Φάμελλος: Σε κρίση η κυβέρνηση, να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο για το κλείσιμο των ΕΛΤΑ

Σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση για τις εξελίξεις στην υπόθεση των ΕΛΤΑ εξαπολύει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, τονίζοντας πως η κυβέρνηση βρίσκεται σε μια «οξεία κρίση».

«Η αναβολή της συνεδρίασης της Επιτροπής της Βουλής που είχε καθοριστεί σήμερα μετά από αίτημα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, είναι πρώτα απ’ όλα απαράδεκτη κοινοβουλευτικά, αλλά είναι και απόδειξη μίας οξείας κυβερνητικής κρίσης. Η συρρίκνωση των Ελληνικών Ταχυδρομείων ήταν κυβερνητική επιλογή, με γνώση και σχεδιασμό του κ. Μητσοτάκη, και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ είναι απλά το εξιλαστήριο θύμα», τόνισε ο κ. Φάμελλος σε δήλωση που πραγματοποίησε από το περιστύλιο της Βουλής.

Συνέχισε λέγοντας πως «η κυβέρνηση υλοποιεί σχέδιο απαξίωσης των Ελληνικών Ταχυδρομείων για να ικανοποιήσει ιδιωτικά συμφέροντα, απαξιώνοντας την ελληνική περιφέρεια. Οι ελιγμοί του κ. Μητσοτάκη και οι υποχωρήσεις, αποδεικνύουν ότι είναι και αδύναμος αλλά και επικίνδυνος. Αποδεικνύουν επίσης ότι η πίεση μας αλλά και η αντίδραση της κοινωνίας πιάνει τόπο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, «η παραίτηση του διευθύνοντος συμβούλου δεν είναι δικαιολογία. Η συζήτηση στη Βουλή πρέπει να γίνει άμεσα, και αν δεν προγραμματιστεί, θα αναλάβουμε κι άλλες πρωτοβουλίες. Δεν είναι εσωκομματικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας το θέμα των ΕΛΤΑ, είναι ένα θέμα που αφορά τη Βουλή, τη Δημοκρατία και τους πολίτες».

Τέλος, ο κ. Φαμέλλος επισήμανε ότι «πρέπει να ενημερωθούμε όλοι απευθείας από τους υπουργούς της κυβέρνησης που είναι υπεύθυνοι και παράλληλα να ακυρωθεί το καταστροφικό σχέδιο της κυβέρνησης για τη χρεοκοπία και το κλείσιμο των ΕΛΤΑ προς όφελος ιδιωτικών εταιρειών».

