Έντονος εκνευρισμός επικράτησε στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη – ενημέρωση της ΚΟ της ΝΔ για το λουκέτο στα ΕΛΤΑ, καθώς πολλοί «γαλάζιοι» βουλευτές αντιδρούν στην απόφαση, η οποία τους εκθέτει στους ψηφοφόρους τους – ιδίως στην περιφέρεια – σε μια περίοδο που η κυβέρνηση είναι ήδη στριμωγμένη με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις εξελίξεις για τα Τέμπη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του in δεν έλειψαν οι βαριές εκφράσεις στην εν λόγω σύσκεψη με αποδέκτες τόσο την κυβέρνηση όσο και τη διοίκηση των ΕΛΤΑ, ενώ φαίνεται να κερδίζει έδαφος η πρόταση για συνολική επανεξέταση της απόφασης.

«Πάρτε το πίσω. Μας ακυρώσατε τα μέτρα της ΔΕΘ. Δώστε λύση. Όχι μασάζ. Πώς θα ζητήσουμε ψήφο στον κόσμο; Θα τους λέμε ψηφίστε μας να σας κλείσουμε;», φαίνεται πως είπε ο Δημήτρης Μαρκόπουλος ενώ η Φωτεινή Αραμπατζή ακούστηκε να λέει: «Η χώρα πέρασε τη φάση των μνημονίων. Δεν είμαστε σε τέτοιο καθεστώς για να επικαλείστε άμεση ανάγκη. Κάνετε διάλογο εκ των υστέρων και κατόπιν εορτής. Δεν έχετε έστω και την ελάχιστη ενσυναίσθηση. Ξεχείλισε το ποτήρι».

Ανάλογες ήταν οι τοποθετήσεις αρκετών ακόμα βουλευτών που δεν κρύβουν τη δυσαρέσκειά τους για το ότι πρέπει να «πλασάρουν» στους ψηφοφόρους τους μία απόφαση που έχει αρνητικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των τοπικών ιδίως κοινωνιών χωρίς να έχουν ενημερωθεί για αυτήν και χωρίς να υπάρχει αξιόπιστο plan B.

Εκ μέρους της κυβέρνησης το πρόβλημα εντοπίζεται στους «επικοινωνιακούς χειρισμούς της διοίκησης» ενώ επιμένει στην απόφαση να προχωρήσει στο κλείσιμο των καταστημάτων των ΕΛΤΑ.

Σε θέση μάχης η αντιπολίτευση

Έτσι το αλαλούμ συνεχίζεται στη ΝΔ αν και σε λίγες ώρες συνεδριάζουν από κοινού οι δύο επιτροπές στη Βουλή (Διαρκής Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων και Διαρκής Επιτροπή Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης) με την αντιπολίτευση να ετοιμάζεται για μετωπική επίθεση.

Εκ μέρους της κυβέρνησης στη συνεδρίαση θα παραστεί ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου αλλά και ο υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης ενώ παρών θα είναι και ο Διευθύνων Σύμβουλος των ΕΛΤΑ, Γρηγόρης Σκλήκας αλλά και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείου), Ιωάννης Παπαχρήστου.

Το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει αίτημα να παραστούν στη συνεδρίαση η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων, Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας και Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Ταχυδρομικών.

Σύμφωνα με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, «η παρουσία των φορέων αυτών κρίνεται απαραίτητη, προκειμένου τα μέλη των επιτροπών να ενημερωθούν πλήρως για τις αποφάσεις αναστολής ή κλεισίματος καταστημάτων και τις επιπτώσεις τους στην καθολική ταχυδρομική υπηρεσία και την κοινωνική συνοχή, καθώς και για τη διαμόρφωση τεκμηριωμένων προτάσεων πολιτικής».

Εξηγήσεις από τον Χατζηδάκη ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά να κληθεί και ο Κωστής Χατζηδάκης στη κοινή συνεδρίαση των δύο επιτροπών καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα «είχε πλήρη ενημέρωση από το πρώτο δεκαήμερο του Οκτωβρίου για τα 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ που κλείνουν».

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, «αν (ο Κ. Χατζηδάκης) γνώριζε, είναι συνυπεύθυνος για μια πρωτοφανή πράξη απαξίωσης του δημόσιου οργανισμού. Αν δεν γνώριζε, τότε τίθεται ζήτημα λειτουργίας και αξιοπιστίας του “επιτελικού κράτους” και της ίδιας της κυβέρνησης». Και, εν κατακλείδι, «η κυβέρνηση δεν μπορεί να παριστάνει την ανήξερη. Οι πολίτες αξίζουν καθαρές απαντήσεις».

Στη συνεδρίαση των επιτροπών θα παρέμβει ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης, που κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι ήταν ο ίδιος που άναψε το πράσινο φως για την αιφνίδια απόφαση.

Υποκριτική η στάση των βουλευτών της ΝΔ

Σε ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά επισημαίνει ότι «οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας θυμήθηκαν όψιμα με υποκριτικά δάκρυα την περιφέρεια, όταν είδαν τις τοπικές κοινωνίες να εξοργίζονται για το λουκέτο σε 204 καταστήματα των ΕΛΤΑ. Είναι οι ίδιοι που ψήφιζαν διαρκώς τις ιδιωτικοποιήσεις, τη διάλυση των δημόσιων υπηρεσιών και την εγκατάλειψη της περιφέρειας.

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θερίζει ό,τι έσπειρε: απομόνωση, ανισότητες και κοινωνική ερήμωση».

ΚΚΕ: Να αποσυρθεί το σχέδιο για τα ΕΛΤΑ

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις Σέρρες που βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες εξαπέλυσε επίθεση εναντίον του Μαξίμου και ζήτησε να αποσυρθεί τελείως το σχέδιο περικοπών στα ΕΛΤΑ.

«Η κυβέρνηση έχει την ευθύνη, αντί για λουκέτα και ιδιωτικοποίηση των ΕΛΤΑ, να εξασφαλίσει άμεσα κρατική χρηματοδότηση, να κάνει προσλήψεις προσωπικού, να κάνει ανανέωση στις υποδομές, έτσι ώστε να εξυπηρετούνται όλοι οι πολίτες της πατρίδας μας σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Και ιδιαίτερα το καταλαβαίνουμε αυτό, εδώ, σε απομακρυσμένες περιοχές, στις ακριτικές περιοχές της Ελλάδας, πόσο απαραίτητο είναι να διασφαλιστεί ο δημόσιος κοινωνικός χαρακτήρας τέτοιων υπηρεσιών. Θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα».