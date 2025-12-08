Καραμανλής: Η διερεύνηση των υποκλοπών δεν έπεισε, απαξιώνεται η Βουλή όταν Εξεταστικές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά

Σφοδρή κριτική και αιχμές στην κυβέρνηση από τον πρώην πρωθυπουργό, Κώστα Καραμανλή, ο οποίος στην εκδήλωση για τα 15 χρόνια της εφημερίδας «Δημοκρατία», στο Δημόσιο Καπνεργοστάσιο, τόνισε την κρίση θεσμών, αλλά το γεγονός ότι οι πολίτες απομακρύνονται από αυτούς που αισθάνονται ότι τους πρόδωσαν. Στην εκδήλωση παρίστατο και ο Αντώνης Σαμαράς.

Ο Κώστας Καραμανλής επισήμανε ότι «ένα ολοένα διευρυνόμενο τμήμα της κοινωνίας θεωρεί ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν», ενώ «το κοινοβούλιο υποβαθμίζεται». Ο πρώην πρωθυπουργός και αρχηγός της ΝΔ, αναφέρθηκε στη διαφθορά και στα προβλήματα των πολιτών, που δεν εισακούονται. Επίσης, τόνισε ότι «απαξιώνεται η Βουλή στα μάτια των πολιτών όταν αισθάνονται ότι οι Εξεταστικές Επιτροπές λειτουργούν προσχηματικά ή παρελκυστικά». Αναφερόμενος στο ζήτημα της δικαιοσύνης και στο σκάνδαλο των υποκλοπών, ο Κώστας Καραμανλής τόνισε ότι «για τη μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών, τα ερωτήματα μένουν και ρίχνουν σκιά αμφισβήτησης στην εύρυθμη λειτουργία της Δικαιοσύνης». «Η δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων πολιτικών αρχηγών, υπουργών, ανώτερων στρατιωτικών, δημοσιογράφων και άλλων δεν έπεισε ότι δόθηκαν απαντήσεις στα καίρια ερωτήματα που προέκυψαν, αναφορικά με τη νομιμότητα, τη σκοπιμότητα, τους λόγους που έγιναν, τις εγκρίσεις που δόθηκαν, το περιεχόμενό τους», σημείωσε.

«Έσπασε το κοινωνικό συμβόλαιο»

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ο οποίος μίλησε επίσης για φτώχεια και αποκλεισμό, επικεντρώνοντας την ομιλία του στο γεγονός ότι στην Ελλάδα και την Ευρώπη, «έχει διαρραγεί το κοινωνικό συμβόλαιο». Τόνισε ότι πρέπει να δημιουργηθεί ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο, οι κυβερνήσεις να ακούσουν τους πολίτες. Ο πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Σαμαρά, αναφέρθηκε επίσης στις υποκλοπές. Επισήμανε ότι «οι αποκαλύψεις στο Πλημμελειοδικείο είναι τεράστιες» και τόνισε ότι «η διερεύνησή τους δεν μπορεί να εξαντληθεί» εκεί. Σύμφωνα με τον Ευάγγελο Βενιζέλο, επίσης, υπάρχει ζήτημα διακυβερνησιμότητας, εξηγώντας ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει κυβέρνηση. Αλλά ότι οι εκλογές δεν μπορούν να δώσουν κυβέρνηση. Και τόνισε ότι το μονοκομματικό μοντέλο έχει κλείσει τον κύκλο του.

