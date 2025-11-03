Με άγριες διαθέσεις προσήλθαν οι «γαλάζιοι» βουλευτές στην συζήτηση με την διοίκηση των ΕΛΤΑ και τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Αιτία στάθηκε το επιτελικό μπάχαλο που προκάλεσε η ανακοίνωση για το αιφνίδιο «λουκέτο» 204 καταστημάτων των Ελληνικών Ταχυδρομείων.

Στα «κάγκελα» βουλευτές της ΝΔ

Στην κλειστή τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας έλαβε μέρος ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ Γρηγόρης Σκλήκας. Τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ακούστηκαν σκληρές εκφράσεις.

«…ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος»

Το κλίμα στο εσωτερικό της ΝΔ είναι πολύ βαρύ. Μια σειρά από αστοχίες και σκάνδαλα ταλανίζουν το κυβερνών κόμμα με πολλούς βουλευτές, κυρίως από την επαρχία, να αισθάνονται ότι δε μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια τους ψηφοφόρους τους.

Οι βουλευτές που πήραν τον λόγο «άστραψαν και βρόντηξαν» χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις κατά της κυβέρνησης.

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ακούστηκαν εκφράσεις όπως «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Οχι μασάζ» και «με εσάς ισχύει το… ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος».

Το σφοδρό σφυροκόπημα των «γαλάζιων» βουλευτών προς την κυβέρνηση, έρχεται κόντρα στις προσπάθειες κατευνασμού του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη που ουσιαστικά μίλησε για «επικοινωνιακή» αστοχία της διοίκησης των ΕΛΤΑ αλλά επί της ουσίας δεν έδειξε καμία κυβερνητική διάθεση υπαναχώρησης στο κλείσιμο των καταστημάτων.

Ο Δημήτρης Μαρκόπουλος είπε κατά την τηλεδιάσκεψη: «Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Οχι μασάζ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;».

Με τη «γραμμή» Μαρκόπουλου συντάχθηκαν οι Βασίλης Γιόγιακας και Χριστόδουλος Στεφανάδης λέγοντας: «πάρτε το πίσω».

Ο Νίκος Παναγιωτόπουλος ανέφερε: «Κύριοι, έχουμε προεδρευομένη κοινοβουλευτική δημοκρατία. Οχι τεχνοκρατική δημοκρατία. Ποιοι είστε και πώς την έχετε δει;» διαμαρτυρόμενος εντόνως για όσα βλέπει και ακούει τις τελευταίες ημέρες, χαρακτηρίζοντας «τεράστιο αυτογκόλ» όσα γίνονται.

Ο Θεόδωρος Καράογλου, σύμφωνα με καλή πληροφορημένες πηγές, ισχυρίστηκε: «Με εσάς ισχύει το …ο κερατάς το μαθαίνει τελευταίος. Οι βουλευτές είμαστε οι κερατάδες».

Η Φωτεινή Αραμπατζή, ακούστηκε να λέει: «Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση. Ξεχείλισε το ποτήρι».

Ο Βασίλης Οικονόμου χαρακτήρισε «λάθος» ότι η σύσκεψη «έπεται των ανακοινώσεων» και η Σέβη Βολουδάκη, απογοητευμένη με όσα συμβαίνουν φέρεται να είπε: «Εχουμε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, έχουμε τώρα και τα ΕΛΤΑ. Να αποδοθούν ευθύνες».

Ο Μιλτιάδης Χρυσόμαλλης αναρωτήθηκε «ποιος πήρε την ευθύνη για αυτή τη σύσκεψη σήμερα» και συμπλήρωσε «δεν έχουν την τσίπα να παραιτηθούν. Είναι άχρηστοι».

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου ζήτησε από τον κ. Σκλήκα να απαντήσει «σε ποιους έδωσε ενημέρωση για το λουκέτο».

Ο Μάρκος Καφούρος ζήτησε να υπάρξουν παραιτήσεις και χαρακτήρισε τον Γρ. Σκλήκα «αλαζόνα».

Όλα στον «αέρα»

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με πληροφορίες o Δημ. Μαρκόπουλος έθεσε και θέμα απουσίας του αρμόδιου υπουργού από τον δημόσιο διάλογο και έβαλε στο στόχαστρό του τον Δ. Παπαστεργίου. «Δεν είναι δουλειά μας να επικοινωνούμε τις αποφάσεις άλλων» τόνισε.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες «γαλάζιοι» βουλευτές ζητούν να αναληφθεί πρωτοβουλία γιατί δημιουργείται κοινοβουλευτικό πρόβλημα ενόψει της συζήτησης στο Κοινοβούλιο την Τρίτη (4/11), ενώ η πρόταση του Δημήτρη Μαρκόπουλου να επανεξεταστεί συνολικά το θέμα φαίνεται να κερδίζει έδαφος.