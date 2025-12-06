Διαδοχικές παρεμβάσεις Καραμανλή για αγροτικό και κρίση θεσμών – Τι θα πει για δύο θέματα που καίνε την κυβέρνηση

Πυκνώνει τις δημόσιες εμφανίσεις του ο Κώστας Καραμανλής, ο οποίος πραγματοποιεί δύο διαδοχικές παρεμβάσεις και θα τοποθετηθεί για δύο ζητήματα που, ειδικά αυτή την περίοδο, προκαλούν αφόρητο πονοκέφαλο στο μέγαρο Μαξίμου.

Αύριο Κυριακή (στις 11 π.μ.), ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Ομίλου εταιριών της ΣΕΚΕ, θα μιλήσει στην εορταστική εκδήλωση απονομής χορηγιών της ΣΕΚΕ και της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» στο Δημοτικό Αμφιθέατρο της Ξάνθης, και στο επίκεντρο της ομιλίας του αναμένεται να βρεθεί το αγροτικό ζήτημα.

Και μία μέρα μετά, μεθαύριο Δευτέρα, όπως είχε έγκαιρα γράψει το in, ο κ. Καραμανλής θα είναι κεντρικός ομιλητής, όπως επίσης και ο Ευάγγελος Βενιζέλος, στην επετειακή εκδήλωση για τα 15 χρόνια από την έκδοση της εφημερίδας «Δημοκρατία» που θα πραγματοποιηθεί στον πολιτιστικό χώρο του πρώην Δημοσίου Καπνεργοστασίου, ενώ η συζήτηση, στο πλαίσιο της οποίας θα τοποθετηθούν οι δύο ομιλητές, θα έχει θέμα την «κρίση της Δημοκρατίας σήμερα».

Τι θα πει ο πρώην πρωθυπουργός

Στην εκδήλωση, λοιπόν, στην Ξάνθη, όπως πληροφορείται το in, ο Κώστας Καραμανλής θα πραγματοποιήσει ομιλία, στην οποία θα εστιάσει στον πρωτογενή τομέα.

Οι πληροφορίες λένε ότι δεν αναμένεται μεν να αναφερθεί συγκεκριμένα στις τωρινές κινητοποιήσεις των αγροτών που κλιμακώνονται αυτές τις μέρες, όμως θα μιλήσει για τα προβλήματά τους, δηλαδή για τα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Η παρέμβαση αυτή του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να κινηθεί στη λογική ότι τα προβλήματα των αγροτών, που ειδικά αυτήν την περίοδο είναι οξυμένα, πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Και στη λογική ότι πρέπει να ακούμε τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου και να ακούμε τις αγωνίες του.

Στο ίδιο πλαίσιο, το πνεύμα της ομιλίας του πρώην πρωθυπουργού αναμένεται να είναι στην κατεύθυνση ότι η χώρα μας χρειάζεται ισχυρό πρωτογενή τομέα και ότι χωρίς ισχυρή Περιφέρεια και χωρίς ισχυρό πρωτογενή τομέα η Ελλάδα δεν υπάρχει.

Κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς

Όσον αφορά την ομιλία της Δευτέρας στην Αθήνα, στο Καπνεργοστάσιο, ο κ. Καραμανλής θα αναφερθεί στην κρίση των θεσμών της Δημοκρατίας σε όλη τη Δύση, στην Ευρώπη και βέβαια και στη χώρα μας.

Αναμένεται να κινηθεί στο πνεύμα της ομιλίας που είχε πραγματοποιήσει στην εκδήλωση προς τιμήν της Άννας Ψαρούδα – Μπενάκη στην Παλιά Βουλή και να μιλήσει για το ζήτημα της απαξίωσης των θεσμών, για την κρίση εμπιστοσύνης των πολιτών απέναντί τους και για την απομυθοποίηση στα μάτια τους του πολιτικού συστήματος.

Ποιότητα Δημοκρατίας

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του in, η ομιλία αυτή του πρώην πρωθυπουργού, αναμένεται να εστιάσει στο ζήτημα της εξαφάνισης της μεσαίας τάξης σε όλη την Ευρώπη, καθώς επίσης της φυγής ενός μεγάλου κομματιού του πληθυσμού από τα παραδοσιακά κόμματα και της ενίσχυσης ακραίων φωνών σε βάρος της ποιότητας της Δημοκρατίας.

Και η παρέμβαση του Κ. Καραμανλή αναμένεται να κινηθεί στη λογική ότι δε φτάνει να πανηγυρίζει κανείς για τη Δημοκρατία και για το γεγονός ότι δεν κινδυνεύει από τη βίαιη κατάλυσή της, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε την ίδια την ποιότητα της Δημοκρατίας μας.

Μέτωπα

Και αν αναλογιστεί κανείς ότι το ζήτημα της κρίσης των θεσμών και της διαφθοράς είναι πλέον το δεύτερο στην ιεράρχηση των προβλημάτων των πολιτών, αμέσως μετά την ακρίβεια και τα ζητήματα της Οικονομίας, αλλά και αν σκεφτεί κανείς ότι το μέτωπο της κυβέρνησης με τους αγρότες έχει εξελιχθεί στη νούμερο ένα κρίση για το μέγαρο Μαξίμου αυτή τη στιγμή, τότε καταλαβαίνει με πόσο μεγάλο ενδιαφέρον αναμένονται οι δύο διαδοχικές παρεμβάσεις του πρώην πρωθυπουργού.