Καρφιά Μαρινάκη στους αγρότες: «Μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός» – Πυρ ομαδόν από την αντιπολίτευση

Με αιχμές υποδέχθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης την απόφαση των αγροτών να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους παρά το κάλεσμα προς συζήτηση που τους απηύθυνε ο πρωθυπουργός.

Μιλώντας από το βήμα της Βουλής κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, ο κ. Μαρινάκης χαρακτήρισε προσχηματικό τον διάλογο καθώς όπως είπε οι αγρότες προβάλουν αιτήματα χωρίς να είναι σε θέση να τα συζητήσουν.

«Όταν προβάλεις αιτήματα χωρίς να θες να τα συζητήσεις μάλλον ο διάλογος είναι προσχηματικός”, είπε χαρακτηριστικά προκαλώντας την θυμηδία των παρευρισκόμενων βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Ναι στο διάλογο χωρίς την ταλαιπωρία της κοινωνίας

«Διαβάζω την απόφαση που ελήφθη από τις κινητοποιήσεις. Από τη πρώτη στιγμή είχαμε πει ναι στο διάλογο όχι στους κλειστούς δρόμους που πιστεύω ότι απηχεί το σύνολο των πολιτών. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μετά από τη 10ετή κρίση και τα προβλήματα ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη», είπε και πρόσθεσε: «Είμαστε κυβέρνηση που δίνει από λεφτά που υπάρχουν όχι λεφρόδεντρα όσα περισσότερα μπορεί. Δώσαμε λύση για φτηνότερο ρεύμα, τα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα και μόνο φέτος δίνονται παραπάνω λεφτά στους αγρότες παραπάνω λεφτά σε επίπεδο ενισχύσεων».

Στο πλαίσιο αυτό ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επισήμανε πως οι αγρότες έχουν κάθε δίκιο να προβάλουν αιτήματα και επανέλαβε την έκκληση για διάλογο χωρίς την ταλαιπωρία της κοινωνίας.

Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Όπως είναι λογικό οι αναφορές του κ. Μαρινάκης προκάλεσαν την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ να λέει: «Καλωσήρθατε στην Ελλάδα, δεν έχουν κατέβει για ρεβεγιόν στους δρόμους οι αγρότες ούτε για να εκφράσουν τον ενθουσιασμό τους για αυτά που τους έχετε δώσει ειδικά τώρα με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν σας έχει πει κανείς για το αίτημα για το αγροτικό πετρέλαιο, την ακρίβεια στο χωράφι και το ράφι, τους αποκλεισμός των αγροτικών κοινοτήτων και τις προκαταβολές που είναι 44% κάτω από ενωσιακές ενισχύσεις; θα δώσετε επιτέλους λύσεις ή θα διαφημίζετε τις παραλείψεις σας;».

«Ο κ. Μητσοτάκης εξήγγειλε ένα υποκριτικό κάλεσμα στους αγρότες, γνωρίζει και τους συνδικαλιστές και τα αιτήματα τους μήνες τώρα και έφτασε στο απροχώρητο η κατάσταση», είπε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ, προσθέτοντας: «Να καταθέτει το 44% της βασικής ενίσχυσης, να τους παίρνει χρήματα από λογαριασμούς για τα ασφάλιστρα του ΕΛΓΑ και να μην απαντά στα βασικά ζητήματα που έχουν θέσει οι αγρότες, τα καύσιμα, το κόστος παραγωγής και την τιμή που πρέπει να διατηρηθεί».

«Γνωστά τα αιτήματα και προκλητική η στάση της κυβέρνησης μήνες τώρα. Μη τολμήσει ο κ. Μητσοτάκης και η κυβέρνηση να διαρρήξει το μέτωπο των αγροτών και να μη τολμήσει να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτοματισμό βάζοντας τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη» συμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ΚΚΕ, ο Νίκος Καραθανασόπουλος προειδοποίησε πως ο διάλογος που θέλει η κυβέρνηση είναι προσχηματικός καθώς όπως εξήγησε, όταν θες διάλογο δεν στέλνεις τα ΜΑΤ ούτε τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να ασκήσει διώξεις.

«Σήμερα το γνωρίζετε καλά συναντήθηκαν στη Νίκαια 57 μπλοκ πανελλαδικά και αποφάσισαν να συνεχίσουν τον αγώνα και να κλιμακώσουν. Αποφάσισαν ακόμα να μη πάνε στον προσχηματικό διάλογο. Θα στείλουν τα αιτήματα και θα περιμένουν από τη κυβέρνηση σαφή απάντηση. Τι θα κάνουν κουβέντα για τη κουβέντα; λόγια συμπάθειας; θέλουν δεσμεύσεις και δεν θα γυρίσουν πίσω με άδεια τα χέρια. Είστε γελασμένοι αν πιστεύετε ότι θα διασπάσετε την ενότητα και αποφασιστικότητα τους καλλιεργώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό», τόνισε.

«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο»

Η ατμόσφαιρα βάρυνε αρκετά μετά τη δευτερολογία του κ. Μαρινάκη που έδωσε τα πρώτα κυβερνητικά σημάδια κοινωνικού αυτοματισμού. «Πιστεύουμε στο διάλογο αλλά με συγκεκριμένη συζήτηση επί της πραγματικότητας. Η κυβέρνηση είναι εδώ όχι μόνο για τους αγρότες στα μπλόκα αλλά όλο τον πρωτογενή τομέα. Κάθε φορά που κλείνει ένας δρόμος εκατοντάδες συμπολίτες μας ταλαιπωρούνται. Αν πιστεύετε ότι θα επιστρέψει η χώρα σε εποχές που δεν ξέραμε ακριβώς αν θα έχουμε προϋπολογισμό και θα είμαστε στην Ευρώπη είστε γελασμένοι», είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και προειδοποίησε: «να το κάνω σαφές όπως έχει πει και ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, όσοι ξεπεράσουν τα όρια και φτάσουν σε σημείο να είναι ανέφικτη η μετακίνηση των πολιτών θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου».

«Μιλάτε για τους αγρότες με τους ‘φραπέδες’ που έρχονται εδώ και ξεφτιλίζουν κάθε έννοια θεσμικής αξιοπρέπειας; είναι δυνατόν; το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει ονοματεπώνυμο: Κυριάκος Μητσοτάκης και στήθηκε από τους κομματάρχες σας και τους ‘φραπέδες’ για να στηρίξετε την εκλογική σας πελατεία», απάντησε σε έντονο ύφος ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, προσθέτοντας: «μην επενδύετε στον κοινωνικό αυτοματισμό, μη ρίχνετε λάδι στη φωτιά. Προσπαθείτε να μετατρέψετε τους αγρότες σε εγκληματική οργάνωση. Εγκληματική οργάνωση είναι αυτοί του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Το 2019 ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν εξελέγη πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου και το 2205 συζητάμε προϋπολογισμό Βουλγαρίας», απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και συνέχισε στο ίδιο μήκος κύματος επιχειρώντας να διαχύσει τις ευθύνες για το αγροτικό ζήτημα σε ολόκληρο το πολιτικό σύστημα: «Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται η βουλή και η κοινωνία είναι να κατηγορούμε ένα μόνο κόμμα. Αναφέρομαι σε όλους που πετάνε λάσπη. Τίποτα από αυτά που έπρεπε να γίνουν δεν έγιναν για τις πληρωμές και δεν μπορεί να κατηγορείτε τη κυβέρνηση που άργησε να κάνει τις πληρωμές αλλά τώρα πληρώνει σωστά και κάνει σωστούς ελέγχους».

«Ευτυχώς υπάρχουν δικαστές στο Λουξεμβούργο και ήρθε στη βουλή η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλιώς θα ψάχναμε να δούμε τι έχει γίνει. Και περιέχει και συγκεκριμένα ονόματα με υπουργούς: του κ. Αυγενάκη και του κ. Βορίδη. Αφήστε τη διάχυση των ευθυνών και των διαχρονικών παθογενειών, έχουμε ένα γαλάζιο σκάνδαλο με τη βούλα της ευρωπαϊκής εισαγγελίας», αντίτεινε ο κ. Χαρίτσης.