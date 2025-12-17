Ώρα αποφάσεων για τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους που δίνουν ραντεβού στις Σέρρες στην κρίσιμη συνεδρίαση (14.00) της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Καλούνται να πάρουν αποφάσεις για τα επόμενα βήματα στις κινητοποιήσεις, την ώρα που το αγροτικό ζήτημα και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ κυριάρχησαν στην κόντρα των πολιτικών αρχηγών στη Βουλή, στο πλαίσιο της συζήτησης επί του προϋπολογισμού.

Η πρόσκληση για διάλογο και η αντίδραση των αγροτών

Οι παραγωγοί, που εδώ και εβδομάδες βρίσκονται σε οργανωμένα μπλόκα, σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου, εμφανίζονται αποφασισμένοι να αξιολογήσουν αν οι κυβερνητικές προτάσεις που έχουν διατυπωθεί καλύπτουν τις διεκδικήσεις τους.

<br />

Διάχυτη καχυποψία

«Υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που οι εξαγγελίες (σ.σ. της κυβέρνησης) δεν κάλυψαν. Ζητήματα που έχουν να κάνουν και με την αναπλήρωση του χαμηλού εισοδήματος, βεβαίως με την κτηνοτροφία, την ευλογιά και για την ανασύσταση των κοπαδιών», δήλωσε ο πρόεδρος Αγροτικής Ομοσπονδίας Αγροτών Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

Από τη συνεδρίαση των Σερρών αναμένεται να προκύψουν καθοριστικές αποφάσεις, για το εάν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα θα παραμείνουν, θα ενισχυθούν ή θα πάρουν κάποια άλλη μορφή.

Η παρέμβαση Χατζηδάκη άναψε «φωτιές» αντί να σβήσει

Προσπάθεια να περιορίσει τις μαζικές αντιδράσεις αγροτών – κτηνοτρόφων έκανε η κυβέρνηση. Από το βήμα της Βουλής, ο Κωστής Χατζηδάκης, στη συζήτηση του προϋπολογισμού, θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα.

«Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και της νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης να δοθούν αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και προσέθεσε ότι θα υπάρξουν και άλλα μέτρα για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου.

Ο πρωθυπουργός στάθηκε στη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, η οποία όπως είπε είναι αδιαπραγμάτευτη.

Η παρέμβαση Χατζηδάκη δεν μοιάζει πάντως να λειτούργησε «πυροσβεστικά».

Σε πρώτη φάση προκλήθηκε η αντίδραση των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας και δια του εκπροσώπου τους, Σωκράτη Αλειφτήρα, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δήλωσαν ότι η απόκλιση είναι μεγάλη. Επίσης, χαρακτήρισαν αυτές τις ανακοινώσεις και αυτά τα ποσά ως εντελώς εκτός πραγματικότητας των προβλημάτων που βιώνει ο αγροτικός κόσμος. Αναφορικά με το μέγεθος της απόκλισης, ο κ. Αλειφτήρα σημείωσε ότι για το βαμβάκι και το σιτάρι ζητούμε 450 με 500 εκατομμύρια ευρώ αναπλήρωση εισοδήματος.

Τα 80 εκατομμύρια ανέφεραν αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας ότι δεν φτάνουν ούτε να πάρουν ζαχαρωτά στα παιδιά τους.

<br />

Αναζητώντας διέξοδο ενώ «φουντώνει» το κίνημα

Το Μαξίμου, δοκιμάζοντας κατασταλτικά μέτρα και απειλές, ενεργοποιώντας τον κοινωνικό αυτοματισμό και βάζοντας τον αρμόδιο υπουργό (Κώστα Τσιάρα) να ανακοινώσει παρεμβάσεις, χωρίς όμως συγκεκριμένες δεσμεύσεις, επιχειρεί να αλλάξει το βαρύ κλίμα και να διώξει τα «μαύρα σύννεφα» από την Ηρώδου Αττικού πάντα με γνώμονα «τις αντοχές της οικονομίας, αλλά και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο».

Σε μία ακόμη κίνηση άμβλυνσης των διαφορών με τους αγρότες, η κυβέρνηση άνοιξε την «κάνουλα» των πληρωμών, καθώς εξοφλήθηκε η βασική ενίσχυση με την καταβολή 208,6 εκατομμυρίων ευρώ σε 482.853 δικαιούχους. Καταβλήθηκαν επιπλέον 279 εκατομμύρια ευρώ, ως στήριξη σε νέους αγρότες και μέρος αποζημιώσεων του ΕΛΓΑ για φυσικές καταστροφές του 2025.

<br />

Επίσης, η κυβέρνηση εξετάζει, χωρίς να έχει καταλήξει σε οριστικές αποφάσεις:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ.

Πρωτοβουλίες για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Όμως, ο αγροτικός κόσμος παραμένει σε θέση μάχης για τρίτη εβδομάδα. Μπλόκα στις εθνικές οδούς και μερικοί αποκλεισμοί δρόμων και τελωνείων υπάρχουν σε 120 σημεία σε όλη τη χώρα, από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη.