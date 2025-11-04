Προς παραίτηση οδεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αιφνίδια απόφαση να κλείσουν σχεδόν τα μισά καταστήματα του οργανισμού.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, στην οποία συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνεδρίαση υπήρξαν φωνές που έλεγαν ότι η μόνη λύση για να εξομαλυνθεί η κατάσταση είναι η «οικειοθελής» παραίτηση Σκλήκα.

Θυμίζουμε ότι στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη το κλίμα ήταν πολύ βαρύ και βουλευτές της ΝΔ έστελναν στην κυβέρνηση το μήνυμα: «Πάρτε το πίσω» και ζητούσαν «λύση» και «όχι μασάζ», διατυπώνοντας πολύ σφοδρή κριτική.

Με αυτά τα δεδομένα αναμένεται προσεχώς νέα τοποθέτηση από την πλευρά του μεγάρου Μαξίμου μετά και τη σημερινή σύσκεψη και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στις 13.30 θα βγει δημοσίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, προκειμένου, όπως λένε οι ίδιες πηγές να βάλει το πλαίσιο.

Εντωμεταξύ στις 13:00 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή για το μέλλον των ΕΛΤΑ, με την αντιπολίτευση να έχει πάρει θέση μάχης.

Εκρηκτικό το κλίμα στην ΚΟ της ΝΔ

Νωρίτερα σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε ότι 30 βουλευτές της ΝΔ πέρασαν έξαλλοι από το γραφείο του μετά την απόφαση για λουκέτο στα ΕΛΤΑ, αποκαλύπτοντας την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος αν και ο ίδιος επέμεινε εν πολλοίς στο κυβερνητικό αφήγημα ότι το όλο θέμα οφείλεται «σε λάθος επικοινωνιακή διαχείριση» της διοίκησης.

Εδώ και μέρες η κυβέρνηση επιχειρεί να αποποιηθεί των ευθυνών της για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ δείχνοντας ως υπεύθυνη τη διοίκηση του οργανισμού στην οποία καταλογίζει ότι δεν φρόντισε να ενημερώσει για τα προβλήματα του οργανισμού και για τον τρόπο που θα γίνει η εξυγίανση.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τώρα ότι για το θέμα της παραίτησης Σκλήκα αρμόδιο είναι το Υπερταμείο, όπως και για τις αποφάσεις σε σχέση με τα ΕΛΤΑ.