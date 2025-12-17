newspaper
17.12.2025 | 15:15
Τροχαίο με παράσυρση πεζού από ΙΧ έξω από το Μέγαρο Μαξίμου
17.12.2025 | 09:17
Νωρίτερα το επίδομα παιδιού - Πότε θα πιστωθεί το ποσό στους δικαιούχους
Αγρότες: «Ουρές» χιλιομέτρων από ακινητοποιημένες νταλίκες στον Προμαχώνα
Αγρότες: «Ουρές» χιλιομέτρων από ακινητοποιημένες νταλίκες στον Προμαχώνα

Κλιμακώνουν οι αγρότες μία ημέρα πριν την κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες.

Spotlight

Το φιάσκο της κυβέρνησης με τον ΕΛΓΑ θέριεψε την αγανάκτηση των αγροτών οδηγώντας σε κλιμάκωση τις κινητοποιήσεις τους. Οι αγρότες στο μπλόκο του Προμαχώνα αποφάσισαν να αποκλείσουν επ’ αόριστον τον μεθοριακό σταθμό για τα φορτηγά. Ανοιχτές είναι οι μπάρες των διοδίων για τη διέλευση των οχημάτων.

 Κλειστός επ’ αόριστον για φορτηγά ο Προμαχώνας

Υπό αυτές τις συνθήκες «ουρές» χιλιομέτρων από νταλίκες έχουν σχηματιστεί μετά την αποκλεισμό. Η «ουρά» με τις ακινητοποιημένες νταλίκες φτάνει μέχρι το Σιδηρόκαστρο ενώ αυτήν την ώρα συνεδριάζουν οι αγρότες για να αποφασίσουν πότε θα ανοίξει το μπλόκο.

Να σημειώσουμε πως στο μπλόκο των Μαλγάρων, στη Θεσσαλονίκη, το ρεύμα εξόδου, προς Αθήνα, παραμένει εδώ και μέρες κλειστό επ’ αόριστον.

Συνεδριάζουν στις Σέρρες

Αύριο οι εκπρόσωποι των αγροτών, από όλη τη χώρα θα συναντηθούν στον Λευκώνα Σερρών, στη συνεδρίαση της η Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων. Εκεί θα αποφασίσουν τα επόμενα βήματα τους, ενώ όπως τονίζουν ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα που οι εξαγγελίες της κυβέρνησης, δεν κάλυψαν, όπως η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, που «είναι βασικό αίτημα και που πρέπει να ικανοποιηθεί σε μεγάλο βαθμό».

Εκπρόσωποι των αγροτών χαρακτηρίζουν «κοροϊδία» τις δηλώσει Χατζηδάκη, στη συζήτηση του προϋπολογισμού. Αντί αφορολόγητου πετρελαίου στην αντλία, ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι «θα εξετάσουμε πώς μπορεί να λειτουργήσει καλύτερα η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο».

«Η κυβέρνηση κάνει φιλότιμες προσπάθειες να μας εξοργίσει», είπαν σήμερα εκπρόσωποι των αγροτών στο Mega.

