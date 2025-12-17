«Έκλεισαν οι πόρτες του διαλόγου» λένε οι αγρότες- Λάθος με τον ΕΛΓΑ, «ομαλά οι επόμενες πληρωμές» λέει ο κ. Κέλλας

Το σημερινό περιστατικό με το «τεχνικό λάθος» στην πληρωμή της βασικής ενίσχυσης στους αγροτοκτηνοτρόφους, οι οποίοι είδαν να αφαιρούνται χρήματα από τους λογαριασμούς τους αντί να πιστώνονται το υπόλοιπο 30% της βασικής ενίσχυσης, δείχνει να επιστρέφει το χρονολόγιο των κινητοποιήσεων πίσω στην πρώτη μέρα των μπλόκων, κόβοντας τις όποιες γέφυρες διαλόγου είχαν στηθεί τις τελευταίες μέρες με την κυβέρνηση.

Κλιμακώνουν οι αγρότες μία ημέρα πριν την κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες

Υπενθυμίζεται πως ενώ χθες (16/12) έπρεπε να εξοφληθεί η βασική ενίσχυση (208 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους) και η αναδιανεμητική (142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους), χιλιάδες δικαιούχοι είδαν μηδενικά υπόλοιπα στους λογαριασμούς τους. Την ίδια στιγμή, ο ΕΛΓΑ προχωρούσε σε πρόωρες παρακρατήσεις των ασφαλιστικών εισφορών πριν ακόμη καταβληθούν οι ενισχύσεις. Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με ανακοίνωσή του το πρωί της Τετάρτης (17/12), παραδέχτηκε το λάθος και έκανε λόγο για τεχνικό πρόβλημα το οποίο επιλύεται εντός της ημέρας.

Το παραπάνω γεγονός πυροδότησε τον έντονο θυμό των αγροτοκτηνοτρόφων.

Στο μπλόκο του Προμαχώνα

Το κλείσιμο επ’ αόριστον του σταθμού του Προμαχώνα, ήταν η πρώτη αντανακλαστική κίνηση που δείχνει τις διαθέσεις τους για κλιμάκωση του αγώνα. Την ίδια στιγμή, η απόφαση των μπλόκων Νίκαιας και Καρδίτσας να μην προσέλθουν σε συζήτηση με τον πρωθυπουργό και να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους καθ’ολη τη διάρκεια των γιορτών θεωρείται ειλημμένη σύμφωνα με τον Αργύρη Μπαϊραχτάρη, πρόεδρο αγροκτηνοτρόφων Τυρνάβου, ο οποίος μίλησε στο in.

«Μετά τις ανακοινώσεις του κ. Τσιάρα κάποιοι απο εμάς συζητούσαν το ενδεχόμενο να πάμε σε διάλογο με την κυβέρνηση. Μετά τα χθεσινά, η κατάσταση δυναμιτίστηκε αντί να αποκλιμακωθεί» λέει στο in και o Πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας.

«Αφαίρεσαν μέχρι και χρήματα από επίδομα παιδιού. Αν είναι λάθος του τεχνικού συμβούλου, όπως είπε ο κ. Κέλλας, υπάρχει πολιτική ευθύνη και κάποιος πρέπει να αναλάβει το κόστος του λάθους» τονίζει με τη σειρά του ο αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας.

«Μας παίρνουν χρήματα και μας τα επιστρέφουν εκ νέου»

Οι αγροκτηνοτρόφοι υπογραμμίζουν πως ακόμα δεν έχει μπει η βάση για κανένα από τα αιτήματα τους, ακόμα και αν όπως λένε κατά τη χθεσινή συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή επιχειρήθηκε να δοθεί η εικόνα από την κυβέρνηση πως ο πρωθυπουργός ικανοποιεί κάποια από αυτά.

Οπως εξηγεί ο κ. Αλειφτήρας: «Το αγροτικό πετρέλαιο δεν είναι τελικά αφορόλογητο όπως ζητάμε. Υφίσταται ακόμα το περιβαλλοντικό τέλος και μια σειρά ακόμα απο επιβαρύνσεις που στο τέλος έχουν μεγάλη απόσταση με το πραγματικά αφορολόγητο πετρέλαιο».

Οσον αφορά τα 160 εκ. ευρώ επιπλέον ενίσχυσης τα οποία ανακοινώθηκαν χθες από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού, οι αγροτοκτηνοτρόφοι τα χαρακτηρίζουν «ψίχουλα».

«Εχουμε 4.500.000 στρέμματα σιτάρι και άλλα 2.000.000 στρέμματα βαμβάκι» εξηγεί ο κ. Αλειφτήρας και συνεχίζει: «Αυτό σημαίνει πως τελικά κάθε στρέμμα επιδοτείται με 12 ευρώ το στρέμμα. Για 12 ευρώ το στρέμμα κατεβήκαμε στους δρόμους; Εμείς ζητάμε 400 εκ. ευρώ και η κυβέρνηση δίνει 160 εκατομμύρια ευρώ».

Σύμφωνα με τον κ. Αλειφτήρα, τα 160 εκ. ευρώ προέρχονται από αδιάθετες ενισχύσεις, οι οποίες δεν έχουν αποδοθεί ακόμα λόγω ελέγχων των στοιχείων που έχουν δηλώσει 219.000 αγροτοκτονητρόφοι. «Και αν δικαιωθούν κάποιοι ή πολλοί από που τους δικαιούχους, τί θα γίνει τελικά με αυτά τα χρήματα;» αναρωτιέται ο κ. Αλειφτήρας.

Κατά τον ίδιο, το στρες που έχουν προκαλέσει οι κινητοποιήσεις στην κυβέρνηση, την έχουν ωθήσει στην ανακοίνωση ενισχύσεων οι οποίες επί της ουσίας αφορούν λίγα και «ανακυκλωμένα» από προηγούμενες επιδοτήσεις χρήματα, με στόχο να μην οδηγηθούμε σε γιορτές με μπλόκα.

«Οι κτηνοτρόφοι δεν άκουσαν καμία εξαγγελία από την κυβέρνηση» αναφέρει από την πλευρά του ο κ. Μπαϊραχτάρης. «Δεν ειπώθηκε τίποτα για αντικατάσταση ζωϊκού κεφαλαίου το οποίο χάθηκε στην ευλογιά, ούτε για αλλαγή στρατηγικής στο θέμα του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων. Τα 80 εκ. ευρώ, από τα 160, για τους κτηνοτρόφους είναι ελάχιστα. Οι κτηνοτρόφοι δεν ζητάμε ελεημοσύνη και δεν θέλουμε επιδόματα. Θέλουμε τους απαραίτητους πόρους για να γίνουμε παραγωγικοί και να μείνουμε όρθιοι».

Οπως σχολιάζει και ο Δημήτρης Μόσχος, πρόεδρος του ΣΕΚ- Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας-: «υπάρχουν αγρότες που δεν έχουν πληρωθεί ακόμα τη βασική ενίσχυση λόγω των ελέγχων. Παρόλα αυτά, τους παρακράτησαν τις εισφορές για τον ΕΛΓΑ χθες το βράδυ. Το τελευταίο διάστημα όλες οι πληρωμές σε αγρότες και κτηνοτρόφους έχουν εμφανίσει προβλήματα, όπως για παράδειγμα αυτή που αφορούσε το μέτρο 23. Και αυτό δείχνει πως η κυβέρνηση δεν έχει αληθινή διάθεση να βάλει το χέρι στην τσέπη για να σωθεί ο κλάδος» σχολιάζει ο κ. Μόσχος.

Και συνεχίζει: «Επίσης δείχνει πως χωρίς επαρκές προσωπικό με γεωτεχνικούς και τεχνικούς υπολογιστών, οι οποίοι θα εργάζονται σε έναν πραγματικά ανεξάρτητο ΟΠΕΚΕΠΕ, σωστές πληρωμές φαίνεται πως δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν».

Σχολιάζοντας το παραπάνω θέμα ο κ. Μπαϊραχτάρης αναφέρει με τη σειρά του τα εξής: «Μέχρι στιγμής, το υπάρχον λογισμικό και διαδικασία πληρωμών του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει να «κρασάρει» και να μην μπορεί να διεκπαιρεώσει διαδοχικές πληρωμές με απαιτητικό έλεγχο στοιχείων, και ας υποτίθεται πως ο ΟΠΕΚΕΠΕ εξυγιαίνεται προσαρτώμενος στην ΑΑΔΕ. Πρόκειται για ένα απαρχαιωμένο και κουρασμένο σύστημα πληρωμών. Τις επόμενες μέρες ακολουθούν τρεις διαδοχικές πληρωμές οι οποίες πρέπει να αποδωθούν μέσα σε μια εβδομάδα. Είμαστε πολύ επιφυλακτικοί ως προς το αν θα γίνουν σωστά».

Τι λέει ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας στο in – «Δεν φέρει ευθύνη ο ΕΛΓΑ»

Μιλώντας στο in, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χρήστος Κέλλας, αποδίδει το σημερινό θέμα που εξόργισε τον αγροτοκτηνοτροφικό κόσμο σε λανθασμένη σειρά στις πληρωμές από την τράπεζα η οποία απέδωσε τα χρήματα του προγράμματος Young και στη συνέχεια αντί να αποδώσει τα χρήματα των ενισχύσεων, πέρασε πρώτα στη δέσμευση των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αυτές δόθηκαν από τον ΕΛΓΑ στην τράπεζα. «Ο ΕΛΓΑ δεν φέρει ευθύνη» λέει ο κ. Κέλλας τονίζοντας πως το λάθος διορθώθηκε άμεσα.

Σημειώνεται πως σε δηλώσεις του νωρίς σήμερα το πρωί, ο κ. Κέλλας είχε αποδώσει ευθύνη και στον τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, δηλαδή τη Neuropublic.

Συγκεκριμένα, ο κ. Κέλλας είχε δηλώσει τα εξής στο ΕΡΤnews Radio 105,8: «Εχουν δίκιο οι αγρότες. Εγώ χωρίς να έχω καμία ευθύνη εκ μέρους του υπουργείου, ζητώ συγγνώμη. Είναι ένα πρόβλημα που βαρύνει, σας είπα τον τεχνικό σύμβουλο και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όμως ήδη η αναδιανεμητική κατεβλήθη σήμερα το πρωί και σε λίγο θα ακολουθήσει και η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Εχουν δίκιο οι αγρότες. Από χθες το βράδυ υπάρχει μια αναστάτωση γενικώς, όμως σας λέω ευθέως τι ακριβώς συνέβη. Δεν βαρύνει το υπουργείο, αλλά ζητώ συγγνώμη εκ μέρους και του υπουργείου μας. Εκ παραδρομής εστάλη πρώτα η παρακράτηση της ασφαλιστικής εισφοράς πριν πληρωθεί η βασική ενίσχυση. Πρέπει να έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατανομή της αναδιανεμητικής και ακολουθεί η πληρωμή της βασικής ενίσχυσης. Θα αναζητηθούν ευθύνες, όμως η ζημιά έγινε».

Σύμφωνα με τα όσα είπε ο υφυπουργός στο in, η μεταφορά του ΟΠΕΚΕΚΕ στην ΑΑΔΕ τους τελευταίους μήνες, εν μέσω του σκανδάλου που αφορά τον Οργανισμό και το οποίο έχει επιφέρει την αυξημένη εποπτεία της Ε.Ε στο θέμα των ενισχύσεων των αγροτών και κτηνοτρόφων, παράλληλα με τις πολλαπλές πληρωμές που αποδίδονται το τελευταίο διάστημα από το υπουργείο, αλλά και με δύσκολα ζητήματα ανοιχτά, όπως η ευλογιά των προβάτων, έκαναν σύνθετη την κατάσταση.

«Αύριο, 18/12 ψηφίζεται το νομοσχέδιο της μεταφοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Ολες οι επόμενες πληρωμές που θα πραγματοποιηθούν θα είναι σωστές και το σύστημα ομαλοποιείται πλήρως έτσι ώστε από το νέο έτος οι ενισχύσεις να αποδίδονται στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους δίκαια, άμεσα και με διαφανή τρόπο σύμφωνα και με τα όσα ορίζε η Ε.Ε».

Σύμφωνα με τον υφυπουργό, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα συνεχίσει να έχει δικό του τεχνικό σύμβουλο -όποιον προκρίνεται κάθε φορά από τον διαγωνισμό- για να τρέχει το λογισμικό των ενισχύσεων, όπως άλλωστε σύμφωνα με τον κ. Κέλλα, δικό της τεχνικό σύμβουλο έχει και η ΑΑΔΕ.

Τέλος, ο κ. Κέλλας σημείωσε πως η κυβέρνηση έκανε δεκτά τα αιτήματα για αφορολόγητο πετρέλαιο και φθηνότερο αγροτικό ρεύμα και ως εκ τούτου οι αγροτοκτηνοτρόφοι πρέπει να παραμείνουν σε τροχιά διαλόγου με την κυβέρνηση.