Από τη σκληρή πραγματικότητα του ιδιωτικού τομέα, ο Γρηγόρης Σκλήκας μέσα σε δυο χρόνια ήρθε αντιμέτωπος με τον παραλογισμό της πολιτικής διαχείρισης των προβληματικών ΔΕΚΟ. Ο μάνατζερ με τις πλούσιες περγαμηνές και την παρουσία σε υψηλόβαθμες θέσεις πολυεθνικών ανέλαβε τα ηνία των ΕΛΤΑ το 2023, έχοντας λάβει όλες τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις για την υλοποίηση του σχεδίου αναδιάρθρωσης της βαθιά ελλειμματικής εταιρείας.

Όταν όμως ήρθε η ώρα των σκληρών αποφάσεων, ο Γρηγόρης Σκλήκας βρέθηκε στη γωνία, δεχόμενος τα πυρά από τους βουλευτές της ΝΔ και των κομμάτων της αντιπολίτευσης, αλλά και βρέθηκε και απομονωμένος από την ίδια την κυβέρνηση. Ενώ αρχικά φάνηκε να τον στηρίζουν, τελικά υπό τη πίεση των έντονων αντιδράσεων και του πολιτικού κόστους, του τράβηξαν το χαλί, χρεώνοντάς του, ανάλγητες αποφάσεις σε σχέση με το κοινωνικό χαρακτήρα των ΕΛΤΑ.

Ο ίδιος ωστόσο αποχωρώντας και μιλώντας με τη γλώσσα του τεχνοκράτη προειδοποιεί ότι «αν το σχέδιο αυτό δεν εφαρμοστεί, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους».

Πριν την αποχώρηση Σκλήκα, παρόμοιες υποθέσεις είχαμε και στο παρελθόν. Η «χοάνη» των ΔΕΚΟ έχει καταπιεί και άλλους αρκετούς καταξιωμένους μάνατζερ στις επιχειρήσεις που αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τον ιδιωτικό τομέα και να υπηρετήσουν το Δημόσιο. Από τις πιο ηχηρές αποχωρήσεις μάνατζερ που βρέθηκαν στο επίκεντρο της δημόσιας συζήτησης ήταν του Τάκη Αθανασόπουλου από την ΔΕΗ και του Παναγή Βουρλούμη από τον ΟΤΕ.

Από τον ιδιωτικό τομέα στα δημόσια ταχυδρομεία

Παρότι βρέθηκε τώρα στο επίκεντρο της δημοσιότητας, ο Γρηγόρης Σκλήκας είναι αρκετά άγνωστος στην εγχώρια επιχειρηματικότητα. Μάλιστα, με σπουδές στα Οικονομικά και κάτοχος MSc στην Επιστήμη των υπολογιστών θεωρείται ένας από τους πιο καταρτισμένους μάνατζερ της γενιάς του.

Έχει διατελέσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του σε θέσεις διοίκησης πολυεθνικών σε τομείς Food & Beverage ενώ έχει εργαστεί σε ώριμες και αναπτυσσόμενες αγορές στην Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ασία και Αφρική και έχει ζήσει στην Ελλάδα, την Αραβική Χερσόνησο, την Ολλανδία και την Ιρλανδία.

Ειδικότερα, διετέλεσε CEO Europe ARYZTA με έδρα το Δουβλίνο ενώ εργάστηκε 11 χρόνια για τη Royal FrieslandCampina, ήταν μέλος του παγκόσμιου Εκτελεστικού Συμβουλίου της FrieslandCampina και Πρόεδρος Ευρώπης, Μέσης Ανατολής & Αφρικής με έδρα την Χάγη, και νωρίτερα Εκτελεστικός Διευθυντής Νοτιοανατολικής Ευρώπης FrieslandCampina & Διευθύνων Σύμβουλος FC Hellas (Νουνού).

Εργάστηκε επίσης 14 χρόνια στην Unilever, αλλά και ως Διευθύνων Σύμβουλος Algida, και προηγουμένως ως Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης Μέσης Ανατολής με έδρα την Jeddah ενώ εργάστηκε ως σύμβουλος επιχειρήσεων συνεργαζόμενος με την BCG.

Όπως μάλιστα πληροφορούμαστε από το site των ΕΛΤΑ, «έχει ταξιδέψει εκτενώς και στο επιχειρηματικό περιβάλλον απολαμβάνει τις προκλήσεις καθώς διανθίζονται από την ποικιλομορφία των ανθρώπων και τις ιδιαιτερότητες των αγορών» ενώ moto του είναι «… unfold the future» (ξεδιπλώνοντας το μέλλον).

Στα ηνία των ΕΛΤΑ το 2023

Ο Γρηγόρης Σκλήκας ανέλαβε τα καθήκοντά του στα ΕΛΤΑ τον Ιανουάριο του 2023. Τότε που η κυβέρνηση άρχισε την πολιτική προσέλκυσης στελεχών από τον ιδιωτικό τομέα σε δημόσιους οργανισμούς, σε μια προσπάθεια να δώσει νέα πνοή στο διοίκησης των δημόσιων οργανισμών, με πιο σύγχρονες και αποτελεσματικές πρακτικές μάνατζμεντ.

Η αποστολή που ανέλαβε ξεκάθαρη: ο μετασχηματισμός των ΕΛΤΑ. παράλληλα με την υλοποίηση μιας αναπτυξιακής πορεία της εταιρείας. Ένα δύσκολο έργο μιας και τα ΕΛΤΑ είναι ένας οργανισμός χρόνια ελλειμματικός. Το σχέδιο εξυγίανσης προέβλεπε μείωση λειτουργικού κόστους, εκσυγχρονισμό και επαναπροσδιορισμό της παρουσίας του δικτύου.

Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσοι εκλέγονται σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, αιφνιδιάστηκαν, καταγγέλλοντας έλλειψη ενημέρωσης και αλαζονική στάση από τη διοίκηση

Πολύ πριν την απόφαση για το κλείσιμο 204 καταστημάτων που αποτέλεσε τη θρυαλλίδα εξελίξεων, είχαν προηγηθεί τα προηγούμενα χρόνια προηγηθεί η συνένωση με την ΕΛΤΑ Courier, η ανανέωση του στόλου με 250 υβριδικά και 250 ηλεκτρικά οχήματα, καθώς και η ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και η εκπαίδευση του προσωπικού.

Το «λουκέτο» σε δεκάδες ταχυδρομεία της περιφέρειας προκάλεσε πολιτικό σεισμό. Οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα όσοι εκλέγονται σε αγροτικές ή νησιωτικές περιοχές, αιφνιδιάστηκαν, καταγγέλλοντας έλλειψη ενημέρωσης και αλαζονική στάση από τη διοίκηση.

Η υποχώρηση και το χρονικό της παραίτησης

Το Μαξίμου, αρχικά, προσπάθησε να ρίξει τους τόνους, μιλώντας για «αναγκαίες μεταρρυθμίσεις» και «προσωρινή παρεξήγηση». Όμως το μπαράζ ανακοινώσεων που ακολούθησε —από δημάρχους, τοπικούς φορείς, συνδικαλιστές και βουλευτές— κατέστησε σαφές ότι η πολιτική πίεση ήταν ασφυκτική.

Μπροστά στο κύμα αντιδράσεων, η κυβέρνηση ανακοίνωσε τρίμηνη αναστολή του σχεδίου για τα καταστήματα της επαρχίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επαναξιολόγησης. Η απόφαση αυτή ερμηνεύτηκε από πολλούς ως «έμμεσο άδειασμα» του Σκλήκα. Η παραίτησή του ήρθε λίγες ημέρες αργότερα.

Ο ελέφαντας στο δωμάτιο

Ο Σκλήκας μπορεί να έφυγε, τα τρομακτικά όμως προβλήματα στον ισολογισμό των ΕΛΤΑ παραμένουν. Και μοιάζουν με τον γνωστό ρητό: «ο ελέφαντας βρίσκεται στο δωμάτιο». Η αποχώρηση Σκλήκα δεν ήταν τίποτα άλλο παρα από μια πολιτική διαχείριση, με όρους επικοινωνίας, αφού ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης υπογράμμισε ότι η μεταρρύθμιση στα ΕΛΤΑ θα συνεχιστεί.

Πηγή: ot.gr