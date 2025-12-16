newspaper
Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων
16 Δεκεμβρίου 2025

Ημέρα κρίσιμων αποφάσεων για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων

Με καχυποψία υποδέχθηκαν χθες εκπρόσωποι από τα μπλόκα των αγροτών όλης της χώρας τις ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης καθώς τονίστηκε ότι οι δηλώσεις του όσο αφορά στην ικανοποίηση των αιτημάτων δεν ήταν ξεκάθαρες. Σήμερα αναμένεται να καθοριστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών

Σύνταξη
Spotlight

Εντός της ημέρας αναμένεται να αποφασιστούν οι επόμενες κινήσεις των αγροτών μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρα τις οποίες όμως αντιμετώπισαν οι αγρότες με καχυποψία.

Οι ανακοινώσεις Τσιάρα επί της ουσίας ήταν γενικόλογες και χωρίς δεσμεύσεις προς τα δίκαια αιτήματα των αγροτών εκπέμποντας έτσι ένα «θολό» μήνυμα προς τους αγρότες οι οποίοι θα επανεξετάσουν τη στάση τους και θα αποφασίσουν για τις επόμενες κινήσεις τους.

Το πρώτο μήνυμα πάντως μετά και τις χθεσινές κυβερνητικές ανακοινώσεις δεν έφερε αισιοδοξία στον αγροτικό κόσμο.

Εκπρόσωποι των αγροτών, μετά τη σύσκεψη της Νίκαιας, τόνισαν πως οι δηλώσεις του υπουργού δεν είναι ξεκάθαρες αλλά δεν έκλεισαν την πόρτα του διαλόγου.

«Δεν μιλάμε πλέον ως μπλόκο Νίκαιας, η απόφασή μας θα είναι ενιαία για όλη την Ελλάδα» δήλωσε ο εκπρόσωπος των αγροτών παραπέμποντας στις όποιες αποφάσεις στην πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων που πιθανότατα σήμερα Τρίτη.

«Θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις» τόνισε ο αγρότης από τη Θεσσαλία Θέμης Λέκκας ενώ μίλησε για «επικοινωνιακό παιχνίδι» της κυβέρνησης.

Άλλωστε αρκετοί αγρότες εκτιμούν ότι η νέα πρωτοβουλία της κυβέρνησης με τα γενικόλογα μέτρα, στοχεύει κυρίως στο να σπάσει το μέτωπο των αγροτών ώστε να σταματήσουν τα μπλόκα.

Για την ώρα πάντως, τέτοια απόφαση από τους αγρότες δεν υπάρχει. Χθες διαμήνυσαν ότι παραμένουν στα μπλόκα και θα υπάρξουν νέες αποφάσεις για το μέλλον των κινητοποιήσεων οι οποίες θα ανακοινωθούν σήμερα ή το αργότερο μέχρι την Πέμπτη.

Οι ίδιοι άλλωστε που βρίσκονται για τρεις εβδομάδες στο δρόμο διατρανώνοντας τα δίκαια αιτήματά τους, μέχρι στιγμής έχουν εισπράξει έναν συνεχή εμπαιγμό από πλευράς κυβέρνησης, η οποία μέσω στελεχών της προσπάθησε όλο το προηγούμενο διάστημα να στρέψει την κοινωνία εναντίον τους.

Μία προσπάθεια που έπεσε στο κενό καθώς χθες, δύο δημοσκοπήσεις που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, έδειξαν ότι οι πολίτες στέκονται στο πλευρό των αγροτών.

Οι δηλώσεις Τσιάρα

Χθες, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης χωρίς να προχωρήσει σε καμία απολύτως δέσμευση κάλεσε για μία ακόμη φορά τους αγρότες σε διάλογο.

Μεταξύ άλλων, ανέφερε πιθανές παρεμβάσεις στην ενέργεια, για τη «διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα».

