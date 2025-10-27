Ο Κώστας Καραμανλής απέτισε φόρο τιμής στα μνημεία των Ελλήνων του ελληνοϊταλικού πολέμου στη Β. Ήπειρο

Στη Βόρεια Ήπειρο βρέθηκε ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής, αποτίοντας φόρο τιμής σε μνημεία Ελλήνων στρατιωτών που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο.

Ειδικότερα, ο Κώστας Καραμανλής βρέθηκε στις Βουλιαράτες και στην Κλεισούρα, όπου διεξήχθη μια από τις πιο κρίσιμες μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου, στο ύψωμα της Τρεμπεσίνας.

Σημειώνεται ότι στο Μέτωπο πολέμησε και ο πατέρας του πρώην πρωθυπουργού, Αλέκος Καραμανλής.

