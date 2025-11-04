newspaper
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
ΕΛΤΑ: Προς παραίτηση ο διοικητής των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας
Πολιτική Γραμματεία 04 Νοεμβρίου 2025 | 11:57

ΕΛΤΑ: Προς παραίτηση ο διοικητής των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας

Το Μαξίμου φαίνεται πως «οδηγεί» τον CEO των ΕΛΤΑ σε παραίτηση για να αμβλύνει τις αντιδράσεις των «γαλάζιων» βουλευτών

Προς παραίτηση οδεύει ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας, μετά τις έντονες αντιδράσεις βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την αιφνίδια απόφαση να κλείσουν σχεδόν τα μισά καταστήματα του οργανισμού.

Νωρίτερα ολοκληρώθηκε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για το ζήτημα των ΕΛΤΑ, στην οποία συμμετείχε και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες στη συνεδρίαση υπήρξαν φωνές που έλεγαν ότι η μόνη λύση για να εξομαλυνθεί η κατάσταση είναι η «οικειοθελής» παραίτηση Σκλήκα.

Θυμίζουμε ότι στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη το κλίμα ήταν πολύ βαρύ και βουλευτές της ΝΔ έστελναν στην κυβέρνηση το μήνυμα: «Πάρτε το πίσω» και ζητούσαν «λύση» και «όχι μασάζ», διατυπώνοντας πολύ σφοδρή κριτική.

Με αυτά τα δεδομένα αναμένεται προσεχώς νέα τοποθέτηση από την πλευρά του μεγάρου Μαξίμου μετά και τη σημερινή σύσκεψη και σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές στις 13.30 θα βγει δημοσίως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, προκειμένου, όπως λένε οι ίδιες πηγές να βάλει το πλαίσιο.

Εντωμεταξύ στις 13:00 είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή για το μέλλον των ΕΛΤΑ, με την αντιπολίτευση να έχει πάρει θέση μάχης.

Εκρηκτικό το κλίμα στην ΚΟ της ΝΔ

Νωρίτερα σήμερα ο Νικήτας Κακλαμάνης μιλώντας στον ΑΝΤ1 δήλωσε ότι 30 βουλευτές της ΝΔ πέρασαν έξαλλοι από το γραφείο του μετά την απόφαση για λουκέτο στα ΕΛΤΑ, αποκαλύπτοντας την έκρυθμη κατάσταση που επικρατεί στο εσωτερικό του κυβερνώντος κόμματος αν και ο ίδιος επέμεινε εν πολλοίς στο κυβερνητικό αφήγημα ότι το όλο θέμα οφείλεται «σε λάθος επικοινωνιακή διαχείριση» της διοίκησης.

Εδώ και μέρες η κυβέρνηση επιχειρεί να αποποιηθεί των ευθυνών της για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ δείχνοντας ως υπεύθυνη τη διοίκηση του οργανισμού στην οποία καταλογίζει ότι δεν φρόντισε να ενημερώσει για τα προβλήματα του οργανισμού και για τον τρόπο που θα γίνει η εξυγίανση.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν τώρα ότι για το θέμα της παραίτησης Σκλήκα αρμόδιο είναι το Υπερταμείο, όπως και για τις αποφάσεις σε σχέση με τα ΕΛΤΑ.

Πολιτική
ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΕΛΤΑ: Παραιτήθηκε ο CEO Γρηγόρης Σκλήκας

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Οι προτεραιότητες Ανδρουλάκη και η επιστολή Δούκα. Οι προτάσεις Γερουλάνου, οι «αιχμές» Διαμαντοπούλου και η διαφοροποίηση Κατρίνη. Ποιος είναι ο ρόλος Σκανδαλίδη την επόμενη ημέρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Δημοσκόπηση: To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία – Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

To «κόμμα αναποφάσιστων» απειλεί τη Νέα Δημοκρατία - Διπλασίασε τα ποσοστά του σε δέκα μήνες

Σε απόσταση αναπνοής το «κόμμα των αναποφάσιστων» από τη Νέα Δημοκρατία, σε νέα δημοσκόπηση. Η τεράστια «δεξαμενή» ψηφοφόρων δείχνει πως βρισκόμαστε σε μια φάση πολιτικής αναμονής. Σημαντική δυσπιστία προς τους θεσμούς.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας
Πολιτική 03.11.25

Η διαρροή ονομάτων για τη δεύτερη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας

«Παρέλαση» ονομάτων σε δημοσιεύματα που εμπλέκουν πολιτικά πρόσωπα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στη δεύτερη δικογραφία. Ο ρόλος της ΕΛ.ΑΣ., οι διαρροές, οι επισυνδέσεις και η ενόχληση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Προκλητικός ο Τσιάρας: Δεν θεωρεί ανήθικο ότι ο Καϊμακάμης έπαιρνε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Στην προκλητική παραδοχή πως δεν είναι ανήθικο το γεγονός ότι ο Γ. Καϊμακάμης λάμβανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο που εκτελούσε στον οργανισμό καθήκοντα αντιπροέδρου, προχώρησε ο Κ. Τσιάρας.

Σύνταξη
ΥΠΕΞ: Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου – Τι συζήτησαν
Ανακοίνωση του ΥΠΕΞ 03.11.25

Με τον υφυπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου συναντήθηκε η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου - Τι συζήτησαν

Ιδιαίτερη έμφαση στη συνάντηση της Αλεξάνδρας Παπαδοπούλου με τον Στίβεν Ντάουτι δόθηκε σε τρέχοντα ζητήματα διεθνών υποθέσεων, όπως η Ουκρανία και η Μέση Ανατολή

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας
Τάσεις και δυναμικές 03.11.25

Δημοσκόπηση: Τα πρόσωπα του αριστερού ημισφαιρίου – Οδηγεί την «κούρσα» ο Αλ. Τσίπρας

Οι τάσεις και οι δυναμικές στο κεντροαριστερό ακροατήριο σε σχέση με πολιτικές, ιδεολογικές ταυτότητες και πρόσωπα του χώρου, σε νέα έρευνα κοινής γνώμης.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
ΠΑΣΟΚ: Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο – Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Αστερίσκοι Δούκα στο δρόμο προς το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ - Έξι προτάσεις για την πορεία του κόμματος

Επιστολή στη συνεδρίαση της της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου του ΠΑΣΟΚ έστειλε ο Χάρης Δούκας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων καταθέτει «έξι προτάσεις» και εφιστά την προσοχή για τις σημαντικές πολιτικές αποφάσεις που θα πρέπει να ληφθούν στο Συνέδριο.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Κεντρική μας επιλογή η διαφάνεια – Να σταματήσουμε να πυροβολούμε τα πόδια μας χωρίς λόγο
Πολιτική Γραμματεία 03.11.25

Κεντρική επιλογή μας η διαφάνεια, λέει ο Ανδρουλάκης και κάνει έκκληση ενότητας - «Να μην πυροβολούμε τα πόδια μας»

Η εισήγηση του Νίκου Ανδρουλάκη στην Πολιτική Γραμματεία του ΠΑΣΟΚ είχε μηνύματα και προς τις διαφορετικές φωνές στο εσωτερικό. Νέα πυρά προς τον Τσίπρα

Σύνταξη
Πέθανε ο Ντικ Τσέινι
Κόσμος 04.11.25

Πέθανε ο Ντικ Τσέινι

Ο Τσέινι είχει βοηθήσει να οδηγηθεί η χώρα στον πόλεμο στο Ιράκ έχοντας όμως εσφαλμένα στοιχεία.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Πίτερ Γουάτκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια
Ασυμβίβαστος 04.11.25

Πίτερ Γουάτκινς: Πέθανε ο σκηνοθέτης του The War Game που σόκαρε την Αγγλία και «έθαψε» το BBC για 20 χρόνια

Ο γνωστός σκηνοθέτης Πίτερ Γουάτκινς, που φημιζόταν για τον ρεαλισμό, το δράμα και τα ριζοσπαστικά σενάριά του, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 90 ετών.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βορίζια: Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης – Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας
Δρακόντεια μέτρα 04.11.25 Upd: 13:19

Στον ναό του Τίμιου Σταυρού η σορός της 56χρονης - Σε αστυνομικό κλοιό ο Αλικιανός ενόψει της κηδείας

Σε κλίμα οδύνης και υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας το τελευταίο αντίο στην 56χρονη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη - Στην κηδεία παρίστανται και συγγενείς της από τα Βορίζια Ηρακλείου

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» – Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται
Τρόμος 04.11.25

«Δεν ήξερα ότι οι σκελετοί ήταν αληθινοί» - Δύο ηθοποιοί του Poltergeist θυμούνται

Το Poltergeist (Το Πνεύμα του Κακού), η αμερικανική ταινία τρόμου υπερφυσικού περιεχομένου του 1982, βασίστηκε σε μια ιστορία του Στίβεν Σπίλμπεργκ κι αποτέλεσε σταθμό στη σινε-ανατριχίλα. Δύο άνθρωποι που το έζησαν από μέσα μιλάνε στον Guardian.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη
Πολιτική Γραμματεία 04.11.25

ΠΑΣΟΚ: Το παρασκήνιο της ΚΟΕΣ, το «πηγαδάκι» του Ανδρουλάκη με τους δημοσιογράφους και τα μηνύματα των πρωταγωνιστών στην εσωκομματική διαπάλη

Τι είπαν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στην πρώτη συνεδρίαση της ΚΟΕΣ (Κεντρική Οργανωτική Επιτροπή Συνεδρίου). Οι προτεραιότητες Ανδρουλάκη και η επιστολή Δούκα. Οι προτάσεις Γερουλάνου, οι «αιχμές» Διαμαντοπούλου και η διαφοροποίηση Κατρίνη. Ποιος είναι ο ρόλος Σκανδαλίδη την επόμενη ημέρα.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25

Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια

Η αδικοχαμένη Ευαγγελία Φραγκιαδάκη που έμενε στα Χανιά, την ημέρα του περιστατικού είχε πάει στα Βορίζια για το μνημόσυνο του πατέρα της.

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»
Μπάσκετ 04.11.25

Τέρνερ για τη «γιούχα» από τους οπαδούς των Πέισερς: «Ήταν απογοητευτικό – Έδωσα 10 χρόνια από τη ζωή μου»

Ο Μάιλς Τέρνερ επέστρεψε στην Ιντιάνα ως παίκτης των Μπακς για να αντιμετωπίσει τους Πέισερς και σχολίασε τις αποδοκιμασίες από τους οπαδούς της πρώην ομάδας του.

Σύνταξη
Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People
Fizz 04.11.25

Ήταν δίκαιο, έγινε πράξη: Αυτός είναι ο «πιο σέξι άνδρα της χρονιάς» σύμφωνα με το People

Το περιοδικό People έκανε γνωστό ότι ο πρωταγωνιστής του Wicked Τζόναθαν Μπέιλι είναι ο «πιο σέξι άνδρας της χρονιάς» - ο πρώτος ανοιχτά ομοφυλόφιλος που λαμβάνει τη συγκεκριμένη διάκριση.

Σύνταξη
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο