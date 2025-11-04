Οργή της αντιπολίτευσης για την αναβολή της συνεδρίασης για ΕΛΤΑ στη Βουλή: «Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις»

Την άμεση, ομόθυμη και οργισμένη αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης προκάλεσε η αιφνιδιαστική απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην αναβολή της κοινής συνεδρίασης των κοινοβουλευτικών επιτροπών προκειμένου να ενημερωθεί το Σώμα για την απόφαση των Ελληνικών Ταχυδρομείων να προχωρήσουν σε άμεσο λουκέτο 204 καταστημάτων ανά την επικράτεια.

Όπως ενημέρωσε η Βουλή τα κόμματα, η συνεδρίαση- στην οποία είχε προγραμματιστεί να μετέχουν ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστρεγίου και ο υφυπουργός Οικονομικών, Αθανάσιος Πετραλιάς- αναβλήθηκε λόγω της παραίτησης του διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρης Σκλήκας, μέχρι να τοποθετηθεί νέο πρόσωπο.

Ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν ικανοποίησε την αντιπολίτευση, τα κόμματα της οποίας έσπευσαν να ζητήσουν την άμεση συνεδρίαση της επιτροπής ή τουλάχιστον τον επανακαθορισμό νέας ημερομηνίας.

«Ομολογία για το φιάσκο της ΝΔ η παραίτηση Σκλήκα»

“Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ. Ο Πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για “να αποφύγουν τη λογοδοσία”, είπε σε δήλωσή του από το γραφείο του στη Βουλή, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης και πρόσθεσε: “ ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους”.

Από την πλευρά του, σε δηλώσεις του ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ, Απόστολος Πάνας, δήλωσε πλήρως αντίθετος στην αναβολή της συνεδρίασης και ξεκαθάρισε πως το κόμμα του δεν αποδέχεται την εξέλιξη αυτή.

“Η αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής της Βουλής που είχε καθοριστεί σήμερα μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι πρώτα απ’ όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης”, είπε ο επικεφαλής του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος και πρόσθεσε: “η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία.

Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα, και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες. Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της ΝΔ το θέμα των ΕΛΤΑ, είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες.

Πρέπει να ενημερωθούμε όλοι απευθείας από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών”.

“Πρόκειται για τον πλήρη ευτελισμό του κοινοβουλευτισμού και τον πλήρη ευτελισμό κάθε δημοκρατικής λειτουργίας. Δέκα μόλις λεπτά πριν την έναρξη της κρίσιμης συνεδρίασης των δύο Επιτροπών της Βουλής για το μέλλον των ΕΛΤΑ, ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος μαθαίνουμε ότι από το πρωί συνεδριάζει μυστικά στο Μέγαρο Μαξίμου, αποφάσισε να ματαιώσει τη συνεδρίαση, αφού καρατόμησε και τον διευθύνοντα σύμβουλο των ΕΛΤΑ”, είπε ο πρόεδρος της ΝΕΑΡ, Αλέξης Χαρίτσης, σημειώνοντας πως ο πρωθυπουργός θα πρέπει να σταματήσει να κρύβεται και να αναζητά εξιλαστήρια θύματα για τις δικές του πολιτικές αποτυχίες.

“Οφείλει να απολογηθεί. Να έρθει λοιπόν στη Βουλή ο κ. Μητσοτάκης να απολογηθεί και να δώσει εξηγήσεις στον ελληνικό λαό. Εμείς ως Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς θα προχωρήσουμε σε κάθε δυνατή ενέργεια έτσι ώστε να αποκαλυφθεί η αλήθεια και να απολογηθεί ο πρωθυπουργός”, επισήμανε.

Θέση για τις εξελίξεις πήρε και ο Χρήστος Κατσώτης από το ΚΚΕ, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση αξιοποιεί την παραίτηση Σκλήκα προκειμένου να αποφεύγει να απολογηθεί για την απόφαση να κλείσουν τα καταστήματα των ΕΛΤΑ. “Πρέπει να απολογηθεί και να πάρει πίσω την απόφαση”, κατέληξε.