newspaper
Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Αποκλειστικό:
03.11.2025 | 14:11
Το in στο σπίτι της Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη που σκοτώθηκε στο μακελειό στα Βορίζια
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση
Οικονομικές Ειδήσεις 04 Νοεμβρίου 2025 | 17:49

Γρηγόρης Σκλήκας: Το who is who του μάνατζερ των ΕΛΤΑ που του τράβηξε το χαλί η κυβέρνηση

Ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση

ΡεπορτάζΧρήστος Κολώνας - Γιώργος Μανέττας
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

Spotlight

Από τη σκληρή πραγματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ο Γρηγόρης Σκλήκας μέσα σε δυο χρόνια ήρθε αντιμέτωπος με τον παραλογισμό της πολιτικής διαχείρισης των προβληματικών ΔΕΚΟ. Ο μάνατζερ με τις πλούσιες περγαμηνές και την παρουσία σε υψηλόβαθμες θέσεις πολυεθνικών ανέλαβε τα ηνία των ΕΛΤΑ το 2023, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της βαθιά ελλειμματικής εταιρείας.

Όταν όμως ήρθε η ώρα των σκληρών αποφάσεων, ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση. Ενώ αρχικά φάνηκε να τον στηρίζουν, τελικά υπό τη πίεση των έντονων αντιδράσεων και του πολιτικού κόστους, του τράβηξαν το χαλί, χρεώνοντάς του, ανάλγητες αποφάσεις σε σχέση με το κοινωνικό χαρακτήρα των ΕΛΤΑ.

Ο ίδιος ωστόσο αποχωρώντας και μιλώντας με τη γλώσσα του τεχνοκράτη προειδοποιεί ότι «αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους».

Πριν την αποχώρηση Σκλήκα, παρόμοιες υποθέσεις είχαμε και στο παρελθόν. Η «χοάνη» των ΔΕΚΟ έχει καταπιεί και άλλους αρκετούς καταξιωμένους μάνατζερ στις επιχειρήσεις που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον ιδιωτικό τομέα και να υπηρετήσουν το Δημόσιο. Από τις πιο ηχηρές αποχωρήσεις μάνατζερ που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ήταν του Τάκη Αθανασόπουλου από την ΔΕΗ και του Παναγή Βουρλούμη από τον ΟΤΕ.

Από τον ιδιωτικό τομέα στα δημόσια ταχυδρομεία

Παρότι βρέθηκε τώρα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο Γρηγόρης Σκλήκας είναι αρκετά άγνωστος στην εγχώρια επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, με σπουδές στα Οικονομικά και κάτοχος MSc στην Επιστήμη των υπολογιστών θεωρείται ένας από τους πιο καταρτισμένους μάνατζερ της γενιάς του.

Έχει διατελέσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε θέσεις διοίκησης πολυεθνικών σε τομείς Food & Beverage ενώ έχει εργαστεί σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική και έχει ζήσει στην Ελλάδα, την Αραβική Χερσόνησο, την Ολλανδία και την Ιρλανδία.

Moto του Γρηγόρη Σκλήκα είναι «… unfold the future» (ξεδιπλώνοντας το μέλλον).

Ειδικότερα, διετέλεσε CEO Europe ARYZTA με έδρα το Δουβλίνο ενώ εργάστηκε 11 χρόνια για τη Royal FrieslandCampina, ήταν μέλος του παγκόσμιου Εκτελεστικού Συμβουλίου της FrieslandCampina και Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής με έδρα την Χάγη, και νωρίτερα Εκτελεστικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης FrieslandCampina & Διευθύνων Σύμβουλος FC Hellas (Νουνού).

Εργάστηκε επίσης 14 χρόνια στην Unilever, αλλά και ως Διευθύνων Σύμβουλος Algida, και προηγουμένως ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μέσης Ανατολής με έδρα την Jeddah ενώ εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων συνεργαζόμενος με την BCG.

Όπως μάλιστα πληροφορούμαστε από το site των ΕΛΤΑ, «έχει ταξιδέψει εκτενώς και στο επιχειρηματικό περιβάλλον απολαμβάνει τις προκλήσεις καθώς διανθίζονται από την ποικιλομορφία των ανθρώπων και τις ιδιαιτερότητες των αγορών» ενώ moto του είναι «… unfold the future» (ξεδιπλώνοντας το μέλλον).

Στα ηνία των ΕΛΤΑ το 2023

Ο Γρηγόρης Σκλήκας ανέλαβε τα καθήκοντά του στα ΕΛΤΑ τον Ιανουάριο του 2023. Τότε που η κυβέρνηση άρχισε την πολιτική προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα σε δημόσιους οργανισμούς, σε μια προσπάθεια να δώσει νέα πνοή στο διοίκησης των δημόσιων οργανισμών, με πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές μάνατζμεντ.

Η αποστολή που ανέλαβε ξεκάθαρη: ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ. παράλληλα με την υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορεία της εταιρείας. Ένα δύσκολο έργο μιας και τα ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός χρόνια ελλειμματικός. Το σχέδιο εξυγίανσης προέβλεπε μείωση λειτουργικού κόστους, εκσυγχρονισμό και επαναπροσδιορισμό της παρουσίας του δικτύου.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσοι εκλέγονται σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, αιφνιδιάστηκαν, καταγγέλλοντας έλλειψη ενημέρωσης και αλαζονική στάση από τη διοίκηση

Πολύ πριν την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα εξελίξεων, είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια προηγηθεί η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Το «λουκέτο» σε δεκάδες ταχυδρομεία της περιφέρειας προκάλεσε πολιτικό σεισμό. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσοι εκλέγονται σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, αιφνιδιάστηκαν, καταγγέλλοντας έλλειψη ενημέρωσης και αλαζονική στάση από τη διοίκηση.

Η υποχώρηση και το χρονικό της παραίτησης

Το Μαξίμου, αρχικά, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, μιλώντας για «αναγκαίες μεταρρυθμίσεις» και «προσωρινή παρεξήγηση». Όμως το μπαράζ ανακοινώσεων που ακολούθησε —από δημάρχους, τοπικούς φορείς, συνδικαλιστές και βουλευτές— κατέστησε σαφές ότι η πολιτική πίεση ήταν ασφυκτική.

Μπροστά στο κύμα αντιδράσεων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τρίμηνη αναστολή του σχεδίου για τα καταστήματα της επαρχίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης. Η απόφαση αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως «έμμεσο άδειασμα» του Σκλήκα. Η παραίτησή του ήρθε λίγες ημέρες αργότερα.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Ο Σκλήκας μπορεί να έφυγε, τα τρομακτικά όμως προβλήματα στον ισολογισμό των ΕΛΤΑ παραμένουν. Και μοιάζουν με τον γνωστό ρητό: «ο ελέφαντας βρίσκεται στο δωμάτιο». Η αποχώρηση Σκλήκα δεν ήταν τίποτα άλλο παρα από μια πολιτική διαχείριση, με όρους επικοινωνίας, αφού ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ θα συνεχιστεί.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Επικαιρότητα
Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

Γρηγόρης Σκλήκας: Ένας ακόμη μάνατζερ που «κατάπιε» το Δημόσιο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

7 είδη σαλάτας για glow από μέσα προς τα έξω

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλεγξε στο τέλος την πτώση του η αγορά

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έλεγξε στο τέλος την πτώση του η αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα
11 Tips 04.11.25

H Travel Tuesday πλησιάζει: οδηγός για πραγματικές εκπτώσεις σε πτήσεις και πακέτα

Μπορεί στη Travel Tuesday, έναν νέο θεσμό για φτηνότερα ταξίδια στα πρότυπα της Black Friday, να προσφέρονται ευκαιρίες, αλλά για να τις εντοπίσει ή να... τις διαμορφώσει κανείς υπάρχουν κάποια tips.

Σύνταξη
Ανισότητα: Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών – Πώς απειλεί την δημοκρατία
Διεθνής Οικονομία 04.11.25

Βαθαίνει το χάσμα στον παγκόσμιο πλούτο μεταξύ πλούσιων και φτωχών - Πώς η ανισότητα απειλεί την δημοκρατία

Περισσότερα από 70 τρισεκατομμύρια δολάρια κληρονομημένου πλούτου την επόμενη δεκαετία θα διευρύνουν την ανισότητα, προειδοποιούν οι οικονομολόγοι

Σύνταξη
Επίδομα θέρμανσης: Ανοίγει η πλατφόρμα myΘέρμανση – Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές
Αναλυτικός οδηγός 04.11.25

Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης: Πότε θα γίνουν οι πρώτες πληρωμές - Οι δικαιούχοι και οι εξαιρέσεις

Μέχρι την επόμενη εβδομάδα πιθανότατα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το επίδομα θέρμανσης καθώς δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η Κοινή Υπουργική Απόφαση - Τι προβλέπει

Σύνταξη
Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα
Οικονομία 04.11.25

Ασανσέρ: Τέλος χρόνου για την απογραφή – Έρχονται πρόστιμα

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τα βήματα και την καταληκτική ημερομηνία ?Ποια τα κόστη ελέγχου, επανελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων ?Τι ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις

Προκόπης Γιόγιακας
Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας
Ακρίβεια 04.11.25

Φορτσάρει ο πληθωρισμός στα τρόφιμα – Ιλιγγιώδεις οι αυξήσεις σε βάθος πενταετίας

Ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι ο πέμπτος χαμηλότερος στην Ευρώπη, με αυξήσεις 1,7% τον Οκτώβριο. Όμως οι σωρευτικές ανατιμήσεις σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες σε βάθος πενταετίας, είναι εξωφρενικές.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Λανουά για το Ολυμπιακός – Άρης: «Ήταν πέναλτι στον Ταρέμι» (vid)

Ο αρχιδιαιτητής της ΚΕΔ, Στεφάν Λανουά, ήταν ξεκάθαρος στην ανάλυση των φάσεων της 9ης αγωνιστικής της Super League, τονίζοντας ως το μαρκάρισμα πάνω στον Ταρέμι κόντρα στον Άρη ήταν πέναλτι.

Σύνταξη
Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη
Ελλάδα 04.11.25

Βορίζια: «Να σταματήσει το κακό εδώ» – Συγκλονίζει η μάνα της αδικοχαμένης Ευαγγελίας Φραγκιαδάκη

Η γυναίκα που πριν λίγες ώρες ήταν στην κηδεία της κόρης της, βρίσκει τη δύναμη και το κουράγιο να πει ότι δεν έχει μίσος για κανέναν και ότι αυτό που θέλει είναι «να σταματήσει το κακό εδώ».  

Δήμητρα Τριανταφύλλου, Δημήτρης Μιχαλάκης
Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης
Γυναικοκτονία 04.11.25

Ελαφρυντικά ζητεί ο δολοφόνος της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο – «Γνώριζε 100% τι έκανε», είπε η μητέρα της 26χρονης

Η υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς επανήλθε στο Εφετείο Αιγαίου στη Σύρο - H μητέρα τόνισε πως ο κατηγορούμενος μέσα στα πέντε αυτά χρόνια, δεν της έχει ζητήσει ούτε μια συγγνώμη

Σύνταξη
Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας
Πολιτική 04.11.25

Δίκη υποκλοπών: Το σχέδιο Μητσοτάκη για την ΕΥΠ και η κατάθεση της υπαλλήλου της Υπηρεσίας

Πως έγινε στόχος του Predator υπάλληλος της ΕΥΠ που αντέδρασε στην απομάκρυνσή της από τη θέση της. Οι υπάλληλοι-θύματα των υποκλοπών που ήταν «ανεπιθύμητοι» από το καθεστώς Μητσοτάκη και η υπογραφή Δημητριάδη.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα
Ελ Φασέρ 04.11.25

Φρικιαστικό βίντεο από το Σουδάν: Μαχητής των RSF δολοφονεί άμαχο χαμογελώντας στην κάμερα

