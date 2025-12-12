newspaper
12.12.2025 | 16:56
Ανακαλεί τα Oreo Cheesecakes ο ΕΦΕΤ – Ο λόγος
Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό
Ελλάδα 12 Δεκεμβρίου 2025 | 22:15

Μπλόκα: Ημέρα αποφάσεων για τους αγρότες με ανοιχτή την πόρτα το Μαξίμου και… μπάλες σανό

To «άνοιγμα» σε διάλογο της κυβέρνησης, τα μπλόκα διαρκείας και το «δεν τρώμε σανό, δεν κάνουμε βήμα πίσω» των αγροτών. Λίγες ώρες μας χωρίζουν από την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας.

Στράτος Ιωακείμ
ΕπιμέλειαΣτράτος Ιωακείμ
Spotlight

Κλιμάκωση ή αποκλιμάκωση; Διάσπαση ή συσπείρωση; Πανικός ή έλεγχος της κατάστασης;  Απαντήσεις σε αυτά και άλλα ερωτήματα αναμένεται να δοθούν τις επόμενες ώρες με τον πρωθυπουργό να ανοίγει την πόρτα του Μαξίμου στους αγρότες και τα μπλόκα της οργής να εξαπλώνονται.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες –Πανελλαδική σύσκεψη το Σάββατο στη Νίκαια

Μετά την πρωινή επίδειξη δύναμης στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, με περισσότερα από εκατό τρακτέρ και αγροτικά οχήματα να δίνουν τον τόνο της κινητοποίησης. Οι κάμερες και το drone του MEGA κατέγραψε πλάνα της κινητοποίησης με πάνω από 1.000 αγρότες να δηλώνουν ότι δεν πρόκειται να κάνουν ούτε βήμα πίσω.

Ενέσεις τόνωσης ηθικού και κάλεσμα σε διάλογο

Νωρίτερα, στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλησε να τονώσει το πεσμένο ηθικό των «γαλάζιων» βουλευτών (ειδικά αυτών της περιφέρειας) που νιώθουν τη γη να χάνεται κάτω από τα πόδια τους από τις διαστάσεις που έχουν πάρει οι κινητοποιήσεις.

Ο πρωθυπουργός -την ώρα που οι εσωκομματικές γκρίνιες «φουντώνουν»- δείχνει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό και θέλοντας να «χαϊδέψει αυτιά» επανέλαβε ότι «φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι» λες και αυτό είναι το μοναδικό θέμα που απασχολεί τον πρωτογενή τομέα παραγωγής. Δεν παρέλειψε να προχωρήσει σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες.

Κρατώντας «μαστίγιο και καρότο» συνέχισε αναφέροντας ότι «τη Δευτέρα θα περιμένω στο γραφείο όποια αντιπροσωπεία οριστεί» αναμένοντας και αυτός το κρίσιμο ραντεβού στο προπύργιο των αγροτών, στη Νίκαια της Λάρισας, το Σάββατο (13/12).

Συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας

«Χαμηλές πτήσεις»

Η πίεση στη Νέα Δημοκρατία είναι και δημοσκοπική καθώς υποχώρηση δύο ποσοστιαίων μονάδων καταγράφει η «γαλάζια» παράταξη στην πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων. Το κυβερνών κόμμα, παρά την προσπάθεια ανάκαμψης συνεχίζει να κινείται, με βάση την δημοσκόπηση της της RealPolls για το Protagon, σε «ρηχά νερά» αν και δεν αμφισβητείται η πρωτιά του. 

Τα μπλόκα των αγροτών και η «καταιγίδα» αποκαλύψεων στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ φαίνεται να το κρατούν σε «χαμηλές πτήσεις» αν και προσωρινά έδειχνε να ανακάμπτει.

Σχεδόν 15 μήνες από τις επόμενες κάλπες, εφόσον γίνουν πράξη οι δεσμεύσεις για την άνοιξη του 2027, η Νέα Δημοκρατία παραμένει, στην πρόθεση ψήφου, κάτω από το ψυχολογικό όριο του 25% έχοντας απωλέσει μέρος των κερδών από τις συμφωνίες του Ζαππείου του προηγούμενου μήνα.

