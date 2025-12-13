newspaper
13.12.2025 | 12:23
Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου - Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ
13.12.2025 | 11:26
Οι παγίδες με το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πληρωμές - Ποιοι θα το λάβουν
13.12.2025 | 14:56
Πότε πληρώνουν e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Οι ημερομηνίες ανά κατηγορία δικαιούχων
Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου
13 Δεκεμβρίου 2025 | 19:01

Αγρότες: Αυτά είναι τα αιτήματά τους – Τι θα ζητήσουν τη Δευτέρα από το Μαξίμου

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Μάλιστα, αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Ενότητα, συντονισμένη κλιμάκωση και όχι σε προσχηματικούς διαλόγους με τη κυβέρνηση είναι το μήνυμα που εξέπεμψαν οι αγρότες από την Πανελλαδική Σύσκεψη των Μπλόκων που έγινε στη Νίκαια της Λάρισας.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε με τεράστια συμμετοχή από εκπροσώπους 57 μπλόκων από κάθε άκρη της χώρας, με αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους να παίρνουν το λόγο και κάνουν παρεμβάσεις.

Μιλώντας στο in, ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ), τονίζει ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ η άρση μέσω νομοθετικής ρύθμισης των διώξεων που έχουν ασκηθεί κατά αγροτοκτηνοτρόφων, αρχής γενομένης από τις πρόσφατες ποινικές διώξεις, αλλά και τα αγροτοδικεία και τα δικαστήρια που έχουν στηθεί εις βάρος τους.

Οι αγρότες θα αποστείλουν τη Δευτέρα τα αιτήματά τους στον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Κωστή Χατζηδάκη και κάθε αρμόδιο στέλεχος της κυβέρνησης, στα οποία θα περιλαμβάνονται: παραγραφή διώξεων από τη Βουλή, καταβολή χρωστούμενων, κατώτερες εγγυημένες τιμές, ρεύμα στα 7 λεπτά, αφορολόγητο πετρέλαιο στη μάνικα, μείωση κόστους, κατάργηση χρηματιστηρίου ενέργειας, κατάργηση ΦΠΑ σε εφόδια, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος για 2025, η επιδότηση στην παραγωγή, απαγόρευση παράνομων ελληνοποιήσεων στα εισαγόμενα, ευλογιά, εμβολιασμός, πλήρη αποζημίωση, αναπλήρωση χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, αποζημίωση από καταρροϊκό πυρετό.

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ

Όσον αφορά στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητούν: να μοιραστούν τα κλεμμένα στους πραγματικούς δικαιούχους, εξυγίανση του ΟΠΕΚΕΠΕ, να υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, ο Οργανισμός να μην περιέλθει στη δικαιοδοσία της ΑΑΔΕ, να δοθούν ονόματα στη δημοσιότητα. Επίσης θα υπάρχει ειδικό παράρτημα για μελισσοκόμους και για αλιείς.

Οι αγρότες θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους την Τρίτη, δηλαδή την ημέρα της πανελλαδικής απεργίας που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ.

«Δεν θα πάμε σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό αν δεν δούμε πρώτα αποφάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσει αναιρώντας πρώτα όλα τα πολλά αγροτοδικεία και τα δικαστήρια ενάντια στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους. Ας ξεκινήσει από εκεί», επισημαίνει, μιλώντας στο in, ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος του ΣΕΚ και πρόεδρος των κτηνοτρόφων της Καστοριάς.

Η κύρια αιτία της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων είναι η τεράστια αύξηση του κόστους παραγωγής, το οποίο καθιστά τη γεωργία και την κτηνοτροφία μη βιώσιμες για τη συντριπτική πλειονότητα των επαγγελματιών του κλάδου.

Η αγροτική κινητοποίηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους να έχουν στήσει μπλόκα σε περισσότερα από 110 σημεία του εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου.

Η κινητοποίηση έχει λάβει πανελλαδική διάσταση, με τα τρακτέρ να κυριαρχούν σε κομβικά σημεία. Οι κυριότερες εστίες κινητοποιήσεων είναι:

Βόρεια Ελλάδα/Μακεδονία:

Κερδύλλια (Εγνατία Οδός): Συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του κόμβου επί της Εγνατίας Οδού (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας). Η διέλευση γίνεται αποκλειστικά μέσω παρακαμπτήριων οδών.

Προμαχώνας (σύνορα): Συνεχίζονται οι δράσεις αποκλεισμού του τελωνείου.

Δυτική Μακεδονία/Θεσσαλονίκη: Μπλόκα έχουν στηθεί σε σημεία όπως τα Μάλγαρα, η Χαλκηδόνα και το Δερβένι. Επίσης, αγρότες και κτηνοτρόφοι από την Καβάλα πραγματοποίησαν αποκλεισμό του κτηρίου της Αντιπεριφέρειας, ρίχνοντας άχυρα και προϊόντα.

Θεσσαλία/Κεντρική Ελλάδα:

Νίκαια Λάρισας: Αποτελεί το κέντρο λήψης αποφάσεων.

Λαμία: Οι αγρότες συνεχίζουν να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς βοηθητικών δρόμων και διοδίων.

Δυτική Ελλάδα/Πελοπόννησος:

Πάτρα: Δυναμικό μπλόκο στον κόμβο Γλαύκου της Περιμετρικής Πατρών-Πύργου.

Ηλεία: Συνεχίζονται οι ολιγόωροι αποκλεισμοί στον κόμβο του Πύργου και στην περιοχή των Λεχαινών επί της παλαιάς εθνικής οδού Πατρών-Πύργου.

Αιτωλοακαρνανία/Αχαΐα: Διατηρούνται μπλόκα με συντονισμένες δράσεις.

