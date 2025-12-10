Μαξίμου: Επιτέθηκε στον Καραμανλή για το αγροτικό, αναδίπλωση όμως μετά τις υποκλοπές – Εικόνα πολιτικής απομόνωσης για Μητσοτάκη

Με μια εκκωφαντική αφωνία τις δύο πρώτες μέρες και με κατακόρυφο χαμήλωμα των επιθετικών του τόνων την τρίτη μέρα, υποδέχτηκε το μέγαρο Μαξίμου τους κεραυνούς του Κώστα Καραμανλή (αλλά και του Ευάγγελου Βενιζέλου) για το πολύ σοβαρό ζήτημα της κρίσης των θεσμών, με ευθεία αναφορά και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» με θέμα την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα».

Μια αφωνία που θα μπορούσε να μην είχε προξενήσει εντύπωση και να είχε περάσει στα ψιλά, καλυπτόμενη από τη γνωστή κυβερνητική επωδό περί μη σχολιασμού δηλώσεων πρώην πρωθυπουργών, μόνο εάν δεν είχε προηγηθεί νωρίτερα η… προκαταβολική ευθεία επίθεση του Μαξίμου και του μητσοτακικού μπλοκ στον Κώστα Καραμανλή, η οποία έγινε με αφορμή πολύ πιο ήπιες -και σε τόνο και σε περιεχόμενο- δηλώσεις του πρώην πρωθυπουργού (για το αγροτικό), από αυτές στις οποίες προχώρησε την ακριβώς επόμενη μέρα (για υποκλοπές και κρίση θεσμών).

Για να έρθει πλέον την τρίτη ημέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης (Action24), να μαζέψει τις επιθέσεις του Μαξίμου κατά της κυβέρνησης Καραμανλή για το αγροτικό, αποφεύγοντας οποιαδήποτε σχετική μομφή προς τον πρώην πρωθυπουργό, αλλά και -σε σχέση με το ζήτημα της κρίσης θεσμών- να επαναφέρει τη γνωστή κυβερνητική γραμμή περί μη σχολιασμού «πολλώ δε μάλλον αντιπαράθεση, με δύο πρώην πρωθυπουργούς, οι οποίοι μάλιστα ήταν και πρόεδροι του κόμματος».

Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος θέλησε να μιλήσει και για «σεβασμό στο ρόλο τους» (αποσιωπώντας ακόμα και την απόφαση διαγραφής του Αντ. Σαμαρά) και να πει ότι «όλοι όσοι έχουμε δημόσιο λόγο κρινόμαστε από τους πολίτες» και πως ο ίδιος δεν θα κάνει «αξιολόγηση δύο ανθρώπων που έχουν ηγηθεί της χώρας και του κόμματος που ανήκω από μικρό παιδί», ενώ επέλεξε μόνο μια έμμεση απάντηση στο θέμα των θεσμών, επικαλούμενος για άλλη μια φορά την έκθεση της Κομισιόν για το Κράτος Δικαίου.

Επιθέσεις

Υπενθυμίζεται ότι την Κυριακή ο κ. Καραμανλής, με πολύ ήπιο και προσεκτικό τρόπο, είχε στείλει τα μηνύματά του προς την κυβέρνηση για το αγροτικό, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι πρέπει «να ακούμε τη φωνή» και «να καταλαβαίνουμε την αγωνία» των αγροτών, για να έρθει ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης να δώσει το σήμα των επιθέσεων στον Κ. Καραμανλή, επιλέγοντας να εκτοξεύσει ένα χοντρό «καρφί» σε βάρος της κυβέρνησης Καραμανλή σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα (περί χρημάτων που δόθηκαν στους αγρότες και «τα οποία δε μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο»), και στη γραμμή αυτή, Μαξίμου και μητσοτακική πτέρυγα να εξαπολύσουν επιθέσεις κατά του πρώην πρωθυπουργού και της δικής του περιόδου διακυβέρνησης, με προμετωπίδα των επιθέσεων αυτών, το σύνθημα: «Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά».

Κεραυνοί

Αλλά στη συνέχεια μεσολάβησε η πολύ ηχηρή παρέμβαση Καραμανλή στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία» στον χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου, και οι κεραυνοί του πρώην πρωθυπουργού κατά του Κυρ. Μητσοτάκη και της διακυβέρνησης του «επιτελικού κράτους», με αιχμή του δόρατος τη μη πειστική -όπως κατήγγειλε- δικαστική διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών (το οποίο επανάφερε εμφατικά στην ατζέντα του δημοσίου διαλόγου), καθώς επίσης και την απαξίωση της Βουλής, μέσω, μεταξύ άλλων, και των εξεταστικών επιτροπών που λειτουργούν «προσχηματικά ή παρελκυστικά».

Με την κριτική του κ. Καραμανλή να περιγράφει μια συνολική κρίση θεσμών που περιλαμβάνει και πτυχές όπως το ζήτημα της ελευθερίας του Τύπου, καθώς επίσης του πολιτικού διαλόγου που «διεξάγεται πια με όρους επικοινωνίας και θεάματος».

Ωστόσο η αντίδραση του μεγάρου Μαξίμου μετά την καταιγιστική αυτή κριτική του πρώην πρωθυπουργού, ήταν η σιγή και μετά από δύο μέρες η προσπάθεια να μαζέψει, όπως είδαμε, τους επιθετικούς του τόνους. Γεγονός που φανερώνει και τη δυσκολία που αντιμετωπίζει το κυβερνητικό κέντρο. Πόσο μάλλον όταν πεπειραμένοι, στα νεοδημοκρατικά πράγματα, πολιτικοί παρατηρητές, είδαν από τον χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου να εκπέμπεται μια έντονη εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη.

Εικόνα πολιτικής απομόνωσης

Μέσα από μία εκδήλωση όπου κεντρικοί ομιλητές ήταν ο Κώστας Καραμανλής και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, με τον δεύτερο να ασκεί επίσης πολύ έντονη κριτική στην κυβέρνηση, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, ότι «η Δημοκρατία υπονομεύεται όταν καλλιεργείται η αίσθηση ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, αλλά είναι μοιραία ή υποχρεωτική η αναπαραγωγή των ίδιων προσεγγίσεων, φυσικά και των ίδιων προσώπων» και κάνοντας λόγο για «μονοκομματική εκδοχή της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας που φαίνεται να έχει εξαντλήσει τα όρια της. Ιδίως υπό τη μορφή μιας αυτοδύναμης μονοκομματικής κυβερνητικής πλειοψηφίας που έχει μετατραπεί σε μονοπρόσωπη εξουσία χωρίς θεσμούς αντιρρόπησης και ουσιαστικές, σύγχρονες εγγυήσεις διαφάνειας».

Οι ίδιοι παρατηρητές, θέλοντας να τονίσουν αυτήν την εικόνα πολιτικής απομόνωσης του Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνουν ότι ο πρώτος ομιλητής που ασκούσε κριτική ήταν ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης της ΝΔ της περιόδου 2004 – 2009 (και ανιψιός του ιδρυτή της παράταξης) και ο δεύτερος ομιλητής που επίσης ασκούσε κριτική, ήταν ο αντιπρόεδρος και πάλι μιας άλλης κυβέρνησης της ΝΔ σε συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ (της κυβέρνησης Σαμαρά – Βενιζέλου).

Στο κοινό

Επισημαίνουν επίσης ότι στο κοινό βρισκόταν και ο πρώην πρωθυπουργός της κυβέρνησης εκείνης, ο Αντώνης Σαμαράς (ο οποίος προσερχόμενος άφησε και ένα «καρφί» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ), ενώ υπογραμμίζουν ότι στο ακροατήριο που άκουγε την κριτική των κ. Καραμανλή και Βενιζέλου προς το Μαξίμου, ήταν ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος αυτή τη στιγμή εμφανίζεται ως διακριτός εσωκομματικός πόλος με φόντο την επόμενη μέρα στη ΝΔ.

Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν συντίθεται, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι πολιτικοί παρατηρητές, αυτή η εικόνα πολιτικής απομόνωσης του σημερινού πρωθυπουργού, την οποία ολοκληρώνουν, όπως λένε, δύο ακόμα παράμετροι.

Οι ίδιες φωνές, σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις, αναφέρουν ότι μετά την επίθεση του μεγάρου Μαξίμου στον Κ. Καραμανλή και τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, η μόνη ιστορική περίοδος διακυβέρνησης της ΝΔ με την οποία δεν κόβει δεσμούς ο νυν πρωθυπουργός, είναι αυτή του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Ως δεύτερη παράμετρο σημειώνουν, ότι η κριτική του Ευάγγελου Βενιζέλου έρχεται να αποσυσπειρώσει και κεντρογενή ακροατήρια, στα οποία ο Κυρ. Μητσοτάκης, από την αρχή της θητείας του ως αρχηγός της ΝΔ, επενδύει. Και στα οποία προσβλέπει ακόμα περισσότερο τώρα, με δεδομένες τις φυγόκεντρες τάσεις που αντιμετωπίζει το κόμμα του προς τα δεξιά του.