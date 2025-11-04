Μετά την παραίτηση του Διευθύνοντα Συμβούλου Γρηγόρη Σκλήκα, το διοικητικό συμβούλιο του Υπερταμείου συνεδρίασε σήμερα και όρισε μεταβατικό Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον μέχρι πρότινος Αναπληρωτή Διευθύνοντα Σύμβουλο, κ. Μάριο Τέμπο. Ο κ. Τέμπος θα παραμείνει στη θέση αυτή τουλάχιστον για 3 μήνες, όσο δηλαδή και η παράταση που έχει δοθεί για το κλείσιμο των καταστημάτων.

Ξεκινά η διαδικασία εξεύρεσης νέου CEO στα ΕΛΤΑ

Παράλληλα το Υπερταμείο ξεκινά από σήμερα την εξεύρεση νέου Διευθύνοντα Συμβούλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπερταμείο θα καταρτίσει μια λίστα υποψηφίων (από τον ιδιωτικό τομέα), δεν πρόκειται να υπάρξει δηλαδή εσωτερική μετακίνηση. Μετά από αξιολόγηση των υποψηφίων θα διοριστεί ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος. Η διαδικασία θα κρατήσει αρκετές εβδομάδες και σίγουρα κοντά στο τρίμηνο.

Η προειδοποίηση Σκλήκα

Ο απερχόμενος CEI των ΕΛΤΑ έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου καθώς στην επιστολή παραίτησης του επεσήμανε πως εάν τα ΕΛΤΑ δεν προχωρήσουν στο σχέδιο απομείωσης των καταστημάτων σε σύντομο χρονικό διάστημα θα τεθεί σε κίνδυνο η ρευστότητα και η δυνατότητα καταβολής μισθών στους εργαζομένους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επίσης ανέφερε σήμερα πως θα υλοποιηθεί κανονικά το σχέδιο κλεισίματος των ΕΛΤΑ, παρά την παραίτηση του Γρηγόρη Σκλήκα.

Ο κ. Μαρινάκης είπε ότι το κλείσιμο των καταστημάτων αποτελεί μια «αναγκαία μεταρρύθμιση», ενώ επισήμανε ότι το συγκεκριμένο σχέδιο «το επέλεξε η διοίκηση των ΕΛΤΑ».

Κρατική χρηματοδότηση

Ακόμη, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι από το 2013 υπήρξε απελευθέρωση της συγκεκριμένης αγοράς και «από τότε δε γίνεται το κράτος να χρηματοδοτήσει την εταιρεία από τον προϋπολογισμό, προκειμένου -για παράδειγμα- να μην κλείσουν καταστήματα», ενώ παράλληλα πρόσθεσε ότι «από το 2018 έφυγαν τα ΕΛΤΑ από την κεντρική διαχείριση της κεντρική κυβέρνησης και πήγαν στο Υπερταμείο».

Υπενθυμίζεται πως το Δεκέμβριο του 2020, με Κοινή Υπουργική Απόφαση, αποφασίστηκε η καταβολή των οφειλόμενων ποσών προς το Φορέα Παροχής Καθολικής Υπηρεσίας για τα έτη 2013-2018.

Το Δεκέμβριο του 2020 πραγματοποιείται αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών & Περιουσίας (Ε.Ε.ΣΥ.Π.) κατέχει το 100% των μετοχών των ΕΛΤΑ.

Τον Οκτώβριο του 2024, πραγματοποιείται η συνένωση των ΕΛΤΑ και ΕΛΤΑ Courier, με στόχο τη δημιουργία μιας καινοτόμου και αποδοτικής εταιρείας που θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της μικρομεσαίας οικονομίας στην Ελλάδα.

Who is Who

Σύμφωνα με την ιστοστελίδα των ΕΛΤΑ, ο κ. Καλογεράς – Τέμπος Μάριος Τέμπος έχει μια επιτυχημένη καριέρα και πολυετή εμπειρία στον ιδιωτικό τομέα σε καίριες θέσεις σε τομείς επιχειρησιακού μετασχηματισμού, procurement και πωλήσεων. Προέρχεται από τον όμιλο Olympia, όπου κατείχε τη θέση Business Transformation Leader στην εταιρεία Public, ενώ προηγουμένως είχε διατελέσει Head of Sales Operations στην ίδια εταιρεία.

Διαθέτει εμπειρία στον επιχειρησιακό μετασχηματισμό, στον λειτουργικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων, καθώς και στις πωλήσεις και έχει διαχειριστεί σύνθετα προγράμματα και έργα. Είναι κάτοχος Executive MBA του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ έχει σπουδάσει Hotel & Restaurant Management στο Middlesex University του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πηγή: ot.gr