Αναλυτικά, στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ παίρνει 23,3% (από 24,2% τον Νοέμβριο και 23,8% τον Οκτώβριο). Στην πρόβλεψη αποτελέσματος η Νέα Δημοκρατία υπολογίζεται στο 28,5% (από 30,6% τον Νοέμβριο).

Όλα τα βλέμματα στη Νίκαια της Λάρισας

Την ίδια στιγμή, στη πανελλαδική σύσκεψη (12:00) αναμένεται να επικυρωθεί η συνεργασία και ο συντονισμός που ήδη υπάρχει μεταξύ των μπλόκων ανά τη χώρα. Υπολογίζεται μεγάλη συμμετοχή καθώς στο σημείο θα βρεθούν εκπρόσωποι –οι οποίοι θα προκύψουν από τις συνελεύσεις – από όλα τα μπλόκα στην ηπειρωτική χώρα.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά και αφορούν τη δραστική μείωση του κόστους παραγωγής, την καθιέρωση αφορολόγητου πετρελαίου και πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα, καθώς και την εξασφάλιση κατώτατων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος. Παράλληλα, ζητούν άμεση καταβολή ενισχύσεων και αποζημιώσεων και αλλαγές στον κανονισμό του ΕΛΓΑ, ώστε να αποζημιώνεται πλήρως η παραγωγή.

Το μήνυμα ότι «συνάντηση θα υπάρξει μόνο αν υπάρχουν και λύσεις στο τραπέζι» εστάλει κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας έξω από τα γραφεία κυβερνητικών βουλευτών, στη Λάρισα.

Παραγωγοί βρέθηκαν έξω από το γραφείο του Λευτέρη Αυγενάκη για να θυροκολλήσουν τα αιτήματα της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων. Σε μία συμβολική κίνηση, πέταξαν σανό έξω από τα γραφεία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας.

«Πρέπει να καταλάβουν ότι το σανό που μας δίνει η κυβέρνηση δεν το τρώνε οι αγρότες… Ο καθένας ας αναλάβει την ευθύνη του. Από εδώ και πέρα, αν δεν υπάρξουν λύσεις για τον αγροτικό τομέα δε θα κουνηθούμε ούτε βήμα από τα μπλόκα μας. Θεωρούμε την πρόσκληση του πρωθυπουργού εμπαιγμό προς το πρόσωπο μας, αν δε δοθούν ουσιαστικές λύσεις για τα προβλήματα μας. Θα αποφασίσουμε ομόφωνα τις επόμενες κινήσεις μας, αναφορικά με το αν και πως θα κλιμακώσουμε το αγώνα μας», το μήνυμα που στάλθηκε.

Το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας, στη Λάρισα

Τα μπλόκα των αγροτών

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν ισχυροποιηθεί με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους της χώρας. Στην Καρδίτσα ξεπερνούν τα 2.500, στη Νίκαια της Λάρισας έχουν παραταχθεί 1.900 τρακτέρ, τον Προμαχώνα πολιορκούν 1.000 και το τελωνείο των Κήπων 500 τρακτέρ.

600 βρίσκονται στο μπλόκο των Τρικάλων ενώ εκατοντάδες έχουν παραταχθεί σε νευραλγικά σημεία από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Για δύο ώρες το πρωί οι αγρότες της Εύβοιας έκλεισαν την υψηλή γέφυρα της Χαλκίδας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού.

Στα θεσσαλικά μπλόκα, στο πλευρό των αγροτών διάφορες κοινωνικές ομάδες και απλοί πολίτες. Ανάμεσά τους συγγενείς θυμάτων της εθνικής τραγωδίας στα Τέμπη, αλλά και ο Μητροπολίτης Λαρίσης, Ιερώνυμος.

googlenews

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague
Euroleague 12.12.25

Βίρτους Μπολόνια – Χάποελ Τελ Αβίβ 74-79: Σπουδαίο διπλό για την ομάδα του Ιτούδη και κορυφή στη Euroleague

Η Χάποελ Τελ Αβίβ συνεχίζει ακάθεκτη στη φετινή Euroleague, καθώς «καθάρισε» και τη Βίρτους στην Μπολόνια με 79-74 και είναι μόνη πρώτη στην κορυφή της βαθμολογίας.

