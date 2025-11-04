Νέα Αριστερά για παραίτηση Σκλήκα: Το πρόβλημα δεν είναι ο CEO των ΕΛΤΑ αλλά ο Μητσοτάκης και η πολιτική του
Η απόφαση για κλείσιμο δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα, «αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει η Νέα Αριστερά
«Το πρόβλημα δεν είναι ο Σκλήκας, αλλά ο Μητσοτάκη και η πολιτική του», τονίζει η Νέα Αριστερά στην αντίδρασή της μετά την παραίτηση του CEO των ΕΛΤΑ.
«Η απόφαση για τον “ξαφνικό θάνατο” δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα δεν μπορεί θα θεωρείται ως η απόφαση ενός και μόνο τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση», αναφέρει μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή της.
Νέα Αριστερά: Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη
Αναλυτικά η Νέα Αριστερά αναφέρει: «Η παραίτηση του κ. Σκλήκα δεν είναι το πρόβλημα. Είναι το σύμπτωμα. Το πρόβλημα είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη — η κυβέρνηση των ιδιωτικοποιήσεων, της υποβάθμισης των δημόσιων υπηρεσιών και της διάλυσης της καθημερινότητας των πολιτών.
Η απόφαση για τον “ξαφνικό θάνατο” δεκάδων καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε όλη τη χώρα δεν μπορεί θα θεωρείται ως η απόφαση ενός και μόνο τεχνοκράτη, αλλά αποτελεί την πολιτική επιλογή μιας κυβέρνησης που βλέπει το δημόσιο ως βάρος και όχι ως υποχρέωση. Μιας κυβέρνησης που αποσύρει το κράτος από την περιφέρεια, τα νησιά και τις μικρές κοινότητες, στερώντας από τους πολίτες ακόμη και την πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες.
Η παραίτηση του CEO δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα ΕΛΤΑ, αντί να ενισχυθούν ως κρίσιμη δημόσια υποδομή, αφέθηκαν να μαραζώσουν. Ότι το σχέδιο της κυβέρνησης για “αναμόρφωση” είναι στην πραγματικότητα ένα σχέδιο συρρίκνωσης και ιδιωτικοποίησης.
Η Νέα Αριστερά υπογραμμίζει ότι «το πρόβλημα δεν είναι ο κ. Σκλήκας. Είναι ο κ. Μητσοτάκης και η πολιτική του – μια πολιτική που καταστρέφει τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών και μετατρέπει το δικαίωμα σε εμπόρευμα».
