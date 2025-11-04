Ανδρουλάκης: Η ΝΔ απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς

Βολές κατά της κυβέρνησης για την κατάσταση στα ΕΛΤΑ και την παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου, Γρηγόρη Σκλήκα, εξαπέλυσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Η παραίτηση του κ. Σκλήκα αποτελεί ομολογία για το φιάσκο της Νέας Δημοκρατίας στο ζήτημα των ΕΛΤΑ», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «ο πρωθυπουργός τον απέσυρε λίγα λεπτά πριν τη συνεδρίαση των δύο αρμόδιων επιτροπών για το θέμα αυτό για να αποφύγουν τη λογοδοσία».

Τέλος, ο κ. Ανδρουλάκης επισήμανε ότι «ο πολίτης στην περιφέρεια θέλει το κράτος δίπλα του, αλλά η Νέα Δημοκρατία απαξίωσε τα ΕΛΤΑ και τα χρησιμοποίησε για μια σειρά απευθείας αναθέσεων σε κολλητούς και πολιτικούς φίλους».

«Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία είναι υποχρέωση του κράτους»

Σημειώνεται ότι νωρίτερα, αναφερόμενος στο σχέδιο συρρίκνωσης των ΕΛΤΑ, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς, διερωτήθηκε για το «πώς δίνεις κάπου 250 εκατομμύρια για τον εκσυγχρονισμό και δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός;» και υπογράμμισε πως όλες οι χώρες, τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως, αξιοποίησαν την περίοδο της πανδημίας για να ενισχύσουν τον δημόσιο ταχυδρομικό φορέα τους, καθώς τα κούριερ δυσκολεύονταν να ανταποκριθούν στη ζήτηση. «Εδώ έγινε ακριβώς το ανάποδο. Ποιος έχει την ευθύνη;» είπε.

Στο πλαίσιο αυτό, σημείωσε, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, για το «πού ήταν ο σχεδιασμός εκσυγχρονισμού των ΕΛΤΑ από το 2019 και μετά; Και γιατί, την ίδια περίοδο, τα ΕΛΤΑ έδιναν απευθείας αναθέσεις ύψους εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ;».

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ επισήμανε ότι τα κριτήρια με τα οποία λαμβάνονται οι αποφάσεις είναι «ιδιωτικοοικονομικά», παρότι η ΕΕΣΥΠ διαχειρίζεται δημόσια περιουσία και καλείται να υλοποιήσει αποστολή συνταγματικά κατοχυρωμένη.

«Η καθολική ταχυδρομική υπηρεσία είναι υποχρέωση του κράτους – όπως το νερό και το ρεύμα στα νησιά. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να το διαχειριστούμε με τη λογική “δεν βγαίνει, το κλείνουμε”», ανέφερε.