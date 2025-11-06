newspaper
Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ
Πολιτική Γραμματεία 06 Νοεμβρίου 2025 | 08:00

ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Βαθαίνει το χάσμα μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ. Ο παραγκωνισμός που αισθάνονται πολλοί βουλευτές από την «επιτελική» διακυβέρνηση. Η δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση για ΕΛΤΑ. Δεν εκτονώνει το βαρύ κλίμα η παραίτηση του CEO.

Γιάννης Μπασκάκης
ΡεπορτάζΓιάννης Μπασκάκης
A
A
Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Spotlight

Μια νέα φάση, χωρίς επιστροφή, για τα εσωκομματικά της ΝΔ, επισφραγίζει η μαζική εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» για τον «ξαφνικό θάνατο» στα ΕΛΤΑ.

Όπως παρατηρούν έμπειρα «γαλάζια» κοινοβουλευτικά στελέχη, άπαντες, πλέον, στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος κινούνται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα στη ΝΔ και, όπως σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν, μπορεί κανείς να μην προτίθεται να ρίξει την κυβέρνηση, ωστόσο το βαρύ εσωκομματικό κλίμα από εδώ και πέρα θα σέρνεται και κάθε φορά που θα προκύπτουν αφορμές αντίστοιχες με την υπόθεση των ΕΛΤΑ, θα λαμπαδιάζει, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη κρίση.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, οι επιλογές, οι αποφάσεις και οι χειρισμοί του λεγόμενου «επιτελικού κράτους» στο θέμα των ΕΛΤΑ, που προκάλεσαν σφοδρή δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση, της οποίας άμεσοι αποδέκτες έγιναν οι βουλευτές του κόμματος, αποτέλεσαν και την καταλληλότατη αφορμή για να βγει ξανά στην επιφάνεια η συσσωρευμένη γκρίνια, η αγωνία και η αγανάκτηση που υπάρχει διάχυτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Παραγκωνισμένοι

Πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές αισθάνονται απολύτως παραγκωνισμένοι από την «επιτελική» διακυβέρνηση, ενώ βλέπουν ότι η πολιτική αντιμετώπιση του μεγάρου Μαξίμου απέναντί τους όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο δεν λειτούργησε με τρόπο ώστε να δημιουργήσει οποιοδήποτε αίσθημα ταύτισης μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά αντιθέτως παράγει ένα χάσμα που διαρκώς διευρύνεται.

Σε αυτό το χάσμα ασφαλώς έρχονται και επικάθονται τα σκάνδαλα διαφθοράς που αποκαλύπτονται, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, και βέβαια κεντρικό ρόλο παίζει η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών (για σειρά ζητημάτων όπως η ακρίβεια κ.α.) απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία φυσικά αποτυπώνεται στην κυβερνητική φθορά που έχει καταστήσει όνειρο θερινής νυκτός την αυτοδυναμία.

Οργή

Η απόφαση για τα ξαφνικά «λουκέτα» σε καταστήματα των ΕΛΤΑ, προκάλεσε οργή στις τάξεις της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όχι μόνο γιατί αιφνιδίασε τους βουλευτές, αλλά και γιατί πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη (σε αντίθεση με το μέγαρο Μαξίμου) την θεωρούν λάθος και σε επίπεδο ουσίας. Για την ακρίβεια θεωρούν πως όλο το πλάνο είναι λάθος, καθώς απομονώνει τις τοπικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, βουλευτές της ΝΔ, εκτός από το ότι καταγγέλλουν προχειρότητα στους χειρισμούς, δηλώνουν ακόμα πλήρη άγνοια για το συνολικό σχέδιο για τα ΕΛΤΑ, ενώ θεωρούν τους ισχυρισμούς ότι αν το πλάνο για τα «λουκέτα» δεν εφαρμοστεί θα πτωχεύσουν τα ΕΛΤΑ, προσχηματικούς, με μοναδική στόχευση το να περάσει το πλάνο αυτό.

Στο ίδιο πλαίσιο, «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, αμφισβητούν ότι από το κλείσιμο των καταστημάτων θα υπάρξει κάποια ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, ενώ έντονη κριτική από το εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξακολουθεί να διατυπώνεται και δημόσια.

Δημόσιες αιχμές

Χαρακτηριστικές είναι οι σαφείς αιχμές του Στέλιου Πέτσα, ο οποίος ανέφερε (Παραπολιτικά 90.1, 5.11.2025) ότι «δεν είδα καμία τεχνοκρατική διάσταση σε αυτό που πήγε να γίνει με τα ΕΛΤΑ» ρωτώντας: «Πώς δικαιολογείται να υπάρχει ένα ζήτημα μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ με μείωση του κόστους και την ίδια στιγμή να διαβάζουμε ή να ρωτάμε χωρίς να παίρνουμε απαντήσεις για αύξηση των αποδοχών της διοίκησης; Πώς δικαιολογείται να νοικιάζονται νέα κτήρια για τη διοίκηση με 2 εκατ. το χρόνο; Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά ρωτήσαμε και απάντηση δεν πήραμε. Επίσης πώς δικαιολογείται ένα υδροκέφαλο σχήμα στη διοίκηση με πάρα πολλές γενικές διευθύνσεις, διευθυντές, εξωτερικούς συνεργάτες και να μην γίνεται μια προσπάθεια εξορθολογισμού των αμοιβών εκεί και μόνη λύση να είναι να κλείσουμε καταστήματα σε πολλά από τα οποία μάλιστα δεν καταβαλλόταν ενοίκιο άρα εγώ δεν είδα καμία σοβαρή τεχνοκρατική προσέγγιση».

Χαρακτηριστική και η έντονη κριτική του Δημήτρη Μαρκόπουλου (Action24, 4.11.2025) ότι «η λύση είναι ο διάλογος με τις κοινωνίες. Τα ΕΛΤΑ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και καθημερινότητας του πολίτη, δεν είναι πολυεθνικές να κλείνουν με μία απόφαση μέσα σε δυο μέρες».

Μάλιστα ο κ. Μαρκόπουλος (ο οποίος ήταν και εκ των πρωταγωνιστών στο σφυροκόπημα των «γαλάζιων» βουλευτών κατά της κυβέρνησης και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, στην πρόσφατη επεισοδιακή κλειστή τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ), τόνισε ότι «Illuminati στην πολιτική δεν υπάρχουν».

Θύμισε έτσι την παλιότερη τοποθέτησή του σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος (4.4.2025), όπου είχε μιλήσει για «δύο κόσμους στη ΝΔ» και συγκεκριμένα είχε σημειώσει ότι «υπάρχουν μέλη που θεωρούν τους εαυτούς τους ως ‘illuminati’ και όλους τους άλλους τους θεωρούν ως ‘αναλώσιμους’».

Αναντιστοιχία

Και βέβαια η οπτική αυτή του Δ. Μαρκόπουλου εκφράζει και πολλούς άλλους βουλευτές της ΝΔ που αισθάνονται ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και των στελεχών του «επιτελικού κράτους».

Σε αυτό το πλαίσιο, σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ προκάλεσε πρόσφατη ανάρτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία θέλησε να πει ότι «στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού, μπορούμε να υλοποιήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κοινότητας, την ώρα που η πλειονότητα των συναλλαγών έχει ήδη φύγει από τον γκισέ, κάποιοι δίνουν τη μάχη των ΕΛΤΑ», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι: «Όχι στο κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν αυτή είναι η πρόταση όσων αντιπολιτεύονται με λεφτόδεντρα, να την πουν ξεκάθαρα να το ξέρουμε».

«Γαλάζιοι» βουλευτές εξοργίστηκαν με την τοποθέτησή αυτή, την οποία εξέλαβαν ως κούνημα του δαχτύλου και προς τους ίδιους, μιλώντας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις για βουλευτές Επικρατείας που δεν έχουν εκλεγεί με σταυρό που τους κουνούν το δάχτυλο.

Στο ίδιο πλαίσιο, βουλευτές της ΝΔ καταλογίζουν στο «επιτελικό κράτος» αδυναμία να αντιληφθεί τις αγωνίες της κοινωνίας και καταγγέλλουν το μέγαρο Μαξίμου ότι μέχρι προχθές εξέπεμπε μήνυμα ότι δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Γρ. Σκλήκα, τον οποίο εκ των υστέρων υποχρεώθηκε να οδηγήσει σε παραίτηση. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η παραίτηση αυτή δεν αρκεί για να εκτονωθεί η οργή στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
OT FORUM
ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

ΟΤ FORUM: Ανοίγει η αυλαία του 6ου ΟΤ FORUM -Η επιχείρηση του μέλλοντος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

Πανσέληνος: Πώς επηρεάζει τον ύπνο μας;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Τράπεζες
Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

Τράπεζες: Προς καθαρά κέρδη 4,4 δισ. ευρώ το 2025 οι συστημικοί όμιλοι

inWellness
inTown
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ
Αυτοδιοίκηση 06.11.25

Η κραυγή της Αυτοδιοίκησης προς την κυβέρνηση: Τι αναμένουμε από το συνέδριο της ΚΕΔΕ

Με αρκετούς δήμους να βρίσκονται σε οριακή κατάσταση, οι εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης συνεδριάζουν από τις 6 έως τις 8 Νοεμβρίου ζητώντας λύσεις από την κεντρική διοίκηση. Το in καταγράφει τις τάσεις λίγο πριν αρχίσει το συνέδριο της ΚΕΔΕ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης
Νέα Υόρκη 05.11.25

