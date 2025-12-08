Η μητσοτακική πτέρυγα επιτίθεται ευθέως στον Καραμανλή και οδηγεί τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση

Σε εσωκομματική κρίση οδηγούν τη ΝΔ ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η μητσοτακική πτέρυγα, φτάνοντας στο σημείο να εξαπολύσουν ευθεία επίθεση σε βάρος του Κώστα Καραμανλή και της κυβέρνησής του (άρα σε βάρος παλιότερης περιόδου διακυβέρνησης της ίδιας της ΝΔ), πυροβολώντας έτσι και τα πόδια της ίδιας της «γαλάζιας» παράταξης.

Με το Μαξίμου να δείχνει ότι (εκτός από τη σφοδρή κριτική του Αντώνη Σαμαρά) αντιλαμβάνεται ως απειλή και τα -με πολύ ήπιο τρόπο διατυπωμένα- μηνύματα του Κώστα Καραμανλή για το αγροτικό, αλλά και έχοντας σε ύψιστο βαθμό θορυβηθεί, από την επικείμενη ομιλία του τελευταίου μαζί με τον Ευάγγελο Βενιζέλο στη σημερινή εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», η μητσοτακική πτέρυγα επιλέγει με τον πιο επιθετικό τρόπο να στοχοποιήσει ευθέως τον κ. Καραμανλή και τη δική του περίοδο διακυβέρνησης.

Σήμα επιθέσεων

Το σήμα των επιθέσεων στον Κ. Καραμανλή έδωσε ο ίδιος ο Κυρ. Μητσοτάκης, επιλέγοντας να εκτοξεύσει ένα χοντρό «καρφί» σε βάρος της διακυβέρνησης Καραμανλή σε σχέση με το αγροτικό ζήτημα.

Ειδικότερα, μιλώντας σε συνέδριο, ο πρωθυπουργός, με αφορμή τις κινητοποιήσεις των αγροτών και χωρίς να ρωτηθεί για τις δηλώσεις Καραμανλή, θέλησε να πει ότι «δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα, τα οποία δε μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητάει η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο».

Στα άκρα

Το τι ακριβώς εννοούσε ο Κυρ. Μητσοτάκης, είχε αναλάβει να το εξειδικεύσει ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ και μητσοτακικός βουλευτής Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος έφτασε στα άκρα την επίθεση στον Κ. Καραμανλή, λέγοντας: «Είναι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν την άποψή τους, ο ένας εξ αυτών δεν ανήκει σήμερα στη ΝΔ. Ακούμε τις απόψεις τους, να θυμίσω ότι επί εποχής κυβερνήσεως Κ. Καραμανλή βγήκε το περίφημο ‘Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’» (Παραπολιτικά 90.1).

Μάλιστα ο κ. Λαζαρίδης θέλησε να επιτεθεί στον κ. Καραμανλή, αλλά και στον κ. Βενιζέλο για την επικείμενη σημερινή τους συνύπαρξη στην εκδήλωση της εφημερίδας «Δημοκρατία», λέγοντας: «Θα ήθελα να ρωτήσετε τον κ. Καραμανλή και τον κ. Βενιζέλο τι είναι αυτό που τους ενώνει ενώ μέχρι πρότινος τους χώριζαν πολλά. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, άβυσσος η ψυχή του ανθρώπου. Μπορούν να έχουν άποψη αλλά πρέπει πάντα να θυμόμαστε, γιατί τα στερνά τιμούν τα πρώτα, τι έχει συμβεί όταν κάποιος έχει κυβερνήσει».

Μια διπλή επίθεση που αν μη τι άλλο προκάλεσε εντύπωση σε πολλούς, με δεδομένο ότι ο μεν κ. Καραμανλής είναι πρώην πρωθυπουργός της παράταξης της ΝΔ, επί της διακυβέρνησης του οποίου ο κ. Μητσοτάκης εξελέγη για πρώτη φορά βουλευτής, ο δε κ. Βενιζέλος συγκυβέρνησε με τη ΝΔ, και στην κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου ο κ. Μητσοτάκης διορίστηκε και υπουργός.

Επίθεση και σε Σαμαρά

Μάλιστα ο Μ. Λαζαρίδης θέλησε να επιτεθεί και στον κ. Σαμαρά, λέγοντας πως «σε ότι αφορά τον Αντ. Σαμαρά η ιστορία του δεν είναι καλή, το γνωρίζουμε αυτό πάρα πολύ καλά, και παρόλο που τον τίμησε η παράταξη το 2009 και τον έκανε αρχηγό της ΝΔ σήμερα βλέπω άλλα πράγματα», για να πει πάντως, στο σημείο αυτό, για τον κ. Καραμανλή πως «δεν έχω καμία αμφιβολία ότι ο Κ. Καραμανλής δεν εμπλέκεται σε αυτά τα σενάρια αλλαγής ηγεσίας».

Γραμμή Μαξίμου

Και βέβαια μετά τον Μ. Λαζαρίδη, ήρθε ο ίδιος ο κυβερνητικός εκπρόσωπος να συνεχίσει την ίδια ακριβώς επίθεση στον Κ. Καραμανλή και στην περίοδο διακυβέρνησής του.

Ο Παύλος Μαρινάκης, αρχικά είπε μεν ότι δεν έχει κάτι να σχολιάσει «για τις δηλώσεις των δύο πρώην πρωθυπουργών», αλλά αμέσως μετά χρησιμοποίησε ακριβώς την ίδια ρητορική με τον Μ. Λαζαρίδη σε βάρος του Κ. Καραμανλή και της κυβέρνησής του, χωρίς να τον κατονομάσει, λέγοντας ότι «η κυβέρνηση αυτή έχει αποφασίσει μένοντας μακριά από μία πρακτική που ακολουθήθηκε κατά κανόνα μεταπολιτευτικά στη χώρα πάρα πολλές φορές, δηλαδή μια πρακτική του ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’, να δώσει παραπάνω λεφτά χρόνο με το χρόνο, φέτος δίνουμε παραπάνω από ό,τι πέρυσι με μία καθυστέρηση που οφειλόταν σε μία μετάβαση σε μία νέα διαδικασία και αντιλαμβανόμαστε και την αγωνία των αγροτών, αλλά να δώσει περισσότερα σε αυτούς που πραγματικά πρέπει να τα πάρουν».

Για να πει πως «αν λοιπόν περιμένετε απ’ την κυβέρνηση αυτή να αρχίσει να τάζει ή να δίνει λεφτά, υποθηκεύοντας τις επόμενες γενιές, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, και να επιστρέψουμε σε συζητήσεις όπως συνέβαινε στο παρελθόν και να επιστρέψουμε σε συζητήσεις που οδήγησαν τη χώρα σε συνθήκες πτώχευσης και στο γκρεμό, ένα βήμα απ’ το γκρεμό, δεν θα το κάνουμε, έχουμε τεράστια ευθύνη απέναντι στο σύνολο της κοινωνίας».

Καλύπτει την κυβέρνηση

Και στο συγκεκριμένο ερώτημα αν καλύπτει την κυβέρνηση η τοποθέτηση Λαζαρίδη ότι επί κυβέρνησης Καραμανλή «βγήκε το ‘Όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’», ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν άφησε καμία αμφιβολία για την επιλογή του Μαξίμου να επιτεθεί στον πρώην πρωθυπουργό, λέγοντας ότι «δυστυχώς το ‘όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά’ δεν ήταν καινούριο και έχει πάρα πολλές επιμέρους εκδοχές. Είναι μια εκδοχή αυτή (σ.σ. της κυβέρνησης Καραμανλή), είναι μια άλλη εκδοχή το ‘λεφτά υπάρχουν’. Όλο αυτό ξεκίνησε τη 10ετία του ’80, υπηρετήθηκε από ένα συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, ευτυχώς όχι απ’ το δικό μας, κάποιες φορές πέσαμε κι εμείς στο παρελθόν στον πειρασμό, η κυβέρνηση αυτή έχει την εντελώς αντίθετη λογική. Δίνει όσα παραπάνω μπορεί από λεφτά που υπάρχουν».

Για να δηλώσει σε αμέσως επόμενη σχετική διευκρινιστική ερώτηση ότι «ο κ. Λαζαρίδης απλά επισήμανε κάτι το οποίο είναι ιστορικά αληθές».

Μετά από όλα αυτά είναι λοιπόν σαφές ότι η μητσοτακική πλευρά προχωρά στην επιλογή των ευθέων «μαχαιρωμάτων» σε βάρος του Κ. Καραμανλή, οδηγώντας εμφανώς τη ΝΔ σε εσωκομματική κρίση.

Και βέβαια με αυτόν τον τρόπο, κάνει τα εσωκομματικά βλέμματα, που ούτως ή άλλως κοιτούσαν προς την επικείμενη σημερινή εμφάνιση του πρώην πρωθυπουργού, να στρέφουν πλέον εκεί όλη την προσοχή τους.