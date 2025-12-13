Ωρα αποφάσεων, με το βλέμμα στραμμένο στη Νίκαια – «Απαντήσεις θέλουμε, όχι γενικόλογες συζητήσεις»

«Η τάση των μπλόκων είναι να πάμε σε άμεση κλιμάκωση»: αυτό λέει στο in o Σωκράτης Αλειφτήρας, αντιπρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, προοικονομώντας μια εβδομάδα δύσκολη για την κυβέρνηση, δεδομένου ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι περιμένουν πια συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα τους.

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα, τα μπλόκα και οι αποκλεισμοί κατά τη διάρκεια των γιορτών θα στρεσάρουν περαιτέρω την ήδη πιεσμένη με το θέμα κυβέρνηση.

Και τί σημαίνει κλιμάκωση; «Περισσότεροι αποκλεισμοί εθνικών και κεντρικών δρόμων, σε περισσότερα σημεία, ολικό κλείσιμο των τελωνείων και αναγκαστικά, μεγαλύτερη χρήση των παρακαμπτήριων οδών για τη συγκοινωνία και τις μεταφορές από τους πολίτες» περιγράφει ο κ. Αλειφτήρας.

Σε κάθε περίπτωση, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν στη σύσκεψη της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων η οποία είναι προγραμματισμένη για το Σάββατο 13/12 στις 12.00, στη Νίκαια της Λάρισας.

Πρόκειται για την πιο κρίσιμη στιγμή των κινητοποιήσεων που ξεκίνησαν πριν από δύο εβδομάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι από όλη την Ελλάδα. Στη σύσκεψη αναμένεται να βρεθούν εκπρόσωποι από τουλάχιστον 35 – 40 μπλόκα από όλη την Ελλάδα.

Η είσοδος με τα τρακτέρ στη Θεσσαλονίκη και με τη συμμετοχή τουλάχιστον 1.000 αγροκτηνοτρόφων, θεωρείται από τους αγροκτηνοτρόφους η πιο επιτυχημένη στιγμή της διαμαρτυρίας τους.

Ο κ. Αλειφτήρας εξηγεί γιατί: «Μέχρις αυτού του σημείου, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της ηπειρωτικής Ελλάδας έχουμε αποφύγει τη σύγκρουση με την αστυνομία. Και αυτό γιατί είναι εμφανές στην κοινωνία ότι τους αποκλεισμούς των λιμανιών, όπως το είδαμε να συμβαίνει στον Βόλο και στη Θεσσαλονίκη τελικά τους κάνει η ίδια η αστυνομία. Αυτή κλείνει τους δρόμους στους πολίτες. Το μέγεθος του συλλαλητηρίου στη Θεσσαλονίκη έδειξε πόσο έχει μεγαλώσει το κίνημα».

«Εχουμε θέσει κόκκινες γραμμές για τη συζήτηση μας με τον πρωθυπουργό» αναφέρει με τη σειρά του ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κτηνοτρόφων.

Και συνεχίζει: «Η αποποινικοποίηση του αγώνα μας είναι μία από αυτές. Σήμερα μου κοινοποιήθηκε κλήση από την εισαγγελία Καστοριάς για γνωστοποίηση ποινικής δικογραφίας στο όνομα το δικό μου και του Θωμά (σ.σ. ο γιος του κ. Μόσχου, ο οποίος είναι τεχνικός σύμβουλος στον ΣΕΚ και πρόεδρος κτηνοτρόφων Καστοριάς), για παραβίαση μέτρων και διασπορά ψευδών ειδήσεων στο θέμα της ευλογιάς των προβάτων. Με εντολή του κ. Τσιάρα όλα αυτά. Αυτός είναι ο διάλογος που υποστηρίζουν ότι προωθούν; Να ανακαλέσουν τα αγροτοδικεία σε όλους τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους αν θέλουν συζήτηση μαζί μας».

«Τα αιτήματα μας είναι γνωστά στον πρωθυπουργό»

Οσον αφορά την πρώτη επίσημη πρόσκληση του πρωθυπουργού (στην έναρξη της συζήτησης για τον προϋπολογισμό του 2026), από τότε που στήθηκαν τα μπλόκα από άκρη σε άκρη στην Ελλάδα, για διάλογο με αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων στο Μέγαρο Μαξίμου την Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου ο κ. Αλειφτήρας σημειώνει τα εξής:

«Στην πρόσκληση του ο πρωθυπουργός δεν είπε ότι κάνει δεκτό κάποιο από τα αιτήματά μας. Φάνηκε όμως πόσο πιεσμένος είναι. Το επιχείρημα της κυβέρνησης πως τα αιτήματα μας δεν είναι γνωστά ή συγκεκριμένα είναι αβάσιμο. Αμέσως μετά τη σύσκεψη θα στείλουμε εκ νέου τα αιτήματα μας στον πρωθυπουργό».

Ο κ. Αλειφτήρας τα απαριθμεί: μείωση του κόστους παραγωγής, αφορολόγητο στο πετρέλαιο, πλαφόν στα τιμολόγια τους ρεύματος στα 7 λεπτά/ Kwh. Ακόμα: μείωση της τιμής των λιπασμάτων και των φαρμάκων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, επίλυση του πολυεπίπεδου και δομικού προβλήματος του ΟΠΕΚΕΠΕ και αλλαγή στρατηγικής στο θέμα της ευλογιάς των προβάτων.

