«Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης»: Σφοδρή επίθεση της αντιπολίτευσης στο Μαξίμου εν μέσω μπλόκων
Η κυβέρνηση επιχειρεί να κατευνάσει τις αντιδράσεις καλώντας σε διάλογο τους αγρότες, που αντιδρούν έντονα για τις καθυστερήσεις και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Η αντιπολίτευση κατηγορεί το Μαξίμου ότι προβαίνει σε μέτρα μόνο έπειτα από κοινωνικές εντάσεις
- «Απουσία στήριξης» καταγγέλλουν οι αυτοκινητιστές και προειδοποιούν την κυβέρνηση με κινητοποιήσεις
- Σε εξέλιξη η συζήτηση στη Βουλή για την ψήφιση του προϋπολογισμού
- ΠΑΣΟΚ: Ποιον κρατά ο φερόμενος εγκέφαλος του κυκλώματος, Μύρωνας Χιλετζάκης, και δεν τον διαγράφει η ΝΔ;
- Οι γάλλοι αγρότες κατεβαίνουν στον δρόμο και προειδοποιούν για μπλόκα - Με καταστολή απαντά η κυβέρνηση
Την ώρα που οι αγρότες συνεχίζουν τις μαζικές κινητοποιήσεις σε περίπου 50 μπλόκα στη χώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ανοίξει την πόρτα του διαλόγου ώστε να κατευνάσει τις αντιδράσεις. Ταυτόχρονα η αντιπολίτευση εκτοξεύει πυρά κατά του Μαξίμου, τονίζοντας πως προβαίνει σε μέτρα μόνο έπειτα από κοινωνικές εντάσεις.
Ειδικότερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε πως περιμένει αντιπροσωπεία αγροτών στο Μέγαρο Μαξίμου την ερχόμενη Δευτέρα στις 17:00, προκειμένου να συζητηθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
«Είμαι πολύ αισιόδοξος, τώρα οι αγρότες ξέρουν ότι είμαστε εδώ για να τους βοηθήσουμε και να τους στηρίξουμε. Είμαστε η κυβέρνηση που στεκόμαστε δίπλα στα προβλήματά τους. Προφανώς έχουμε ανοιχτά τα αυτιά μας, προφανώς όλο αυτό δημιουργήθηκε γιατί υπήρχε ζήτημα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε στο MEGA ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Κώστας Καραγκούνης.
Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ κατηγορεί την κυβέρνηση πως προχωρά σε παρεμβάσεις μόνο όταν υπάρχει κοινωνική ένταση και αποδοκιμασία.
«Προσχηματικά τους καλεί σε ραντεβού. Είμαστε 13 Δεκεμβρίου και λένε τα στελέχη της κυβέρνησης ότι θα δοθούν μέχρι τέλος του χρόνου οι επιδοτήσεις.Όλα αυτά που θα πάρουν δεν είναι παροχές της κυβέρνησης, αλλά ευρωπαϊκά χρήματα, τα οποία θα έπρεπε να έχουν πάρει ήδη για να στηριχτούν οι παραγωγοί. Δεν παίρνουν αποζημιώσεις εγκαίρως και δίκαιες, δεν στηρίζονται στο ενεργειακό θέμα. Ακούνε λόγια και εξαγγελίες και το κόστος ανεβαίνει, οι τιμές πέφτουν, ολοένα και περισσότεροι εγκαταλείπουν τον πρωτογενή τομέα», υπογράμμισε ο βουλευτής Ηλείας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης.
Οι αγρότες έχουν αίσθημα αγανάκτησης, σχολίασε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Θανάσης Θεοχαρόπουλος, τονίζοντας πως οι κινητοποιήσεις κορυφώθηκαν λόγω του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, του υψηλού κόστους παραγωγής και της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.
«Λάθος ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε η κυβέρνηση τα μπλόκα, τα αντιμετώπισε με τη λογική κοινωνικού αυτοματισμού», επισήμανε ο κ. Θεοχαρόπουλος.