Χωρίς εξειδίκευση τόνισε πως υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν παρεμβάσεις που αφορούν:

– στο κόστος παραγωγής, μέσα από ρυθμίσεις που μειώνουν άμεσα τις επιβαρύνσεις και ενισχύουν τη ρευστότητα των παραγωγών,

– στην ενέργεια, με τη διασφάλιση σταθερής και πιο χαμηλής τιμής για το αγροτικό ρεύμα,

– στα καύσιμα, και ειδικότερα στο ζήτημα του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία

–στον ΕΛΓΑ, με άμεσες αλλαγές στον κανονισμό, ώστε οι αποζημιώσεις να καλύπτουν το 100% της ασφαλιζόμενης ζημίας

-στην ενίσχυση των κλάδων που πιέζονται περισσότερο, όπως η κτηνοτροφία και συγκεκριμένες καλλιέργειες. Η νέα ενίσχυση θα προκύψει από την  αξιοποίηση αδιάθετων ποσών της βασικής ενίσχυσης της ΚΑΠ. Τα ποσά αυτά είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης του ΟΠΕΚΕΠΕ και των στοχευμένων διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΑΔΕ.

Οι αγρότες από την πλευρά τους, έχουν στείλει τα αιτήματά τους τα οποία είναι συγκεκριμένα και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση, ούτε συγκεκριμένες δεσμεύσεις.

Τα αιτήματα των αγροτών

  1. Να σταματήσει η κρατική καταστολή, ο αυταρχισμός και τα αγροτοδικεία – παραγραφή όλων των δικογραφιών για τις κινητοποιήσεις στους αγωνιστές αγρότες με απόφαση της Βουλής.
  2. Απαιτούμε εδώ και τώρα την καταβολή όλων των χρωστούμενων από την Κυβέρνηση.
  3. Κατώτερες εγγυημένες τιμές που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για να καλύψουμε τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας.
  4. Μείωση του κόστους παραγωγής. Αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία και επαναπροσδιορισμός των λίτρων ανά καλλιέργεια, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh και κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση στα μέσα και εφόδια και κατάργηση του ΦΠΑ.
  5. Αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα που έχουν καταρρεύσει οι τιμές τους κάτω από το κόστος παραγωγής.
  6. Να γίνουν τα αναγκαία έργα υποδομής που το αγροτικό κίνημα διεκδικεί σε κάθε περιοχή. (π.χ άρδευση και αντιπλημμυρική/αντιπυρική θωράκιση, αγροτική οδοποιία κλπ).
  7. Να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους σε όλα τα στάδια της παραγωγής με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.

Ζητούν ακόμη:

  1. Σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή στη γεωργία και με το ζωικό κεφάλαιο στην κτηνοτροφία. Όσοι παράγουν και είναι πραγματικοί αγρότες και κτηνοτρόφοι, αυτοί να παίρνουν τις επιδοτήσεις και να είναι ακατάσχετες.
  2. Κατάργηση ΑΤΑΚ-ΚΑΕΚ σε χωράφια κάτω των 20 στρεμμάτων λόγω πολυτεμαχισμού και πολυιδιοκτησίας. Νομοθετική θέσπιση της ανταλλαγής αγροτεμαχίων λόγω έλλειψης αναδασμών και πολυτεμαχισμού. Άμεσοι έλεγχοι και πληρωμή όλων των δεσμευμένων ΑΦΜ. Πληρωμή του Μέτρου 23. Να δουλέψει σωστά το Monitoring.
  3. Να σταματήσουν οι αθρόες εισαγωγές και οι «Ελληνοποιήσεις» ομοειδών προϊόντων χωρίς δασμούς πχ Mercosur και άλλες συμφωνίες της Ε.Ε.
  4. Να υπάρξει πάγωμα των οφειλών σε ασφαλιστικούς οργανισμούς, ΚΕΑΟ, ΔΟΥ, τράπεζες, ΔΕΗ και ρύθμιση των χρεών με άτοκες δόσεις χωρίς προκαταβολή.
  5. Να μην υπάρξει μείωση των πόρων της ΚΑΠ για την πολεμική προετοιμασία όπως ήδη ετοιμάζουν να προχωρήσουν σε περικοπή.
  6. Να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής που στέλνει ο παραγωγός από το χωράφι.
  7. Άμεσα διπλασιασμός των αγροτικών συντάξεων 
Επίσης, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε δύο ζητήματα που αφορούν στην ευλογιά και αλλά και στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις παράνομες επιδοτήσεις.
Για την ευλογιά στην κτηνοτροφία ζητείται εμβολιασμός των ζώων, πλήρη αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών καθώς και να υπάρχει αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.
Όσο για το σκάνδαλο με τις παράνομες επιδοτήσεις, ζητείται να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους.

