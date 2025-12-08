newspaper
08.12.2025 | 18:26
Ιαπωνία: Τσουνάμι «χτύπησε» το Αομόρι και το Χοκάιντο μετά τον σεισμό 7,6 Ρίχτερ
Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση
Πολιτική 08 Δεκεμβρίου 2025 | 18:30

Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση

Σαν απειλή αντιμετωπίζει τα μηνύματα Καραμανλή για το αγροτικό το Μαξίμου και το μητσοτακικό μπλοκ, και επιλέγει ευθεία επίθεση σε βάρος του ίδιου και της κυβέρνησής του. Το σήμα των επιθέσεων έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σε εσωκομματική κρίση οδηγούν τη ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η μητσοτακική πτέρυγα, φτάνοντας στο σημείο να εξαπολύσουν ευθεία επίθεση σε βάρος του Κώστα Καραμανλή και της κυβέρνησής του (άρα σε βάρος παλιότερης περιόδου διακυβέρνησης της ίδιας της ΝΔ), πυροβολώντας έτσι και τα πόδια της ίδιας της «γαλάζιας» παράταξης.

Με το Μαξίμου να δείχνει ότι (εκτός από τη σφοδρή κριτική του Αντώνη Σαμαρά) αντιλαμβάνεται ως απειλή και τα -με πολύ ήπιο τρόπο διατυπωμένα- μηνύματα του Κώστα Καραμανλή για το αγροτικό, αλλά και έχοντας σε ύψιστο βαθμό θορυβηθεί, από την επικείμενη ομιλία του τελευταίου μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στη σημερινή εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», η μητσοτακική πτέρυγα επιλέγει με τον πιο επιθετικό τρόπο να στοχοποιήσει ευθέως τον κ. Καραμανλή και τη δική του περίοδο διακυβέρνησης.

Σήμα επιθέσεων

Το σήμα των επιθέσεων στον Κ. Καραμανλή έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιλέγοντας να εκτοξεύσει ένα χοντρό «καρφί» σε βάρος της διακυβέρνησης Καραμανλή σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα.

Ειδικότερα, μιλώντας σε συνέδριο, ο πρωθυπουργός, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών και χωρίς να ρωτηθεί για τις δηλώσεις Καραμανλή, θέλησε να πει ότι «δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα, τα οποία δε μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο».

Στα άκρα

Το τι ακριβώς εννοούσε ο Κυρ. Μητσοτάκης, είχε αναλάβει να το εξειδικεύσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και μητσοτακικός βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος έφτασε στα άκρα την επίθεση στον Κ. Καραμανλή, λέγοντας: «Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν την άποψή τους, ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει σήμερα στη ΝΔ. Ακούμε τις απόψεις τους, να θυμίσω ότι επί εποχής κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή βγήκε το περίφημο ‘Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’» (Παραπολιτικά 90.1).

Μάλιστα ο κ. Λαζαρίδης θέλησε να επιτεθεί στον κ. Καραμανλή, αλλά και στον κ. Βενιζέλο για την επικείμενη σημερινή τους συνύπαρξη στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», λέγοντας: «Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κ. Καραμανλή και τον κ. Βενιζέλο τι είναι αυτό που τους ενώνει ενώ μέχρι πρότινος τους χώριζαν πολλά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Μπορούν να έχουν άποψη αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, τι έχει συμβεί όταν κάποιος έχει κυβερνήσει».

Μια διπλή επίθεση που αν μη τι άλλο προκάλεσε εντύπωση σε πολλούς, με δεδομένο ότι ο μεν κ. Καραμανλής είναι πρώην πρωθυπουργός της παράταξης της ΝΔ, επί της διακυβέρνησης του οποίου ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, ο δε κ. Βενιζέλος συγκυβέρνησε με τη ΝΔ, και στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου ο κ. Μητσοτάκης διορίστηκε και υπουργός.

Επίθεση και σε Σαμαρά

Μάλιστα ο Μ. Λαζαρίδης θέλησε να επιτεθεί και στον κ. Σαμαρά, λέγοντας πως «σε ότι αφορά τον Αντ. Σαμαρά η ιστορία του δεν είναι καλή, το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά, και παρόλο που τον τίμησε η παράταξη το 2009 και τον έκανε αρχηγό της ΝΔ σήμερα βλέπω άλλα πράγματα», για να πει πάντως, στο σημείο αυτό, για τον κ. Καραμανλή πως «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κ. Καραμανλής δεν εμπλέκεται σε αυτά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας».

