Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Έντονη δυσαρέσκεια πίσω από τη σιωπή – Blame game του Μαξίμου με τους αγρότες

Στις συμπληγάδες, από τη μία του μετώπου με τον αγροτικό κόσμο και από την άλλη της έντονης δυσαρέσκειας για τους κυβερνητικούς χειρισμούς απέναντι στους αγρότες, που παραμένει στο εσωτερικό της ΝΔ -όσο και αν στην τελευταία συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έμεινε κρυμμένη στη σιωπή- εξακολουθεί να βρίσκεται το μέγαρο Μαξίμου.

Κάτι η είδηση της εκλογής Πιερρακάκη στη θέση του προέδρου του Eurogroup (που θεωρήθηκε ότι κάνει τη συγκυρία όχι κατάλληλη για την έκφραση δυσαρέσκειας).

Κάτι το γεγονός ότι η εσωκομματική κριτική προς την κυβέρνηση είχε ήδη διατυπωθεί δυο μέρες πριν -και με πολύ σφοδρό τρόπο- στην ενημέρωση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πειραιώς.

Και κυρίως το γεγονός ότι η συνεδρίαση αυτή πραγματοποιήθηκε ενόψει της επικείμενης ψήφισης του Προϋπολογισμού (που πάντα έχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση), με αποτέλεσμα οι αντιδρώντες βουλευτές να μη θέλουν να δώσουν το πάτημα να κατηγορηθούν ότι χτυπούν την κυβέρνηση λίγο πριν τον Προϋπολογισμό, τον οποίο και οι ίδιοι θα κληθούν να υπερασπιστούν στη Βουλή.

Ως εκ τούτου επελέγη, ήδη από την προηγούμενη μέρα της συνεδρίασης, να προταχθεί ο κομματικός πατριωτισμός και να μην επαναληφθεί το σφυροκόπημα της ενημέρωσης Τσιάρα και να υπάρξει κατάπαυση του εσωκομματικού πυρός.

«Μουγκή» συνεδρίαση

Εξ ου και «γαλάζια» στελέχη χαρακτήριζαν τη συγκεκριμένη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας «μουγκή». Μια συνεδρίαση στην οποία οι αντιδρώντες βουλευτές δεν μίλησαν, καθώς, όπως είχε γράψει το in, είχαν αποφασίσει να μην τοποθετηθούν, αλλά να παραστούν, να ακούσουν τον πρωθυπουργό και στη συνέχεια να αποχωρήσουν.

Ωστόσο ακόμα και σε αυτή τη συνεδρίαση ξεχωρίζει η τοποθέτηση του Γιάννη Οικονόμου, η οποία είχε αιχμές, με τον πρώην υπουργό και πρώην κυβερνητικό εκπρόσωπο, να χαρακτηρίζει «σημαντική τιμή» την εκλογή Πιερρακάκη», σημειώνοντας ωστόσο ότι «για διάφορους λόγους κάποιες πολιτικές δεν έχουν την απόδοση που θα θέλαμε στους πολίτες» και προσθέτοντας ότι «ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι προς την κατεύθυνση που θέλαμε. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι 25% της αγροτικής γης έχει εγκαταλειφθεί, δεν υπάρχουν εργάτες γης, δεν υπάρχει γεωργική εκπαίδευση, χρειάζεται αναδιάρθρωση αγροτικών καλλιεργειών. Μια σειρά από προβλήματα τέτοια φωνάζουν ότι χρειάζεται ανασυγκρότηση του πρωτογενούς τομέα. Και αναδιάρθρωση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης».

Τοποθέτηση που εκφράζει και άλλους βουλευτές. Την ίδια ώρα βέβαια υπάρχουν και βουλευτές που εμμένουν στη διαφωνία τους με τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ο Ανδρέας Κατσανιώτης έχει καταστήσει τη διαφωνία του αυτή σαφή, δηλώνοντας ότι «έχω εκφράσει για αυτό τις ανησυχίες μου από την πρώτη στιγμή, ούτως ή άλλως η ΑΑΔΕ είναι ένας οργανισμός ο οποίος έχει μάθει να εισπράττει χρήματα, όχι να αποδίδει χρήματα, εγώ θέλω ένα υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ισχυρό». («Παραπολιτικά 90.1», 11.12.2025).

Δυσαρέσκεια

Παράλληλα, «γαλάζιοι» βουλευτές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις δεν κρύβουν τη σφοδρή δυσαρέσκειά τους, εκφράζοντας διαφωνίες με τη ρητορική της κυβέρνησης σε σχέση με το αγροτικό και καταλογίζοντάς της ακόμα και ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου, ενώ άλλοι βουλευτές διατυπώνουν την ανησυχία ότι πέρα από το μέτωπο με τους αγρότες, η κυβέρνηση μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπη και με άλλα μέτωπα με κλάδους όπως αυτοί των ΚΤΕΛ, των ταξί και των μεταφορών.

Και πάντως, όπως κατέστη σαφές από τους «γαλάζιους» διαδρόμους, η δυσαρέσκεια αυτή δεν αμβλύνθηκε μετά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΔ, όπου ο Κυρ. Μητσοτάκης προσπάθησε να αντιμετωπίσει τους βουλευτές του με νουθεσίες και με την υπόδειξη ουσιαστικά να μη γκρινιάζουν μόνο, αλλά και να προωθούν το κυβερνητικό αφήγημα στις περιφέρειές τους, λέγοντάς τους συγκεκριμένα ότι «οι βουλευτές, το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είστε μόνο, δεν είμαστε μόνο, «ιμάντες» μεταφοράς του κλίματος των πολιτών. Αυτή είναι η μία κατεύθυνση της πληροφορίας. Είμαστε, όμως, ταυτόχρονα και πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης, με άποψη, με επιχειρήματα, με πειθώ».

