Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
Σημαντική είδηση:
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας
17 Δεκεμβρίου 2025 | 20:11

«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας

Η τάση των μπλόκων είναι κλιμάκωση χωρίς συνάντηση με τον πρωθυπουργό- Οι αρρυθμίες στις πληρωμές έχουν εξοργίσει αγρότες και κτηνοτρόφους- Τι λέει στο in o υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΡεπορτάζΔήμητρα Τριανταφύλλου
Spotlight

Το σημερινό περιστατικό με το «τεχνικό λάθος» στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι είδαν να αφαιρούνται χρήματα από τους λογαριασμούς τους αντί να πιστώνονται το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, δείχνει να επιστρέφει το χρονολόγιο των κινητοποιήσεων πίσω στην πρώτη μέρα των μπλόκων, κόβοντας τις όποιες γέφυρες διαλόγου είχαν στηθεί τις τελευταίες μέρες με την κυβέρνηση.

Κλιμακώνουν οι αγρότες μία ημέρα πριν την κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες

Υπενθυμίζεται πως ενώ χθες (16/12)  έπρεπε να εξοφληθεί η βασική ενίσχυση (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) και η αναδιανεμητική (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους), χιλιάδες δικαιούχοι είδαν μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους. Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ προχωρούσε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών πριν ακόμη καταβληθούν οι ενισχύσεις. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ανακοίνωσή του το πρωί της Τετάρτης (17/12), παραδέχτηκε το λάθος και έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα το οποίο επιλύεται εντός της ημέρας.

Το παραπάνω γεγονός πυροδότησε τον έντονο θυμό των αγροτοκτηνοτρόφων.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα

Το κλείσιμο επ’ αόριστον του σταθμού του Προμαχώνα, ήταν η πρώτη αντανακλαστική κίνηση που δείχνει τις διαθέσεις τους για κλιμάκωση του αγώνα. Την ίδια στιγμή, η απόφαση των μπλόκων Νίκαιας και Καρδίτσας να μην προσέλθουν σε συζήτηση με τον πρωθυπουργό και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους καθ’ολη τη διάρκεια των γιορτών θεωρείται ειλημμένη σύμφωνα με τον Αργύρη Μπαϊραχτάρη, πρόεδρο αγροκτηνοτρόφων Τυρνάβου, ο οποίος μίλησε στο in.

«Μετά τις ανακοινώσεις του κ. Τσιάρα κάποιοι απο εμάς συζητούσαν το ενδεχόμενο να πάμε σε διάλογο με την κυβέρνηση. Μετά τα χθεσινά, η κατάσταση δυναμιτίστηκε αντί να αποκλιμακωθεί» λέει στο in και o Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Αφαίρεσαν μέχρι και χρήματα από επίδομα παιδιού. Αν είναι λάθος του τεχνικού συμβούλου, όπως είπε ο κ. Κέλλας, υπάρχει πολιτική ευθύνη και κάποιος πρέπει να αναλάβει το κόστος του λάθους» τονίζει με τη σειρά του ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Μας παίρνουν χρήματα και μας τα επιστρέφουν εκ νέου»

Οι αγροκτηνοτρόφοι υπογραμμίζουν πως ακόμα δεν έχει μπει η βάση για κανένα από τα αιτήματα τους, ακόμα και αν όπως λένε κατά τη χθεσινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή επιχειρήθηκε να δοθεί η εικόνα από την κυβέρνηση πως ο πρωθυπουργός ικανοποιεί κάποια από αυτά.

Οπως εξηγεί ο κ. Αλειφτήρας: «Το αγροτικό πετρέλαιο δεν είναι τελικά αφορόλογητο όπως ζητάμε. Υφίσταται ακόμα το περιβαλλοντικό τέλος και μια σειρά ακόμα απο επιβαρύνσεις που στο τέλος έχουν μεγάλη απόσταση με το πραγματικά αφορολόγητο πετρέλαιο».

