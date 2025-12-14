Ανυποχώρητοι οι αγρότες αυξάνουν την πίεση  – Σε πανικό η κυβέρνηση μετά το «όχι» στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες, αρνούμενοι να προσέλθουν σε έναν «προσχηματικό» διάλογο με την κυβέρνηση, και δηλώνοντας έτοιμοι να κάνουν γιορτές στα μπλόκα. Στην πανελλαδική σύσκεψη που πραγματοποίησαν στη Νίκαια, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 57 μπλόκα, αποφάσισαν να μην δουν δια ζώσης τη Δευτέρα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ξεκαθαρίζοντας πως «τα αιτήματά μας τα ξέρουν, θα τους τα ξαναστείλουμε, πάνω σε αυτά απαιτούμε εδώ και τώρα λύσεις, όχι άλλη κοροϊδία».

Οι αγρότες, έχοντας στο πλευρό τους, εργατικά συνδικάτα, μαζικούς φορείς, φοιτητές, την πλειοψηφία της κοινωνίας, ζητούν πρώτα να υπάρξουν δεσμεύσεις ότι θα ικανοποιηθούν συγκεκριμένα αιτήματα που αφορούν στο κόστος παραγωγής και στην αναπλήρωση του εισοδήματός τους και μετά θα καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου.

Αγρότες: Τα αιτήματα

Τα αιτήματα που θα στείλουν εγγράφως στην κυβέρνηση οι αγρότες, αφορούν στην ίδια τους την επιβίωση όπως τονίζουν. Συγκεκριμένα ζητούν:

Παραγραφή διώξεων των αγροτών από τη Βουλή

Καταβολή των χρημάτων που οφείλει η κυβέρνηση είτε από επιδοτήσεις είτε από αποζημιώσεις είτε από οπουδήποτε αλλού

Κατώτερες εγγυημένες τιμές

Ρεύμα στα 7 λεπτά

Αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα

Μείωση του κόστους παραγωγής

Κατάργηση του χρηματιστηρίου ενέργειας

Να μοιραστούν τα κλεμμένα του ΟΠΕΚΕΠΕ, στους πραγματικούς δικαιούχους

Να υπάρξει ελεγκτικός μηχανισμός στον Οργανισμό

Να μην περάσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ

Για τους κτηνοτρόφους, που αντιμετωπίζουν σοβαρότατο πρόβλημα με την ευλογιά των προβάτων τα αιτήματα είναι:

Εμβολιασμός με πλήρη αποζημίωση

Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος

Δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών.

Επιμέρους αιτήματα υπάρχουν και για τους αλιείς και τους μελισσοκόμους.

«Η δύναμή μας είναι στα μπλόκα»

Οι αγρότες διεμήνυσαν ότι, σε περίπτωση που δεν υπάρξει απάντηση στα αιτήματά τους, θα προχωρήσουν σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους εντός της εβδομάδας.

Την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, οι αγρότες έχουν ανακοινώσει ότι θα συμμετάσχουν στην πανελλαδική απεργία, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα κάνουν τοπικές δράσεις στα μπλόκα και την Παρασκευή θα προχωρήσουν σε κλείσιμο παραδρόμων, συμβολικά για κάποιες ώρες.

Υπάρχουν σκέψεις αγρότες από το μπλόκο της Νίκαιας να προβούν σε συμβολικό μπλόκο στα Τέμπη.

Τη Δευτέρα, οι αγρότες από τα μπλόκα της περιοχής, θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στα δικαστήρια Λάρισας σε ένδειξη συμπαράστασης στους αγρότες που δικάζονται.

«Η κυβέρνηση είναι στριμωγμένη από το τεράστιο ποτάμι των χιλιάδων τρακτέρ που έχουν κατακλύσει τις εθνικές οδούς, τα λιμάνια, τα τελωνεία και άλλα σημεία.

Όλη η προσπάθεια της κυβέρνησης, είτε με την καταστολή, είτε με τον κοινωνικό αυτοματισμό, έπεσε στο κενό. Γύρισε μπούμερανγκ. Καταφέραμε με την ενότητά μας, την ανυποχώρητη στάση μας και με τη στήριξη όλου του κόσμου να το γυρίσουμε μπούμερανγκ», είπε στη μεγάλη σύσκεψη στη Νίκαια, ο Ρίζος Μαρούδας, πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

«Αυτή είναι η τεράστια δύναμη που έχουμε στα χέρια μας! Η δύναμη μας είναι τα μπλόκα και εκεί θα παραμείνουμε δεν θα γυρίσουμε με άδεια χέρια», ξεκαθάρισε, και πρόσθεσε: «Δεν έχουμε τίποτα να περιμένουμε από έναν διάλογο που θα μας πετάξουν τα ξύσματα από το πάτο του βαρελιού, γιατί εμείς το γεμίζουμε το βαρέλι και θέλουμε τον αφρό του, θέλουμε να μείνουμε στον τόπο μας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μείνουν ακόμη και τις γιορτές στα μπλόκα, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους.

Κυβέρνηση σε πανικό

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθάρισαν περαιτέρω το τοπίο σχετικά με την πρόταση για συνάντηση με τον πρωθυπουργό, καθώς έκανε σαφές ότι η συνάντηση θα γίνει για να ακούσει ο κ. Μητσοτάκης τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου αλλά και για να τους επισημάνει ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση.

Όπως ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος από τη Βουλή, «από την πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στο διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους κάτι που απηχεί το σύνολο της κοινωνίας». Μάλιστα διαστρέφοντας την αλήθεια, έκανε λόγο ακόμη και για ανθρώπους που χρειάζονται… χημειοθεραπεία και εμποδίζονται από τους αγρότες, ξεχνώντας – για παράδειγμα- ότι στη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου, τα ΜΑΤ ήταν αυτά που εμπόδισαν την μετακίνηση ασθενοφόρων.

Ξεκαθάρισε επίσης ότι η κυβέρνηση δεν θα διαθέσει περισσότερα κονδύλια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων των αγροτών. Είπε πως «ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη και η κυβέρνηση έδωσε από τα λεφτά που πραγματικά υπάρχουν και όχι από λεφτόδεντρα». Επανέλαβε ότι «φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες σε επίπεδο ενισχύσεων. Ζητάνε περισσότερα και ειδικά οι κτηνοτρόφοι που έχουν πιεστεί πάρα πολύ, έχουν κάθε δίκιο να ζητάνε και να υποβάλλουν αυτά τα αιτήματα, όμως, όπως αντιλαμβάνεστε, όταν προβάλλεις τα αιτήματα σου χωρίς να θες να τα συζητήσεις αυτά, μάλλον ο διάλογος για σένα είναι προσχηματικός».

Συνεχείς εκκλήσεις για διάλογο με μειωμένες απαιτήσεις

Παράλληλα κατέδειξε την αγωνία της κυβέρνηση για τα μπλόκα, και προσπάθησε ξανά να ξυπνήσει τα αντανακλαστικά του κοινωνικού αυτοματισμού, επαναλαμβάνοντας την έκκληση για διάλογο με ανοιχτούς δρόμους. «Επιμένω, λοιπόν, εκπροσωπώντας την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, και επαναλαμβάνω την έκκληση για διάλογο χωρίς ταλαιπωρία της κοινωνίας. Ναι στον διάλογο, όχι στους κλειστούς δρόμους. Όχι σε ταλαιπωρία ανθρώπων που θέλουν να κάνουν τη χημειοθεραπεία τους, όχι στην ταλαιπωρία όσων θέλουν να πάνε στο χωριό τους, στη δουλειά τους, στο παιδί τους. Όχι στη δημιουργία εμποδίων στην αγορά», είπε.

Ανάλογη ήταν και η τοποθέτηση του υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστα Τσιάρα στο MEGA, ο οποίος επανέλαβε την έκκληση για διάλογο (με μειωμένες απαιτήσεις), κουνώντας το δάχτυλο στον αγροτικό κόσμο: «Οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο», ανέφερε χαρακτηριστικά.