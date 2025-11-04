Ευρωβουλευτές επιχειρούν να μπλοκάρουν την υπογραφή της συμφωνίας ΕΕ-Mercosur

Νέα πρωτοβουλία ευρωβουλευτών κατά της συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ) με τις χώρες της Mercosur, βρίσκεται σε εξέλιξη στο παρα πέντε της υπογραφής του τελικού κειμένου, που αναμένεται το Δεκέμβριο.

Ενας απο τους βασικούς λόγους, που η εμπορική συμφωνία των 27 της ΕΕ με τους 4 της Mercosur, κινητοποιεί τους ευρωβουλευτές είναι οι φόβοι που διατυπώνονται για έγκριση της συμφωνίας χωρίς την ενωσιακή πρακτική της αποδοχής των συμφωνιών απο τα εθνικά κοινοβούλια των κρατών-μελών της ΕΕ.

Μάλιστα, η αμφισβήτιση της αμφιλεγόμενης συμφωνίας συναντά και στοιχίζει τις δυνάμεις αρκετών πολιτικών κομμάτων. Ειναι χαρακτηριστικό ότι ενώ η πρωτοβουλία ξεκίνησε απο ευρωβουλευτές της Αριστεράς, υποστηρίζεται απο τους Πράσινους , τους Σοσιαλιστές και τους κεντρώους αλλά και βουλευτές του «μακρονικού» Renew Europe, αντανακλώντας και την απήχηση σε μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που προέρχονται απο συγκεκριμένες χώρες όπως η Ιρλανδία και το Βέλγιο.

Η πρόταση των ευρωβουλευτών έχει στον πυρήνα της τους κινδύνους που συχνά και ορισμένες φορές με δυναμικό τρόπο παρουσίασαν οι αγρότες της Γαλλίας που στα τέλη του περασμένου έτους είχαν διακόψει την κυκλοφορία σε μεγάλους συγκοινωνιακούς κόμβους σε όλη τη χώρα. Ουσιαστικά, οι αντιδράσεις αφορούν τη δυνατότητα πρόσβασης των παραγωγών στην αγορά.

Στην περίπτωση που το το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφασίσει να εξετάσει την υπόθεση, θα μπλοκαριστεί η διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας.

Οι ευρωβουλευτές που αντιδρούν στη συμφωνία ΕΕ – Mercosur , πιστεύουν ότι το κείμενο μάλλον θα ευνοήσει τα προιόντα των τεσσάρων και πιθανόν πέντε – με την προοπτική πλήρους ένταξης της Βολιβίας- κρατών της Νότιας Αμερικής. Παράλληλα, θα εμποδίσει -πιστεύουν- τη δυνατότητα επιβολής νέων ευρωπαικών οδηγιών για τα υγειονομικά όρια που ενώ επιβάλλονται για τους αγρότες της ΕΕ είναι αμφίβολο αν τηρούνται απο τους συναδέλφους τους σε Βραζιλία, Αργεντινή, Ουρουγουάη και Παραγουάη.

Στο Ευρωπαικό Δικαστήριο η συμφωνία ΕΕ-Mercosur

Η κίνηση των ευρωβουλευτών, που ουσιαστικά επιχειρεί να αμφισβητήσει τη συμφωνία εμπορίου της ΕΕ με την ομάδα των κρατών της Mercosur στο ανώτατο δικαστήριο της Ένωσης, λίγες εβδομάδες πριν από την αναμενόμενη υπογραφή της συμφωνίας στη Βραζιλία, ξεκίνησε απο την Αριστερα πριν αποφασισουν να την υποστηρίξουν ευρωβουλευτες και άλλων πολιτικών σχηματισμών.

Η διακομματική ομάδα που δημιουργήθηκε θα υποβάλει την επόμενη εβδομάδα πρόταση ψηφίσματος, η οποία και θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου στις 24 Νοεμβρίου.

Το κείμενο καλεί το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο να εκδώσει νομική γνωμοδότηση σχετικά με το εάν το περιεχόμενο της συμφωνίας εναρμονίζεται με τις Συνθήκες της Ευρωπαικής Ενωσης και στην περίπτωση που αποφασίσει να εξετάσει την υπόθεση, θα μπλοκαριστεί η διαδικασία υπογραφής της συμφωνίας.

Οι ευρωβουλευτές των Πρασίνων Μαζντουλιν Σμπαί (Γαλλία) και Σασκιά Μπρικμόντ (Βέλγιο) δήλωσαν ότι η ομάδα που δημιουργήθηκε απο διαφορετικές ιδεολογίες και εθνικότητες μπορούν να συνεργαστούν όταν διακυβεύεται η ασφάλεια των τροφίμων στην Ευρώπη.

Πηγή: ot.gr