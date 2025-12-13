Πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου – Ποιοι δεν θα συμμετέχουν, τι θα γίνει με τα ΜΜΜ

Η ΑΔΕΔΥ προχωρά σε 24ωρη πανελλαδική απεργία την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου, ημέρα ψήφισης του προϋπολογισμού στη Βουλή, μετά από απόφαση που ελήφθη στο 39ο Συνέδριό της.

Η κινητοποίηση στρέφεται, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ομοσπονδίας, «ενάντια στον προϋπολογισμό του πολέμου και της αφαίμαξης της εργαζόμενης πλειοψηφίας», ενώ παράλληλα εκφράζει στήριξη στους αγώνες των αγροτών.

«Όλοι/ες στις 16 Δεκέμβρη στις απεργιακές διαδηλώσεις των Ομοσπονδιών, των Εργατικών Κέντρων και των συνδικάτων, ενάντια στον κρατικό προϋπολογισμό και στα μπλόκα των αγροτών», υπογραμμίζει η ΑΔΕΔΥ στην ανακοίνωση.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης με ανακοίνωσή της καλεί «όλους τους εργαζόμενους στους Ο.Τ.Α. να συμμετέχουν στην 24ωρη πανελλαδική απεργία και στην συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Συντάγματος στις 11.00 το πρωί».

Οι εργαζόμενοι στους Δήμους διεκδικούν αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας και τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού ρόλου των Δήμων.

Στην ανακοίνωσή τους, επισημαίνουν ότι πολλοί Δήμοι βρίσκονται σε οικονομική ασφυξία και αδυνατούν ακόμα και να καλύψουν τη μισθοδοσία του προσωπικού τους. Κρίσιμες υπηρεσίες όπως η Καθαριότητα, το Πράσινο, οι Κοινωνικές Δομές και οι Τεχνικές Υπηρεσίες λειτουργούν στα όρια τους, ενώ οι πολίτες αντιμετωπίζουν υπέρογκες αυξήσεις στα Δημοτικά Τέλη, χωρίς να αντιστοιχούν σε αντίστοιχες υπηρεσίες.

Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος έχει εκδώσει και αυτή ανακοίνωση, δηλώνοντας ότι την Τρίτη θα κλείσουν συμβολικά όλοι οι Δήμοι ανά τη χώρα.

Σημειώνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν θα συμμετάσχουν στην απεργία και τα σχολεία θα λειτουργήσουν κανονικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ του MEGA.

Τι θα ισχύει για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς