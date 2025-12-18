Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισαν οι αγρότες
Ολοκληρώθηκε η κρίσιμη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων, με σημείο συνάντησης την πόλη των Σερρών, εν μέσω τεταμένου κλίματος μετά και το φιάσκο με τον ΕΛΓΑ. Οι αγρότες αποφάσισαν κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Μπλόκα με αποκλεισμούς αλλά και διευκολύνσεις στους εκδρομείς για τις γιορτές αποφάσισαν οι αγρότες. «Συνεχίζουμε μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων μας», ανέφερε εκπρόσωπος των μπλόκων. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν οι προϋποθέσεις να πάμε να συζητήσουμε τον πρωθυπουργό, τόνισε.
Τις επόμενες ημέρες αναμένεται σειρά δράσεων και κλιμάκωση των κινητοποιήσεων μέχρι και τη Δευτέρα (22/12). «Κανείς δεν μπορεί να υπονομεύσει τον αγώνα μας. Δεν σπάνε τα μπλόκα» το ξεκάθαρο μήνυμα.
Παράλληλα, δηλώνουν «ενωμένοι», θεωρούν «κόκκινη γραμμή» τη συνάντηση με τον πρωθυπουργού, δηλώντας πως «προσπαθεί να τους εμπαίξει».
Από το μπλόκο των Μαλγάρων, ο εκπρόσωπος των αγροτών ανακοίνωσε πως θα κλείσει και το ρεύμα προς τη Θεσσαλονίκη.
Οι Σέρρες έδειξαν τον δρόμο
Ειδικότερα, λίγο μετά τις 2.30 το μεσημέρι, στο Λευκώνα Σερρών κατέφθασαν μαζικά οι εκπρόσωποι των δεκάδων μπλόκων, προκειμένου να πάρουν συλλογικές αποφάσεις για την κλιμάκωση του αγώνα που δίνουν εδώ και 19 ημέρες για την επιβίωσή τους.
Σε όλη τη διάρκεια της σύσκεψης, η οποία πραγματοποιήθηκε σε κλίμα έντασης και ενότητας με τη συμμετοχή εκπρόσωποι από 42 μπλόκα απ’ όλη τη χώρα, η θέση που επικράτησε ήταν μία, αυτή της συνέχισης των κινητοποιήσεων τους και της παραμονής τους στα μπλόκα, καθώς όπως επισήμαναν «δεν πάει άλλο η κοροϊδία», αλλά και ότι ο εμπαιγμός της κυβέρνησης δεν πρόκειται να περάσει.
Αν και η οργή και η αγανάκτηση ήταν διάχυτη, σε κάθε περίπτωση, οι αγρότες αποφάσισαν την περίοδο των γιορτών να διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ανοίγοντας τα διόδια αλλά και τα μπλόκα παρατάσσοντας τα τρακτέρ εκτός οδοστρώματος.
