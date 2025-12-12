Διαμαρτυρία αγροτών έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα – Πέταξαν άχυρα

Το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει μόνο αν υπάρχουν και λύσεις στο τραπέζι» στέλνουν οι αγρότες στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.

«Ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα» δεν σκοπεύουν να κουνηθούν, όπως δηλώνουν, εάν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.

Παραγωγοί βρέθηκαν έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη για να θυροκολλήσουν τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε μία συμβολική κίνηση, πέταξαν άχυρα έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

Ακόμα μεγαλύτερη θα είναι η κινητοποίηση του Σαββάτου όπου θα γίνει η πανελλαδική αγροτική σύσκεψη στο μπλόκο της Νίκαιας στις 12:00. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, θα επικαιροποιήσουν τον συντονισμό των μπλόκων, να επαναλάβουν τα αιτήματα τους και θα σχεδιάσουν τα επόμενα βήματα τους.

Υπολογίζεται μεγάλος αριθμός τρακτέρ στο σημείο καθώς θα βρεθούν εκπρόσωποι – οι οποίοι θα προκύψουν από τις συνελεύσεις – από όλα τα μπλόκα στην Ηπειρωτική Χώρα.