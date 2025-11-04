newspaper
Τετάρτη 05 Νοεμβρίου 2025
Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση
Οικονομία 04 Νοεμβρίου 2025 | 23:00

Στον Σκλήκα ο «μουτζούρης», στην κοινωνία τα «λουκέτα» – Ούτε βήμα πίσω για τα ΕΛΤΑ η κυβέρνηση

Ενεργοποιήθηκε εκ νέου ο μηχανισμός «damage control» στο Μαξίμου. Το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ και η έκρηξη των «γαλάζιων» βουλευτών προκαλεί ντόμινο εξελίξεων. Παραιτήθηκε ο CEO του Οργανισμού. Αναβλήθηκε η συνεδρίαση των επιτροπών στη Βουλή.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Αλυσιδωτές αντιδράσεις προκαλεί η απόφαση για αιφνιδιαστικό κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ. Τα δεύτερο κύμα λουκέτων ξεκίνησε τη Δευτέρα (αρχικά σε 46 υποκαταστήματα) προκαλώντας αρχικά αναστάτωση και οργή στις τοπικές κοινωνίες.

Η μερική αναδίπλωση της διοίκησης των ΕΛΤΑ, η οποία υπό το βάρος της δημόσιας κατακραυγής έδωσε τρίμηνη «διορία ζωής» στα υποκαταστήματα της επαρχίας, δεν αρκεί για να καθησυχάσει τις ανησυχίες

Ακολούθησαν οι αρρυθμίες στο «γαλάζιο» στρατόπεδο με βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να καυτηριάζουν το «επιτελικό» μπάχαλο με βαριές εκφράσεις καθώς όπως όλα δείχνουν έπεται και συνέχεια. Στην κλειστή τηλεδιάσκεψη ενημέρωσης τα ντεσιμπέλ ανέβηκαν και σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές ακούστηκαν σκληρές εκφράσεις.

Μια σειρά από αστοχίες και σκάνδαλα ταλανίζουν το κυβερνών κόμμα με πολλούς βουλευτές, κυρίως από την επαρχία, να αισθάνονται ότι δε μπορούν να κοιτάξουν στα μάτια τους ψηφοφόρους τους.

Στιγμιότυπο από το υποκατάστημα των Ελληνικών Ταχυδρομείων στην οδό Κειριαδών στο Θησείο, το οποίο ανέστειλε την λειτουργία του την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025

Άνοιξαν νέο μέτωπο με την κοινωνία

Στο Μαξίμου ωστόσο συνεχίζουν να πετούν «χαρταετό». Αρνούνται πως έχουν οποιαδήποτε αρμοδιότητα επί του θέματος αλλά συνεχίζουν να στηρίζουν τη «σημαντική και αναγκαία μεταρρύθμιση» της διοίκησης των ΕΛΤΑ με μοναδικό αστερίσκο την «επικοινωνιακή διαχείριση» που έγινε.

Στην πράξη η κυβέρνηση κατάφερε με τους χειρισμούς της να ανοίξει άλλο ένα μέτωπο με την κοινωνία, που προστέθηκε στα ήδη υπάρχοντα. Η διοίκηση του Οργανισμού επιχείρησε να «χρυσώσει» το χάπι και ν’ ανασκευάσει μερικώς, τονίζοντας σε σχετική ανακοίνωση πως ουδείς Έλληνας και ειδικά τα άτομα της τρίτης ηλικίας σε απομακρυσμένες περιοχές, θα μείνει χωρίς αγροτικό ταχυδρόμο και πως οι πληρωμές των συντάξεων και γενικότερα η εξυπηρέτησή τους θα γίνεται κανονικά.

Η ζημιά είχε γίνει…

Το απίστευτο αλαλούμ με ευθύνη της κυβέρνησης δεν θα μπορούσε, όπως άλλωστε συνηθίζει το Μαξίμου, να έχει «αποδιοπομπαίο τράγο» ο Γρηγόρης Σκλήκας, CEO των ΕΛΤΑ, ανακοίνωσε τη παραίτησή του.

Ο κ. Σκλήκας ανέφερε ως αιτία για την παραίτησή του τις ποικίλες αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων αυτών από βουλευτές, που τον «οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο αναγκαίος διάλογος για την εφαρμογή του σχεδίου αυτού (σ.σ. «εξυγίανσης» των ΕΛΤΑ) καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής».

Είχε προηγηθεί σύσκεψη στο Μαξίμου όπου σύμφωνα με πληροφορίες ακούστηκαν φωνές που υποστήριζαν ότι ο μόνος τρόπος για να εξομαλυνθεί η κατάσταση είναι η «οικειοθελής» παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ, με κυβερνητικές πηγές στη συνέχεια να τονίζουν ότι αρμόδιο για την οποιαδήποτε παραίτηση είναι το Υπερταμείο, εμμένοντας έτσι στην γραμμή που ακολουθεί η κυβέρνηση τις τελευταίες ημέρες περί ανεξαρτησίας στις αποφάσεις του Οργανισμού.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις η συνεδρίαση των επιτροπών της Βουλής για το μέλλον των ΕΛΤΑ που ήταν προγραμματισμένη για το μεσημέρι της Τρίτης, αναβλήθηκε.

Φύγε εσύ, έλα εσύ…

«Η παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα από τη διοίκηση των ΕΛΤΑ δεν είναι υπαναχώρηση. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης επελέγη από τη διοίκηση ως αναγκαίο για να συνεχίσουν να υπάρχουν τα ΕΛΤΑ», σχολίασε (ΣΚΑΪ) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και παρά το γεγονός πως η κυβέρνηση επιδιώκει να πάρει αποστάσεις από τις αποφάσεις σχεδόν τις υποδεικνύει.

«…πλέον το κράτος δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει τη συγκεκριμένη ελλειμματική πολιτική, αυτό πλέον δεν επιτρέπεται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Απαντώ λοιπόν, ναι, οι συγκεκριμένες πολιτικές θα υλοποιηθούν» υποστήριξε ο κυβερνητικός αξιωματούχος προδιαγράφοντας ζοφερό το μέλλον των ΕΛΤΑ, σχεδόν 200 χρόνια μετά την ίδρυσή τους.

Με ευχολόγια τύπου «η κυβέρνηση δεσμεύεται ότι κανείς πολίτης δεν θα μείνει χωρίς εξυπηρέτηση και ότι δεν θα χαθεί καμία θέση εργασίας» ο Παύλος Μαρινάκης ξεκίνησε το μασάζ πρωτίστως στους «γαλάζιους» βουλευτές λέγοντας πως «θα εξηγηθεί στους βουλευτές και τους πολίτες ότι τα ΕΛΤΑ πάνε στο σπίτι των πολιτών, αλλά και ότι εκεί, όπου υπάρχει ανάγκη πρέπει κατόπιν διαλόγου με την κοινωνία να βρεθούν τα σημεία εξυπηρέτησης».

Επίσης, ξεκαθάρισε ότι «άλλο η παραίτηση και άλλο η μεταρρύθμιση, η τελευταία θα υλοποιηθεί».

Η διοίκηση του Οργανισμού επιχείρησε να «χρυσώσει» το χάπι αλλά…

Το τέλος και η αρχή

Κάπως έτσι, από τη σκληρή πραγματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ο Γρηγόρης Σκλήκας, μέσα σε δυο χρόνια, ήρθε αντιμέτωπος με τον παραλογισμό της πολιτικής διαχείρισης των προβληματικών ΔΕΚΟ. Βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση.

Μεταβατικός CEO στα ΕΛΤΑ αναλαμβάνει ο μέχρι πρότινος αναπληρωτής Διευθύνοντας Σύμβουλος, Μάριος Τέμπος. Η «καυτή πατάτα» που αναλαμβάνει θα χρειαστεί να την κρατήσει τουλάχιστον για τρεις μήνες, όσο δηλαδή και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Παράλληλα το Υπερταμείο ξεκινά την εξεύρεση νέου Διευθύνοντα Συμβούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες θα καταρτίσει μια λίστα υποψηφίων (από τον ιδιωτικό τομέα). Μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων θα διοριστεί ο νέος CEO.

Παρά τα βαρύγδουπα λόγια περί «διάσωσης» και «εξυγίανσης» στο δρόμο προς τη νέα εποχή η απαξίωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων προς όφελος του ιδιωτικού τομέα μοιάζει μη αναστρέψιμη και δεν συμβαίνει τώρα. Από το 2020 η κυβέρνηση υποτίθεται ότι πασχίζει να εξυγιάνει τα ΕΛΤΑ ώστε να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τον ανταγωνισμό αλλά τα αποτελέσματα είναι αποκαρδιωτικά.

Χάθηκαν μεγάλες ευκαιρίες για την πραγματική ανάπτυξη του Οργανισμού με την εκμετάλλευση των σημείων διανομής. Χάθηκε επίσης το τρένο μετάβασης σε νέες μεθόδους με αιχμή τους δόρατος την τεχνολογία.

