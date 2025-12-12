Τρομάζουν την κυβέρνηση τα μπλόκα των αγροτών – «Τη Δευτέρα περιμένω στο γραφείο μου αντιπροσωπεία που θα οριστεί» λέει ο Μητσοτάκης 

Σε εξέλιξη είναι η συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ όπου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπό το βάρος των κινητοποιήσεων και των δίκαιων αιτημάτων των αγροτών, στην ομιλία του ανέφερε ότι «τη Δευτέρα θα περιμένων στο γραφείο μου όποια αντιπροσωπεία οριστεί».

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις άλλωστε που γιγαντώνονται έχουν φέρει στη … γωνία την κυβέρνηση καθώς όλο αυτό το διάστημα, εμπαίζει τον κόσμο της αγροτιάς χωρίς να δίνει λύσεις στα προβλήματα.

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις και ο τρόπος που χειρίζεται το θέμα η κυβέρνηση, έχει φέρει εσωκομματικές γκρίνιες με το Μέγαρο Μαξίμου να επιχειρεί να μαλακώσει τις αντιδράσεις.

Η ομιλία Μητσοτάκη

Ο κ. Μητσοτάκης στην αρχή της ομιλίας του αναφέρθηκε στην εκλογή του Κυριάκου Πιερακάκη στην ηγεσία του Eurogroup τονίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό «σφραγίζει την επιστροφή του τόπου από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη».

Όπως είπε, αυτό έγινε «χάρη στις θυσίες ενός λαού που αντιστάθηκε σε ψέμα και λαϊκισμό, επιλέγοντας το ρεαλισμό» και πρόσθεσε λέγοντας «πού είναι όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση; Τους αφήνουμε στο χθες. Εμείς κοιτάμε το αύριο».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη διάρκεια της ομιλίας του στην ΚΟ ομάδα, και υπό το βάρος των μαζικών κινητοποιήσεων των αγροτών ανέφερε ότι «τη Δευτέρα θα περιμένω στο γραφείο του όποια αντιπροσωπεία οριστεί».

Προηγουμένως βέβαια, έσπευσε να επικρίνει τις αγροτικές κινητοποιήσεις τις οποίες – σε αρκετές περιπτώσεις έχει καταστείλει η κυβέρνηση με χημικά – τονίζοντας πως «κάθε διαμαρτυρία

οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία και να μην βλάπτει το εμπόριο» κλείνοντας όπως είπε δρόμους και λιμάνια.

Μάλιστα έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν πρέπει να ρισκάρουν ανθρώπινες ζωές κατευθύνοντας οχήματα και φορτηγά προς επικίνδυνους παρακαμπτήριους δρόμους.

Θέλοντας να χαϊδέψει τα αυτιά των αγροτών, ανέφερε ότι «φέτος ο πρωτογενής τομέας εισέπραξε 3,8 δις αντί 3,2 πέρυσι».

Δεν παρέλειψε να προχωρήσει σε νουθεσίες προς τους βουλευτές της ΝΔ ζητώντας επί της ουσίας να μην γκρινιάζουν μόνο αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειες.

«Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης.

Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».