Οσον αφορά τα 160 εκ. ευρώ επιπλέον ενίσχυσης τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, οι αγροτοκτηνοτρόφοι τα χαρακτηρίζουν «ψίχουλα».

«Εχουμε 4.500.000 στρέμματα σιτάρι και άλλα 2.000.000 στρέμματα βαμβάκι» εξηγεί ο κ. Αλειφτήρας και συνεχίζει: «Αυτό σημαίνει πως τελικά κάθε στρέμμα επιδοτείται με 12 ευρώ το στρέμμα. Για 12 ευρώ το στρέμμα κατεβήκαμε στους δρόμους; Εμείς ζητάμε 400 εκ. ευρώ και η κυβέρνηση δίνει 160 εκατομμύρια ευρώ».

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα, τα 160 εκ. ευρώ προέρχονται από αδιάθετες ενισχύσεις, οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί ακόμα λόγω ελέγχων των στοιχείων που έχουν δηλώσει 219.000 αγροτοκτονητρόφοι. «Και αν δικαιωθούν κάποιοι ή πολλοί από που τους δικαιούχους, τί θα γίνει τελικά με αυτά τα χρήματα;» αναρωτιέται ο κ. Αλειφτήρας.

Κατά τον ίδιο, το στρες που έχουν προκαλέσει οι κινητοποιήσεις στην κυβέρνηση, την έχουν ωθήσει στην ανακοίνωση ενισχύσεων οι οποίες επί της ουσίας αφορούν λίγα και «ανακυκλωμένα» από προηγούμενες επιδοτήσεις χρήματα, με στόχο να μην οδηγηθούμε σε γιορτές με μπλόκα.

«Οι κτηνοτρόφοι δεν άκουσαν καμία εξαγγελία από την κυβέρνηση» αναφέρει από την πλευρά του ο κ. Μπαϊραχτάρης. «Δεν ειπώθηκε τίποτα για αντικατάσταση ζωϊκού κεφαλαίου το οποίο χάθηκε στην ευλογιά, ούτε για αλλαγή στρατηγικής στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων. Τα 80 εκ. ευρώ, από τα 160, για τους κτηνοτρόφους είναι ελάχιστα. Οι κτηνοτρόφοι δεν ζητάμε ελεημοσύνη και δεν θέλουμε επιδόματα. Θέλουμε τους απαραίτητους πόρους για να γίνουμε παραγωγικοί και να μείνουμε όρθιοι».

Οπως σχολιάζει και ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του ΣΕΚ- Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας-: «υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τη βασική ενίσχυση λόγω των ελέγχων. Παρόλα αυτά, τους παρακράτησαν τις εισφορές για τον ΕΛΓΑ χθες το βράδυ. Το τελευταίο διάστημα όλες οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους έχουν εμφανίσει προβλήματα, όπως για παράδειγμα αυτή που αφορούσε το μέτρο 23. Και αυτό δείχνει πως η κυβέρνηση δεν έχει αληθινή διάθεση να βάλει το χέρι στην τσέπη για να σωθεί ο κλάδος» σχολιάζει ο κ. Μόσχος.

Και συνεχίζει: «Επίσης δείχνει πως χωρίς επαρκές προσωπικό με γεωτεχνικούς και τεχνικούς υπολογιστών, οι οποίοι θα εργάζονται σε έναν πραγματικά ανεξάρτητο ΟΠΕΚΕΠΕ, σωστές πληρωμές φαίνεται πως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν».

Σχολιάζοντας το παραπάνω θέμα ο κ. Μπαϊραχτάρης αναφέρει με τη σειρά του τα εξής: «Μέχρι στιγμής, το υπάρχον λογισμικό και διαδικασία πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει να «κρασάρει» και να μην μπορεί να διεκπαιρεώσει διαδοχικές πληρωμές με απαιτητικό έλεγχο στοιχείων, και ας υποτίθεται πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξυγιαίνεται προσαρτώμενος στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ένα απαρχαιωμένο και κουρασμένο σύστημα πληρωμών. Τις επόμενες μέρες ακολουθούν τρεις διαδοχικές πληρωμές οι οποίες πρέπει να αποδωθούν μέσα σε μια εβδομάδα. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς το αν θα γίνουν σωστά».

Τι λέει ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας στο in – «Δεν φέρει ευθύνη ο ΕΛΓΑ»

Μιλώντας στο in, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, αποδίδει το σημερινό θέμα που εξόργισε τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο σε λανθασμένη σειρά στις πληρωμές από την τράπεζα η οποία απέδωσε τα χρήματα του προγράμματος Young και στη συνέχεια αντί να αποδώσει τα χρήματα των ενισχύσεων, πέρασε πρώτα στη δέσμευση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ στην τράπεζα. «Ο ΕΛΓΑ δεν φέρει ευθύνη» λέει ο κ. Κέλλας τονίζοντας πως το λάθος διορθώθηκε άμεσα.

Σημειώνεται πως σε δηλώσεις του νωρίς σήμερα το πρωί, ο κ. Κέλλας είχε αποδώσει ευθύνη και στον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή τη Neuropublic.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κέλλας είχε δηλώσει τα εξής στο ΕΡΤnews Radio 105,8: «Εχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Εχουν δίκιο οι αγρότες. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια αναστάτωση γενικώς, όμως σας λέω ευθέως τι ακριβώς συνέβη. Δεν βαρύνει το υπουργείο, αλλά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και του υπουργείου μας. Εκ παραδρομής εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατανομή της αναδιανεμητικής και ακολουθεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Θα αναζητηθούν ευθύνες, όμως η ζημιά έγινε».

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υφυπουργός στο in, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΚΕ στην ΑΑΔΕ τους τελευταίους μήνες, εν μέσω του σκανδάλου που αφορά τον Οργανισμό και το οποίο έχει επιφέρει την αυξημένη εποπτεία της Ε.Ε στο θέμα των ενισχύσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων, παράλληλα με τις πολλαπλές πληρωμές που αποδίδονται το τελευταίο διάστημα από το υπουργείο, αλλά και με δύσκολα ζητήματα ανοιχτά, όπως η ευλογιά των προβάτων, έκαναν σύνθετη την κατάσταση.

«Αύριο, 18/12 ψηφίζεται το νομοσχέδιο της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ολες οι επόμενες πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σωστές και το σύστημα ομαλοποιείται πλήρως έτσι ώστε από το νέο έτος οι ενισχύσεις να αποδίδονται στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους δίκαια, άμεσα και με διαφανή τρόπο σύμφωνα και με τα όσα ορίζε η Ε.Ε».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να έχει δικό του τεχνικό σύμβουλο -όποιον προκρίνεται κάθε φορά από τον διαγωνισμό- για να τρέχει το λογισμικό των ενισχύσεων, όπως άλλωστε σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, δικό της τεχνικό σύμβουλο έχει και η ΑΑΔΕ.

Τέλος, ο κ. Κέλλας σημείωσε πως η κυβέρνηση έκανε δεκτά τα αιτήματα για αφορολόγητο πετρέλαιο και φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και ως εκ τούτου οι αγροτοκτηνοτρόφοι πρέπει να παραμείνουν σε τροχιά διαλόγου με την κυβέρνηση.

Economy
Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Ευρωζώνη: Αναπτυξιακή κόπωση στην έξοδο του 2025

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

Χρηματιστήριο Αθηνών: Λύγισε στο τέλος υπό την πίεση των Eurobank και ΟΠΑΠ

17.12.25 Upd: 21:37

Δίκη για τις υποκλοπές: «Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης – Τι κατέθεσε ο Λεοντόπουλος
17.12.25

«Το πλέγμα Δημητριάδη, Μπίτζιου, Λαβράνου», η γιορτή του Γρηγόρη και ο Πιερρακάκης - Η κατάθεση Λεοντόπουλου

Ο δημοσιογράφος Νικόλας Λεοντόπουλος αναφέρθηκε κατά την κατάθεσή του στη δίκη για τις υποκλοπές στις σχέσεις Δημητριάδη - Μπίτζιου - Λαβράνου, στα μηνύματα που φέρεται να στάλθηκαν χρησιμοποιώντας τον αριθμό του πρώην γγ του πρωθυπουργού και στον νυν πρόεδρο του Eurogroup, Κυριάκο Πιερρακάκη

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη
17.12.25

«Οι αστυνομικοί χτύπησαν τα παιδιά» – Τι καταγγέλλει μητέρα 15χρονου που ήταν στο ΙΧ που οδηγούσε ο γιος του Μ. Κατρίνη

Η μητέρα ενός εκ των έξι παιδιών που επέβαιναν στο αυτοκίνητο που οδηγούσε ο ανήλικος γιος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη μίλησε αποκλειστικά στο Live News

Σύνταξη
Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
17.12.25

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας
17.12.25

Πούλαγαν ναρκωτικά σε όποιον περνούσε από την πλατεία στον Άγιο Παντελεήμονα – Συνελήφθησαν 14 μέλη της σπείρας

Οι 14 αλλοδαποί δρούσαν στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονα στο κέντρο της Αθήνας και ρωτούσαν τους περαστικούς αν θέλουν ναρκωτικά - Ανάμεσα στους συλληφθέντες και ένας 13χρονος

Σύνταξη
Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό
17.12.25

Ο στόλος με τα αλιευτικά του Έλληνα «Εσκομπάρ» που «ψάρευαν» τόνους κοκαΐνης σε διεθνή ύδατα σε Μεσόγειο και Ατλαντικό

Πώς έφτασε η Αστυνομία στα ίχνη και στην εξάρθρωση του κυκλώματος του Έλληνα «Εσκομπάρ» που μετέφερε τόνους κοκαΐνης στην Ευρώπη

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς
17.12.25

Βόλος: Καθηγητής κλείδωνε στην τάξη τους μαθητές – Καταγγελία από τους γονείς

Τον καθηγητή είδε χθες και συζήτησαν σύμβουλος εκπαίδευσης που όρισε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας, για τη διερεύνηση του περιστατικού - Γονείς δηλώνουν προβληματισμένοι και φοβισμένοι από τη συμπεριφορά του εκπαιδευτικού

Σύνταξη
Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική
17.12.25

Αναζητείται ο 73χρονος άμεσος συνεργός του «Έλληνα Εσκομπάρ» – Ήταν ο «αντιπρόσωπος» στη Λατινική Αμερική

Ο 73χρονος Έλληνας που διέμενε στην Ολλανδία ήταν «αρμόδιος» για τις επαφές και συναντήσεις με τους ναρκέμπορους στη Λατινική Αμερική.

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής
17.12.25

Το παρασκήνιο της συνάντησης του Ανδρουλάκη με τους Βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ο προϋπολογισμός και οι «ψίθυροι» στα τραπέζια της Καισαριανής

Tι συζήτησαν οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ στην Καισαριανή μετά τη συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Τα «πηγαδάκια» και οι εκτιμήσεις.

Σύνταξη
Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ
17.12.25

Ελεύθερος από τον Παναθηναϊκό κι επίσημα ο Γερεμέγεφ, θα συνεχίσει στον ΠΑΟΚ

Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας του με τον Γερεμέγεφ, ο οποίος αφού αποχαιρέτησε τους «πράσινους», αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα του στη Θεσσαλονίκη για λογαριασμό του ΠΑΟΚ.

Σύνταξη
Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται
17.12.25

Λαζόπουλος: Σωστό σημείο που η Καρυστιανού θα ξεκινήσει να κάνει κίνημα, γιατί το χάος αρχίζει τώρα να οργανώνεται

Ο Λάκης Λαζόπουλος αναφέρθηκε στις πληροφορίες που θέλουν την Μαρία Καρυστιανού να ετοιμάζει το δικό της κίνημα μέσα από το αποψινό, τελευταίο για το 2025, «Αλ Τσαντίρι Νιούζ»

Σύνταξη
Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα – Δείτε πως χτίστηκε [βίντεο]
17.12.25

Γιγαντιαίος χιονάνθρωπος καλωσορίζει τους επισκέπτες στο Harbin Ice Snow World στην Κίνα - Δείτε πως χτίστηκε

Ένας τεράστιος χιονάνθρωπος που ξεκίνησε ως έθιμο το 2019 από τους εργαζόμενους στην καθαριότητα στην πόλη Χαρμπίν στην Κίνα, κατασκευάστηκε μεγαλύτερος από ποτέ!

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
17.12.25 Upd: 21:37

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης
17.12.25

Ο Παύλος Φυσάκης, η φωτογραφία, η κολεκτίβα Depression Era, η φαντασμαγορία των ΜΜΕ και το γλωσσάρι της κρίσης

H εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου «Depression Era: Ένας συλλογικός φακός στην εποχή της κρίσης» διοργανώνεται από το MedPhoto Festival και την KOLEKTIV8, την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου 2025, στις 19:00, στο Ρομάντζο. «Η συλλογικότητα παίζει ρόλο» λέει Παύλος Φυσάκης, φωτογράφος και καλλιτεχνικός διευθυντής του Medphoto Festival μιλώντας για την Ελλάδα της περιόδου 2011–2019.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»
17.12.25

Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επιβλητική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός με 6-0 επί του Ηρακλή, εξηγώντας ότι στόχος ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι
17.12.25

Αγωγή κατά της Μπριζίτ Μακρόν, για τα σεξιστικά σχόλια κατά φεμινιστριών σε θέατρο στο Παρίσι

Πάνω από 300 γυναίκες υπέβαλαν μήνυση κατά της Μπριζίτ Μακρόν. Αφορμή, βιντεοσκοπημένες δηλώσεις της, στις οποίες φεμινίστριες διαδηλώτριες «βρωμιάρες σκύλες».

Σύνταξη
17.12.25

17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου
17.12.25

«Είχα λάθος αντίδραση στη δική του πρόκληση» – Η ανάρτηση Παππά για τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου

Ο ανεξάρτητος ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς παραδέχθηκε ότι θα έπρεπε να είχε «λειτουργήσει αλλιώς», υποστήριξε ότι δεν έγιναν γνωστά τα πραγματικά γεγονότα.

Σύνταξη
Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς
17.12.25

Ο Ράφα Μπενίτεθ για τους τραυματισμούς Σφιντέρσκι και Πάντοβιτς

Ο Ράφα Μπενίτεθ μίλησε για τη νίκη με 2-1 που πέτυχε ο Παναθηναϊκός επί της Καβάλας στο Κύπελλο, ενώ αναφέρθηκε και στους τραυματισμούς των Σφιντέρσκι - Πάντοβιτς που έγιναν αναγκαστική αλλαγή.

Σύνταξη
Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι
17.12.25

Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι

Ο εξτρέμ των «ερυθρόλευκων» έκανε τον Μεντιλίμπαρ να χαμογελά κι έθεσε υποψηφιότητα για την βασική εντεκάδα στο παιχνίδι με την Κηφισιά

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»
17.12.25

Μελάνια Τραμπ: Πρώτο τρέιλερ για το ντοκιμαντέρ των 40 εκατ με τις ευλογίες του Τζεφ Μπέζος – «Πάμε ξανά»

