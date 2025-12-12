newspaper
Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025
Η οργή των «γαλάζιων» βουλευτών επισφραγίζει μια παρατεταμένη εσωκομματική κρίση – «Μάλωμα» από Μαξίμου στους αντιδρώντες
Πολιτική 12 Δεκεμβρίου 2025 | 10:52

Η οργή των «γαλάζιων» βουλευτών επισφραγίζει μια παρατεταμένη εσωκομματική κρίση – «Μάλωμα» από Μαξίμου στους αντιδρώντες

Η στάση του Μαξίμου απέναντι στους «γαλάζιους» βουλευτές μετά τις οργισμένες αντιδράσεις τους στη ενημέρωση για το αγροτικό. Όλοι οι παράγοντες που κάνουν το εσωκομματικό έδαφος εύφορο για αλλεπάλληλες εξεγέρσεις. Τι θα πει ο Κυρ. Μητσοτάκης σήμερα στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
Να «μαλώσει» τους «γαλάζιους» βουλευτές που ξεσηκώθηκαν για το θέμα των αγροτών, αν και «με το γάντι» -με δήλωση… σεβασμού στο θεσμικό τους ρόλο- είναι η στάση που επέλεξε το μέγαρο Μαξίμου απέναντι στο σφυροκόπημα που δέχτηκε η κυβέρνηση από τους βουλευτές της ΝΔ που μετείχαν στη συνάντηση ενημέρωσης από τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης αν και είπε ότι «πρέπει να σεβόμαστε τον ρόλο των ανθρώπων, οι οποίοι εκπροσωπούν την κάθε εκλογική περιφέρεια, τον κάθε νομό στη Βουλή» και ότι «οι βουλευτές είναι εκπρόσωποι των πολιτών στη Βουλή και όχι της Βουλής στους πολίτες», επέμεινε για τις κυβερνητικές επιλογές ότι είναι καλώς καμωμένες και ειδικότερα για το ζήτημα της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το οποίο πολύ έντονα βρέθηκε στο στόχαστρο βουλευτών της ΝΔ.

Με το Μαξίμου να φοβάται αιφνιδιασμούς από βουλευτές της ΝΔ στην ψηφοφορία του νομοσχεδίου για τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ που κατατέθηκε στην αρμίδια επιτροπή της Βουλής, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος υποστήριξε ότι «η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ήταν ένα από τα πιο σημαντικά, αν όχι το πιο σημαντικό «κλειδί» για να ξεκλειδώσουν οι φετινές και οι επόμενες επιδοτήσεις, οι οποίες μάλιστα πλέον θα γίνονται με τον πιο αξιοκρατικό τρόπο» και πως «δεν είναι μια απόφαση υπό συζήτηση ούτε για την κυβέρνηση πολύ παραπάνω, ούτε για τον πρωθυπουργό».

Για να επιχειρήσει να τραβήξει το αυτί στους αντιδρώντες «γαλάζιους» βουλευτές, λέγοντας ότι «δεν είμαστε εδώ για να είμαστε μόνο ευχάριστοι. Κυρίως είμαστε για να είμαστε χρήσιμοι. Μακάρι να γινόμαστε ευχάριστοι από τις αποφάσεις μας και τις πολιτικές μας και όχι από τα λόγια μας».

Στην ίδια κατεύθυνση είπε πως αντιλαμβάνεται «την πίεση που δέχονται και οι βουλευτές από τις τοπικές κοινωνίες», αλλά υποστήριξε ότι «για πρώτη φορά η Ελλάδα των 3 δισεκατομμυρίων που έχει υποστεί ως πρόστιμα σε διάστημα περίπου 30 ετών, έχει έναν τρόπο πληρωμών, όπου οι έντιμοι θα πάρουν αυτά που αξίζουν». Για να καταλήξει στο μήνυμα νουθεσίας του Μαξίμου προς τους βουλευτές: «Αυτό οφείλουμε όλοι, με τον όποιο θεσμικό ρόλο έχει ο καθένας μας, όσοι έχουμε δημόσιο λόγο, όσο δύσκολο κι αν είναι αυτή την περίοδο, να το μεταφέρουμε στους πολίτες, στους αγρότες, σε όλους».

Εμμένουν στις διαφωνίες

Την ίδια ώρα βέβαια οι αντιδράσεις εντός της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας συνεχίζονται, με τον βουλευτής Αχαΐας της ΝΔ Ανδρέα Κατσανιώτη να εμμένει στη διαφωνία του με τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, δηλώνοντας («Παραπολιτικά 90.1»), ότι «έχω εκφράσει για αυτό τις ανησυχίες μου από την πρώτη στιγμή, ούτως ή άλλως η ΑΑΔΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει μάθει να εισπράττει χρήματα, όχι να αποδίδει χρήματα, εγώ θέλω ένα υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ισχυρό».

