Την ώρα που οι ηγέτες της ΕΕ ετοιμάζονται να καθίσουν στο τραπέζι της Συνόδου Κορυφής, αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη κατεβαίνουν στις Βρυξέλλες, δίνοντας και αυτοί τη μάχη της επιβίωσης, διαμαρτυρόμενοι για τη συμφωνία με τη Mercosur και την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Τη μεγάλη μάχη για επιβίωση δίνουν συντονισμένα οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην Ελλάδα αλλά δεν είναι μόνοι

Τα ευρωπαϊκά αγροτικά συνδικάτα προγραμματίζουν μεγάλη διαδήλωση στις Βρυξέλλες αργότερα σήμερα.

Εκατοντάδες τρακτέρ έξω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – Οι αγρότες αιφνιδίασαν τις Αρχές

Εκατοντάδες τρακτέρ έκαναν την εμφάνισή τους στους δρόμους των Βρυξελλών, λίγο μετά τα μεσάνυχτα.

<br />

Τα τρακτέρ έφτασαν μόλις λίγα μέτρα από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο αιφνιδιάζοντας τις Αρχές καθώς η κινητοποίηση των αγροτών είχε προγραμματιστεί για αργότερα σήμερα το πρωί.

Tractors are already on the streets of Brussels. pic.twitter.com/UeazeR1rMY — Irish Farmers’ Association (@IFAmedia) December 17, 2025

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις αναπτύχθηκαν στην περιοχή, με τη συνδρομή ελικοπτέρων και υδροφόρων οχημάτων, προκειμένου να «διασφαλιστεί ο έλεγχος» πέριξ των ευρωπαϊκών κτηρίων.

<br />

Αγρότες: Πανευρωπαϊκός ξεσηκωμός

Περισσότεροι από 10.000 αγρότες από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένεται να κατακλύσουν την πρωτεύουσα του Βελγίου αργότερα σήμερα, διαδηλώνοντας κατά της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και της συμφωνίας εμπορίου Mercosur.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του ευρωπαϊκού αγροτικού οργανισμού Copa-Cogeca, Μαέλ Μαμπέκ, «είναι η πρώτη φορά που αγρότες από όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν σε διαμαρτυρία στις Βρυξέλλες».

Πρόκειται για ιστορική στιγμή, καθώς ολόκληρος ο κλάδος βρίσκεται αντιμέτωπος με αποφάσεις που απειλούν τη βιωσιμότητά του.

Οι διαδηλωτές επικρίνουν τις προτάσεις για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, υποστηρίζοντας ότι στερούνται κοινών κανόνων και επαρκούς χρηματοδότησης.

Παράλληλα, αντιτίθενται στην εμπορική συμφωνία την οποία θεωρούν επιζήμια για τους Ευρωπαίους παραγωγούς, την επισιτιστική ασφάλεια και την ευρωπαϊκή κυριαρχία.

Η συγκέντρωση θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Πέμπτης στην περιοχή του Βόρειου Σταθμού για να καταλήξει στην πλατεία Λουξεμβούργου, μπροστά από τα κτίρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι διοργανωτές διευκρινίζουν ότι δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν αποκλεισμοί δρόμων, επιδιώκοντας «να ακουστεί η φωνή των αγροτών χωρίς να παραλύσει η πόλη».

Αναβρασμός

Εκτός από την Ελλάδα αναβρασμός υπάρχει σε Γαλλία και Βρετανία.

Στη Γαλλία αγρότες και κτηνοτρόφοι ειδικά στα νοτιοδυτικά έχουν προχωρήσει σε μπλόκα, ακόμα και σε κεντρικές αρτηρίες που ενώνουν σημαντικές πόλεις της περιφέρειας. Αντιδρώντας καταρχάς στις αθρόες σφαγές κοπαδιών που η γαλλική κυβέρνηση προκρίνει ως «αντίδοτο» σε ασθένειες που εξαπλώνονται, απειλώντας όλο και μεγαλύτερο τμήμα του ζωικού κεφαλαίου.

Αγροτικές ενώσεις όπως η Confederation Paysanne καταγγέλλουν ότι τέτοια μέτρα διαμορφώνουν μια κατάσταση που για πολλούς κτηνοτρόφους είναι «πιο τρομακτική από την ίδια την ασθένεια», αφού οι αποζημιώσεις είναι άγνωστο πότε θα δοθούν και τι ποσοστό της ζημιάς θα καλύπτουν.

Η υπουργός Γεωργίας, Αννί Ζενεβάρ, ανακοίνωσε ότι 750.000 βοοειδή θα εμβολιαστούν τις επόμενες εβδομάδες στη νότιο-δυτική Γαλλία. Αλλά ορισμένα αγροτικά συνδικάτα δεν πείθονται.

Στη Βρετανία αγρότες από κάθε γωνιά της χώρας, βρέθηκαν στο Λονδίνο, πραγματοποιώντας συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το Κοινοβούλιο, ενάντια στις προωθούμενες αλλαγές στη φορολογία κληρονομιάς που αφορούν τη γεωργική γη και τις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις.