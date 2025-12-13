Σε πορεία κορύφωσης οι κινητοποιήσεις των αγροτών σε όλη τη χώρα. Παραμένουν ανυποχώρητοι στα μπλόκα με την κυβέρνηση, πότε με «καρότο» και πότε με «μαστίγιο», να ψάχνει την επιστροφή στην «κανονικότητα». Ξανά στο προσκήνιο το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ μετά τις συλλήψεις μελών κυκλώματος διασπάθισης κοινοτικών επιδοτήσεων και τα «παρατράγουδα» στην Εξεταστική Επιτροπή.

Λίγο πριν την κρίσιμη σύσκεψη στη Νίκαια της Λάρισας

Ο χρόνος για το κρίσιμο ραντεβού (12.00) στη Νίκαια (Λάρισα) μετρά αντίστροφα. Οι αγρότες εμφανίζονται ανυποχώρητοι. Μία ημέρα πριν τη συνάντηση που θα κρίνει το μέλλον των κινητοποιήσεών τους, έκαναν επίδειξη δύναμης με τον συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες από το νομό Θεσσαλονίκης, αλλά και όμορους νομούς.

Μετά τη Θεσσαλονίκη η Λάρισα

Aκολούθησε η «πολιορκία» στα γραφεία των «γαλάζιων» βουλευτών της Λάρισας. Τρακτέρ από το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας εισβάλουν στην πόλη αδειάζοντας σανό και άχυρα.

Ξεκίνησαν από το γραφείο του Χρήστου Καπετάνου, συνέχισαν σε αυτό του Μάξιμου Χαρακόπουλου και κατέληξαν στο γραφείο του Χρήστου Κέλλα. Τόνισαν δε, ότι δεν θα προσέλθουν σε κανένα διάλογο αν δεν δεσμευτεί η κυβέρνηση να λύσει τα ζητήματα που αφορούν το κόστος παραγωγής.

Τα μπλόκα των αγροτών

Τα αγροτικά μπλόκα έχουν ισχυροποιηθεί με χιλιάδες τρακτέρ στους δρόμους της χώρας. Στην Καρδίτσα ξεπερνούν τα 2.500, στη Νίκαια της Λάρισας έχουν παραταχθεί 1.900 τρακτέρ, τον Προμαχώνα πολιορκούν 1.000 και το τελωνείο των Κήπων 500 τρακτέρ.

600 βρίσκονται στο μπλόκο των Τρικάλων ενώ εκατοντάδες έχουν παραταχθεί σε νευραλγικά σημεία από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και τη Θράκη.

«Σκληρή στάση» κρατούν και οι αγρότες στα μπλόκα της Πελοποννήσου, που έχουν παραταχθεί από Κόρινθο προς Πάτρα, στα διόδια Κιάτου, στο Αίγιο στη γέφυρα Σελινούντα και στην περιμετρική της Πάτρας ενώ από Πάτρα προς πύργο στην κάτω Αχαΐα και στον Πύργο. Επίσης, από Κόρινθο προς Καλαμάτα, στη Νεστάνη Αρκαδίας, στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης και στην είσοδο της Σπάρτης.

Σε περισσότερα από 110 σημεία του οδικού δικτύου οι αγρότες έχουν στήσει τα μπλόκα τους. Στα περισσότερα προσφέρουν δίοδο διαφυγής στα οχήματα όποτε προκύπτει ανάγκη.

Κατεπείγουσα έρευνα για τον «Φραπέ»

Με τα σύννεφα να έχουν πυκνώσει κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη μετά από παραγγελία της Εισαγγελίας Πλημμελειοδικών Αθηνών για τον Γιώργο Ξυλούρη, τον αποκαλούμενο «Φραπέ», ο οποίος την Πέμπτη (11/12) στην Επιτροπή της Βουλής αρνήθηκε να καταθέσει επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής αν και δεν έχει την ιδιότητα του κατηγορούμενου.

Σύμφωνα με την εισαγγελική παραγγελία ή προκαταρκτική έχει τον χαρακτήρα του κατεπείγοντος και σε περίπτωση που διαπιστωθεί η τέλεση του ερευνώμενου αδικήματος (ψευδής κατάθεση), τότε θα εφαρμοστεί η αυτόφωρη διαδικασία και οι αρχές θα προχωρήσουν στη σύλληψη του.

Όλα αυτά ενώ προηγήθηκαν απίστευτα πράγματα ενώπιον των μελών της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής με τον μάρτυρα, Γιώργο Ξυλούρη, να αρνείται επιλεκτικά να καταθέσει.

Ανοίγει την πόρτα του Μαξίμου ο πρωθυπουργός

Με τους αγρότες να επισημαίνουν ότι τα αιτήματά τους παραμένουν ανοιχτά (και δεν έχουν να κάνουν μόνο με τις καθυστερήσεις στην καταβολή των χρημάτων από επιδοτήσεις) στη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θέλησε να τονώσει το πεσμένο ηθικό των «γαλάζιων» βουλευτών (ειδικά αυτών της περιφέρειας).

Κατόπιν απηύθυνε κάλεσμα συνάντησης τη Δευτέρα, στο Μαξίμου, σε «όποια αντιπροσωπεία οριστεί» έχοντας προφανώς και ο πρωθυπουργός στραμμένο το βλέμμα του στο κρίσιμο ραντεβού της Νίκαιας.