Και στο ίδιο πλαίσιο να επισημαίνει ότι «οι Ανεξάρτητες Αρχές φτιάχτηκαν έτσι ώστε ο πολίτης να προστατεύεται από αγκυλώσεις του κράτους, δεν νομίζω ότι οι Ανεξάρτητες Αρχές μπορούν να λειτουργήσουν ως εκχώρηση αρμοδιοτήτων του κράτους για να ξεπερνάμε την γραφειοκρατία. Ελπίζω να λειτουργήσει καλά η ΑΑΔΕ για το καλό των αγροτών μας».

Άφησε μάλιστα και ένα «καρφί»: «Το κράτος των Αθηνών γενικά δυσκολεύεται να καταλάβει τους αγρότες και δυσκολεύεται να τους καταλάβει γιατί θεωρεί ότι οι αγρότες παίρνουν πολλές επιδοτήσεις. Οι επιδοτήσεις που παίρνουν οι Έλληνες αγρότες είναι οι επιδοτήσεις που δικαιούνται και δουλειά του κράτους είναι να τις διανέμει σωστά και σε κατευθύνσεις που θα δημιουργούν υπεραξία. Αυτή είναι η δική μας δουλειά».

Βαριές εκφράσεις

Όπως μεταφέρουν «γαλάζιοι» βουλευτές, το κλίμα εντός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι πολύ βαρύ. Μάλιστα βουλευτές της ΝΔ, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, χρησιμοποιούν βαριές εκφράσεις κατά της κυβέρνησης, καταλογίζοντάς της ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και ότι δεν έχει εικόνα της πραγματικής κατάστασης, ενώ χαρακτηρίζουν το κυβερνητικό αφήγημα σε σχέση με το αγροτικό, «παραμύθι».

Εξ ου και στο Μαξίμου ήθελαν να γίνει αυτή η συνάντηση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης με τους βουλευτές της ΝΔ, προκειμένου να εκφραστεί εκεί η δυσαρέσκεια και όχι στη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας που θα γίνει σήμερα Παρασκευή στις 12 μ.μ. υπό την παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη και εν όψει της συζήτησης για τον προϋπολογισμό στη Βουλή που ξεκινά στις 3 μ.μ. της ίδιας μέρας, ενώ η ψήφισή του είναι στις 16 Δεκεμβρίου.

Πού ποντάρουν

Στο Μαξίμου ποντάρουν στο γεγονός ότι η ψήφιση του προϋπολογισμού πάντα έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση και ως εκ τούτου στο ότι οι βουλευτές δεν θα θελήσουν να εκφράσουν εκ νέου τη σφοδρή δυσαρέσκειά τους και στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, προκειμένου να μην κατηγορηθούν ότι την χτυπούν λίγο πριν τον προϋπολογισμό, τον οποίο και οι ίδιοι θα κληθούν να υπερασπιστούν στη Βουλή.

Σε κάθε περίπτωση, η διαφαινόμενη, μέχρι στιγμής, πρόθεση αρκετών διαφωνούντων βουλευτών να μην τοποθετηθούν στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά απλώς να παραστούν, να ακούσουν τον πρωθυπουργό και να αποχωρήσουν, καθόλου δεν σημαίνει ότι το κλίμα δεν παραμένει βαρύ.

Όσο και αν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, στη συνεδρίαση ο Κυρ. Μητσοτάκης θα καλέσει τους βουλευτές του να περάσουν το κυβερνητικό αφήγημα για τον προϋπολογισμό (περί «γέφυρας από μια εξαετή πολιτική στο 2026 με πρώτο σταθμό το 2027, αλλά με ορίζοντα το 2030») στις περιφέρειές τους.

Όσο και αν, όπως αναμένεται, θα κάνει αναφορά στο αγροτικό (με δεδομένο και το ότι υπήρξε και το σφυροκόπημα στην Πειραιώς).

Και όσο και αν, κατά τις ίδιες πληροφορίες, θα παραινέσει τους βουλευτές του να μην είναι «μόνο ιμάντες μεταφοράς» του κλίματος των περιφερειών τους προς το κέντρο, αλλά και εισηγητές των θεμάτων της κεντρικής κυβέρνησης προς την περιφέρεια.

