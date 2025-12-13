«Δεν χρειαζόμαστε τσάι και συμπάθεια, χρειαζόμαστε λύσεις» λένε οι αγρότες που αποφάσισαν να απορρίψουν την πρόσκληση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για συνάντηση τη Δευτέρα την οποία θεωρούν προσχηματική.

Από την κατάμεστη αίθουσα που διεξάγεται το πανελλαδικό συντονιστικό των μπλόκων, οι αγρότες στέλνουν μήνυμα ότι δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν ενώ προσανατολίζονται στην αποστολή μιας λίστας με τα αιτήματά τους στο Μέγαρο Μαξίμου προσδοκώντας να γίνει συζήτηση με συγκεκριμένη ατζέντα και έχοντας τη δέσμευση της κυβέρνησης ότι προτίθεται να δώσει λύση.

Οι αγρότες αποφάσισαν ότι, μέχρι να τοποθετηθεί η κυβέρνηση επί των αιτημάτων τους, δεν πρόκειται να αποχωρήσουν από τα μπλόκα. Μάλιστα, αναμένεται να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

«Δεν θα πάμε σε συνάντηση με τον πρωθυπουργό αν δεν δούμε πρώτα αποφάσεις εκ μέρους της κυβέρνησης. Ας ξεκινήσει αναιρώντας πρώτα όλα τα πολλά αγροτοδικεία και τα δικαστήρια ενάντια στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους.Ας ξεκινήσει από εκεί», είπε στο in ο Θωμάς Μόσχος, τεχνικός σύμβουλος ΣΕΚ Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας και πρόεδρος κτηνοτρόφων Καστοριάς.

Προσχηματικός διάλογος

«Τη Δευτέρα δεν πάμε σε έναν προσχηματικό διάλογο, ο οποίος δεν έχει να μας δώσει τίποτα πέρα από συμπάθειες και ευχολόγια», δήλωσε ο Ρίζος Μαρούδας, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας.

Ο ίδιος τόνισε πως τα μπλόκα παραμένουν και ο αγώνας κλιμακώνεται: «Θα κάνουμε βήματα μέχρι να καταλάβουν ότι δεν φεύγουμε χωρίς λύσεις. Έχουμε πολλά χαρτιά στα χέρια μας, μπορούμε να προχωρήσουμε και σε κινητοποιήσεις μέσα στις πόλεις. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να διασφαλίσουμε την επιβίωσή μας».

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να μείνουν ακόμη και τις γιορτές στα μπλόκα, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματά τους, στέλνοντας σαφές μήνυμα συνέχισης και κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων.

Όπως είχε γράψει το in το κλίμα στους αγρότες ήταν αρνητικό αναφορικά με την πρόσκληση Μητσοτάκη που πολλοί τη θεωρούσαν προσχηματική προκειμένου να διασπαστεί το μέτωπο των αγροτών ενόψει του πανελλαδικού συντονιστικού στη Νίκαια.

Οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, ξεκαθάρισαν περαιτέρω το τοπίο σχετικά με την πρόταση του πρωθυπουργού καθώς έκανε σαφές ότι η συνάντηση θα γίνει για να ακούσει ο κ. Μητσοτάκης τα προβλήματα του αγροτικού κόσμου αλλά και για να τους επισημάνει ότι πρέπει να σταματήσουν τις κινητοποιήσεις εάν θέλουν να βρεθεί κάποια λύση.

Συμπαράσταση

Η απόφαση στη Νίκαια δείχνει ότι οι αγρότες είναι αποφασισμένοι να συνεχίσουν ενώ έχουν κερδίσει τη συμπαράσταση φορέων και σωματείων. Στις 16 Δεκεμβρίου άλλωστε είναι προγραμματισμένη πανελλαδική απεργία της ΑΔΕΔΥ για τη ψήφιση του προϋπολογισμού ενώ μια σειρά από Εργατικά Κέντρα, ιδίως στην επαρχία, έχουν επίσης αποφασίσει απεργία και για αλληλεγγύη στον αγροτικό κόσμο.

Τα βασικά αιτήματα των αγροτών αφορούν στο υψηλό κόστος παραγωγής, με αιχμή το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα, καθώς και την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος.

Στο κατάμεστο Πολιτιστικό Κέντρο Νίκαιας συμμετείχαν εκπρόσωποι αγροτών και κτηνοτρόφων από περισσότερα από 40 μπλόκα, μεταξύ άλλων από τον Προμαχώνα, τα Μάλγαρα, το Δερβένι, τη Θεσπρωτία, το Κάστρο και τη Χαλκίδα.

Στη σύσκεψη συμμετέχουν επίσης αλιείς και μελισσοκόμοι, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα δικά τους προβλήματα. Όλοι δηλώνουν αγανακτισμένοι, τονίζοντας ότι ο πρωτογενής τομέας δεν είναι πλέον βιώσιμος χωρίς άμεσες λύσεις.