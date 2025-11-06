ΝΔ: Κρίση χωρίς επιστροφή σηματοδοτεί η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών για τα ΕΛΤΑ

Μια νέα φάση, χωρίς επιστροφή, για τα εσωκομματικά της ΝΔ, επισφραγίζει η μαζική εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του «επιτελικού κράτους» για τον «ξαφνικό θάνατο» στα ΕΛΤΑ.

Όπως παρατηρούν έμπειρα «γαλάζια» κοινοβουλευτικά στελέχη, άπαντες, πλέον, στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος κινούνται με το βλέμμα στην επόμενη μέρα στη ΝΔ και, όπως σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις σημειώνουν, μπορεί κανείς να μην προτίθεται να ρίξει την κυβέρνηση, ωστόσο το βαρύ εσωκομματικό κλίμα από εδώ και πέρα θα σέρνεται και κάθε φορά που θα προκύπτουν αφορμές αντίστοιχες με την υπόθεση των ΕΛΤΑ, θα λαμπαδιάζει, σηματοδοτώντας μια παρατεταμένη κρίση.

Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, οι επιλογές, οι αποφάσεις και οι χειρισμοί του λεγόμενου «επιτελικού κράτους» στο θέμα των ΕΛΤΑ, που προκάλεσαν σφοδρή δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση, της οποίας άμεσοι αποδέκτες έγιναν οι βουλευτές του κόμματος, αποτέλεσαν και την καταλληλότατη αφορμή για να βγει ξανά στην επιφάνεια η συσσωρευμένη γκρίνια, η αγωνία και η αγανάκτηση που υπάρχει διάχυτη στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.

Παραγκωνισμένοι

Πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές αισθάνονται απολύτως παραγκωνισμένοι από την «επιτελική» διακυβέρνηση, ενώ βλέπουν ότι η πολιτική αντιμετώπιση του μεγάρου Μαξίμου απέναντί τους όλα αυτά τα χρόνια, όχι μόνο δεν λειτούργησε με τρόπο ώστε να δημιουργήσει οποιοδήποτε αίσθημα ταύτισης μεταξύ κυβερνητικού κέντρου και «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, αλλά αντιθέτως παράγει ένα χάσμα που διαρκώς διευρύνεται.

Σε αυτό το χάσμα ασφαλώς έρχονται και επικάθονται τα σκάνδαλα διαφθοράς που αποκαλύπτονται, όπως αυτό του ΟΠΕΚΕΠΕ, και βέβαια κεντρικό ρόλο παίζει η συσσωρευμένη δυσαρέσκεια των πολιτών (για σειρά ζητημάτων όπως η ακρίβεια κ.α.) απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία φυσικά αποτυπώνεται στην κυβερνητική φθορά που έχει καταστήσει όνειρο θερινής νυκτός την αυτοδυναμία.

Οργή

Η απόφαση για τα ξαφνικά «λουκέτα» σε καταστήματα των ΕΛΤΑ, προκάλεσε οργή στις τάξεις της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όχι μόνο γιατί αιφνιδίασε τους βουλευτές, αλλά και γιατί πολλά κοινοβουλευτικά στελέχη (σε αντίθεση με το μέγαρο Μαξίμου) την θεωρούν λάθος και σε επίπεδο ουσίας. Για την ακρίβεια θεωρούν πως όλο το πλάνο είναι λάθος, καθώς απομονώνει τις τοπικές κοινωνίες.

Σε αυτό το πλαίσιο, βουλευτές της ΝΔ, εκτός από το ότι καταγγέλλουν προχειρότητα στους χειρισμούς, δηλώνουν ακόμα πλήρη άγνοια για το συνολικό σχέδιο για τα ΕΛΤΑ, ενώ θεωρούν τους ισχυρισμούς ότι αν το πλάνο για τα «λουκέτα» δεν εφαρμοστεί θα πτωχεύσουν τα ΕΛΤΑ, προσχηματικούς, με μοναδική στόχευση το να περάσει το πλάνο αυτό.

Στο ίδιο πλαίσιο, «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, αμφισβητούν ότι από το κλείσιμο των καταστημάτων θα υπάρξει κάποια ουσιαστική εξοικονόμηση πόρων, ενώ έντονη κριτική από το εσωτερικό της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας εξακολουθεί να διατυπώνεται και δημόσια.

Δημόσιες αιχμές

Χαρακτηριστικές είναι οι σαφείς αιχμές του Στέλιου Πέτσα, ο οποίος ανέφερε (Παραπολιτικά 90.1, 5.11.2025) ότι «δεν είδα καμία τεχνοκρατική διάσταση σε αυτό που πήγε να γίνει με τα ΕΛΤΑ» ρωτώντας: «Πώς δικαιολογείται να υπάρχει ένα ζήτημα μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ με μείωση του κόστους και την ίδια στιγμή να διαβάζουμε ή να ρωτάμε χωρίς να παίρνουμε απαντήσεις για αύξηση των αποδοχών της διοίκησης; Πώς δικαιολογείται να νοικιάζονται νέα κτήρια για τη διοίκηση με 2 εκατ. το χρόνο; Δεν ξέρω αν ισχύουν αυτά ρωτήσαμε και απάντηση δεν πήραμε. Επίσης πώς δικαιολογείται ένα υδροκέφαλο σχήμα στη διοίκηση με πάρα πολλές γενικές διευθύνσεις, διευθυντές, εξωτερικούς συνεργάτες και να μην γίνεται μια προσπάθεια εξορθολογισμού των αμοιβών εκεί και μόνη λύση να είναι να κλείσουμε καταστήματα σε πολλά από τα οποία μάλιστα δεν καταβαλλόταν ενοίκιο άρα εγώ δεν είδα καμία σοβαρή τεχνοκρατική προσέγγιση».

Χαρακτηριστική και η έντονη κριτική του Δημήτρη Μαρκόπουλου (Action24, 4.11.2025) ότι «η λύση είναι ο διάλογος με τις κοινωνίες. Τα ΕΛΤΑ, οι υπηρεσίες κοινωνικής ωφέλειας και καθημερινότητας του πολίτη, δεν είναι πολυεθνικές να κλείνουν με μία απόφαση μέσα σε δυο μέρες».

Μάλιστα ο κ. Μαρκόπουλος (ο οποίος ήταν και εκ των πρωταγωνιστών στο σφυροκόπημα των «γαλάζιων» βουλευτών κατά της κυβέρνησης και της διοίκησης των ΕΛΤΑ, στην πρόσφατη επεισοδιακή κλειστή τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ), τόνισε ότι «Illuminati στην πολιτική δεν υπάρχουν».

Θύμισε έτσι την παλιότερη τοποθέτησή του σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος (4.4.2025), όπου είχε μιλήσει για «δύο κόσμους στη ΝΔ» και συγκεκριμένα είχε σημειώσει ότι «υπάρχουν μέλη που θεωρούν τους εαυτούς τους ως ‘illuminati’ και όλους τους άλλους τους θεωρούν ως ‘αναλώσιμους’».

Αναντιστοιχία

Και βέβαια η οπτική αυτή του Δ. Μαρκόπουλου εκφράζει και πολλούς άλλους βουλευτές της ΝΔ που αισθάνονται ότι υπάρχει μεγάλη αναντιστοιχία μεταξύ της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας και των στελεχών του «επιτελικού κράτους».

Σε αυτό το πλαίσιο, σφοδρές αντιδράσεις στο εσωτερικό της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ προκάλεσε πρόσφατη ανάρτηση της αναπληρώτριας υπουργού Υγείας Ειρήνης Αγαπηδάκη, η οποία θέλησε να πει ότι «στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης που μπορούμε να στείλουμε φάρμακα παντού, μπορούμε να υλοποιήσουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις ανάγκες κάθε κοινότητας, την ώρα που η πλειονότητα των συναλλαγών έχει ήδη φύγει από τον γκισέ, κάποιοι δίνουν τη μάχη των ΕΛΤΑ», ενώ κατέληξε λέγοντας ότι: «Όχι στο κλείσιμο αυτών των καταστημάτων, σημαίνει αύξηση φόρων για να συνεχίσουν να λειτουργούν. Αν αυτή είναι η πρόταση όσων αντιπολιτεύονται με λεφτόδεντρα, να την πουν ξεκάθαρα να το ξέρουμε».

«Γαλάζιοι» βουλευτές εξοργίστηκαν με την τοποθέτησή αυτή, την οποία εξέλαβαν ως κούνημα του δαχτύλου και προς τους ίδιους, μιλώντας σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις για βουλευτές Επικρατείας που δεν έχουν εκλεγεί με σταυρό που τους κουνούν το δάχτυλο.

Στο ίδιο πλαίσιο, βουλευτές της ΝΔ καταλογίζουν στο «επιτελικό κράτος» αδυναμία να αντιληφθεί τις αγωνίες της κοινωνίας και καταγγέλλουν το μέγαρο Μαξίμου ότι μέχρι προχθές εξέπεμπε μήνυμα ότι δεν υφίσταται κάποιο πρόβλημα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Οργανισμού Γρ. Σκλήκα, τον οποίο εκ των υστέρων υποχρεώθηκε να οδηγήσει σε παραίτηση. Γίνεται λοιπόν εύκολα αντιληπτό ότι η παραίτηση αυτή δεν αρκεί για να εκτονωθεί η οργή στη «γαλάζια» Κοινοβουλευτική Ομάδα.