Ο θρίαμβος του Μαμντάνι, οι αναγνώσεις της ελληνικής Κεντροαριστεράς και οι «πολλοί πατέρες» της νίκης

Ο Ζοχράν Μαμντάνι ανέτρεψε όλα τα προγνωστικά μέσα σε έναν χρόνο και από τον Ιανουάριο θα είναι ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης - Οι αναγνώσεις για το αποτέλεσμα από τα κεντρικά πρόσωπα της ελληνικής Κεντροαριστεράς

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Μητσοτάκης: Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη – «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»
Διπλωματία 05.11.25

Ενέργεια και ελληνοαμερικανικές σχέσεις στις συναντήσεις Μητσοτάκη - «Σύντομα οι πρώτες ερευνητικές γεωτρήσεις»

Συναντήσεις με τον υπουργό Εσωτερικών και τον υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ είχε ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Σύνταξη
Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζέικομπ Χέλμπεργκ – «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»
Με τον Τζέικομπ Χέλμπεργκ 05.11.25

Συνάντηση Κικίλια με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ - «Θα συνεργαστούμε προς όφελος της μέσης οικογένειας»

Ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, συναντήθηκε με τον υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, αρμόδιο για την οικονομική ανάπτυξη, την ενέργεια και το περιβάλλον, Τζέικομπ Χέλμπεργκ

Σύνταξη
Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ
Βουλή 05.11.25

Επιστολή Φάμελλου σε Κακλαμάνη για άμεση σύγκληση των επιτροπών της Βουλής για το λουκέτο των ΕΛΤΑ

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος τονίζει ότι απαιτείται άμεσα ο εκ νέου προσδιορισμός της συνεδρίασης των Διαρκών Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης για το ζήτημα των ΕΛΤΑ.

Σύνταξη
Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
«Καμία ευθύνη» 05.11.25

Αθώος, θεσμικός και ανεύθυνος σε όλα δηλώνει ο Αυγενάκης στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

«Στόχος μου να αποκαταστήσω τη θεσμικότητα και τη διαφάνεια στον ΟΠΕΚΕΠΕ», υπογράμμισε στην εξεταστική επιτροπή ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα
ΠΑΣΟΚ 05.11.25

Τσουκαλάς: Άμεσο διαχειριστικό έλεγχο στα ΕΛΤΑ για να δούμε πού πήγαν τα χρήματα

Η κυβέρνηση «απαξιώνει οτιδήποτε υπάρχει και στηρίζει την κοινωνία, ενώ τα ΕΛΤΑ έχουν και κοινωνική αποστολή», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα
«Πράξη ευθύνης» 05.11.25

Τσίπρας για «Ιθάκη»: Ώρα να ακουστεί η δική μου φωνή, να ειπωθεί η αλήθεια όπως τη βίωσα

Οι πρώτες 1.800 λέξεις από το βιβλίο «Ιθάκη» του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα - Στην εισαγωγή του βιβλίου αναφέρεται στη δική του «αλήθεια», όπως τη βίωσε, από την ανάληψη της προεδρίας του Συνασπισμού ώς τις κρίσιμες αποφάσεις στη διακυβέρνηση της χώρας

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για λουκέτο στα ΕΛΤΑ και είχε συμφωνήσει

«Η οργισμένη δήλωση Χατζηδάκη αποδεικνύει ότι το Μαξίμου γνώριζε τον σχεδιασμό για τα ΕΛΤΑ», σημειώνει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κάνοντας λόγο για «κυβέρνηση-βαβέλ προσωπικών φιλοδοξιών»

Σύνταξη
Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ – Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν
Πολιτική 05.11.25

Χατζηδάκης για ΕΛΤΑ - Δεν θα αναλάβω ευθύνες που δεν μου αναλογούν

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης απαντώντας σε δημοσίευμα της ΕΦΣΥΝ στο οποίο αναφέρεται ότι γνώριζε από τις 10 Οκτωβρίου για τον αριθμό των καταστημάτων που κλείνουν ανά νομό, τονίζει ότι τα κίνητρα των επιθέσεων είναι προφανή και ότι θα πέσουν στο κενό

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου – «Να κάνουμε μια νέα αρχή»
Πολιτική Γραμματεία 05.11.25

«Να κάνουμε μια νέα αρχή» - Πρωτοβουλία Ανδρουλάκη για Βορίζια: Σύσκεψη με τοπικές αρχές και φορείς του Ηρακλείου

«Η βία, οι αυτοδικίες και οι λογικές των βεντετών δεν έχουν καμία θέση στη σύγχρονη Κρήτη», αναφέρει σε ανάρτησή του ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ
Νέος Μακαρθισμός 06.11.25

