Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο
Ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας
Στη Βόρεια Ήπειρο βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, αποτίοντας φόρο τιμής σε μνημεία Ελλήνων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο.
Ειδικότερα, ο Κώστας Καραμανλής βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας.
Σημειώνεται ότι στο Μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού, Αλέκος Καραμανλής.
Δείτε φωτογραφικά στιγμιότυπα:
