Αμήχανη αντίδραση στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης μετά την «πόρτα» στον διάλογο των αγροτών
Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αποφάσισαν να μην πάνε σε διάλογο με τον πρωθυπουργό και να κλιμακώσουν τον αγώνα τους. Αμηχανία στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και προσπάθεια να βρεθεί το αφήγημα της επόμενης ημέρας.
Ψυχρολουσία στην κυβέρνηση με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να αποφασίζουν τη συνέχιση των κινητοποιήσεων όχι κόντρα στην κοινωνία αλλά κόντρα στις πολιτικές του Μαξίμου.
Μπλόκα με αποκλεισμούς αλλά και διευκολύνσεις στους εκδρομείς για τις γιορτές αποφάσισαν αγρότες και κτηνοτρόφοι. Η πρώτη αντίδραση του αρμόδιο υπουργείου
Νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, ο πρόεδρος της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας, Ρίζος Μαρούδας, έδωσε το σύνθημα: «Συνεχίζουμε μέχρι να υπάρξει ικανοποίηση των αιτημάτων μας».
Τετραήμερο δράσεων
Μετά το πέρας της συνέλευσης των εκπροσώπων των μπλόκων στις Σέρρες αποφασίστηκε: Την Παρασκευή (19/12) το πρωί ελεύθερη διέλευση των οχημάτων από τα διόδια, ημέρα διεξαγωγής τη δίκης για την τραγωδία των Τεμπών, ώστε οι πολίτες να περάσουν ανεμπόδιστα. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, από τις 14:00, θα κλείσουν και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι.
Το Σαββατοκύριακο, όπου υπάρχουν διόδια, οι αγρότες θα ανοίξουν τις μπάρες για να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες, χωρίς να κλείσουν τους δρόμους. Τη Δευτέρα θα συνεχιστούν οι δράσεις, ενώ από την Τρίτη θα ληφθούν νέες αποφάσεις για την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.
Η πρώτη αντίδραση πηγών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
Πηγές υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μετά τις αποφάσεις των μπλόκων, κάπως αμήχανα συνεχίζουν να λένε «ναι στο διάλογο, ναι στα λογικά αιτήματα, σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει» αλλά λένε «όχι στην κλιμάκωση και ταλαιπωρία της κοινωνίας» χωρίς να προκύπτει αυτό.
Καταλήγουν: «Έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».