Η μαύρη λίστα της Paramount: Το στούντιο βάζει στο στόχαστρο τους πολιτικοποιημένους σταρ του Χόλιγουντ

Το νέο αφεντικό της Paramount και στενός φίλους του Τραμπ, Ντέιβιντ Έλισον, είναι έτοιμος να βάλει σε «μαύρη λίστα» και να κόψει δουλειές από τους πολιτικοποιημένους σταρ αν δεν συμμορφωθούν, σύμφωνα με το Variety.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο
Δείτε το βίντεο 06.11.25

Βορίζια: Στο μικροσκόπιο των Αρχών το βίντεο ντοκουμέντο με τους πυροβολισμούς με καλάσνικοφ από ψηλά – Αναζητείται και δεύτερο άτομο

Το βίντεο-ντοκουμέντο για το μακελειό στα Βορίζια που δημοσιεύει το in, έφτασε ανώνυμα στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ και οδήγησε στο να μπουν στο κάδρο οι δύο άντρες

Σύνταξη
«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104
inTickets 06.11.25

«Nomsferatu»: Η πιο διάσημη και εμβληματική ιστορία του Δράκουλα στο Θέατρο 104

Η παράσταση «Nomsferatu» έρχεται στο Θέατρο 104, για 10 μόνο παραστάσεις. Βασίζεται σε μία από τις πιο εμβληματικές ταινίες στην ιστορία του κινηματογράφου τρόμου: το Nosferatu του Φ. Β. Μουρνάου.

Σύνταξη
Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του
Αποδοχή ήττας; 06.11.25

Νέα Υόρκη: Η Γουόλ Στριτ δεν ήθελε δήμαρχο τον Μαμντάνι – Αλλά είναι υποχρεωμένη να συνεργαστεί μαζί του

Προσπάθησαν να αποτρέψουν την εκλογή του, ξόδεψαν χρήματα, πίεσαν κόσμο να ψηφίσει άλλους. Τώρα ελπίζουν να βρουν τρόπο να συνεργαστούν με τον Μαμντάνι. Κανείς δεν φεύγει από το κέντρο του καπιταλισμού.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος
OT FORUM 06.11.25

Σηκώνει αυλαία το 6ο ΟΤ FORUM: Η επιχείρηση του μέλλοντος

Στην πρώτη ημέρα του 6ου ΟΤ FORUM κορυφαίοι εκπρόσωποι της πολιτικής και οικονομικής σκηνής του τόπου τοποθετούνται για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που φέρνει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας

Σύνταξη
Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία
Κόσμος 06.11.25

Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει «γενικευμένες» παραβιάσεις των δικαιωμάτων των μεταναστών στην Τυνησία

Η ΜΚΟ αναφέρεται σε «ανατριχιαστικές μαρτυρίες για απάνθρωπη σεξουαλική βία, ξυλοδαρμούς και άλλες μορφές βασανιστηρίων και σκληρής μεταχείρισης από την τυνησιακή Εθνική Φρουρά». Επικρίσεις και για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Σύνταξη
Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»
Ελλάδα 06.11.25

Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο στα Προπύλαια – «Να καλυφθούν όλα τα κενά στα σχολεία»

Οι εκπαιδευτικές ομοσπονδίες ζητούν να καλυφθούν άμεσα τα κενά σε εκπαιδευτικό προσωπικό στα σχολεία, να γίνουν μόνιμοι διορισμοί και να δοθούν αυξήσεις στους μισθούς. Στις 12 το συλλαλητήριο στα Προπύλαια

Σύνταξη
Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»
Λογοτεχνία 06.11.25

Ο Τζον Ίρβινγκ στα 83 του εξακολουθεί να φωνάζει με μανία: «Θέλω απλά να γράψω!»

«Το γράψιμο είναι γράψιμο και σκέψη από το μηδέν. Στην πάλη δεν μαθαίνεις κάτι αν δεν το επαναλάβεις εκατοντάδες φορές», λέει μεταξύ άλλων ο Τζον Ίρβινγκ σε πρόσφατη συνέντευξή του

Σύνταξη
Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ
Στεγαστικό 06.11.25

Ο γρίφος των κλειστών ακινήτων: Πώς θα πέσουν σπίτια στην αγορά – Επέκταση των φοροαπαλλαγών ζητάει η ΠΟΜΙΔΑ

H ΠΟΜΙΔΑ ζητάει να επεκταθούν οι φοροαπαλλαγές για εισοδήματα από ενοίκια σε όλα τα διαμερίσματα που περνάνε στην αγορά της μακροχρόνιας μίσθωσης. Προτάσεις της ΕΕΚΕ για κοινωνικά ομόλογα

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 06 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο