγροτών, με κορύφωση τα μπλόκα. Μιλάμε για μία δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει, όμως, πως όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να κάτσουμε και να το λύσουμε» είπε αρχικά.

«Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και να λύσουμε τα προβλήματα», πρόσθεσε.

Μάλιστα θέλοντας να προκαλέσει ρωγμή στο μέτωπο των αγροτών ανέφερε ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, η ίδια η προσπάθεια των αγροτών αδικείται, διότι υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης και αυτά θα αδικηθούν».