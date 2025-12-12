Διαμαρτυρία αγροτών έξω από γραφεία βουλευτών της ΝΔ στη Λάρισα – Πέταξαν άχυρα
Σε μία συμβολική κίνηση, οι αγρότες πέταξαν άχυρα έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει μόνο αν υπάρχουν και λύσεις στο τραπέζι» στέλνουν οι αγρότες στη Λάρισα, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών.
«Ούτε ένα πόντο από τα μπλόκα» δεν σκοπεύουν να κουνηθούν, όπως δηλώνουν, εάν δεν δοθούν ουσιαστικές λύσεις στον αγροκτηνοτροφικό τομέα.
Παραγωγοί βρέθηκαν έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη για να θυροκολλήσουν τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε μία συμβολική κίνηση, πέταξαν άχυρα έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.
Υπολογίζεται μεγάλος αριθμός τρακτέρ στο σημείο καθώς θα βρεθούν εκπρόσωποι – οι οποίοι θα προκύψουν από τις συνελεύσεις – από όλα τα μπλόκα στην Ηπειρωτική Χώρα.