Αλλά και όσο και αν επιδιώκεται η αφύπνιση και η κινητοποίηση του κομματικού μηχανισμού, μέσω εκδηλώσεων όπως η επικείμενη Σύνοδος των προέδρων ΔΕΕΠ και ΔΗΜΤΟ από όλη την Ελλάδα, το Σαββατοκύριακο στο ΟΑΚΑ, υπό τον πρωθυπουργό, με ομιλίες υπουργών και υφυπουργών, και με τη μορφή κλειστής ενημερωτικής συνάντησης για οργανωτικά ζητήματα και θέματα επικαιρότητας.

Εισπράττουν αγανάκτηση

Δεδομένο είναι ότι ειδικά βουλευτές της επαρχίας, όπως οι ίδιοι μεταφέρουν, «τρώνε ξύλο» στις περιφέρειές τους, εισπράττοντας την οργή και την αγανάκτηση του αγροτικού κόσμου, την οποία και επιθυμούν να μεταφέρουν στο κυβερνητικό κέντρο.

Πρόκειται βέβαια για κρίσιμο, αλλά όχι και για τον μόνο παράγοντα, που έπαιξε ρόλο στη δημιουργία του εδάφους, στο οποίο αναπτύχθηκε η τελευταία εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για το αγροτικό ζήτημα.

Άλλωστε είναι ακόμα πολύ νωπός ο αντίστοιχος ξεσηκωμός των βουλευτών της ΝΔ που είχε πραγματοποιηθεί για την υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Οι παράγοντες

«Γαλάζια» στελέχη, στους παράγοντες που έχουν καταστήσει εύφορο το έδαφος για τέτοιες εσωκομματικές εξεγέρσεις, συνυπολογίζουν το γεγονός ότι οι προσδοκίες πολλών βουλευτών για είσοδό τους στην κυβερνητικό σχήμα έχουν πλέον εξανεμιστεί, με αποτέλεσμα να αισθάνονται πια πολύ πιο απελευθερωμένοι στο να διατυπώνουν την κριτική τους.

Την ίδια ώρα, όπως τα ίδια «γαλάζια» στελέχη επισημαίνουν, υπάρχει και το ένστικτο της επιβίωσης, το οποίο απελευθερώνει τις διαφοροποιήσεις των βουλευτών, που βλέπουν τα χαμηλά ποσοστά του κόμματός τους, τα οποία βέβαια σημαίνουν απώλεια εδρών.

Εννοείται ότι παραμένει, επίσης, το έντονο αίσθημα παραγκωνισμού που αισθάνονται πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές από τη διακυβέρνηση του «επιτελικού κράτους», ενώ αντανακλάσεις στο εσωτερικό του κόμματος ασφαλώς προκαλούν και οι σχέσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους δύο πρώην πρωθυπουργούς.

Το βαθύ ρήγμα δηλαδή του νυν πρωθυπουργού με τον Κώστα Καραμανλή, καθώς επίσης και η οριστική ρήξη του κ. Μητσοτάκη (μετά την απόφασή του να τον διαγράψει) με τον Αντώνη Σαμαρά.

Η επόμενη μέρα

Αλλά υπάρχει και κάτι ακόμα πολύ κρίσιμο. Το γεγονός ότι άπαντες πλέον στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος κινούνται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα στη ΝΔ. Και, όπως «γαλάζιοι» βουλευτές σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν, μπορεί κανείς να μην προτίθεται να ρίξει την κυβέρνηση, ωστόσο το βαρύ εσωκομματικό κλίμα από εδώ και πέρα θα σέρνεται και κάθε φορά που θα προκύπτουν αφορμές αντίστοιχες με την υπόθεση των ΕΛΤΑ, ή με τις κινητοποιήσεις των αγροτών, θα λαμπαδιάζει και η οργή θα εκτοξεύεται, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη κρίση.

Αυτή η κρίση θα φουντώσει ακόμα περισσότερο -λένε «γαλάζιες» φωνές- εάν στις πρώτες κάλπες που θα στηθούν για τις εθνικές εκλογές, η ΝΔ δεν καταφέρει να πιάσει το κατώτατο ψυχολογικό όριο του 25%, το οποίο δίνει και μπόνους εδρών. Κάτι που, κατά τις ίδιες φωνές, θα μπορούσε να στερήσει στη ΝΔ η κάθοδος στις εκλογές ενός κόμματος Σαμαρά. Αλλιώς θα μιλάει -λένε- ο Κυριάκος Μητσοτάκης αν έχει το 25% και αλλιώς αν το έχει χάσει.