Blame game με αγρότες

Όσο για το μέτωπο με τους αγρότες, ο πρωθυπουργός θέλησε να δηλώσει ότι τη Δευτέρα στις 5 μ.μ. θα περιμένει στο γραφείο του για συζήτηση «όποια αντιπροσωπεία οριστεί» από την πλευρά των αγροτών.

Δήλωση που ωστόσο φαίνεται περισσότερο να αποσκοπεί στο να εμφανιστεί ο ίδιος να παίρνει πρωτοβουλία για διάλογο, ούτως ώστε σε αφενός να βάλει έτσι τους βουλευτές του σε στάση αναμονής για τις όποιες εξελίξεις και επομένως να περιορίσει την έκφραση δυσαρέσκειας.(Δεν είναι βέβαια τυχαίο ότι μπροστά τους επέλεξε να την κάνει).

Και κυρίως αυτή η κίνηση να αξιοποιηθεί ως επιχείρημα σε ένα blame game, δηλαδή σε ένα παιχνίδι επίρριψης των ευθυνών, στους αγρότες, και πάλι στο πλαίσιο της τακτικής της κυβέρνησης να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό, προσπαθώντας να στρέψει την κοινωνία εναντίον των αγροτών.

Άλλωστε το ίδιο το μέγαρο Μαξίμου, δια του κυβερνητικού εκπροσώπου, έδειξε ότι δεν θεωρεί ότι μια τέτοια συνάντηση θα δώσει λύση, με τον Παύλο Μαρινάκη να δηλώνει (ρ/σ ΣΚΑΪ) ότι «δεν έχουμε αυταπάτες, δεν περιμένουμε μετά από μία συνάντηση, άνθρωποι οι οποίοι έχουνε τα αιτήματά τους και η πλειονότητα αυτών δικαιολογημένα ζητάει παραπάνω, όπως και όλων των εργαζομένων, θα φύγει από τη συνάντηση πλήρως ικανοποιημένη και θα σταματήσουν οι διεκδικήσεις» (την ώρα που αυτό που η κυβέρνηση εμφανίζεται, μέσω κυβερνητικών πηγών, να συζητάει είναι παρεμβάσεις στο αγροτικό ρεύμα, ενώ ως όρους επαναλαμβάνει τη ρητορική περί «συγκεκριμένης εκπροσώπησης και συγκεκριμένων αιτημάτων»).

Κοινωνικός αυτοματισμός

Είναι ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης που, και κατά τη συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, έδειξε ότι επιμένει να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό, λέγοντας ότι «κάθε διαμαρτυρία οφείλει να υπολογίζει και την κοινωνία. Να μην βλάπτει, με άλλα λόγια, το εμπόριο της χώρας, κλείνοντας δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια, τα οποία τελικά ανήκουν σε όλους».

Και στην ίδια γραμμή συνεχίζοντας: «Να μην ρισκάρει επίσης ανθρώπινες ζωές, κατευθύνοντας -το ξέρετε καλά οι συνάδελφοι ειδικά από τη Θεσσαλία- ΙΧ, φορτηγά και λεωφορεία προς επικίνδυνες παρακαμπτηρίους, αλλά να μην ζημιώνονται τελικά και οι τοπικές αγορές και μάλιστα καθώς πλησιάζει η περίοδος των εορτών και των μαζικών -θέλουμε να ελπίζουμε- εξόδων προς τα χωριά».

«Ταλαιπωρία κοινωνίας»

Σε αυτή τη γραμμή και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι «αυτό που θα πρέπει να σταματήσει είναι η ταλαιπωρία της κοινωνίας» και πως ο ένας από τους δύο λόγους που ο Κυρ. Μητσοτάκης κάνει αυτή τη συνάντηση «είναι να επισημάνει ο πρωθυπουργός στους ανθρώπους αυτούς ότι το κλείσιμο των δρόμων και η ταλαιπωρία των πολιτών δεν βοηθάει κανέναν και δεν είναι κάτι το οποίο είναι αποδεκτό. Δηλαδή, δεν μπορεί να μιλάμε για ικανοποίηση αιτημάτων, όταν έχουμε κλειστούς δρόμους. Αυτό να γίνει σαφές».

Και ο άλλος λόγος κατά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, «είναι για ν’ ακούσει τα αιτήματα και να δει τι καλύτερο μπορεί να κάνει. Αλλά, το ξανά λέω, μην περιμένουμε να επιστρέψουμε σε λογικές «δώστα όλα», «λεφτά υπάρχουν», «όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά»». Με το τελευταίο σύνθημα να αποτελεί ένα ακόμα από τα γνωστά «καρφιά» του μεγάρου Μαξίμου σε βάρος του Κώστα Καραμανλή και της περιόδου διακυβέρνησής του και το πρώτο μετά την έντονη κριτική του πρώην πρωθυπουργού απέναντι στον Κυρ. Μητσοτάκη για το σκάνδαλο των υποκλοπών και την κρίση των θεσμών. Με αυτόν τον τρόπο το Μαξίμου, μετά την αρχική αφωνία και το μάζεμα των επιθετικών του τόνων κατά του Κ. Καραμανλή, επιστρέφει τώρα και πάλι σε αυτούς.