Η κατάληψη του Ελ Φασέρ από τις παραστρατιωτικές δυνάμεις RSF στο Σουδάν έχει οδηγήσει σε μαζικές εκτελέσεις, εκτοπισμούς και μια ανθρωπιστική κρίση χωρίς προηγούμενο

Σύνταξη
Κριστιάνο Ρονάλντο στον Πιρς Μόργκαν: «Σύντομα θα αποσυρθώ…» (vid)
Ποδόσφαιρο 04.11.25

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο αποκάλυψε πότε θα αποσυρθεί από το ποδόσφαιρο (vid)

Μεταξύ άλλων ο Κριστιάνο Ρονάλντο αναφέρθηκε στο τέλος της καριέρας του, το αν είναι καλύτερος από τον Μέσι, την κατάσταση στην Γιουνάιτεντ, αλλά και τη γυναίκα της ζωής του Τζορτζίνα Ροντρίγκεθ.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί
«Φωνάζω» 04.11.25

Η Κιμ Καρντάσιαν κατηγορεί το ChatGPT για την αποτυχία της στις εξετάσεις της νομικής σχολής που φοιτεί

Η Κιμ Καρντάσιαν μίλησε για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στη σειρά συνεντεύξεων με ανιχνευτή ψεύδους του Vanity Fair - χαρακτηρίζοντας την «φίλη-εχθρό».

Σύνταξη
Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια
Ελλάδα 04.11.25 Upd: 18:36

Αποκλειστικό in: Παραδόθηκαν τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για τη συμπλοκή στα Βορίζια

Παραδόθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Ηρακλείου τα τρία μέλη της οικογένειας Φραγκιαδάκη που καταζητούνταν για την αιματηρή συμπλοκή στα Βορίζια, μεταξύ της οικογένειας τους και της οικογένειας Καργάκη.

Σύνταξη
Νεκρός ο στόχος των 1,5 βαθμών για την κλιματική αλλαγή, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ
Έσπασε ο θερμοστάτης 04.11.25

Νεκρός ο στόχος για το κλίμα, επιβεβαιώνει ο ΟΗΕ – Η θερμοκρασία θα ανέβει πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου

Ο πλανήτης οδεύει προς αύξηση της θερμοκρασίας κατά 2,5 βαθμούς έως τα τέλη του αιώνα, κάτι που θα υπερδιπλασιάσει το ποσοστό του παγκόσμιου πληθυσμού που εκτίθεται σε επικίνδυνους καύσωνες.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών
Νέα διακοπή 04.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για μετρό Θεσσαλονίκης: Αποτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη για ασφαλή μετακίνηση των πολιτών

«Να μπει ένα τέρμα στην κοροϊδία και στα ψέματα της κυβέρνησης», επισημαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ για τα προβλήματα που προέκυψαν το πρωί της Τρίτης στο μετρό Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος
«Με εμφατική παρουσία» 04.11.25

Κικίλιας για ΕΛΤΑ: Θέλουμε το κράτος να είναι δίπλα στον πολίτη, όχι ο πολίτης να ψάχνει να βρει το κράτος

«Ναι» σε εκσυγχρονισμό των ΕΛΤΑ αλλά «εκεί που πρέπει να φτάνει το ελληνικό κράτος και να είναι εκεί, με εμφατική παρουσία», τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Κλιμακώνουν τον αγώνα τους αγρότες και κτηνοτρόφοι – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα
Στην Αθήνα 04.11.25

Ξεσηκωμός αγροτών και κτηνοτρόφων – Μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο σε μια εβδομάδα

«Θερμός» Νοέμβριος για την κυβέρνηση. Μαζικό συλλαλητήριο στο κέντρο των Αθηνών, στις 11 Νοεμβρίου, αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι στη σκιά του σκανδάλου ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19
Ποδόσφαιρο 04.11.25

LIVE: Ολυμπιακός Κ19 – Αϊντχόφεν Κ19

LIVE: Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν για την 4η αγωνιστική της League Phase του Youth League. Τηλεοπτικά από Cosmote Sport 2.

Σύνταξη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 04 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο