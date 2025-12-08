newspaper
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά
Πολιτική Γραμματεία 08 Δεκεμβρίου 2025 | 19:35

Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Σύνταξη
Upd:8.12.2025, 21:34
Σφοδρή κριτική και αιχμές στην κυβέρνηση από τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία», στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, τόνισε την κρίση θεσμών, αλλά το γεγονός ότι οι πολίτες απομακρύνονται από αυτούς που αισθάνονται ότι τους πρόδωσαν. Στην εκδήλωση παρίστατο και ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι «ένα ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν», ενώ «το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται». Ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της ΝΔ, αναφέρθηκε στη διαφθορά και στα προβλήματα των πολιτών, που δεν εισακούονται. Επίσης, τόνισε ότι «απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά». Αναφερόμενος στο ζήτημα της δικαιοσύνης και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι «για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, τα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν σκιά αμφισβήτησης στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης». «Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων πολιτικών αρχηγών, υπουργών, ανώτερων στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων δεν έπεισε ότι δόθηκαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που προέκυψαν, αναφορικά με τη νομιμότητα, τη σκοπιμότητα, τους λόγους που έγιναν, τις εγκρίσεις που δόθηκαν, το περιεχόμενό τους», σημείωσε.

«Έσπασε το κοινωνικό συμβόλαιο»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος μίλησε επίσης για φτώχεια και αποκλεισμό, επικεντρώνοντας την ομιλία του στο γεγονός ότι στην Ελλάδα και την Ευρώπη, «έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο». Τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, οι κυβερνήσεις να ακούσουν τους πολίτες. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά,  αναφέρθηκε επίσης στις υποκλοπές. Επισήμανε ότι «οι αποκαλύψεις στο Πλημμελειοδικείο είναι τεράστιες» και τόνισε ότι «η διερεύνησή τους δεν μπορεί να εξαντληθεί» εκεί. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, επίσης, υπάρχει ζήτημα διακυβερνησιμότητας, εξηγώντας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αλλά ότι οι εκλογές δεν μπορούν να δώσουν κυβέρνηση. Και τόνισε ότι το μονοκομματικό μοντέλο έχει κλείσει τον κύκλο του.

Διαβάστε όλα όσα έγιναν στην εκδήλωση, στην οποία βραβεύτηκε ο σκηνοθέτης Γιάννης Σμαραγδής για το έργο του.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Stream newspaper
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Σε ευθεία αμφισβήτηση από το ΠΑΣΟΚ οι χειρισμοί Κυρανάκη για τα τρόλεϊ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Σε ευθεία αμφισβήτηση από το ΠΑΣΟΚ οι χειρισμοί Κυρανάκη για τα τρόλεϊ

Η ξαφνική απόφαση δημιουργεί στο ΠΑΣΟΚ «έντονους προβληματισμούς όσον αφορά την τεχνικοοικονομική σκοπιμότητά της, την έκτασή της και τη δεοντολογικά απαιτούμενη διαβούλευσή της με επιστημονικούς και κοινωνικούς φορείς».

Σύνταξη
Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση
Πολιτική 08.12.25

Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση

Σαν απειλή αντιμετωπίζει τα μηνύματα Καραμανλή για το αγροτικό το Μαξίμου και το μητσοτακικό μπλοκ, και επιλέγει ευθεία επίθεση σε βάρος του ίδιου και της κυβέρνησής του. Το σήμα των επιθέσεων έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων

Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η ομιλία του στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ στην Αττική»
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η ομιλία Ανδρουλάκη στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος»: Αποτύχατε να σχεδιάσετε σωστά τα μεγάλα δημόσια έργα

Επίκαιρη ερώτηση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική - Το 55% των νέων οδηγών παραιτούνται, παραδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Σύνταξη
Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»

Σε μία ακόμη προσπάθεια διάσπασης του μετώπου των αγροτών οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για ασάφεια όσο αφορά τα αιτήματα τους, και τόνισε ότι ο διάλογος θα είναι καλό να γίνει με ανοιχτούς δρόμους. 

Σύνταξη
«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό

Σφοδρά είναι τα αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση, με αιχμή το αγροτικό, με εκπροσώπους κομμάτων να κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες υποσχέσεις

Σύνταξη
Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Διπλωματία 08.12.25

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο

Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά
in Confidential 08.12.25

Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά

Τα μπλόκα των αγροτών και οι απειλές για γιορτές στις εθνικές οδούς. Γιατί ο αγροτικός κόσμος δεν πρέπει να βάλει απέναντί του την υπόλοιπη κοινωνία. Τα επίδικά για κεντροαριστερά και αριστερά και το νέο δόγμα Τραμπ.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου

Κόλλησαν στο βάλτο στην Αριστερά, το όχι Τσίπρα σε διεργασίες κορυφής και τα δύσκολα για την Κουμουνδούρου στην Πολιτική Γραμματεία και την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου

Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ράπισμα Χαρίτση στην κυβέρνηση: «ΜΑΤ για σας – ΟΠΕΚΕΠΕ-bet για μας», «σκάνδαλο Δημοκρατίας» οι υποκλοπές
Νέα Αριστερά 07.12.25

Ράπισμα Χαρίτση στην κυβέρνηση: «ΜΑΤ για σας – ΟΠΕΚΕΠΕ-bet για μας», «σκάνδαλο Δημοκρατίας» οι υποκλοπές

Δριμεία κριτική ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης στην κυβέρνηση θίγοντας όλα τα φλέγοντα ζητήματα. «Το νέο λεξιλόγιο της πρωτογενούς παραγωγής στα χρόνια της ΝΔ είναι φεράρι, τζόκερ, φραπές, χασάπης», τονίζει. Εξηγεί γιατί οι υποκλοπές φαίνεται πλέον καθαρά ότι είναι «σκάνδαλο δημοκρατίας» και προειδοποιεί για την οικονομία

Σύνταξη
Το «κι όμως γυρίζει» του Τσίπρα απέναντι σε μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλες ήττες
Πολιτική 07.12.25

Το «κι όμως γυρίζει» του Τσίπρα απέναντι σε μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλες ήττες

Η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε τον ασκό του Αιόλου σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό. Αναμενόμενη η κριτική από τα δεξιά, πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν απ' τα αριστερά και στη μέση μια βαθιά δοκιμαζόμενη κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή

Ο Φάμελλος μαζεύει το πρωτοσέλιδο και τη… ρήξη με Τσίπρα, παραίτηση Σουρμελίδη από την διεύθυνση της Αυγής και νεύρα στην Κουμουνδούρου

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης
Πολιτική Γραμματεία 07.12.25

Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης

«Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων» είναι το ηχηρό μήνυμα της Αμαλίας απέναντι στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σε επίπεδο «κουτσομπολιού και μίζερης διεκδίκησης θέσεων» για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Σεισμός στην Ιαπωνία: Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν τη χώρα (βίντεο)
Ισχυρός σεισμός 08.12.25

Η στιγμή που τα 7,6 Ρίχτερ χτυπούν την Ιαπωνία

Ισχυρή σεισμική δόνηση σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία. Η κυβέρνηση προειδοποίησε ότι τις επόμενες ημέρες ενδέχεται να σημειωθούν ισχυροί μετασεισμοί στην περιοχή.

Σύνταξη
Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent
«Παραπλάνηση» 08.12.25

Απτόητη η μητέρα του Diddy – Κάνει λόγο για «ψέματα και ανακρίβειες» στη νέα σειρά του 50 Cent

«Αυτές οι ανακρίβειες σχετικά με την οικογένεια του γιου μου αναφέρονται σκόπιμα για να παραπλανήσουν τους θεατές και να βλάψουν τη φήμη μας», ανέφερε σε δήλωσή της η μητέρα του Diddy, Janice.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία
Κόσμος 08.12.25

Η Συμμαχία των Προθύμων αισιοδοξεί για την Ουκρανία, όμως το εδαφικό παραμένει «αγκάθι» για πιθανή συμφωνία

Οι συνομιλίες στο Λονδίνο για την Ουκρανία ολοκληρώθηκαν με την συμμαχία των προθύμων να εκφράζει την αισιοδοξία της, ώστε η Ρωσία να βρεθεί στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
«Μας κοροϊδεύουν» 08.12.25

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»

Κινητοποιήσεις και αποκλεισμοί σε λιμάνια, αεροδρόμια και κεντρικές αρτηρίες ξεκίνησαν από σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας. Μας κοροϊδεύουν, λένε στο in οι αγρότες, αναφερόμενοι στην κυβέρνηση.

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ
Πολιτική Γραμματεία 08.12.25

ΣΥΡΙΖΑ: Γαλάζιος «ιστό αράχνης» στον ΙΝΕΔΙΒΙΜ

Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ από τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τα νέα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα. «Γαλάζιος ιστό αράχνης γύρω από το ίδρυμα» και «ΟΝΝΕΔίτες σε αλληλεπίδραση».

Σύνταξη
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Οικονομικές Ειδήσεις 08.12.25

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Σύμφωνο Μετανάστευσης 08.12.25

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων

Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Ελλάδα 08.12.25

Να ακυρωθεί η προδικασία για τον θάνατο του Παναγιωτάκη ζητά η Μουρτζούκου - «Θα προκύψει με αποδείξεις ποιοι ευθύνονται»

Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Σύνταξη
Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Χάρτης 08.12.25

Νέες ρωσικές προωθήσεις στην Ουκρανία - Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου

Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Υγεία 08.12.25

Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; - Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας

Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Σύνταξη
Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Διεθνής Οικονομία 08.12.25

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει

Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
