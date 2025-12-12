Κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση; Διάσπαση ή συσπείρωση; Πανικός ή έλεγχος της κατάστασης; Απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα αναμένεται να δοθούν τις επόμενες ώρες με τον πρωθυπουργό να ανοίγει την πόρτα του Μαξίμου στους αγρότες και τα μπλόκα της οργής να εξαπλώνονται.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες –Πανελλαδική σύσκεψη το Σάββατο στη Νίκαια

Μετά την πρωινή επίδειξη δύναμης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με περισσότερα από εκατό τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να δίνουν τον τόνο της κινητοποίησης. Οι κάμερες και το drone του MEGA κατέγραψε πλάνα της κινητοποίησης με πάνω από 1.000 αγρότες να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν ούτε βήμα πίσω.

Ενέσεις τόνωσης ηθικού και κάλεσμα σε διάλογο

Νωρίτερα, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλησε να τονώσει το πεσμένο ηθικό των «γαλάζιων» βουλευτών (ειδικά αυτών της περιφέρειας) που νιώθουν τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια τους από τις διαστάσεις που έχουν πάρει οι κινητοποιήσεις.

Ο πρωθυπουργός -την ώρα που οι εσωκομματικές γκρίνιες «φουντώνουν»- δείχνει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και θέλοντας να «χαϊδέψει αυτιά» επανέλαβε ότι «φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι» λες και αυτό είναι το μοναδικό θέμα που απασχολεί τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Δεν παρέλειψε να προχωρήσει σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες.

Κρατώντας «μαστίγιο και καρότο» συνέχισε αναφέροντας ότι «τη Δευτέρα θα περιμένω στο γραφείο όποια αντιπροσωπεία οριστεί» αναμένοντας και αυτός το κρίσιμο ραντεβού στο προπύργιο των αγροτών, στη Νίκαια της Λάρισας, το Σάββατο (13/12).

«Χαμηλές πτήσεις»

Η πίεση στη Νέα Δημοκρατία είναι και δημοσκοπική καθώς υποχώρηση δύο ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η «γαλάζια» παράταξη στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων. Το κυβερνών κόμμα, παρά την προσπάθεια ανάκαμψης συνεχίζει να κινείται, με βάση την δημοσκόπηση της της RealPolls για το Protagon, σε «ρηχά νερά» αν και δεν αμφισβητείται η πρωτιά του.

Τα μπλόκα των αγροτών και η «καταιγίδα» αποκαλύψεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να το κρατούν σε «χαμηλές πτήσεις» αν και προσωρινά έδειχνε να ανακάμπτει.

Σχεδόν 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες, εφόσον γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις για την άνοιξη του 2027, η Νέα Δημοκρατία παραμένει, στην πρόθεση ψήφου, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% έχοντας απωλέσει μέρος των κερδών από τις συμφωνίες του Ζαππείου του προηγούμενου μήνα.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 23,3% (από 24,2% τον Νοέμβριο και 23,8% τον Οκτώβριο). Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία υπολογίζεται στο 28,5% (από 30,6% τον Νοέμβριο).

Όλα τα βλέμματα στη Νίκαια της Λάρισας

Την ίδια στιγμή, στη πανελλαδική σύσκεψη (12:00) αναμένεται να επικυρωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός που ήδη υπάρχει μεταξύ των μπλόκων ανά τη χώρα. Υπολογίζεται μεγάλη συμμετοχή καθώς στο σημείο θα βρεθούν εκπρόσωποι –οι οποίοι θα προκύψουν από τις συνελεύσεις – από όλα τα μπλόκα στην ηπειρωτική χώρα.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει μόνο αν υπάρχουν και λύσεις στο τραπέζι» εστάλει κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών, στη Λάρισα.

Παραγωγοί βρέθηκαν έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη για να θυροκολλήσουν τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε μία συμβολική κίνηση, πέταξαν σανό έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Πρέπει να καταλάβουν ότι το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση δεν το τρώνε οι αγρότες… Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του. Από εδώ και πέρα, αν δεν υπάρξουν λύσεις για τον αγροτικό τομέα δε θα κουνηθούμε ούτε βήμα από τα μπλόκα μας. Θεωρούμε την πρόσκληση του πρωθυπουργού εμπαιγμό προς το πρόσωπο μας, αν δε δοθούν ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα μας. Θα αποφασίσουμε ομόφωνα τις επόμενες κινήσεις μας, αναφορικά με το αν και πως θα κλιμακώσουμε το αγώνα μας», το μήνυμα που στάλθηκε.

Τα μπλόκα των αγροτών

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν ισχυροποιηθεί με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους της χώρας. Στην Καρδίτσα ξεπερνούν τα 2.500, στη Νίκαια της Λάρισας έχουν παραταχθεί 1.900 τρακτέρ, τον Προμαχώνα πολιορκούν 1.000 και το τελωνείο των Κήπων 500 τρακτέρ.

600 βρίσκονται στο μπλόκο των Τρικάλων ενώ εκατοντάδες έχουν παραταχθεί σε νευραλγικά σημεία από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Για δύο ώρες το πρωί οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Στα θεσσαλικά μπλόκα, στο πλευρό των αγροτών διάφορες κοινωνικές ομάδες και απλοί πολίτες. Ανάμεσά τους συγγενείς θυμάτων της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά και ο Μητροπολίτης Λαρίσης, Ιερώνυμος.