Σύνταξη
Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν
Fizz 12.12.25

Ο ράπερ The Game «ζητά συγγνώμη» που αποκάλυψε ότι έχει κοιμηθεί με την Κιμ Καρντάσιαν

O Τhe Game παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχει δικαιολογία» για τη συμπεριφορά του απέναντι στην Κιμ Καρντάσιαν και ομολόγησε ότι «μερικές φορές, φίλε, ξυπνάς και επιλέγεις λίγη βία».

Σύνταξη
Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη
Euroleague 12.12.25

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 98-85: Κλάιμπερν και Πάντερ «καθάρισαν» στη Βαρκελώνη

Ο Ολυμπιακός δέχθηκε 56 πόντους στο δεύτερο ημίχρονο και ηττήθηκε από την Μπαρτσελόνα με 98-85 για την 15η αγωνιστική της Euroleague - 28 πόντους είχε ο Κλάιμπερν, ενώ άλλους 24 πρόσθεσε ο Κέβιν Πάντερ.

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ» [βίντεο]
Κόσμος 12.12.25

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης κατέσχεσαν δεξαμενόπλοιο με «λαθραίο ντίζελ»

Το Ιράν κατέσχεσε ένα δεξαμενόπλοιο με άγνωστο νηολόγιο και χωρίς να γνωστοποιήσει το όνομά του στον κόλπο του Ομάν, αναφέροντας στα κρατικά ΜΜΕ πως μετέφερε λαθραία καύσιμα.

Σύνταξη
Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»
Fizz 12.12.25

Ο Λίαμ Νίσον συμμετέχει σε ντοκιμαντέρ για τη διαφθορά στη φαρμακοβιομηχανία και τον βαφτίζουν «αντιεμβολιαστή»

«Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η μπορεί να υπάρχει διαφθορά στη φαρμακευτική βιομηχανία, αλλά αυτό δεν πρέπει ποτέ να συγχέεται με την αντίθεση στα εμβόλια», δήλωσε ο εκπρόσωπος του ηθοποιού Λίαμ Νίσον.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δημοσκόπηση: «Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών – «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά
Πολιτική Γραμματεία 12.12.25

«Πληγώνουν» την κυβέρνηση οι κινητοποιήσεις των αγροτών - «Κομμένοι» δρόμοι, «κομμένα» ποσοστά

Σταθερά και αδιαμφισβήτητα πρώτο κόμμα η Νέα Δημοκρατία αλλά με «ψαλιδισμένα» ποσοστά. Απώλειες δύο ποσοστιαίων μονάδων στην πρόβλεψη αποτελέσματος. Τα μπλόκα των αγροτών και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ροκανίζουν την εκλογική επιρροή του κυβερνώντος κόμματος, σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση.

Σύνταξη
Θρίλερ για ρωσικά δεσμευμένα κεφάλαια – Ευρωπαϊκή εμμονή, απρόσμενοι «αντάρτες» και ρωσικά «όπλα»
Κλιμάκωση 12.12.25

Θρίλερ για ρωσικά δεσμευμένα κεφάλαια – Ευρωπαϊκή εμμονή, απρόσμενοι αντάρτες και ρωσικά «όπλα»

Μπορεί η Ουκρανία να χάνει στο πεδίο της μάχης, αλλά οι Ευρωπαίοι με μια κίνηση που συναντάει αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΕΕ, σπρώχνουν το μαχαίρι στο κόκκαλο, έτοιμοι να αγγίξουν τα δεσμευμένα ρωσικά κεφάλαια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι δύο όψεις του Κόντε
Champions League 12.12.25

Οι δύο όψεις του Κόντε

Γιατί στο πρωτάθλημα καλπάζει και στο Champions League η Νάπολι ασθμαίνει…

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Δημοσκόπηση: Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό – Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό
Εκπλήξεις 12.12.25

Τι θα ψήφιζαν οι πολίτες αν όλα τα κόμματα είχαν άλλον αρχηγό - Μεγάλες ανατροπές στο πολιτικό σκηνικό

Εκπλήξεις στον πολιτικό χάρτη της χώρας στο ιντριγκαδόρικο ερώτημα που κλήθηκαν να απαντήσουν οι συμμετέχοντες σε νέα δημοσκόπηση. Οι «χαμένοι», οι «κερδισμένοι» και η Βουλή των «5».

Σύνταξη
LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός
Euroleague 12.12.25

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός

LIVE: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός για τη 15η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