Γραμμή Μαξίμου

Και βέβαια μετά τον Μ. Λαζαρίδη, ήρθε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να συνεχίσει την ίδια ακριβώς επίθεση στον Κ. Καραμανλή και στην περίοδο διακυβέρνησής του.

Ο Παύλος Μαρινάκης, αρχικά είπε μεν ότι δεν έχει κάτι να σχολιάσει «για τις δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών», αλλά αμέσως μετά χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια ρητορική με τον Μ. Λαζαρίδη σε βάρος του Κ. Καραμανλή και της κυβέρνησής του, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε κατά κανόνα μεταπολιτευτικά στη χώρα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μια πρακτική του ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’, να δώσει παραπάνω λεφτά χρόνο με το χρόνο, φέτος δίνουμε παραπάνω από ό,τι πέρυσι με μία καθυστέρηση που οφειλόταν σε μία μετάβαση σε μία νέα διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία των αγροτών, αλλά να δώσει περισσότερα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τα πάρουν».

Για να πει πως «αν λοιπόν περιμένετε απ’ την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να τάζει ή να δίνει λεφτά, υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και να επιστρέψουμε σε συζητήσεις όπως συνέβαινε στο παρελθόν και να επιστρέψουμε σε συζητήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε συνθήκες πτώχευσης και στο γκρεμό, ένα βήμα απ’ το γκρεμό, δεν θα το κάνουμε, έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας».

Καλύπτει την κυβέρνηση

Και στο συγκεκριμένο ερώτημα αν καλύπτει την κυβέρνηση η τοποθέτηση Λαζαρίδη ότι επί κυβέρνησης Καραμανλή «βγήκε το ‘Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν άφησε καμία αμφιβολία για την επιλογή του Μαξίμου να επιτεθεί στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «δυστυχώς το ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’ δεν ήταν καινούριο και έχει πάρα πολλές επιμέρους εκδοχές. Είναι μια εκδοχή αυτή (σ.σ. της κυβέρνησης Καραμανλή), είναι μια άλλη εκδοχή το ‘λεφτά υπάρχουν’. Όλο αυτό ξεκίνησε τη 10ετία του ’80, υπηρετήθηκε από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ευτυχώς όχι απ’ το δικό μας, κάποιες φορές πέσαμε κι εμείς στο παρελθόν στον πειρασμό, η κυβέρνηση αυτή έχει την εντελώς αντίθετη λογική. Δίνει όσα παραπάνω μπορεί από λεφτά που υπάρχουν».

Για να δηλώσει σε αμέσως επόμενη σχετική διευκρινιστική ερώτηση ότι «ο κ. Λαζαρίδης απλά επισήμανε κάτι το οποίο είναι ιστορικά αληθές».

Μετά από όλα αυτά είναι λοιπόν σαφές ότι η μητσοτακική πλευρά προχωρά στην επιλογή των ευθέων «μαχαιρωμάτων» σε βάρος του Κ. Καραμανλή, οδηγώντας εμφανώς τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση.

Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο, κάνει τα εσωκομματικά βλέμματα, που ούτως ή άλλως κοιτούσαν προς την επικείμενη σημερινή εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, να στρέφουν πλέον εκεί όλη την προσοχή τους.

Φυσικό αέριο
Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Capital Link – ExxonMobil: Γεώτρηση το 2027 στο block 2 του Ιονίου Πελάγους

Business
Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ

inWellness
inTown
Τα «μάτια» του Μαξίμου σε Καραμανλή και αγρότες - Νέα παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού

Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Πυρά Δούκα κατά κυβέρνησης για το νέο σύστημα ανάδειξης δημάρχων
Σφοδρή επίθεση κατά της κυβέρνησης εξαπέλυσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας με φόντο την πρόταση της κυβέρνησης για το νέο εκλογικό σύστημα ανάδειξης των δημάρχων. «Συστηματικοποιεί την συνδιαλλαγή και οδηγεί σε ευάλωτες πλειοψηφίες και κατά συνέπεια σε ευάλωτους δημάρχους» τονίζει

Ανδρουλάκης: Η ομιλία του στη Βουλή για το «κυκλοφοριακό χάος και την υποβάθμιση των ΜΜΜ στην Αττική»
Επίκαιρη ερώτηση της ΚΟ του ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην Αττική - Το 55% των νέων οδηγών παραιτούνται, παραδέχτηκε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης

Νέα προσπάθεια διάσπασης των αγροτών από Μητσοτάκη – «Να κάνουμε διάλογο με ανοιχτούς δρόμους»
Σε μία ακόμη προσπάθεια διάσπασης του μετώπου των αγροτών οι οποίοι κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μίλησε για ασάφεια όσο αφορά τα αιτήματα τους, και τόνισε ότι ο διάλογος θα είναι καλό να γίνει με ανοιχτούς δρόμους. 

«Ο κοινωνικός αυτοματισμός δεν δούλεψε» – Σφοδρά πυρά της αντιπολίτευσης κατά κυβέρνησης για το αγροτικό
Σφοδρά είναι τα αντιπολιτευτικά πυρά στην κυβέρνηση, με αιχμή το αγροτικό, με εκπροσώπους κομμάτων να κατηγορούν τον πρωθυπουργό για ψεύτικες υποσχέσεις

Αντιδράσεις για την επίσκεψη Σάλεχ στην Αθήνα και τις αναφορές στο τουρκολιβυκό μνημόνιο
Ο δεύτερος αντιπρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων της Λιβύης καταδικάζει τις δηλώσεις για το τουρκολιβυκό μνημόνιο και ζητά από την Αθήνα να μην παρεμβαίνει στα εσωτερικά της χώρας του.

Στα μπλόκα τα αγροτικά όπως το πάει η κυβέρνηση ίσως βάψουν και αυγά, στην Αριστερά βρίζουν τον Τσίπρα που μίλησε για τη γύμνια του βασιλιά

Τα μπλόκα των αγροτών και οι απειλές για γιορτές στις εθνικές οδούς. Γιατί ο αγροτικός κόσμος δεν πρέπει να βάλει απέναντί του την υπόλοιπη κοινωνία. Τα επίδικά για κεντροαριστερά και αριστερά και το νέο δόγμα Τραμπ.

Ρήξη Τσίπρα – ΣΥΡΙΖΑ λόγω «Αυγής» – Nεύρα και τάσεις φυγής στην Κουμουνδούρου
Κόλλησαν στο βάλτο στην Αριστερά, το όχι Τσίπρα σε διεργασίες κορυφής και τα δύσκολα για την Κουμουνδούρου στην Πολιτική Γραμματεία και την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Η παράλληλη επανεμφάνιση Καραμανλή και Σαμαρά εντείνει την πίεση του Μαξίμου
Το αγροτικό φέρνει ξανά στο επίκεντρο και το ανοιχτό εσωκομματικό και ενδοπαραταξιακό μέτωπο - Οι νέες παρεμβάσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών εντείνουν τον πονοκέφαλο του Μαξίμου.

Ράπισμα Χαρίτση στην κυβέρνηση: «ΜΑΤ για σας – ΟΠΕΚΕΠΕ-bet για μας», «σκάνδαλο Δημοκρατίας» οι υποκλοπές
Δριμεία κριτική ασκεί ο Αλέξης Χαρίτσης στην κυβέρνηση θίγοντας όλα τα φλέγοντα ζητήματα. «Το νέο λεξιλόγιο της πρωτογενούς παραγωγής στα χρόνια της ΝΔ είναι φεράρι, τζόκερ, φραπές, χασάπης», τονίζει. Εξηγεί γιατί οι υποκλοπές φαίνεται πλέον καθαρά ότι είναι «σκάνδαλο δημοκρατίας» και προειδοποιεί για την οικονομία

Το «κι όμως γυρίζει» του Τσίπρα απέναντι σε μια κοινωνία που δεν αντέχει άλλες ήττες
Η παρουσίαση της «Ιθάκης» του Αλέξη Τσίπρα άνοιξε τον ασκό του Αιόλου σε ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό. Αναμενόμενη η κριτική από τα δεξιά, πολλά τα ερωτήματα που προκύπτουν απ' τα αριστερά και στη μέση μια βαθιά δοκιμαζόμενη κοινωνία.

Ενόχληση Φάμελλου για το πρωτοσέλιδο της Αυγής για τον Τσίπρα και παραίτηση του διευθυντή
Ο Φάμελλος μαζεύει το πρωτοσέλιδο και τη… ρήξη με Τσίπρα, παραίτηση Σουρμελίδη από την διεύθυνση της Αυγής και νεύρα στην Κουμουνδούρου

Τρικυμία στον εξώστη… και ο απών Τσίπρας από διεργασίες κορυφής – οι αιχμές για τους «ιεροεξεταστές» της Ιθάκης
«Το θέμα για τον Τσίπρα, δεν είναι οι όποιες κομματικές ηγεσίες. Δηλώνει ηχηρά απών σε διεργασίες κορυφής και ενεργά παρών στη δύσκολη προσπάθεια για κινητοποίηση των αριστερών και προοδευτικών ανθρώπων» είναι το ηχηρό μήνυμα της Αμαλίας απέναντι στις συνεχιζόμενες αντιδράσεις σε επίπεδο «κουτσομπολιού και μίζερης διεκδίκησης θέσεων» για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στο Παλλάς.

Νέα πυρά Σαμαρά σε κυβέρνηση: Δεν είναι όλα επικοινωνία – Χωρίς αγρότες δεν υπάρχει χώρα
Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στο αγροτικό ζήτημα ασκεί ο Αντώνης Σαμαράς. «Οι αγρότες δεν διαμαρτύρονται μόνο για τις καθυστερήσεις και τα απίστευτα σκάνδαλα. Διαμαρτύρονται κυρίως για το αβέβαιο μέλλον της παραγωγής τους», αναφέρει

ΣΥΡΙΖΑ: Κάθε βδομάδα ο Μητσοτάκης είναι όλο και πιο μακριά από την κοινωνία και τα προβλήματα των πολιτών
«Ο κ. Μητσοτάκης επιμένει και στο σημερινό κυριακάτικο μήνυμά του να απευθύνεται στην κοινωνία μιας άλλης χώρας και μιας διαφορετικής πραγματικότητας» τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ

Κικίλιας: «Να ξυπνήσει η Ευρώπη, να ξανασχεδιαστούν πολιτικές» για τον πρωτογενή τομέα
Εν μέσω αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Βασίλης Κικίλιας ασκεί κριτική στην ΕΕ για «λανθασμένες» πολιτικές - «Να ξανααγκαλιαστεί η ύπαιθρος που εγκαταλείπεται συστηματικά, όχι μόνο στην Ελλάδα» τονίζει

Capital Link Forum – Βρέντζος: Η Alter Ego Media αντιπροσωπεύει το νέο επενδυτικό αφήγημα στο ΧΑ
Στο 27ο Capital Link Invest in Greece Forum στη Νέα Υόρκη οι Βρέντζος (AEM), Καλλιμασιάς (ΔΑΑ), Νίκας (NBG Securities) και Ομράν (DLA Piper) συζήτησαν για τη νέα στρατηγική των εισηγμένων στο ΧΑ

Αγρότες στο in: «Μας δίνουν συνεχώς υποσχέσεις – Αν τους αφήσουμε, θα μας τελειώσουν»
Δεν μπορεί η αστυνομία να σταματήσει αυτό το τεράστιο κύμα διαμαρτυρίας από άκρη σε άκρη σε όλη τη χώρα, τονίζουν στο in οι αγρότες, που ετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους.

Καραμανλής: Τα «μάτια» του Μαξίμου στον πρώην πρωθυπουργό και τους αγρότες
Κώστας Καραμανλής και Ευάγγελος Βενιζέλος θα αναφερθούν στο ζήτημα της ποιότητας της Δημοκρατίας, της απαξίωσης των θεσμών και της κρίσης εμπιστοσύνης των πολιτών και ο «πονοκέφαλος» στην κυβέρνηση... φουντώνει.

Μετανάστευση: Οι υπουργοί της ΕΕ συμφώνησαν για τις απελάσεις – Ανησυχούν οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων
Την ώρα που οι οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα προειδοποιούν ότι η ΕΕ κάνει στροφή σε «αστυνομικό κράτος», οι υπουργοί Εσωτερικών ΕΕ ενέκριναν το αυστηρό πλαίσιο που θα επιτρέπει τις απελάσεις.

Ειρήνη Μουρτζούκου: Θα προκύψει, με αποδείξεις, ποιοι και γιατί ευθύνονται για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
Η Ειρήνη Μουρτζούκου επιμένει ότι άλλοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Παναγιωτάκη και αυτό θα αποδεχτεί μόλις κατατεθούν οι απομαγνητοφωνήσεις.

Ουκρανία: Νέες ρωσικές προωθήσεις – Ρήγμα στη Ζαπορίζια, εξόντωση εφεδρειών του Κιέβου (χάρτης)
Οι ρωσικές δυνάμεις κερδίζουν ολοένα και περισσότερα εδάφη στην Ουκρανία, με τις εφεδρείες του Κιέβου να εξοντώνονται από τους πυραύλους της Μόσχας προτού καν φθάσουν στην πρώτη γραμμή.

Αλκοόλ: Ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι πότες στην ΕΕ; – Ο απροσδόκητος πρωταθλητής νηφαλιότητας
Οι περισσότερες χώρες της ΕΕ κατανάλωσαν λιγότερο αλκοόλ μεταξύ 2013-2023, αλλά η Πορτογαλία, η Ισπανία και η Ρουμανία αντιστάθηκαν στην τάση αυτή, με την κατά κεφαλήν κατανάλωση αλκοόλ να αυξάνεται

Τελικά πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε; Αναζητώντας μία απάντηση που μπορεί να μην υπάρχει
Ενώ οι συζητήσεις για τις ώρες εργασίας πληθαίνουν παγκοσμίως- από το ελληνικό 13ωρο, μέχρι το «όραμα» της 4ήμερης εργασίας - υπάρχει τελικά απάντηση στην ερώτηση: πόσες ώρες πρέπει να δουλεύουμε;

Taste Atlas Awards: Γεύση κορυφής για την Ελλάδα στις 100 καλύτερες κουζίνες του κόσμου – Η φέτα, το ελαιόλαδο και τα δυνατά όπλα
Τα Taste Atlas Awards αναδεικνύουν τη Μεσογειακή κουζίνα σε κυρίαρχη ανά τον κόσμο και η Ελλάδα κατακτάει έναν γευστικό θρίαμβο αφήνοντας πίσω κολοσσούς

Ζάκυνθος: «Ήταν ό,τι πολυτιμότερο είχα στη ζωή μου» – Συγκλονίζουν οι γονείς του μικρού Λίο που κατασπάραξε το pitbull
Όλα συνέβησαν μπροστά στα έκπληκτα μάτια της 11χρονης κόρης της οικογένειας που είδε ξαφνικά το σκυλί να αρπάζει τον μικρό της αδελφό και να τον κατασπαράζει - Δεν υπάρχει καταφύγιο αδέσποτων στη Ζάκυνθο

Warner Bros: Η Paramount κάνει επιθετική προσφορά, αμφισβητώντας τη συμφωνία των 72 δισ. με το Netflix
Η Paramount που διατηρεί στενούς δεσμούς με τον Ντόναλντ Τραμπ απευθύνεται στους μετόχους της Warner Bros, προσφέροντας 2,5 δολάρια περισσότερα ανά μετοχή, από το Netflix, σε μετρητά.

Ποντάροντας πολλά στο 32…
Ο Ολυμπιακός δίνει μεγάλη «μάχη» το βράδυ της Τρίτης στην Αστάνα και ο Σαντιάγκο Έσε θα έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια των πειραιωτών για τη νίκη απέναντι στην Καϊράτ

LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός
LIVE: Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την αναμέτρηση Πανσερραϊκός – Παναιτωλικός για τη 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από Novasports Prime.

Η Λούσι Λιου αστειεύεται ότι ο 10χρονος γιος της, Ρόκγουελ, «δεν ξέρει πόσο κουλ» είναι η μαμά του
Η Λούσι Λιου μίλησε για τη γονεϊκότητα σε μια πρόσφατη συνέντευξη στο περιοδικό People και αστειεύτηκε ότι για τον γιο της, είναι απλά «η μαμά του».

