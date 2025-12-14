Συνεχίζεται ο εμπαιγμός της κυβέρνησης στους αγρότες, ο Τσιάρας τους «χρεώνει» τη μη προσέλευση στη συνάντηση με Μητσοτάκη

Στη… γωνία βρίσκεται η κυβέρνηση μετά και τη χθεσινή απόφαση στο Συντονιστικό των αγροτών για κλιμάκωση των κινητοποίησης λέγοντας «όχι» στον προσχηματικό διάλογο – όπως τον χαρακτήρισαν με την κυβέρνηση.

Στη σύσκεψη όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι 57 μπλόκων από κάθε άκρη της χώρας, το Συντονιστικό έδωσε το στίγμα του για τη συνέχεια προτάσσοντας τα αιτήματα του κλάδου.

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση βλέπει ότι οι αγρότες δεν κάνουν πίσω και αντί να σκύψει πάνω στα προβλήματά τους και να δώσει λύσεις, τους κουνάει το δάχτυλο και τους μαλώνει – όπως έκανε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επειδή δεν προσέρχονται στη συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Μιλώντας στο MEGA ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε πως προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται διάλογος.

«Εδώ και αρκετό καιρό καταγράφουμε διαδηλώσεις των αγροτών, με κορύφωση τα μπλόκα. Μιλάμε για μία δύσκολη περίοδο για τον πρωτογενή τομέα. Έχουμε πει, όμως, πως όταν υπάρχει πρόβλημα πρέπει να κάτσουμε και να το λύσουμε. Ο ίδιος ο πρωθυπουργός ανέλαβε την πρωτοβουλία και ζήτησε από τους αγρότες να ορίσουν αντιπροσωπεία και να προσέλθουν στο γραφείο του στο Μέγαρο Μαξίμου και να λύσουμε τα προβλήματα», είπε.

Μάλιστα θέλοντας να προκαλέσει ρωγμή στο μέτωπο των αγροτών ανέφερε ότι «αν δεν καθίσουμε στο τραπέζι να συζητήσουμε, η ίδια η προσπάθεια των αγροτών αδικείται, διότι υπάρχουν αιτήματα που πρέπει να μπουν στο τραπέζι της συζήτησης και αυτά θα αδικηθούν».

Την ώρα δε που η κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε καμία ουσιαστική δέσμευση για ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών, ο κ. Τσιάρας πρόσθεσε ότι »οι αγρότες αναλαμβάνουν και την ευθύνη της δικής τους επιλογής να μην προσέλθουν σε διάλογο».

Κατά τα λοιπά ανέφερε ότι «έχουμε επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης με νομοθετική ρύθμιση. Σε αυτή την εφαρμογή είδαμε ότι υπήρχαν δυσρυθμίες. Η μία αφορούσε ότι κάποια τιμολόγια δεν ανέβαιναν σωστά στις πλατφόρμες που θέλει η ΑΑΔΕ προκειμένου να γίνεται η καταγραφή και να επιστρέφεται σωστά ο ειδικός φόρος κατανάλωσης», δήλωσε ο κ.Τσιάρας και συμπλήρωσε:

«Έχει γίνει ένας υπολογισμός των ποσοτήτων πετρελαίου που χρειάζεται ανά καλλιέργεια. Εκεί υπάρχουν κάποια λάθη. Υπάρχουν καλλιέργειες που χρειάζονται λιγότερο πετρέλαιο και άλλες που χρειάζονται περισσότερο. Θα δοθεί η δυνατότητα διόρθωσης των τιμολογίων που δεν ανέβηκαν με τον σωστό τρόπο και οι αγρότες θα πάρουν τα χρήματα που δικαιούνται».