«Αυτό που θέλουμε είναι απαντήσεις στα αιτήματα μας, όχι γενικόλογες συζητήσεις» προσθέτει ο κ. Μόσχος.

Η δυσαρέσκεια που έχει προκαλέσει μερίδα Κρητικών αγροτοκτηνοτρόφων

Οσον αφορά τις διήμερες συναντήσεις μερίδας κτηνοτρόφων και αγροτών από την Κρήτη με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα, παρουσία του περιφερειάρχη Κρήτης, Σταύρου Αρναουτάκη, την Πέμπτη 11/12 και Παρασκευή 12/12, αυτές έχουν προκαλέσει γενικευμένη δυσαρέσκεια στα μπλόκα της ηπειρωτικής Ελλάδας.

«Η απόφαση τους να συναντηθούν με τον κ. Χατζηδάκη δεν ήταν ορθή, ειδικά σε μια φάση που η κυβέρνηση πιέζεται. Η απόφαση τους δεν υπηρετεί την ενότητα του κινήματος» σχολιάζει ο κ. Αλειφτήρας.

«Η κυβέρνηση προσπάθησε όλη την εβδομάδα που πέρασε να διασπάσει το ενιαίο μέτωπο των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Τελικά συνάντησε μερίδα αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης. Η απόφαση τους ήταν λανθασμένη. Είναι όλος ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος στον δρόμο για την επιβίωση του και κάποιοι κάνουν συναντήσεις μόνοι τους;» σημειώνει και ο κ. Μόσχος και προσθέτει: «Καταλαβαίνουμε ότι οι νησιώτες κτηνοτρόφοι έχουν ακόμα πιο δυσβάσταχτα κόστη από εμάς, όμως αυτό δεν αφορά μόνο τους Κρητικούς αλλά όλους τους νησιώτες, σε όλη την Ελλάδα».

«Προαποφασισμένες εδώ και καιρό οι συναντήσεις»

Την Παρασκευή, στη δεύτερη κατά σειρά συνάντηση που είχε η αντιπροσωπεία αγροτών και κτηνοτρόφων από την Κρήτη με τεχνικούς συμβούλους του ΟΠΕΚΕΠΕ και με τους κ. Χατζηδάκη, Τσιάρα και Σκέρτσο, η ομάδα της κυβέρνησης φαίνεται πως πρότεινε μια ήπια τεχνική λύση για την απόδοση των ενισχύσεων (σ.σ η τεχνική λύση είναι η προσωρινή, από το 2015, αλλά τελικά παρατεταμένη, διευθέτηση του ΟΠΕΚΕΠΕ για την κατανομή των επιδοτήσεων της ΚΑΠ με βάση τα βοσκοτόπια, η οποία πρέπει να αντικατασταθεί από Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης).

Οπως διευκρινίστηκε στη συνάντηση, για τη συγκεκριμένη πρόταση απαιτείται ΚΥΑ, ενώ προϋπόθεση αποτελεί και η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ενωση. Η αντιπροσωπεία φέρεται να απάντησε πως θα εισηγηθεί αναστολή κινητοποιήσεων στο νησί, αν ικανοποιηθεί αυτό το αίτημα.

Την Παρασκευή το απόγευμα που μιλήσαμε με τον Μανώλη Πατεράκη, μέλος ΔΣ του ΣΕΚ και κτηνοτρόφο με μονάδα στα ορεινά του Ψηλορείτη, στο Ρέθυμνο, ο ίδιος παραδεχόταν πως ακόμα οι αγρότες και κτηνοτρόφοι του νομού Ρεθύμνου δεν γνώριζαν τι είχε διαμειφθεί στα συναντήσεις των Κρητικών με μέλη της κυβέρνησης, ούτε είχε έρθει ακόμα προς συζήτηση θέμα για αναστολή κινητοποιήσεων στο νησί.

«Τα ραντεβού που έγιναν από Κρήτη ήταν προγραμματισμένο να γίνουν, όμως ο χρόνος δεν ήταν ο κατάλληλος, αυτή είναι η αλήθεια» μας είπε ο κ. Πατεράκης, προσθέτοντας πως: «Ενώ στην υπόλοιπη Ελλάδα ισχύει η τεχνική λύση, δεν ισχύει στο νησί μας. Σκοπός είναι να αρθεί η αδικία. Ο σκοπός είναι σωστός, ο χρόνος ήταν λάθος» επισήμανε ο. Πατεράκης, τονίζοντας ακόμα πως ο ίδιος ως ιδρυτικό μέλος του ΣΕΚ συντάσσεται με τις αποφάσεις του πανελλήνιου συντονιστικού οργάνου.

Οπως εξηγεί: « Τα προβλήματα είναι πολλά, είναι κοινά, είναι προβλήματα ουσίας και αφορούν την ίδια την ύπαρξη του κλάδου. Κανείς μας δεν είναι στον δρόμο για την επιδότηση».