Η Μελάνια Τραμπ προσφέρει για πρώτη φορά μια «άνευ προηγουμένου πρόσβαση» στις πιο προσωπικές της στιγμές και η Amazon πληρώνει 40 εκατομμύρια δολάρια για αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δημοσκοπήσεις: Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» – Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας
17.12.25

Η Ελλάδα σε «πορεία κρίσης και αβεβαιότητας» - Η «οργή» κυρίαρχο συναίσθημα με την κατάσταση της οικονομίας

Δύο νέες δημοσκοπήσεις βάζουν στα «ραντάρ» την οικονομική πολιτική της κυβέρνησης. Χαμηλός βαθμός για το Μαξίμου με τους συμμετέχοντες να μην διακατέχονται από αισιοδοξία για το σήμερα και το αύριο.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή
17.12.25

Πέρασε από τη Γερουσία ο πολεμικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ ύψους 901 δισ. – Στον Τραμπ για υπογραφή

Με ευρεία πλειοψηφία πέρασε από τη Γερουσία των ΗΠΑ ο στρατιωτικός προϋπολογισμός ύψους 901 δις και πλέον το νομοσχέδιο οδεύει στον Λευκό Οίκο για την υπογραφή του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του
17.12.25

Διάγγελμα Τραμπ: Απόπειρα να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και την πτώση της δημοτικότητάς του

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να παρουσιάσει την ατζέντα του για το 2026, μεταδίδοντας στους πολίτες την πίστη του ότι «τα καλύτερα έρχονται». Η ακρίβεια, η ανεργίας και η αποτυχία του να «τελειώσει» πολέμους, απογοητεύουν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα
17.12.25

Αντίδραση συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ για τη «17 Νοέμβρη» λόγω συνέντευξης Κουφοντίνα

Έντονα αντέδρασαν σύλλογοι συγγενών θυμάτων τρομοκρατίας σχετικά με την πρόθεση του Αλέξη Παπαχελά να πάρει συνέντευξη από τον Δημήτρη Κουφοντίνα για ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, με θέμα την τρομοκρατική οργάνωση «17 Νοέμβρη»

Σύνταξη
Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά
17.12.25

Τα κόμματα καταδικάζουν τον ξυλοδαρμό δημοσιογράφου από τον Νίκο Παππά

Υπενθυμίζεται ότι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, έθεσε εκτός ευρωομάδας τον Νίκο Παππά, μετά την καταγγελία δημοσιογράφου για ξυλοδαρμό σε μπαρ στο Στρασβούργο

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό
17.12.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό

LIVE: ΠΑΟΚ – Μαρκό. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Μαρκό για την 5η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)
17.12.25

Ολυμπιακός – Ηρακλής 6-0: «Ξέσπασε» στον «Γηραιό» και τερμάτισε πρώτος! (vids)

Παίζοντας εξαιρετικό ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός συνέτριψε με 6-0 τον Ηρακλή, στο τελευταίο ματς της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος και τερμάτισε πρώτος, εξασφαλίζοντας απευθείας πρόκριση στους «8».

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη
17.12.25

Το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη

Πλήθος κόσμου, με πολλούς εκπροσώπους της πολιτικής ηγεσίας. παρέστη στον Ιερό ναό Αγίου Νικολάου Πειραιά για το τελευταίο αντίο στην Ειρήνη Μαρινάκη, συζύγου του αείμνηστου Μιλτιάδη Μαρινάκη και μητέρας του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Σύνταξη
Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ
17.12.25

Καμία μορφή βίας δεν δικαιολογείται: Ρεπουμπλικανοί καταδικάζουν τις δηλώσεις Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ

Σπάνιες δημόσιες αντιδράσεις από Ρεπουμπλικανούς βουλευτές προκάλεσαν οι σκληρές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για τη δολοφονία του Ρομπ Ράινερ και της συζύγου του, με στελέχη του κόμματος να μιλούν για ακατάλληλο λόγο απέναντι σε μια οικογενειακή τραγωδία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
